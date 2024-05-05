Т Татьяна Отдых в Пскове. Зима-весна Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день! Спасибо нашему экскурсоводу Светлане Анатольевне! Великолепное владение материалом, умение держать аудиторию! Гостиница "Октябрьская" в минусе. Рекомендовать никому не будем. Единственный плюс - расположение в центре.

Е Елена Отдых в Пскове. Зима-весна Великолепно! Все организованно и в срок! Отдельное Спасибо экскурсоводу - Светлане - изумительный экскурсовод!!!

А Анна Отдых в Пскове. Зима-весна Хорошая организация тура, все понравилось.

В Валерия Экскурсионный тур по Псковской области с конной прогулкой Все по расписанию.

С Светлана Экскурсионный тур по Псковской области с конной прогулкой читать дальше профессионал. Единственное, что огорчило, это ожидание на вокзале с 03-10 ночи до 08-16. Жаль, что нас не смогли встретить и заселить в гостиницу сразу по приезду в Псков. Дополнительные затраты мы бы оплатили. Всё было организовано отлично. Очень интересные экскурсии, питание в гостинице и обеды в кафе приятно удивили, гид Светлана Анатольевна супер

Н Наумова Экскурсионный тур по Псковской области с конной прогулкой Большое спасибо за прекрасный тур.

М Маргарита Зимние каникулы в Пскове Добрый день! Всё прошло замечательно! Отличные гиды, интересные экскурсии и просто очень красиво! И даже мороз не испортил впечатление)

П Пугачева Зимние каникулы в Пскове Все очень понравилось. Очень интересно. Все прекрасно организовано. Небольшие "шероховатости", но на фоне общих впечатлений кажутся незначительными!