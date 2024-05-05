Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Экскурсия в Свято-Благовещенскою Никандрову пустынь
08:16 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва — Псков.
Встреча с гидом у вагона №16, табличка "ПСКОВ 4 дня".
Завтрак в кафе в центре города.
Экскурсия в Свято-Благовещенскою Никандрову пустынь — православный мужской монастырь в честь Преподобного Никандра пустынножителя. Преподобный обладал дарами прозорливости и целительства, к нему за помощью обращались многие страждущие, но много искушений и бед пережил на тесном пути подвижничества святой Никандр. Преподобный Никандр до конца жизни оставался пустынником…
На территории монастыря расположены: Благовещенский собор, храм Святых Царственных Мучеников и храм иконы Божией Матери "Взыскание погибших". Целебные источники: в честь Казанской иконы Божией Матери ("глазной" источник), источник преподобного Александра Свирского (купальня с голубой радоновой водой +6С), источники Святых Апостолов Петра и Павла и Животворящего Креста Господня, источник преподобного Никандра, по преданию, был ископан самим преподобным и святой брал отсюда воду для своих нужд.
16:00 Возвращение в Псков.
Поздний обед в кафе.
Трансфер в гостиницу.
Размещение в номерах.
Экскурсия по Пскову
Завтрак.
"Очарование провинциального городка" – экскурсия по городу Пскову: Кремль, Довмонтов город, Троицкий собор, захаб, стены и башни кремля, Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома, Варлаамовская башня и стены окольного города, купеческие палаты, храмы и часовни, памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.
Обед в кафе в центре города.
14:00 Трансфер в гостиницу.
Музей-заповедник «Михайловское»
Завтрак.
09:00 Отъезд в Пушкинские Горы.
Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина "Михайловское": усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.
Обед в кафе.
Продолжение экскурсии.
19:00 Возвращение в г. Псков.
Трансфер в гостиницу.
Изборск, Печоры. Окончание программы
Завтрак. Освобождение номеров.
11:00 Отъезд в Изборск.
Экскурсия в музей-заповедник "Изборск": история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.
Переезд в г. Печоры. Обед в кафе.
Экскурсия в Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь.
18.30 Возвращение в г. Псков.
Трансфер на вокзал к поезду №10 Псков — Москва, отправлением в 19:30
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Псков.
Цены указаны в рублях на одного человека.
Стандартный тариф. Период действия цены: с 14.03 по 29.03.2024:
Гостиницы
2-х мест. номер
1-но мест. номер
Доп. место для взрослого
Ребенок (с 14 до 17 лет) на основное место
Ребенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
Оазис 2**
20 740
24 980
18 940
20 540
18 740
Арль
21 820
27 120
20 320
21 620
20 120
Old City
22 000
26 060
18 850
21 800
18 650
Каркушин Дом 3**
23 990
31 050
20 990
23 790
20 790
Октябрьская 3**
23 630
25 400
20 330
23 430
20 130
Рижская 3**
24 170
24 880
23 120
23 970
22 920
Фаворит 3**
24 900
32 140
21 750
24 700
21 550
Золотая набережная 3**
24 900
30 730
20 850
24 700
20 650
Двор Подзноева 3**
28 430
36 640
23 555
28 230
23 355
Двор Подзноева 3+ **
28 970
37 710
23 645
28 770
23 445
Двор Подзноева 4**
30 680
41 100
23 930
30 480
23 730
Покровский 4**
30 500
40 740
23 300
30 300
23 100
OLD ESTATE 4**
30 680
41 100
24 830
30 480
24 630
Цены указаны в рублях на одного человека.
Праздничный тариф. Период действия цены: На даты заездов: 22.02.2024; 07.03.2024
Гостиницы
2-х мест. номер
1-но мест. номер
Доп. место для взрослого
Ребенок (с 14 до 17 лет) на основное место
Ребенок (с 14 до 17 лет) на доп. место
Оазис 2**
20 740
24 980
18 940
20 540
18 740
Арль
22 730
28 910
20 480
22 530
20 280
Old City
23 450
28 570
19 100
23 250
18 900
Каркушин Дом 3**
24 900
32 850
21 150
24 700
20 950
Октябрьская 3**
23 630
25 400
20 330
23 430
20 130
Рижская 3**
24 170
24 880
23 120
23 970
22 920
Фаворит 3**
26 340
34 990
21 990
26 140
21 790
Золотая набережная 3**
27 070
35 720
21 820
26 870
21 620
Двор Подзноева 3**
30 230
40 210
23 855
30 030
23 655
Двор Подзноева 3+ **
30 780
41 280
23 955
30 580
23 755
Двор Подзноева 4**
32 490
44 670
24 240
32 290
24 040
Покровский 4**
31 400
42 520
23 450
31 200
23 250
OLD ESTATE 4**
30 680
41 100
24 830
30 480
24 630
Скидка на детей до 14 лет – 400 руб. /чел.
Варианты проживания
Отель «Оазис»
Отель расположен в 16 минутах езды от Псковского Кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации, кафе и номера с телевизорами.
Все номера отеля «Оазис» оформлен в нейтральных тонах и располагают рабочим столом. В ванной комнате есть душ.
В кафе отеля «Оазис» можно попробовать блюда русской кухни, там же сервируется завтрак.
Отель «Old City»
В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно, гости могут отдохнуть в общем лаундже.
В номерах обустроена собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Предоставляется постельное белье.
Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол».
Отель «Арль»
К услугам гостей бар, ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В отеле можно забронировать семейные номера.
В каждом номере установлены письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, все номера оснащены холодильником.
В отеле «Арль» каждое утро сервируется континентальный завтрак.
