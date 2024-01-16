Экскурсионный тур по Псковской области с отдыхом на озере
Поживем на берегу озера несколько дней, почувствуем умиротворение природы и насладимся всеми прелестями загородного отдыха.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по Пскову
08:05 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва – Псков.
Встреча с гидом у вагона №16 (Табличка "ПСКОВ 7 дней").
Завтрак в кафе в центре города.
Обзорная экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.
Обед в кафе в центре города.
14:00 Трансфер в гостиницу.
Музей-заповедник «Михайловское»
Завтрак.
09:00 Отъезд в Пушкинские горы.
Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина "Михайловское": усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.
Обед в кафе.
Продолжение экскурсии.
19:00 Возвращение в г. Псков.
Трансфер в гостиницу.
Изборск, Печоры
Завтрак.
Освобождение номеров.
11:00 Отъезд в Изборск.
Экскурсия в музей-заповедник "Изборск": история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.
Переезд в г. Печоры.
Обед в кафе.
Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.
17:15 Трансфер в загородный отель "Плесков 3*".
Размещение в номерах.
Ужин.
Отдых на берегу Псковского озера
Отдых на берегу Псковского озера в загородном отеле "Плесков 3*".
Аква-центр с разноуровневым бассейном, джакузи, комплексом саун и тренажерным залом.
Собственный песчаный пляж.
Водные виды спорта и прокат спортивного инвентаря: лодки и катамараны, велосипеды, электросамокаты, ролики, скейтборды т. д.
Спортивные площадки для активного отдыха.
Аренда рыболовного снаряжении.
Беседки для барбекю.
Ресторан и летнее кафе на открытом воздухе.
Отдых на берегу Псковского озера
Отдых на берегу Псковского озера в загородном отеле "Плесков 3*".
Аква-центр с разноуровневым бассейном, джакузи, комплексом саун и тренажерным залом.
Собственный песчаный пляж.
Водные виды спорта и прокат спортивного инвентаря: лодки и катамараны, велосипеды, электросамокаты, ролики, скейтборды т. д.
Спортивные площадки для активного отдыха.
Аренда рыболовного снаряжении.
Беседки для барбекю.
Ресторан и летнее кафе на открытом воздухе.
Отдых на берегу Псковского озера
Отдых на берегу Псковского озера в загородном отеле "Плесков 3*".
Аква-центр с разноуровневым бассейном, джакузи, комплексом саун и тренажерным залом.
Собственный песчаный пляж.
Водные виды спорта и прокат спортивного инвентаря: лодки и катамараны, велосипеды, электросамокаты, ролики, скейтборды т. д.
Спортивные площадки для активного отдыха.
Аренда рыболовного снаряжении.
Беседки для барбекю.
Ресторан и летнее кафе на открытом воздухе.
Отъезд
12:00 Трансфер в г. Псков.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Псков.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в обычные даты с 26.01 по 09.02.2024; с 15.03 по 01.04.2024:, руб:
|Гостиницы
|2-х мест. номер
|1-но мест. номер
|Доп. место для взрослого
|Ребенок (с 14 до 17 лет) на основное место
|Ребенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
|Оазис 2** / Плесков 3**
|31700
|47230
|25700
|31500
|25500
|Арль / Плесков 3**
|32430
|48670
|26630
|32230
|26430
|Old City / Плесков 3**
|32550
|47970
|25650
|32350
|25450
|Каркушин Дом 3** / Плесков 3**
|33870
|51290
|27070
|33670
|26870
|Октябрьская 3** / Плесков 3**
|33630
|47520
|26630
|33430
|26430
|Рижская 3** / Плесков 3**
|33990
|47170
|28490
|33790
|28290
|Фаворит 3** / Плесков 3**
|34470
|52000
|27570
|34270
|27370
|Золотая набережная 3** / Плесков 3**
|34470
|51060
|26970
|34270
|26770
|Двор Подзноева 3** / Плесков 3**
|36820
|55000
|28770
|36620
|28570
|Двор Подзноева 3+ ** / Плесков 3**
|37190
|55720
|28840
|36990
|28640
|Двор Подзноева 4** / Плесков 3**
|38330
|57980
|29030
|38130
|28830
|Покровский 4**/ Плесков 3**
|38210
|57740
|28610
|38010
|28410
|OLD ESTATE 4** / Плесков 3**
|38330
|57980
|29630
|38130
|29430
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в праздничный заезд 23 февраля 2024 и 8 марта 2024, руб:
|Гостиницы
|2-х мест. номер
|1-но мест. номер
|Доп. место для взрослого
|Ребенок (с 14 до 17 лет) на основное место
|Ребенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
|Оазис 2** / Плесков 3**
|31700
|47230
|25700
|31500
|25500
|Арль / Плесков 3**
|33030
|49860
|27730
|32830
|27530
