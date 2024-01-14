Свежий морозец российской глубинки, хрустящий снег и белокаменные храмы и часовни – полное умиротворение, словно время здесь замедлилось и остановилось.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Экскурсия «Псков православный»
8:16 Прибытие в г. Псков поездом №10 Москва – Псков.
Встреча с гидом у вагона №16, табличка "Зимние каникулы в Пскове".
Завтрак в кафе в центре города.
«Псков православный» – экскурсия по храмам и монастырям Псковской земли.
Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорский монастырь – монастырь впервые упоминается в летописях в 1299 году, в 1310 – 1312 годах в монастыре строят каменный собор Рождества Богородицы, расписанный фресками которые сохранились до наших дней.
Спасо-Преображенский Мирожский монастырь – одна из древнейших в России обителей, фрески Спасо-Преображенского собора выполнены еще в XII веке византийскими мастерами по указанию епископа Нифонта.
Спасо-Елеазаровский монастырь – основан в XV веке преподобным Евфросином, монастырь пережил годы рассвета, упадка и возрождения, которое произошло уже в наше время.
Обед в кафе.
16:00 Трансфер в гостиницу.
Размещение в номерах.
Обзорная экскурсия по Пскову
Завтрак.
09:00 Обзорная экскурсия по городу Пскову "Очарование провинциального городка":
- Кремль, захаб, стены и башни кремля;
- Довмонтов город;
- Троицкий собор;
- Покровская башня и церковь Покрова и Рождества Богородицы от Пролома;
- Варлаамовская башня и стены окольного города;
- купеческие палаты;
- храмы и часовни;
- памятники князю Александру Невскому и равноапостольной княгине Ольге.
Обед в кафе.
14:00 Трансфер в гостиницу.
По местам А.С. Пушкина
Завтрак.
09:00 Отъезд в Пушкинские горы.
Экскурсия в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское»: усадьбы Михайловское, Тригорское, усадебные парки и Святогорский Свято-Успенский монастырь, где похоронен великий русский поэт А. С. Пушкин.
Обед в кафе.
Продолжение экскурсии.
19:00 Возвращение в г. Псков.
Трансфер в гостиницу.
Знакомство с Изборском и Печорами
Завтрак.
Освобождение номеров.
11:00 Отъезд в г. Изборск.
Экскурсия в музее-заповеднике "Изборск": история древнего Труворова городища и Изборской крепости, чудотворные Словенские ключи.
Переезд в г. Печоры.
Обед в кафе.
Экскурсия в Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.
18:15 Возвращение в г. Псков.
Трансфер на вокзал к поезду №10 Псков – Москва, отправлением 19:25.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в г. Псков.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Гостиницы
2-мест. номер
1-мест. номер
Доп. место для взрослого
Ребенок (14–17 лет) на основное место
Ребенок (14–17 лет) на доп. место
Оазис 2**
19 400
25 050
17 000
19 150
17 650
Old City
20 290
25 590
18 790
20 040
18 540
Арль
20 290
27 350
18 790
20 040
18 540
Октябрьская 3**
20 990
21 700
17 090
20 740
16 840
Рижская 3**
20 640
21 350
19 740
20 390
19 490
Фаворит 3**
24 350
33 180
19 850
24 100
19 600
Каркушин Дом 3**
22 760
30 000
16 910
22 510
16 660
Золотая набережная 3**
24 520
32 470
19 270
24 270
19 020
Двор Подзноева 3**
28 130
39 870
20 255
27 880
20 005
Двор Подзноева 3+ **
28 660
40 930
20 335
28 410
20 085
Двор Подзноева 4**
31 660
46 930
20 785
31 410
20 535
Покровский 4**
28 400
40 400
19 700
28 150
19 450
OLD ESTATE 4**
30 350
44 300
23 000
30 100
22 750
Скидка для детей до 14 лет – 450 руб. /чел.
Варианты проживания
Отель «Оазис»
Отель расположен в 16 минутах езды от Псковского Кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации, кафе и номера с телевизорами.
Все номера отеля «Оазис» оформлен в нейтральных тонах и располагают рабочим столом. В ванной комнате есть душ.
В кафе отеля «Оазис» можно попробовать блюда русской кухни, там же сервируется завтрак.
Отель «Old City»
В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно, гости могут отдохнуть в общем лаундже.
В номерах обустроена собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Предоставляется постельное белье.
Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол».
Отель «Чемодан»
Мини-отель «Чемодан» с бесплатным Wi-Fi, бесплатной парковкой и трансфером от/до аэропорта находится в городе Псков менее чем в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала «Псков-Пассажирский».
В распоряжении гостей номера с телевизором, полотенцами, постельным бельем и вентилятором.
Гости могут воспользоваться услугами прачечной и гладильными услугами, а также посетить кафе, расположенное в здании мини-отеля.
Отель «Арль»
К услугам гостей бар, ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В отеле можно забронировать семейные номера.
