А следом — родовое гнездо поэта в Михайловском и живой черновик
Программа тура по дням
Прибытие в Пушкинские Горы. Посещение музея-усадьбы «Петровское» и экскурсия по парку
07:15 Отправление автобуса из Санкт-Петербурга от станции метро «Московская», Демонстрационный проезд.
Экскурсия по трассе.
Прибытие в Пушкинские Горы. Центр заповедника, включающего в себя усадьбы «Михайловское», «Петровское», «Тригорское» и Святогорский монастырь.
Посещение музея-усадьбы «Петровское» и экскурсия по парку. Петровское, как и Михайловское, было подарено Абраму Петровичу Ганнибалу императрицей Елизаветой Петровной. Благоустраивал усадьбу его сын, Петр Абрамович Ганнибал.
Он построил роскошный дом и разбил прекрасный парк, после чего 37 лет прожил в своем имении, не зная, чем себя занять. Он был единственным из детей «арапа Петра Великого», с кем был близко знаком и часто общался Пушкин.
Очевидно, что взбалмошного Петра Абрамовича живо напоминает Кирилл Петрович Троекуров из пушкинской повести «Дубровский». В 1918 году дом сожгли.
Лишь в 1969 г. решено было восстановить усадьбу, и еще через 8 лет открылся дом-музей, посвященный жизни трех поколений Ганнибалов.
Размещение на турбазе «Пушкиногорье».
Ужин для проживающих на турбазе.
Михайловское ", "Тригорское ". Экскурсия на пасеку" Пчелиная усадьба
Завтрак.
Экскурсия по Пушкинскому музею-заповеднику «Михайловское».
Посещение музея-усадьбы «Михайловское» – родового гнезда Ганнибалов-Пушкиных, и экскурсия по парку.
Посещение музея-усадьбы «Тригорское» и экскурсия по парку. Имение близких друзей Пушкина. Хозяйкой дома была П. А. Осипова-Вульф, глава большого семейства. Ссыльный Пушкин подружился с ее сыном Алексеем и двумя старшими дочерьми.
Пушкиноведы уверены, что Тригорское – это дом Лариных в романе «Евгений Онегин», да и сами тригорские барышни считали себя прототипами героинь романа – Татьяны и Ольги.
Неизменной популярностью у посетителей пользуются поэтические уголки тригорского парка – «аллея Татьяны», «скамья Онегина» и «дуб уединенный».
Обед.
Экскурсия на пасеку «Пчелиная усадьба». Вас ждет вся история пчеловодства от старины (бортничество) до современных технологий (ульи, медогонки, пчеловодный инвентарь).
Посетители узнают много интересного о различных продуктах пчеловодства (мёд, перга, прополис, маточное молочко, забрус и др.), их полезных свойствах и применении.
Помимо экскурсии, вас ждет дегустация меда и угощение: сбитень на травах (для детей), медовуха (слабоалкогольная) и медовый крепкий русский самогон (для взрослых).
В медовой лавке вы сможете приобрести разные сорта псковского мёда, пчелопродукцию и сувениры.
Свободное время.
Ужин для проживающих на турбазе.
«Бугрово». Посещение музейной почты. Осмотр Савкино. Экскурсия в Святогорский монастырь
Завтрак.
Освобождение номеров.
Экскурсия в музейный комплекс «Бугрово». «Пушкинская деревня» – это единственный в Псковской области музей деревянного зодчества под открытым небом. В настоящее время в деревне Бугрово стоит действующая «Водяная Мельница».
Посещение музейной почты, где можно написать письма настоящими гусиными перьями и отправить их друзьям и знакомым.
Мастер-класс в информационно-ремесленном центре.
Осмотр Савкино. На пути из Михайловского в Тригорское, примерно в километре от музея-усадьбы «Михайловское», на крутом берегу Сороти возвышается городище Савкино, или Савкина горка, как его называли в послепушкинское время – одно из самых живописных мест Пушкинского заповедника.
Археологические материалы позволили прийти к выводу, что на городище имеются следы жизни IX–XIII и конца XIV–XVI веков. Винтом идущая вдоль холма дорога, типичная для подобных укреплений, ведет на его вершину.
Отсюда открывается превосходный вид на озеро Кучане и парк Петровского, усадьбу поэта и луга, причудливо изрезанные руслом Сороти. За рекой расстилается деревня Дедовцы, мимо нее вьется старая дорога на Псков.
Слева на пригорке в пушкинское время находилась усадьба Дериглазово, принадлежавшая помещикам Шелгуновым, дружившим с родителями поэта А. С. и Н. О. Пушкиными.
Экскурсия в Святогорский монастырь, расположенный в поселке Пушкинские Горы. В годы ссылки Пушкин находился под надзором настоятеля монастыря игумена Ионы и регулярно посещал обитель.
Он мог свободно пользоваться архивом и богатейшей монастырской библиотекой, что было совершенно необходимо для его работы над «Борисом Годуновым». Навещал он и семейный некрополь у стен Успенского собора.
В апреле 1836 г. Пушкин привез сюда из столицы гроб с телом матери и выкупил на кладбище место для себя. Несколько месяцев спустя, 6 февраля 1837 г. здесь хоронили самого Пушкина, убитого на дуэли. С 1841 года на могиле поэта стоит памятник.