|Old City / Плесков 3**
|33510
|49630
|25810
|33310
|25610
|Каркушин Дом 3** / Плесков 3**
|34470
|52470
|27170
|34270
|26970
|Октябрьская 3** / Плесков 3**
|33630
|47520
|26630
|33430
|26430
|Рижская 3** / Плесков 3**
|33990
|47170
|28490
|33790
|28290
|Фаворит 3** / Плесков 3**
|35440
|53920
|27740
|35240
|27540
|Золотая набережная 3** / Плесков 3**
|35920
|54400
|27620
|35720
|27420
|Двор Подзноева 3** / Плесков 3**
|38030
|57390
|28980
|37830
|28780
|Двор Подзноева 3+ ** / Плесков 3**
|28390
|58100
|29040
|38190
|28840
|Двор Подзноева 4** / Плесков 3**
|39540
|60370
|29240
|39340
|29040
|Покровский 4**/ Плесков 3**
|38810
|58930
|28710
|38610
|28510
|OLD ESTATE 4** / Плесков 3**
|38330
|57980
|29630
|38130
|29430
Скидка на детей до 14 лет - 400 руб. /чел.
Варианты проживания
Отель «Оазис»
Отель расположен в 16 минутах езды от Псковского Кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации, кафе и номера с телевизорами.
Все номера отеля «Оазис» оформлен в нейтральных тонах и располагают рабочим столом. В ванной комнате есть душ.
В кафе отеля «Оазис» можно попробовать блюда русской кухни, там же сервируется завтрак.
Отель «Old City»
В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно, гости могут отдохнуть в общем лаундже.
В номерах обустроена собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Предоставляется постельное белье.
Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол».
Отель «Арль»
К услугам гостей бар, ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В отеле можно забронировать семейные номера.
В каждом номере установлены письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, все номера оснащены холодильником.
В отеле «Арль» каждое утро сервируется континентальный завтрак.
Гостиница «Октябрьская»
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан. Гостиница удобно расположена в историческом центре Пскова, в 12 минутах ходьбы от городского железнодорожного вокзала.
Номера гостиницы «Октябрьская» по-домашнему уютно оформлены. В числе удобств телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната.
Завтрак сервируется в кафе гостиницы.
Гостиница «Рижская»
Традиционная гостиница, окруженная живописным парком, находится в центре Пскова, всего в 7 минутах езды от Троицкого собора. К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан.
Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями. В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В красивом ресторане гостиницы «Рижская» с очаровательным видом на близлежащий парк подают традиционные для Псковской области блюда. Кроме того, по утрам накрывают разнообразный завтрак «шведский стол».
Отель «Фаворит»
Отель «Фаворит» находится в центре Пскова. Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории отеля. На территории отеля имеется бесплатная частная парковка.
В числе удобств номеров телевизор со спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Гостям предоставляются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Отель «Каркушин Дом»
Отель находится всего в 5 минутах ходьбы от исторического центра города Пскова и располагает номерами с кабельным телевидением. Поездка до железнодорожного вокзала Пскова занимает 10 минут. Предоставляется Wi-Fi.
В отеле «Каркушин дом» предлагаются по-домашнему уютные номера и апартаменты с занавесками, коврами и деревянной мебелью. В распоряжении гостей собственная ванная комната.
В ресторане подают завтрак «шведский стол» и блюда европейской кухни. Блюда могут быть поданы в беседках на открытом воздухе.
Отель «Золотая набережная»
Отель Golden Embankment расположен в центре Пскова, на берегу реки Псковы. К услугам гостей просторные номера с ЖК-телевизором и рестораны традиционной и европейской кухни.
Номера обставлены современной мебелью. Также они оснащены рабочим столом и телевизором с кабельными каналами. Из некоторых номеров открывается вид на Кремль.
Утром сервируется континентальный завтрак. В распоряжении гостей отеля Golden Embankment игровая комната и детская игровая площадка.
Отель «Двор Подзноева»
Отель расположен в историческом центре Пскова, в 15 минутах ходьбы от Псковского Крома. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и трансфер до аэропорта и железнодорожного вокзала.
В номерах отеля «Двор Подзноева» установлен телевизор с плоским экраном, сейф и подключен бесплатный Wi-Fi.