В каждом номере установлены письменный стол и телевизор с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, все номера оснащены холодильником.
В отеле «Арль» каждое утро сервируется континентальный завтрак.
Отель «Фаворит»
Отель «Фаворит» находится в центре Пскова. Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории отеля. На территории отеля имеется бесплатная частная парковка.
В числе удобств номеров телевизор со спутниковыми каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Гостям предоставляются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Отель «Золотая набережная»
Отель Golden Embankment расположен в центре Пскова, на берегу реки Псковы. К услугам гостей просторные номера с ЖК-телевизором и рестораны традиционной и европейской кухни.
Номера обставлены современной мебелью. Также они оснащены рабочим столом и телевизором с кабельными каналами. Из некоторых номеров открывается вид на Кремль.
Утром сервируется континентальный завтрак. В распоряжении гостей отеля Golden Embankment игровая комната и детская игровая площадка.
Отель «Двор Подзноева»
Отель расположен в историческом центре Пскова, в 15 минутах ходьбы от Псковского Крома. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и трансфер до аэропорта и железнодорожного вокзала.
В номерах отеля «Двор Подзноева» установлен телевизор с плоским экраном, сейф и подключен бесплатный Wi-Fi.
По утрам в элегантном банкетном зале накрывают завтрак «шведский стол». Кроме того, завтрак может быть подан в номер. В баре-ресторане на открытом воздухе предлагаются напитки и традиционные блюда русской и европейской кухни.
Гости могут посещать фитнес-центр, плавательный бассейн и сауну.
Отель «Покровский»
Отель «Покровский» с баром, рестораном, фитнес-центром и общим лаунджем расположен в Пскове. Желающие могут забронировать семейные номера. На территории обустроена детская игровая площадка. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Предусмотрены услуги трансфера от/до аэропорта и доставка еды с напитками в номер. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.
Все номера оснащены кондиционером, чайником, холодильником, сейфом и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей собственная ванная комната с душем. В номерах установлен письменный стол. В некоторых номерах имеется кухня с посудомоечной машиной, микроволновой печью и мини-баром. Всем гостям отеля «Покровский» предоставляются полотенца и постельное белье.
По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол».
В распоряжении гостей отеля «Покровский» оздоровительный центр с хаммамом и сауной. В окрестностях популярны пешие прогулки. Для гостей отеля организован прокат велосипедов.
Отель «OLD ESTATE»
Отель Old Estate расположен в исторической части Пскова, в 2 минутах ходьбы от реки и парка и в 9 минутах ходьбы от Псковского Кремля. В отеле работает оздоровительный центр, где можно заказать более 250 различных процедур. Также в распоряжении гостей спа-центр с бассейном, сауной, хаммамом и гидромассажной ванной.
В числе удобств номеров кондиционер, телевизор с плоским экраном, письменный стол, сейф и мини-бар. В ванной комнате предоставляются халаты, тапочки, фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане «Аристократ» подают блюда европейской и русской кухни. Каждое утро сервируется разнообразный завтрак Помимо прочего, в здании работает бар «Рублев».
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в гостинице (расчетный час 12:00)
- 2-х разовое питание (4 завтрака, 4 обеда)
- Экскурсии по программе, услуги гида
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Пскова и обратно
- Питание, не указанное в программе тура (ужины)
- Страховка (необязательно)
- Иные расходы
- Место начала и завершения?
- Россия, Псков
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Сколько человек в группе и на чем будем передвигаться?
В туре четыре экскурсионных дня.
На каждый экскурсионный день может быть разное количество человек в группе:
- Минимально - 1;
- Максимально - 40;
Для групп более 18 человек используются экскурсионные автобусы Хайгер, Мерседес, Скания, Неоплан, Зонг Тонг, Ивеко (до 30 человек), Манн, Анкай.
Для групп от 7 до 18 человек используются микроавтобусы: Мерседес и Фольцваген.
Для групп от 3 до 7 чел используются минивэны: Фольцваген, Форд, Тойота, Рено.
Для групп 1 - 2 человека используются легковые автомобили: Киа, Тойота, Шевроле, Фольцваген, Хендай.
На все экскурсии свободная рассадка.
- Как организован трансфер в/из гостиницы и на экскурсии?
Забираем туристов от всех отелей (указанных в туре), кроме гостиницы «Фаворит».
При заселении туристов с вещами стараемся подвозить максимально близко к отелю.
На экскурсии и в день выезда, отъезд туристов, проживающих в гостинице «Фаворит» осуществляется от гостиницы «Двор Подзноева» (Псков, ул. Некрасова, д. 1) — 5 мин. ходьбы.
Обращаем также внимание, что парковка отеля «Золотая набережная» находится в 70 метрах от отеля. К входу в отель автобусу, к сожалению, не подъехать.
В гостинице «Рижская» место посадки иногда меняется, забираем прямо от входа в отель или на парковочной площадке у отельного сквера, 2–3 мин. ходьбы. В день заселения к «Рижской» подвозим всегда.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.