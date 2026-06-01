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Золотая осень в Пушкинских горах

Станете гостем Петра Ганнибала — прообраза Троекурова из «Дубровского»: его роскошная усадьба в Петровском, сожженная в 1918-м, восстала из пепла.

А следом — родовое гнездо поэта в Михайловском и живой черновик
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«Онегина».Вы напишете письмо гусиным пером на настоящей музейной почте, запустите водяную мельницу в «Пушкинской деревне» и обомрете на Савкиной горке с видом на луга Сороти.

А завершит всё Святогорский монастырь — здесь Пушкин работал над «Борисом Годуновым» и здесь же обрел последний приют.

Золотая осень в Пушкинских горахФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Золотая осень в Пушкинских горахФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Золотая осень в Пушкинских горахФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Пушкинские Горы. Посещение музея-усадьбы «Петровское» и экскурсия по парку

07:15 Отправление автобуса из Санкт-Петербурга от станции метро «Московская», Демонстрационный проезд.

Экскурсия по трассе.

Прибытие в Пушкинские Горы. Центр заповедника, включающего в себя усадьбы «Михайловское», «Петровское», «Тригорское» и Святогорский монастырь.

Посещение музея-усадьбы «Петровское» и экскурсия по парку. Петровское, как и Михайловское, было подарено Абраму Петровичу Ганнибалу императрицей Елизаветой Петровной. Благоустраивал усадьбу его сын, Петр Абрамович Ганнибал.

Он построил роскошный дом и разбил прекрасный парк, после чего 37 лет прожил в своем имении, не зная, чем себя занять. Он был единственным из детей «арапа Петра Великого», с кем был близко знаком и часто общался Пушкин.

Очевидно, что взбалмошного Петра Абрамовича живо напоминает Кирилл Петрович Троекуров из пушкинской повести «Дубровский». В 1918 году дом сожгли.

Лишь в 1969 г. решено было восстановить усадьбу, и еще через 8 лет открылся дом-музей, посвященный жизни трех поколений Ганнибалов.

Размещение на турбазе «Пушкиногорье».

Ужин для проживающих на турбазе.

Прибытие в Пушкинские Горы. Посещение музея-усадьбы «Петровское» и экскурсия по паркуПрибытие в Пушкинские Горы. Посещение музея-усадьбы «Петровское» и экскурсия по паркуПрибытие в Пушкинские Горы. Посещение музея-усадьбы «Петровское» и экскурсия по парку
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Михайловское ", "Тригорское ". Экскурсия на пасеку" Пчелиная усадьба

Завтрак.

Экскурсия по Пушкинскому музею-заповеднику «Михайловское».

Посещение музея-усадьбы «Михайловское» – родового гнезда Ганнибалов-Пушкиных, и экскурсия по парку.

Посещение музея-усадьбы «Тригорское» и экскурсия по парку. Имение близких друзей Пушкина. Хозяйкой дома была П. А. Осипова-Вульф, глава большого семейства. Ссыльный Пушкин подружился с ее сыном Алексеем и двумя старшими дочерьми.

Пушкиноведы уверены, что Тригорское – это дом Лариных в романе «Евгений Онегин», да и сами тригорские барышни считали себя прототипами героинь романа – Татьяны и Ольги.

Неизменной популярностью у посетителей пользуются поэтические уголки тригорского парка – «аллея Татьяны», «скамья Онегина» и «дуб уединенный».

Обед.

Экскурсия на пасеку «Пчелиная усадьба». Вас ждет вся история пчеловодства от старины (бортничество) до современных технологий (ульи, медогонки, пчеловодный инвентарь).

Посетители узнают много интересного о различных продуктах пчеловодства (мёд, перга, прополис, маточное молочко, забрус и др.), их полезных свойствах и применении.

Помимо экскурсии, вас ждет дегустация меда и угощение: сбитень на травах (для детей), медовуха (слабоалкогольная) и медовый крепкий русский самогон (для взрослых).

В медовой лавке вы сможете приобрести разные сорта псковского мёда, пчелопродукцию и сувениры.

Свободное время.

Ужин для проживающих на турбазе.

