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Зимний тур в Псковскую область. Пушкинские горы. Все усадьбы

Зимний тур в Псковскую область
Прикоснитесь к тайне африканских корней русского гения: вы ступите в имение прадеда Пушкина — крестника Петра I Абрама Ганнибала, а затем застынете у стен древнего Святогорского монастыря, где в рождественской
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тишине обретете последний земной приют самого поэта.

Проведите целый день в «поэтической родине» — Михайловском, гуляя по аллеям, где Пушкин создавал свои бессмертные строки, и вдохните воздух «приюта муз» — Тригорского, где оживают герои «Онегина».

А на вершине Савкиной горки вас ждет награда: захватывающая панорама заснеженных озер и изгибов Сороти — идеальный рождественский пейзаж.

Зимний тур в Псковскую область. Пушкинские горы. Все усадьбыФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Зимний тур в Псковскую область. Пушкинские горы. Все усадьбыФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Зимний тур в Псковскую область. Пушкинские горы. Все усадьбыФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Пушкинские горы

07:15 Отправление из Санкт-Петербурга от ст. м. «Московская», демонстрационный проезд (за памятником В. И. Ленину), 400 км.

Экскурсия по трассе.

14:00 Прибытие в Пушкинские Горы. Музей-заповедник включает в себя усадьбы Михайловское, Петровское, Тригорское и Святогорский монастырь.

Посещение усадьбы «Петровское» — имение, подаренное императрицей Елизаветой Петровной прадеду поэта, выходцу из Африки, крестнику, воспитаннику, сподвижнику Петра I, Абраму Петровичу Ганнибалу, названное им в честь своего великого благодетеля.

Музейная экспозиция позволяет получить посетителям богатейшую информацию о жизни и деятельности Ганнибалов трех поколений, прошедших, так или иначе через интерес Пушкина к своей родословной, отразившейся в его творчестве. Экскурсия по дому-музею и парку.

Экскурсия в Святогорский монастырь. Свято-Успенский Святогорский монастырь был основан по повелению царя Ивана IV и издревле входил в ряд самых почитаемых на Руси.

В монастыре на фамильном кладбище Ганнибалов-Пушкиных похоронены: дед поэта Осип Абрамович Ганнибал, бабушка Мария Алексеевна, мать Надежда Осиповна и отец Сергей Львович. Святогорский монастырь стал последним земным приютом и для Пушкина. Посещение могилы А. С. Пушкина.

Ужин. Размещение.

Пушкинские горыПушкинские горыПушкинские горыПушкинские горы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Экскурсия в "Михайловское" и "Тригорское". Осмотр Савкино

Завтрак.

Экскурсия в «Михайловское» – родовое имение матери А. С. Пушкина, его поэтическая родина, место духовного становления поэта. Посещение дома-музея А. С. Пушкина с экскурсией и осмотр усадебных построек Михайловского.

Экскурсия по живописному парку, где Вы увидите «пруд под сенью ив густых», мемориальные аллеи, «остров уединения», «черный Ганнибалов пруд» и другие парковые забавы.

Экскурсия в «Тригорское» – «приют сияньем муз одетый» — дом друзей А. С. Пушкина, место, ставшее для него вторым домом в годы михайловской ссылки. Обитателям Тригорского посвящены бесценные пушкинские стихи.

Посещение дома-музея с экскурсией. Экскурсия по парку. Тригорский парк— памятник садово-паркового искусства второй половины 18 века. Отдельные уголки парка связаны с романом «Евгений Онегин»: «аллея Татьяны», «скамья Онегина» и «дуб уединенный».

Осмотр Савкино (Савкиной горки). На пути из Михайловского в Тригорское, примерно в километре от музея-усадьбы «Михайловское», на крутом берегу Сороти возвышается городище Савкино, или Савкина горка, как его называли в послепушкинское время – одно из самых живописных мест Пушкинского заповедника.

Археологические материалы позволили прийти к выводу, что на городище имеются следы жизни IX–XIII и конца XIV–XVI веков. Винтом идущая вдоль холма дорога, типичная для подобных укреплений, ведет на его вершину.

Отсюда открывается превосходный вид на озеро Кучане и парк Петровского, усадьбу поэта и луга, причудливо изрезанные руслом Сороти. За рекой расстилается деревня Дедовцы, мимо нее вьется старая дорога на Псков.

Слева на пригорке в пушкинское время находилась усадьба Дериглазово, принадлежавшая помещикам Шелгуновым, дружившим с родителями поэта А. С. и Н. О. Пушкиными.

Обед.

Отъезд.

Около 23:00 прибытие в Санкт – Петербург (ст. м. «Московская»).

