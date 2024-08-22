И Ирина Два кремля. Псков и Великий Новгород на праздники Брали экскурсионный пакет без проживания. Гид сориентировала по всем интересующим нас вопросам. Все экскурсоводы — профессионалы своего дела и с любовью относятся к своей работе. Опытный, аккуратный водитель.

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С Спасская Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печоры и Изборска Тур организован хорошо. Всё продумано до мелочей, чтобы не отвлекать туристов и сделать путешествие максимально комфортным и интересным. Очень ответственный сопровождающий, хорошие экскурсоводы и интересный в целом тур. Я приятно удивлена и довольна поездкой.

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