Михайловское ", "Тригорское ". Экскурсия на пасеку" Пчелиная усадьбаМихайловское ", "Тригорское ". Экскурсия на пасеку" Пчелиная усадьбаМихайловское ", "Тригорское ". Экскурсия на пасеку" Пчелиная усадьбаМихайловское ", "Тригорское ". Экскурсия на пасеку" Пчелиная усадьба
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

«Бугрово». Посещение музейной почты. Осмотр Савкино. Экскурсия в Святогорский монастырь

Завтрак.

Освобождение номеров.

Экскурсия в музейный комплекс «Бугрово». «Пушкинская деревня» – это единственный в Псковской области музей деревянного зодчества под открытым небом. В настоящее время в деревне Бугрово стоит действующая «Водяная Мельница».

Посещение музейной почты, где можно написать письма настоящими гусиными перьями и отправить их друзьям и знакомым.

Мастер-класс в информационно-ремесленном центре.

Осмотр Савкино. На пути из Михайловского в Тригорское, примерно в километре от музея-усадьбы «Михайловское», на крутом берегу Сороти возвышается городище Савкино, или Савкина горка, как его называли в послепушкинское время – одно из самых живописных мест Пушкинского заповедника.

Археологические материалы позволили прийти к выводу, что на городище имеются следы жизни IX–XIII и конца XIV–XVI веков. Винтом идущая вдоль холма дорога, типичная для подобных укреплений, ведет на его вершину.

Отсюда открывается превосходный вид на озеро Кучане и парк Петровского, усадьбу поэта и луга, причудливо изрезанные руслом Сороти. За рекой расстилается деревня Дедовцы, мимо нее вьется старая дорога на Псков.

Слева на пригорке в пушкинское время находилась усадьба Дериглазово, принадлежавшая помещикам Шелгуновым, дружившим с родителями поэта А. С. и Н. О. Пушкиными.

Экскурсия в Святогорский монастырь, расположенный в поселке Пушкинские Горы. В годы ссылки Пушкин находился под надзором настоятеля монастыря игумена Ионы и регулярно посещал обитель.

Он мог свободно пользоваться архивом и богатейшей монастырской библиотекой, что было совершенно необходимо для его работы над «Борисом Годуновым». Навещал он и семейный некрополь у стен Успенского собора.

В апреле 1836 г. Пушкин привез сюда из столицы гроб с телом матери и выкупил на кладбище место для себя. Несколько месяцев спустя, 6 февраля 1837 г. здесь хоронили самого Пушкина, убитого на дуэли. С 1841 года на могиле поэта стоит памятник.

На гранитном цоколе высечено: «Александр Сергеевич ПУШКИН. Родился в Москве 26 мая 1799 года. Скончался в Санкт-Петербурге 29 января 1837 года». В 1992 г. Святогорский монастырь возвратили Псковской епархии, и в Успенском соборе возобновились регулярные богослужения.

Обед.

Отъезд в Санкт-Петербург.

Ориентировочное время прибытие в Санкт-Петербург 22:00–23:00.

«Бугрово». Посещение музейной почты. Осмотр Савкино. Экскурсия в Святогорский монастырь«Бугрово». Посещение музейной почты. Осмотр Савкино. Экскурсия в Святогорский монастырь«Бугрово». Посещение музейной почты. Осмотр Савкино. Экскурсия в Святогорский монастырь
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе или в гостинице на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

Пушкиногорье 2*

2-местный номер «эконом», корпус №1 (душ, туалет, ТВ)25 150
1-местное размещение в 2-местном номере «эконом»28 290
2-местный номер «стандарт», корпус №1 (душ, туалет, ТВ)26 920
1-местное размещение в 2-местном номере «стандарт»31 290
2-местный номер «улучшенный», корпус №127 060
1-местное размещение в 2-местном номере «улучшенный»31 560
1-местный номер «улучшенный», корпус №130 200
2-местный номер «студия» (двуспальная кровать), корпус №128 830
3-местный номер «эконом», корпус №1 (душ, туалет, ТВ)24 200
4-местный 2-комнатный номер «эконом», корпус №1 (душ, туалет, ТВ)24 060
2-местный 1-комнатный номер «комфорт», корпус №227 200
1-местное размещение в 2-местном 1-комнатном номере «комфорт»31 830
2-местный 2-комнатный номер «комфорт», корпуса №2, №327 470
1-местное размещение в 2-местном 2-комнатном номере «комфорт»32 380
Доп. место (3-ий в номере) в номерах комфорт, студии22 470

