Программа тура по дням
Пушкинские горы
07:15 Отправление из Санкт-Петербурга от ст. м. «Московская», демонстрационный проезд (за памятником В. И. Ленину), 400 км.
Экскурсия по трассе.
14:00 Прибытие в Пушкинские Горы. Музей-заповедник включает в себя усадьбы Михайловское, Петровское, Тригорское и Святогорский монастырь.
Посещение усадьбы «Петровское» — имение, подаренное императрицей Елизаветой Петровной прадеду поэта, выходцу из Африки, крестнику, воспитаннику, сподвижнику Петра I, Абраму Петровичу Ганнибалу, названное им в честь своего великого благодетеля.
Музейная экспозиция позволяет получить посетителям богатейшую информацию о жизни и деятельности Ганнибалов трех поколений, прошедших, так или иначе через интерес Пушкина к своей родословной, отразившейся в его творчестве. Экскурсия по дому-музею и парку.
Экскурсия в Святогорский монастырь. Свято-Успенский Святогорский монастырь был основан по повелению царя Ивана IV и издревле входил в ряд самых почитаемых на Руси.
В монастыре на фамильном кладбище Ганнибалов-Пушкиных похоронены: дед поэта Осип Абрамович Ганнибал, бабушка Мария Алексеевна, мать Надежда Осиповна и отец Сергей Львович. Святогорский монастырь стал последним земным приютом и для Пушкина. Посещение могилы А. С. Пушкина.
Ужин. Размещение.
Экскурсия в "Михайловское" и "Тригорское". Осмотр Савкино
Завтрак.
Экскурсия в «Михайловское» – родовое имение матери А. С. Пушкина, его поэтическая родина, место духовного становления поэта. Посещение дома-музея А. С. Пушкина с экскурсией и осмотр усадебных построек Михайловского.
Экскурсия по живописному парку, где Вы увидите «пруд под сенью ив густых», мемориальные аллеи, «остров уединения», «черный Ганнибалов пруд» и другие парковые забавы.
Экскурсия в «Тригорское» – «приют сияньем муз одетый» — дом друзей А. С. Пушкина, место, ставшее для него вторым домом в годы михайловской ссылки. Обитателям Тригорского посвящены бесценные пушкинские стихи.
Посещение дома-музея с экскурсией. Экскурсия по парку. Тригорский парк— памятник садово-паркового искусства второй половины 18 века. Отдельные уголки парка связаны с романом «Евгений Онегин»: «аллея Татьяны», «скамья Онегина» и «дуб уединенный».
Осмотр Савкино (Савкиной горки). На пути из Михайловского в Тригорское, примерно в километре от музея-усадьбы «Михайловское», на крутом берегу Сороти возвышается городище Савкино, или Савкина горка, как его называли в послепушкинское время – одно из самых живописных мест Пушкинского заповедника.
Археологические материалы позволили прийти к выводу, что на городище имеются следы жизни IX–XIII и конца XIV–XVI веков. Винтом идущая вдоль холма дорога, типичная для подобных укреплений, ведет на его вершину.
Отсюда открывается превосходный вид на озеро Кучане и парк Петровского, усадьбу поэта и луга, причудливо изрезанные руслом Сороти. За рекой расстилается деревня Дедовцы, мимо нее вьется старая дорога на Псков.
Слева на пригорке в пушкинское время находилась усадьба Дериглазово, принадлежавшая помещикам Шелгуновым, дружившим с родителями поэта А. С. и Н. О. Пушкиными.
Обед.
Отъезд.
Около 23:00 прибытие в Санкт – Петербург (ст. м. «Московская»).
