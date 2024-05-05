1 день

Встреча. Экскурсия в Свято-Благовещенскою Никандрову пустынь

08:16 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва — Псков.

Встреча с гидом у вагона №16, табличка "ПСКОВ 4 дня".

Завтрак в кафе в центре города.

Экскурсия в Свято-Благовещенскою Никандрову пустынь — православный мужской монастырь в честь Преподобного Никандра пустынножителя. Преподобный обладал дарами прозорливости и целительства, к нему за помощью обращались многие страждущие, но много искушений и бед пережил на тесном пути подвижничества святой Никандр. Преподобный Никандр до конца жизни оставался пустынником…

На территории монастыря расположены: Благовещенский собор, храм Святых Царственных Мучеников и храм иконы Божией Матери "Взыскание погибших". Целебные источники: в честь Казанской иконы Божией Матери ("глазной" источник), источник преподобного Александра Свирского (купальня с голубой радоновой водой +6С), источники Святых Апостолов Петра и Павла и Животворящего Креста Господня, источник преподобного Никандра, по преданию, был ископан самим преподобным и святой брал отсюда воду для своих нужд.

16:00 Возвращение в Псков.

Поздний обед в кафе.

Трансфер в гостиницу.

Размещение в номерах.