Арина Р. 3*

2-местный номер «стандарт»30 450
1-местное размещение в 2-местном номере40 650
Доп. место в 2-местном номере стандарт (кресло-кровать)25 620

Скидка на школьника до 13 лет включительно при любом размещении – 550 рублей, на школьника старше 14 лет – 300 рублей и пенсионерам – 150 рублей.

Варианты проживания

Комплекс отдыха «Пушкиногорье»

2 ночи

Комплекс отдыха «Пушкиногорье» находится на лоне природы в поселке Пушкинские Горы и располагает сауной и пунктом проката лыжного снаряжения. Расстояние до музея-заповедника Михайловское и музея Пушкина составляет 7 км.

Комфортабельные номера располагают телевизором, балконом и собственной ванной комнатой с душем.

В кафе комплекса «Пушкиногорье» подаются блюда русской и европейской кухни. В зонах общественного пользования предоставляется бесплатный WiFi. Также к услугам гостей бильярд, библиотека и экскурсионное бюро.

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Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Арина Р

2 ночи

Отель Арина Р. находится в Пушкинские Горы в 2.1 км от центра. Вам доступны отзывы реальных гостей и актуальный адрес гостиницы.

«Арина Р» - это интересный объект размещения гостей в Пушкинских Горах, который носит статус литературного отеля.

Для постояльцев подготовлено несколько уютных категорий номеров, в каждой из которых установлена современная мебель, телевизоры.

Питание проходит в ресторане, который расположен на прилегающей территории. В саду есть все принадлежности для самостоятельного мяса на костре.

В окрестностях можно отлично провести досуг всей семьи. Зимой в приоритете — лыжный спорт, а в летний период актуальны прогулки и долгосрочные походы.

Арина РАрина РАрина РАрина РАрина РАрина РАрина Р
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание, указанное в программе: 2 завтрака, 2 обеда и 2 ужина
  • Автотранспортное обслуживание (при группе в количестве менее 18 человек обслуживание на микроавтобусе)
  • Экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами
  • Мастер-класс
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура: 1 обед и 1 ужин
  • Прокат спортинвентаря (велосипеды, мячи, игры, лыжи, сани и пр.)
  • Тренажерный зал
  • Сауна с чайной комнатой
  • Русская баня
  • Бар-кафе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие скидки есть в туре?

Скидка на школьника до 13 лет включительно при любом размещении – 550 рублей, на школьника старше 14 лет – 300 рублей и пенсионерам – 150 рублей.

Какую важную информацию нужно знать?

Распределение посадочных мест происходит при бронировании. Рассадка пассажиров может меняться в зависимости от модели и вместимости транспортного средства.

При себе необходимо иметь паспорт.

Туроператор оставляет за собой право изменять программу экскурсии, время и очередность посещения указанных объектов без изменения количества предоставляемых услуг.

При планировании поездки необходимо иметь достаточный резерв времени – не менее 3 часов после окончания программы, так как возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами – неблагоприятными погодными условиями, затруднениями при движении («пробками») на дорогах и другими непредвиденными факторами. В связи с дорожными работами, проводимыми на разных участках маршрута, возможны задержки в программе, а также опоздание к закрытию метро.

Скорректировать заказ (добавить питание, заменить категорию номера, заменить отель, добавить дополнительные услуги и заменить туристов) возможно не менее чем за 72 часа до отправления. После этого изменения принимаются только по согласованию с операторами.

Возможно присоединение к туру по маршруту: для проживающих в Гатчине (забираем в д. Большое Верево, на остановке, на обратном пути НЕ заезжаем), для проживающих в Луге (на трассе, АЗС Татнефть Луга, Комсомольский проспект, 56), для проживающих в Пскове (в Пскове, у Кремля, на обратном пути НЕ заезжаем).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
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