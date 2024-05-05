Экскурсионные туры на 4 дня в Пушкинских Горах

Найдено 3 тура в категории «4-дневные туры» в Пушкинских Горах, цены от 19 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсионный тур по Псковской области с конной прогулкой
🐴 Конные прогулки
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Экскурсионный тур по Псковской области с конной прогулкой
Начало: г. Псков
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 20 480 за человека
Зимние каникулы в Пскове
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Зимние каникулы в Пскове
Начало: Россия, Псков
31 дек в 10:00
от 19 400 за человека
Отдых в Пскове. Зима-весна
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Отдых в Пскове. Зима-весна
Начало: Россия, Псков
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
от 20 740 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    5 мая 2024
    Отдых в Пскове. Зима-весна
    Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день! Спасибо нашему экскурсоводу Светлане Анатольевне! Великолепное владение материалом, умение держать аудиторию! Гостиница "Октябрьская" в минусе. Рекомендовать никому не будем. Единственный плюс - расположение в центре.
    Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!Дмитрий, благодаря Вашему предложению мы прожили фантастический день!
  • Е
    Елена
    5 мая 2024
    Отдых в Пскове. Зима-весна
    Великолепно! Все организованно и в срок! Отдельное Спасибо экскурсоводу - Светлане - изумительный экскурсовод!!!
  • А
    Анна
    4 мая 2024
    Отдых в Пскове. Зима-весна
    Хорошая организация тура, все понравилось.
  • В
    Валерия
    13 марта 2024
    Экскурсионный тур по Псковской области с конной прогулкой
    Все по расписанию.
  • С
    Светлана
    14 февраля 2024
    Экскурсионный тур по Псковской области с конной прогулкой
    Всё было организовано отлично. Очень интересные экскурсии, питание в гостинице и обеды в кафе приятно удивили, гид Светлана Анатольевна супер
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    профессионал. Единственное, что огорчило, это ожидание на вокзале с 03-10 ночи до 08-16. Жаль, что нас не смогли встретить и заселить в гостиницу сразу по приезду в Псков. Дополнительные затраты мы бы оплатили.

  • Н
    Наумова
    16 января 2024
    Экскурсионный тур по Псковской области с конной прогулкой
    Большое спасибо за прекрасный тур.
    Большое спасибо за прекрасный турБольшое спасибо за прекрасный турБольшое спасибо за прекрасный турБольшое спасибо за прекрасный турБольшое спасибо за прекрасный тур
  • М
    Маргарита
    14 января 2024
    Зимние каникулы в Пскове
    Добрый день! Всё прошло замечательно! Отличные гиды, интересные экскурсии и просто очень красиво! И даже мороз не испортил впечатление)
  • П
    Пугачева
    9 января 2023
    Зимние каникулы в Пскове
    Все очень понравилось. Очень интересно. Все прекрасно организовано. Небольшие "шероховатости", но на фоне общих впечатлений кажутся незначительными!
  • Т
    Татьяна
    9 января 2023
    Зимние каникулы в Пскове
    Всё здорово! Всё понравилось. Грамотный подбор тура по дням. Доброжелательные сотрудники. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Пушкинским Горам в категории «4-дневные туры»

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Сколько стоит тур в Пушкинских Горах в июне 2024
Сейчас в Пушкинских Горах в категории "4-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 19 400 до 20 740. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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