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
Турбаза «Пушкиногорье»
|Размещение
|Цена
2-местный номер «эконом»
корпус №1 (душ, туалет, ТВ)
|16 810
|1-местное размещение в 2-местном номере «эконом»
|18 830
2-местный номер «стандарт»
корпус №1 (душ, туалет, ТВ)
|18 080
|1-местное размещение в 2-местном номере «стандарт»
|19 670
2-местный, номер «улучшенный»
корпус №1
|18 150
|1-местное размещение в 2-местном номере «улучшенный»
|20 630
1-местный номер «улучшенный»
корпус №1
|19 880
2-местный номер «студия» (двуспальная кровать)
корпус №1
|19 130
2-местный 1-комнатный номер ПК «комфорт»
корпус №2 (душ, туалет, холодильник, ТВ)
|18 230
|1-местное размещение в 2-местном 1-комнатном номере «комфорт»
|20 780
2-местный 2-комнатный номер ПК «комфорт»
корпус №2, №3
|18 380
|1-местное размещение в 2-местном 2-комнатном номере «комфорт»
|21 080
|Доп. место (3-й в номере) в номерах студия и комфорт
|15 630
3-местный номер «эконом»
корпус №1 (душ, туалет, ТВ)
|16 580
4-местный 2-комнатный номер «эконом»
корпус №1 (душ, туалет, ТВ)
|16 500
Уточнять актуальные цены перед бронированием!
Скидка на школьника до 13 лет включительно при любом размещении – 600 рублей, на школьника старше 14 лет и пенсионерам – 150 рублей.
Варианты проживания
Комплекс отдыха «Пушкиногорье»
Комплекс отдыха «Пушкиногорье» находится на лоне природы в поселке Пушкинские Горы и располагает сауной и пунктом проката лыжного снаряжения. Расстояние до музея-заповедника Михайловское и музея Пушкина составляет 7 км.
Комфортабельные номера располагают телевизором, балконом и собственной ванной комнатой с душем.
В кафе комплекса «Пушкиногорье» подаются блюда русской и европейской кухни. В зонах общественного пользования предоставляется бесплатный WiFi. Также к услугам гостей бильярд, библиотека и экскурсионное бюро.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Автотранспортное обслуживание (при группе в количестве менее 18 человек обслуживание на микроавтобусе)
- Питание, указанное в программе: 1 день - ужин, 2 день - завтрак, обед
- Экскурсионное обслуживание по программе, входные билеты (дома-усадьбы и парки)
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе: 1 день - завтрак и обед, 2 день - ужин
- Дополнительные услуги на турбазе: прокат спортинвентаря (лыжи, сани, мячи, игры и пр.) тренажерный залсауна с чайной комнатойрусская банябар-кафе
- Прокат спортинвентаря (лыжи, сани, мячи, игры и пр.)
- Тренажерный зал
- Сауна с чайной комнатой
- Русская баня
- Бар-кафе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие скидки есть в туре?
Скидка на школьника до 13 лет включительно при любом размещении – 600 рублей, на школьника старше 14 лет и пенсионерам – 150 рублей.
Какую важную информацию нужно знать?
Распределение посадочных мест происходит при бронировании. Рассадка пассажиров может меняться в зависимости от модели и вместимости транспортного средства.
В связи с расположением базы отдыха «Пушкиногорье» УОИО "Пушкиногорье" в непосредственной близости к охраняемой пограничной зоне, для размещения на территории базы граждане обязаны предоставить более расширенные паспортные данные (1 и 2 страницы паспорта гражданина РФ с действующей пропиской).
В случае отказа в предоставлении запрашиваемой информации, администрация базы отдыха уполномочена запросить оригиналы документов, удостоверяющих личность, для сканирования всех необходимых данных, что может привести к продолжительному ожиданию во время заселения.
Туроператор оставляет за собой право изменять программу экскурсии, время и очередность посещения указанных объектов без изменения количества предоставляемых услуг.
При планировании поездки необходимо иметь достаточный резерв времени – не менее 3 часов после окончания программы, так как возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами – неблагоприятными погодными условиями, затруднениями при движении («пробками») на дорогах и другими непредвиденными факторами. В связи с дорожными работами, проводимыми на разных участках маршрута, возможны задержки в программе, а также опоздание к закрытию метро.
При себе необходимо иметь паспорт.
Скорректировать заказ (добавить питание, заменить категорию номера, заменить отель, добавить дополнительные услуги и заменить туристов) возможно не менее чем за 72 часа до отправления. После этого изменения принимаются только по согласованию с операторами.
Возможно присоединение к туру по маршруту: для проживающих в Гатчине (забираем в д. Большое Верево, на остановке), для проживающих в Луге (на трассе, АЗС Татнефть Луга, Комсомольский проспект, 56). На обратном пути НЕ заезжаем.