Гостиница «Октябрьская»
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и ресторан. Гостиница удобно расположена в историческом центре Пскова, в 12 минутах ходьбы от городского железнодорожного вокзала.
Номера гостиницы «Октябрьская» по-домашнему уютно оформлены. В числе удобств телевизор, рабочий стол и собственная ванная комната.
Завтрак сервируется в кафе гостиницы.
Гостиница «Рижская»
Традиционная гостиница, окруженная живописным парком, находится в центре Пскова, всего в 7 минутах езды от Троицкого собора. К вашим услугам просторные номера, круглосуточно открытая стойка регистрации и ресторан.
Номера гостиницы «Рижская» оформлены в классическом стиле и отличаются домашним интерьером с узорными коврами и тканями. В каждом номере имеется телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В красивом ресторане гостиницы «Рижская» с очаровательным видом на близлежащий парк подают традиционные для Псковской области блюда. Кроме того, по утрам накрывают разнообразный завтрак «шведский стол».
Отель «Фаворит»
Отель «Фаворит» находится в центре Пскова. Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории отеля. На территории отеля имеется бесплатная частная парковка.
В числе удобств номеров телевизор со спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Гостям предоставляются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Отель «Каркушин Дом»
Отель находится всего в 5 минутах ходьбы от исторического центра города Пскова и располагает номерами с кабельным телевидением. Поездка до железнодорожного вокзала Пскова занимает 10 минут. Предоставляется Wi-Fi.
В отеле «Каркушин дом» предлагаются по-домашнему уютные номера и апартаменты с занавесками, коврами и деревянной мебелью. В распоряжении гостей собственная ванная комната.
В ресторане подают завтрак «шведский стол» и блюда европейской кухни. Блюда могут быть поданы в беседках на открытом воздухе.
Отель «Золотая набережная»
Отель Golden Embankment расположен в центре Пскова, на берегу реки Псковы. К услугам гостей просторные номера с ЖК-телевизором и рестораны традиционной и европейской кухни.
Номера обставлены современной мебелью. Также они оснащены рабочим столом и телевизором с кабельными каналами. Из некоторых номеров открывается вид на Кремль.
Утром сервируется континентальный завтрак. В распоряжении гостей отеля Golden Embankment игровая комната и детская игровая площадка.
Отель «Двор Подзноева»
Отель расположен в историческом центре Пскова, в 15 минутах ходьбы от Псковского Крома. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и трансфер до аэропорта и железнодорожного вокзала.
В номерах отеля «Двор Подзноева» установлен телевизор с плоским экраном, сейф и подключен бесплатный Wi-Fi.
По утрам в элегантном банкетном зале накрывают завтрак «шведский стол». Кроме того, завтрак может быть подан в номер. В баре-ресторане на открытом воздухе предлагаются напитки и традиционные блюда русской и европейской кухни.
Гости могут посещать фитнес-центр, плавательный бассейн и сауну.
Отель «Покровский»
Отель «Покровский» с баром, рестораном, фитнес-центром и общим лаунджем расположен в Пскове. Желающие могут забронировать семейные номера. На территории обустроена детская игровая площадка. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Предусмотрены услуги трансфера от/до аэропорта и доставка еды с напитками в номер. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.
Все номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с душем. В номерах установлен письменный стол. В некоторых номерах имеется кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и мини-баром. Всем гостям отеля «Покровский» предоставляются полотенца и постельное белье.
По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол».
В распоряжении гостей отеля «Покровский» оздоровительный центр с хаммамом и сауной. В окрестностях популярны пешие прогулки. Для гостей отеля организован прокат велосипедов.
Отель «OLD ESTATE»
Отель Old Estate расположен в исторической части Пскова, в 2 минутах ходьбы от реки и парка и в 9 минутах ходьбы от Псковского Кремля. В отеле работает оздоровительный центр, где можно заказать более 250 различных процедур. Также в распоряжении гостей спа-центр с бассейном, сауной, хаммамом и гидромассажной ванной.
В числе удобств номеров кондиционер, телевизор с плоским экраном, письменный стол, сейф и мини-бар. В ванной комнате предоставляются халаты, тапочки, фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане «Аристократ» подают блюда европейской и русской кухни. Каждое утро сервируется разнообразный завтрак Помимо прочего, в здании работает бар «Рублев».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- 2-х разовое питание (4 завтрака, 4 обеда)
- Экскурсии по программе, услуги гида
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Пскова и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Личные расходы
- Страховка (необязательно)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки в туре?
Скидка на детей до 14 лет – 400 руб. /чел.
Как организован трансфер в/из гостиницы и на экскурсии?
Забираем туристов от всех отелей (указанных в туре), кроме гостиницы «Фаворит».
При заселении туристов с вещами стараемся подвозить максимально близко к отелю.
На экскурсии и в день выезда, отъезд туристов, проживающих в гостинице «Фаворит» осуществляется от гостиницы «Двор Подзноева» (Псков, ул. Некрасова, д. 1) — 5 мин. ходьбы.
Обращаем также внимание, что парковка отеля «Золотая набережная» находится в 70 метрах от отеля. К входу в отель автобусу, к сожалению, не подъехать.
В гостинице «Рижская» место посадки иногда меняется, забираем прямо от входа в отель или на парковочной площадке у отельного сквера, 2–3 мин. ходьбы. В день заселения к «Рижской» подвозим всегда.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо нашему экскурсоводу Светлане Анатольевне! Великолепное владение материалом, умение держать аудиторию!
Гостиница "Октябрьская" в минусе. Рекомендовать никому не будем. Единственный плюс - расположение в центре.