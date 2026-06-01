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Прибытие в Пушкинские Горы. Посещение музея-усадьбы «Петровское» и экскурсия по парку

07:15 Отправление автобуса из Санкт-Петербурга от станции метро «Московская», Демонстрационный проезд.

Экскурсия по трассе.

Прибытие в Пушкинские Горы. Центр заповедника, включающего в себя усадьбы «Михайловское», «Петровское», «Тригорское» и Святогорский монастырь.

Посещение музея-усадьбы «Петровское» и экскурсия по парку. Петровское, как и Михайловское, было подарено Абраму Петровичу Ганнибалу императрицей Елизаветой Петровной. Благоустраивал усадьбу его сын, Петр Абрамович Ганнибал.

Он построил роскошный дом и разбил прекрасный парк, после чего 37 лет прожил в своем имении, не зная, чем себя занять. Он был единственным из детей «арапа Петра Великого», с кем был близко знаком и часто общался Пушкин.

Очевидно, что взбалмошного Петра Абрамовича живо напоминает Кирилл Петрович Троекуров из пушкинской повести «Дубровский». В 1918 году дом сожгли.

Лишь в 1969 г. решено было восстановить усадьбу, и еще через 8 лет открылся дом-музей, посвященный жизни трех поколений Ганнибалов.

Размещение на турбазе «Пушкиногорье».

Ужин для проживающих на турбазе.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160