По утрам в элегантном банкетном зале накрывают завтрак «шведский стол». Кроме того, завтрак может быть подан в номер. В баре-ресторане на открытом воздухе предлагаются напитки и традиционные блюда русской и европейской кухни.
Гости могут посещать фитнес-центр, плавательный бассейн и сауну.
Отель «Покровский»
Отель «Покровский» с баром, рестораном, фитнес-центром и общим лаунджем расположен в Пскове. Желающие могут забронировать семейные номера. На территории обустроена детская игровая площадка. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Предусмотрены услуги трансфера от/до аэропорта и доставка еды с напитками в номер. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.
Все номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с душем. В номерах установлен письменный стол. В некоторых номерах имеется кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и мини-баром. Всем гостям отеля «Покровский» предоставляются полотенца и постельное белье.
По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол».
В распоряжении гостей отеля «Покровский» оздоровительный центр с хаммамом и сауной. В окрестностях популярны пешие прогулки. Для гостей отеля организован прокат велосипедов.
Отель «OLD ESTATE»
Отель Old Estate расположен в исторической части Пскова, в 2 минутах ходьбы от реки и парка и в 9 минутах ходьбы от Псковского Кремля. В отеле работает оздоровительный центр, где можно заказать более 250 различных процедур. Также в распоряжении гостей спа-центр с бассейном, сауной, хаммамом и гидромассажной ванной.
В числе удобств номеров кондиционер, телевизор с плоским экраном, письменный стол, сейф и мини-бар. В ванной комнате предоставляются халаты, тапочки, фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане «Аристократ» подают блюда европейской и русской кухни. Каждое утро сервируется разнообразный завтрак Помимо прочего, в здании работает бар «Рублев».
Отель «Загородный отель Плесков»
Отель «Загородный отель Плесков» с бесплатным частным пляжем, собственным рестораном и бесплатным Wi-Fi в местах общего пользования находится в поселке Печки на берегу Псковско-Чудского озера.
На территории отеля предусмотрен фитнес-центр, теннисный корт, комната для игр и детская игровая площадка. В утренние часы гости могут бесплатно пользоваться крытым бассейном.
В распоряжении гостей номера, оформленные в современном стиле, с телевизором, DVD-плеером и собственной ванной комнатой.
В ресторане отеля «Загородный отель Плесков» готовят фирменные блюда классической русской кухни и блюда средиземноморской кухни. По утрам для гостей сервируется завтрак.
В отеле «Загородный отель Плесков» предлагают прокат снаряжения для занятий лыжным спортом и водными видами спорта. Поездка на автомобиле до Пскова занимает 25 минут.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в загородном отеле "Плесков 3**" – 4 ночи. Стандартный номер (WC, душ, фен TV, холодильник) Расчетный час 12.00 / размещение с 14.00
- Проживание в гостинице в г. Пскове – 2 ночи
- Питание: 7 завтраков, 6 обедов, 4 ужина
- Экскурсии по программе, услуги гида
- Транспортное обслуживание
- Трансфер Псков – отель "Плесков 3**" – Псков
- Входные билеты в музеи
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Пскова и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Личные расходы
- Страховка (необязательно)
- Место начала и завершения?
- Россия, Псков
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Как организован трансфер в/из гостиницы и на экскурсии?
Забираем туристов от всех отелей (указанных в туре), кроме гостиницы «Фаворит».
При заселении туристов с вещами стараемся подвозить максимально близко к отелю.
На экскурсии и в день выезда, отъезд туристов, проживающих в гостинице «Фаворит» осуществляется от гостиницы «Двор Подзноева» (Псков, ул. Некрасова, д. 1) — 5 мин. ходьбы.
Обращаем также внимание, что парковка отеля «Золотая набережная» находится в 70 метрах от отеля. К входу в отель автобусу, к сожалению, не подъехать.
В гостинице «Рижская» место посадки иногда меняется, забираем прямо от входа в отель или на парковочной площадке у отельного сквера, 2–3 мин. ходьбы. В день заселения к «Рижской» подвозим всегда.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Очень доброжелательные люди, работающие с нами (включая персонал отеля Каркушин Дом).
Единственный неприятный момент был с поломкой автобуса (перед поездкой по Пушкинском местам). Но ситуацию разрешили (пусть и не моментально), на экскурсию поехали в другом автобусе, потеряв 2ч светлого времени суток. Тем не менее, экскурсоводы Михайловского и Тригорского нас дождались, спасибо им за интересные, яркие рассказы.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!