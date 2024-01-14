1 день

Встреча. Экскурсия «Псков православный»

8:16 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва – Псков.

Встреча с гидом у вагона №16, табличка "Зимние каникулы в Пскове".

Завтрак в кафе в центре города.

«Псков православный» – экскурсия по храмам и монастырям Псковской земли.

Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорский монастырь – монастырь впервые упоминается в летописях в 1299 году, в 1310 – 1312 годах в монастыре строят каменный собор Рождества Богородицы, расписанный фресками которые сохранились до наших дней.

Спасо-Преображенский Мирожский монастырь – одна из древнейших в России обителей, фрески Спасо-Преображенского собора выполнены еще в XII веке византийскими мастерами по указанию епископа Нифонта.

Спасо-Елеазаровский монастырь – основан в XV веке преподобным Евфросином, монастырь пережил годы рассвета, упадка и возрождения, которое произошло уже в наше время.

Обед в кафе.

16:00 Трансфер в гостиницу.

Размещение в номерах.