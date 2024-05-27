Индивидуальные туры в Пскове с личным гидом

Найдено 9 туров в категории «Индивидуальные» в Пскове, цены от 6 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Псков, Изборск, Печоры: история, мастер-классы и посещение ферм
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Псков, Изборск, Печоры: история, мастер-классы и посещение ферм
Погулять по городам и узнать об их прошлом, научиться делать бумагу и покормить страусов
Начало: Псков, ж. - д вокзал, в 8:05 (прибытие поезда № 10...
22 июня в 10:30
6 июля в 10:30
19 400 за человека
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
9 отзывов
Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
Насладиться видами Псковского кремля и исследовать потайные ходы Изборской крепости
Начало: Псков, железнодорожный вокзал, 8:10
21 июня в 09:00
6 июля в 09:00
12 900 за человека
По древним городам и пушкинским местам
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
По древним городам и пушкинским местам
Побывать там, где начались Псков и Изборск, заглянуть в пещеры Печор и увидеть, как жила семья поэта
Начало: Псков, ж. - д. вокзал, 8:30
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
23 900 за человека
Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
Услышать истории прошлого, узнать, почему псковичи называют кремль кромом и как развлекался Пушкин
Начало: Псков, ж. - д. вокзал. В 8:10 встреча прибывших из...
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
23 600 за человека
Классика Псковского региона: по наследию древней Руси
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Классика Псковского региона: по наследию древней Руси
Погулять по усадьбе «Михайловское», посетить Псковский Кром и проникнуться духом истории в Изборске
Начало: Псков, ж. - д вокзал, в 8:05 (прибытие поезда № 10...
9 900 за человека
Очарование древности: Псков, его «затутырки» и окрестности
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Очарование древности: Псков, его «затутырки» и окрестности
Познакомиться с главными достопримечательностями псковской земли и пройтись нетрадиционным маршрутом
Начало: Псков, ж. - д вокзал, в 8:05 (прибытие поезда № 10...
22 июня в 08:15
29 июня в 08:15
9 900 за человека
В поисках тишины: по островам Псковского озера и берегу Чудского озера
Авторский тур
2 дня
В поисках тишины: по островам Псковского озера и берегу Чудского озера
Побывать на островах Талабск и Белова, заглянуть в дом чудотворца и пройти по месту Ледового побоища
Начало: Псков, ж. - д. вокзал. В 8:10 встреча прибывших из...
22 июня в 10:30
13 июля в 10:30
11 800 за человека
Усадьбы "Михайловское" и "Петровское" и Талабские острова
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Усадьбы "Михайловское" и "Петровское" и Талабские острова
Пройти по следам А.С. Пушкина и прототипа героя фильма «Остров» и расслабиться в SPA
Начало: Псков, ж. - д. вокзал, 8:40
22 июня в 09:00
2 июля в 09:00
13 900 за человека
По Пскову и окрестностям: погружение в древность
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
По Пскову и окрестностям: погружение в древность
Погулять по псковскому крому, узнать историю Изборской крепости и осмотреть главную обитель Печор
Начало: Псков, ж. - д. вокзал. Ориентируемся на прибытие п...
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
6 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Р
    Родионова
    27 мая 2024
    По древним городам и пушкинским местам
    Продуманная организация маршрутов обеспечила комфорт и удобство (стоянка а/м, место обедов, сами экскурсии). Знание материала (доступно, подробно, с обоснованными ответами на вопросы). Обязательность и доброжелательность. Очень хороший отель Покровский. Спасибо большое за знакомство с жемчужинами Псковской земли и отличный отдых!
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    По древним городам и пушкинским местам
    Очень понравились экскурсии и полная организация путешествия. Вся организация начиная от бронирования и отъезда для очень требовательных путешественников, сделана на отлично с плюсом.
  • А
    Алина
    26 февраля 2024
    По древним городам и пушкинским местам
    Просто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мы в полнейшем восторге. Интересно, живо, подстроено под наши хотелки и интересы, нет слов одни эмоции!! Наша большая рекомендация!!!
    Просто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мыПросто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мыПросто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мыПросто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мыПросто потрясающие выходные! Огромное спасибо организатору Ольге и экскурсоводу Ольге за проверенное в нами время, мы
  • Л
    Лидия
    15 января 2024
    Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
    Спасибо огромное, что помогли сделать настоящий подарок маме! Она была в полном восторге от высоко эрудированных гидов, наполненном интересными местами маршрута и безупречной организацией! Все было продумано и сделано на высоком уровне!
  • А
    Алексей
    8 ноября 2023
    Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
    Самые наилучшие впечатления от мероприятия. Отличная организация встречи, питания, проживания, проезда на маршруты. Работа экскурсоводов достойна наивысшей оценки. Большое спасибо всей команде. Удачи и процветания.
  • И
    Ирина
    30 июля 2023
    Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
    Все понравилось. Гид встретил. Завтраки хороши и разнообразны. Останавливалась во отеле Двор Подзноева. Чисто, хорошая звукоизоляция, разнообразный шведский стол на завтрак. Псков красивый город, с богатой историей. Много гуляла по набережным. Экскурсии интересные. Поездку рекомендую!
  • О
    Ольга
    25 июля 2023
    Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
    Огромная благодарность организаторам поездки! Всё было очень чётко, хорошо продумано, без сбоев и каких - то проблем. Комфортное проживание, прекрасное
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    транспортное обслуживание, внимание и забота, которой были окружены все! Очень грамотные экскурсоводы Владимир и Денис так много интересного рассказали! Поездка была насыщенной, интересной и очень приятной!