На гранитном цоколе высечено: «Александр Сергеевич ПУШКИН. Родился в Москве 26 мая 1799 года. Скончался в Санкт-Петербурге 29 января 1837 года». В 1992 г. Святогорский монастырь возвратили Псковской епархии, и в Успенском соборе возобновились регулярные богослужения.
Обед.
Отъезд в Санкт-Петербург.
Ориентировочное время прибытие в Санкт-Петербург 22:00–23:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе или в гостинице на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
Пушкиногорье 2*
|2-местный номер «эконом», корпус №1 (душ, туалет, ТВ)
|25 150
|1-местное размещение в 2-местном номере «эконом»
|28 290
|2-местный номер «стандарт», корпус №1 (душ, туалет, ТВ)
|26 920
|1-местное размещение в 2-местном номере «стандарт»
|31 290
|2-местный номер «улучшенный», корпус №1
|27 060
|1-местное размещение в 2-местном номере «улучшенный»
|31 560
|1-местный номер «улучшенный», корпус №1
|30 200
|2-местный номер «студия» (двуспальная кровать), корпус №1
|28 830
|3-местный номер «эконом», корпус №1 (душ, туалет, ТВ)
|24 200
|4-местный 2-комнатный номер «эконом», корпус №1 (душ, туалет, ТВ)
|24 060
|2-местный 1-комнатный номер «комфорт», корпус №2
|27 200
|1-местное размещение в 2-местном 1-комнатном номере «комфорт»
|31 830
|2-местный 2-комнатный номер «комфорт», корпуса №2, №3
|27 470
|1-местное размещение в 2-местном 2-комнатном номере «комфорт»
|32 380
|Доп. место (3-ий в номере) в номерах комфорт, студии
|22 470
Арина Р. 3*
|2-местный номер «стандарт»
|30 450
|1-местное размещение в 2-местном номере
|40 650
|Доп. место в 2-местном номере стандарт (кресло-кровать)
|25 620
Скидка на школьника до 13 лет включительно при любом размещении – 550 рублей, на школьника старше 14 лет – 300 рублей и пенсионерам – 150 рублей.
Варианты проживания
Комплекс отдыха «Пушкиногорье»
Комплекс отдыха «Пушкиногорье» находится на лоне природы в поселке Пушкинские Горы и располагает сауной и пунктом проката лыжного снаряжения. Расстояние до музея-заповедника Михайловское и музея Пушкина составляет 7 км.
Комфортабельные номера располагают телевизором, балконом и собственной ванной комнатой с душем.
В кафе комплекса «Пушкиногорье» подаются блюда русской и европейской кухни. В зонах общественного пользования предоставляется бесплатный WiFi. Также к услугам гостей бильярд, библиотека и экскурсионное бюро.
Арина Р
Отель Арина Р. находится в Пушкинские Горы в 2.1 км от центра. Вам доступны отзывы реальных гостей и актуальный адрес гостиницы.
«Арина Р» - это интересный объект размещения гостей в Пушкинских Горах, который носит статус литературного отеля.
Для постояльцев подготовлено несколько уютных категорий номеров, в каждой из которых установлена современная мебель, телевизоры.
Питание проходит в ресторане, который расположен на прилегающей территории. В саду есть все принадлежности для самостоятельного мяса на костре.
В окрестностях можно отлично провести досуг всей семьи. Зимой в приоритете — лыжный спорт, а в летний период актуальны прогулки и долгосрочные походы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание, указанное в программе: 2 завтрака, 2 обеда и 2 ужина
- Автотранспортное обслуживание (при группе в количестве менее 18 человек обслуживание на микроавтобусе)
- Экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами
- Мастер-класс
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: 1 обед и 1 ужин
- Прокат спортинвентаря (велосипеды, мячи, игры, лыжи, сани и пр.)
- Тренажерный зал
- Сауна с чайной комнатой
- Русская баня
- Бар-кафе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие скидки есть в туре?
Скидка на школьника до 13 лет включительно при любом размещении – 550 рублей, на школьника старше 14 лет – 300 рублей и пенсионерам – 150 рублей.
Какую важную информацию нужно знать?
Распределение посадочных мест происходит при бронировании. Рассадка пассажиров может меняться в зависимости от модели и вместимости транспортного средства.
При себе необходимо иметь паспорт.
Туроператор оставляет за собой право изменять программу экскурсии, время и очередность посещения указанных объектов без изменения количества предоставляемых услуг.
При планировании поездки необходимо иметь достаточный резерв времени – не менее 3 часов после окончания программы, так как возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами – неблагоприятными погодными условиями, затруднениями при движении («пробками») на дорогах и другими непредвиденными факторами. В связи с дорожными работами, проводимыми на разных участках маршрута, возможны задержки в программе, а также опоздание к закрытию метро.
Скорректировать заказ (добавить питание, заменить категорию номера, заменить отель, добавить дополнительные услуги и заменить туристов) возможно не менее чем за 72 часа до отправления. После этого изменения принимаются только по согласованию с операторами.
Возможно присоединение к туру по маршруту: для проживающих в Гатчине (забираем в д. Большое Верево, на остановке, на обратном пути НЕ заезжаем), для проживающих в Луге (на трассе, АЗС Татнефть Луга, Комсомольский проспект, 56), для проживающих в Пскове (в Пскове, у Кремля, на обратном пути НЕ заезжаем).