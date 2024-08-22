4 дня
Железнодорожный круиз. Серебряный маршрут
Начало: Россия, Москва
1 янв в 10:00
6 янв в 10:00
от 44 000₽ за человека
3 дня
Два кремля. Псков и Великий Новгород на праздники
Начало: Великий Новгород
2 ноя в 10:00
от 17 700₽ за человека
4 дня
Серебряный маршрут. Железнодорожный круиз с посещением Печоры и Изборска
Начало: Россия, Москва
6 мар в 10:00
26 апр в 10:00
от 31 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина22 августа 2024Брали экскурсионный пакет без проживания. Гид сориентировала по всем интересующим нас вопросам. Все экскурсоводы — профессионалы своего дела и с любовью относятся к своей работе. Опытный, аккуратный водитель.
- ООльга25 июля 2024Все посмотрели, везде успели.
- ААлёна10 июля 2024Организатор хороший, быстро и четко отвечали на все вопросы, оперативно
- ССпасская26 июня 2024Тур организован хорошо. Всё продумано до мелочей, чтобы не отвлекать туристов и сделать путешествие максимально комфортным и интересным. Очень ответственный сопровождающий, хорошие экскурсоводы и интересный в целом тур. Я приятно удивлена и довольна поездкой.
- ТТатьяна29 мая 2024Добрый день. Круиз очень понравился. Остались довольны. Море впечатлений, позитива. Посетили замечательные города. красота неимоверная. Очень благодарны тем людям, которые
- ЮЮлия16 мая 2023Организация очень хорошо, никаких сбоев. Жалко, что не попали по Пушкинским местам-была замена изначальной программы, но все остальное было интересно и познавательно. Профессионально подобраны гиды. Формат путешествия на поезде понравилс
Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Музей под открытым небом»
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