    Огромная благодарность организаторам поездки! Всё было очень чётко, хорошо продумано, без сбоев и каких - тоОгромная благодарность организаторам поездки! Всё было очень чётко, хорошо продумано, без сбоев и каких - тоОгромная благодарность организаторам поездки! Всё было очень чётко, хорошо продумано, без сбоев и каких - тоОгромная благодарность организаторам поездки! Всё было очень чётко, хорошо продумано, без сбоев и каких - то
  • Т
    Татьяна
    21 июля 2023
    Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
    Спасибо огромное, все было отлично! Очень все понравилось, но поняли, что два дня маловато, наверное. Будет повод еще раз приехать.
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    Очень красивые места. Псков очень красивый, а воздух какой чистый! Монастырь в Печорах-просто сказка. Думаю, что осенью там будет очень красиво. Изборск просто фантастический. Места потрясающие. Всё очень нам понравилось. Будем думать теперь когда еще раз приехать и что посмотреть. Спасибо за такую отличную организацию. Питание, гостиница отличная, трансфер, экскурсовод-все здорово и главное самим не нужно ни о чем думать и напрягаться. Только о путешествии и новых впечатлениях. Хоть всего и два дня, но такое ощущение, что побывали в другом мире. Это здорово. Немного подпортились впечатления только исключительно поездом. Туда ехали наши соседи по купе храпели всю ночь и не удалось поспать, а оттуда ехали в Москву в сидячем вагоне, тоже, как вы понимаете, особо там не отдохнешь. Но это уже другая история! А так еще раз спасибо за нашу прекрасную поездку, новые впечатления, интересные факты и истории! Денис большой профессионал своего дела и просто приятный собеседник!

  • Н
    Наталья
    9 июня 2023
    Псков, Изборск, Печоры: история, мастер-классы и посещение ферм
    Очень благодарна за замечательную организацию тура, искреннюю поддержку на всем маршруте. Замечательное минипутешествие, которое позволяет познакомиться и с туристическими жемчужинами
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    старинного Пскова, грандиозной, ошеломительной природой края, а также замечательными людьми,которые работают на земле,, воссоздают ремесла, сохраняют культурные традиции. Абсолютный восторг! Спасибо Светлане и всей команде «Континента»)

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Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Индивидуальные»

Самые популярные туры этой рубрики в Пскове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 9
  1. Псков, Изборск, Печоры: история, мастер-классы и посещение ферм
  2. Путешествие в Древнюю Русь: Псков, Печоры и Изборск
  3. По древним городам и пушкинским местам
  4. Хранители старины: 3 дня на Псковской земле
  5. Классика Псковского региона: по наследию древней Руси
Какие места ещё посмотреть в Пскове
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Псковский Кремль
  2. Псково-Печерский монастырь
  3. Михайловское
  4. Кремль
  5. Музей Пушкина
  6. Новгородский кремль
Сколько стоит тур в Пскове в июне 2024
Сейчас в Пскове в категории "Индивидуальные" можно забронировать 9 авторских туров от 6 900 до 23 900. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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