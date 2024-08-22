Музей под открытым небом – туры в Пскове

Найдено 3 тура в категории «Музей под открытым небом» в Пскове, цены от 17 700 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
На автобусе
На поезде
3 отзыва
4 дня
Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
Начало: Россия, Москва
1 янв в 10:00
6 янв в 10:00
от 44 000 за человека
Два кремля. Псков и Великий Новгород на праздники
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Два кремля. Псков и Великий Новгород на праздники
Начало: Великий Новгород
2 ноя в 10:00
от 17 700 за человека
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печоры и Изборска
На автобусе
На поезде
3 отзыва
4 дня
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печоры и Изборска
Начало: Россия, Москва
6 мар в 10:00
26 апр в 10:00
от 31 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    22 августа 2024
    Два кремля. Псков и Великий Новгород на праздники
    Брали экскурсионный пакет без проживания. Гид сориентировала по всем интересующим нас вопросам. Все экскурсоводы — профессионалы своего дела и с любовью относятся к своей работе. Опытный, аккуратный водитель.
    Брали экскурсионный пакет без проживания. Гид сориентировала по всем интересующим нас вопросамБрали экскурсионный пакет без проживания. Гид сориентировала по всем интересующим нас вопросамБрали экскурсионный пакет без проживания. Гид сориентировала по всем интересующим нас вопросамБрали экскурсионный пакет без проживания. Гид сориентировала по всем интересующим нас вопросамБрали экскурсионный пакет без проживания. Гид сориентировала по всем интересующим нас вопросамБрали экскурсионный пакет без проживания. Гид сориентировала по всем интересующим нас вопросамБрали экскурсионный пакет без проживания. Гид сориентировала по всем интересующим нас вопросамБрали экскурсионный пакет без проживания. Гид сориентировала по всем интересующим нас вопросамБрали экскурсионный пакет без проживания. Гид сориентировала по всем интересующим нас вопросам
  • О
    Ольга
    25 июля 2024
    Два кремля. Псков и Великий Новгород на праздники
    Все посмотрели, везде успели.
    Все посмотрели, везде успелиВсе посмотрели, везде успелиВсе посмотрели, везде успелиВсе посмотрели, везде успели
  • А
    Алёна
    10 июля 2024
    Два кремля. Псков и Великий Новгород на праздники
    Организатор хороший, быстро и четко отвечали на все вопросы, оперативно
  • С
    Спасская
    26 июня 2024
    Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печоры и Изборска
    Тур организован хорошо. Всё продумано до мелочей, чтобы не отвлекать туристов и сделать путешествие максимально комфортным и интересным. Очень ответственный сопровождающий, хорошие экскурсоводы и интересный в целом тур. Я приятно удивлена и довольна поездкой.
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печоры и Изборска
    Добрый день. Круиз очень понравился. Остались довольны. Море впечатлений, позитива. Посетили замечательные города. красота неимоверная. Очень благодарны тем людям, которые
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    разработали эти замечательные маршруты. Очень интересно и познавательно. Экскурсоводам отдельное спасибо за интересные и увлекательные рассказы о своих городах. Всем огромное спасибо и низкий поклон за ваш не лёгкий труд и ответственность.

  • Ю
    Юлия
    16 мая 2023
    Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печоры и Изборска
    Организация очень хорошо, никаких сбоев. Жалко, что не попали по Пушкинским местам-была замена изначальной программы, но все остальное было интересно и познавательно. Профессионально подобраны гиды. Формат путешествия на поезде понравилс

Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Музей под открытым небом»

Самые популярные туры этой рубрики в Пскове
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
  2. Два кремля. Псков и Великий Новгород на праздники
  3. Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печоры и Изборска
Какие места ещё посмотреть в Пскове
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Псковский Кремль
  2. Псково-Печерский монастырь
  3. Михайловское
  4. Кремль
  5. Музей Пушкина
  6. Псковское озеро
  7. Новгородский кремль
  8. Музей-заповедник «Изборск»
Сколько стоит тур в Пскове в октябре 2024
Сейчас в Пскове в категории "Музей под открытым небом" можно забронировать 3 тура от 17 700 до 44 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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