Экскурсия в "Михайловское" и "Тригорское". Осмотр СавкиноЭкскурсия в "Михайловское" и "Тригорское". Осмотр СавкиноЭкскурсия в "Михайловское" и "Тригорское". Осмотр СавкиноЭкскурсия в "Михайловское" и "Тригорское". Осмотр СавкиноЭкскурсия в "Михайловское" и "Тригорское". Осмотр Савкино
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

Турбаза «Пушкиногорье»

РазмещениеЦена

2-местный номер «эконом»

корпус №1 (душ, туалет, ТВ)

16 810
1-местное размещение в 2-местном номере «эконом»18 830

2-местный номер «стандарт»

корпус №1 (душ, туалет, ТВ)

18 080
1-местное размещение в 2-местном номере «стандарт»19 670

2-местный, номер «улучшенный»

корпус №1

18 150
1-местное размещение в 2-местном номере «улучшенный»20 630

1-местный номер «улучшенный»

корпус №1

19 880

2-местный номер «студия» (двуспальная кровать)

корпус №1

19 130

2-местный 1-комнатный номер ПК «комфорт»

корпус №2 (душ, туалет, холодильник, ТВ)

18 230
1-местное размещение в 2-местном 1-комнатном номере «комфорт»20 780

2-местный 2-комнатный номер ПК «комфорт»

корпус №2, №3

18 380
1-местное размещение в 2-местном 2-комнатном номере «комфорт»21 080
Доп. место (3-й в номере) в номерах студия и комфорт15 630

3-местный номер «эконом»

корпус №1 (душ, туалет, ТВ)

16 580

4-местный 2-комнатный номер «эконом»

корпус №1 (душ, туалет, ТВ)

16 500

Уточнять актуальные цены перед бронированием!

Скидка на школьника до 13 лет включительно при любом размещении – 600 рублей, на школьника старше 14 лет и пенсионерам – 150 рублей.

Варианты проживания

Комплекс отдыха «Пушкиногорье»

1 ночь

Комплекс отдыха «Пушкиногорье» находится на лоне природы в поселке Пушкинские Горы и располагает сауной и пунктом проката лыжного снаряжения. Расстояние до музея-заповедника Михайловское и музея Пушкина составляет 7 км.

Комфортабельные номера располагают телевизором, балконом и собственной ванной комнатой с душем.

В кафе комплекса «Пушкиногорье» подаются блюда русской и европейской кухни. В зонах общественного пользования предоставляется бесплатный WiFi. Также к услугам гостей бильярд, библиотека и экскурсионное бюро.

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Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Автотранспортное обслуживание (при группе в количестве менее 18 человек обслуживание на микроавтобусе)
  • Питание, указанное в программе: 1 день - ужин, 2 день - завтрак, обед
  • Экскурсионное обслуживание по программе, входные билеты (дома-усадьбы и парки)
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание, не указанное в программе: 1 день - завтрак и обед, 2 день - ужин
  • Дополнительные услуги на турбазе: прокат спортинвентаря (лыжи, сани, мячи, игры и пр.) тренажерный залсауна с чайной комнатойрусская банябар-кафе
  • Прокат спортинвентаря (лыжи, сани, мячи, игры и пр.)
  • Тренажерный зал
  • Сауна с чайной комнатой
  • Русская баня
  • Бар-кафе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие скидки есть в туре?

Скидка на школьника до 13 лет включительно при любом размещении – 600 рублей, на школьника старше 14 лет и пенсионерам – 150 рублей.

Какую важную информацию нужно знать?

Распределение посадочных мест происходит при бронировании. Рассадка пассажиров может меняться в зависимости от модели и вместимости транспортного средства.

В связи с расположением базы отдыха «Пушкиногорье» УОИО "Пушкиногорье" в непосредственной близости к охраняемой пограничной зоне, для размещения на территории базы граждане обязаны предоставить более расширенные паспортные данные (1 и 2 страницы паспорта гражданина РФ с действующей пропиской).

В случае отказа в предоставлении запрашиваемой информации, администрация базы отдыха уполномочена запросить оригиналы документов, удостоверяющих личность, для сканирования всех необходимых данных, что может привести к продолжительному ожиданию во время заселения.

Туроператор оставляет за собой право изменять программу экскурсии, время и очередность посещения указанных объектов без изменения количества предоставляемых услуг.

При планировании поездки необходимо иметь достаточный резерв времени – не менее 3 часов после окончания программы, так как возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами – неблагоприятными погодными условиями, затруднениями при движении («пробками») на дорогах и другими непредвиденными факторами. В связи с дорожными работами, проводимыми на разных участках маршрута, возможны задержки в программе, а также опоздание к закрытию метро.

При себе необходимо иметь паспорт.

Скорректировать заказ (добавить питание, заменить категорию номера, заменить отель, добавить дополнительные услуги и заменить туристов) возможно не менее чем за 72 часа до отправления. После этого изменения принимаются только по согласованию с операторами.

Возможно присоединение к туру по маршруту: для проживающих в Гатчине (забираем в д. Большое Верево, на остановке), для проживающих в Луге (на трассе, АЗС Татнефть Луга, Комсомольский проспект, 56). На обратном пути НЕ заезжаем.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
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