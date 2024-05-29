Архыз — это горное селение с реками, альпийскими лугами, озерами и дикими цветами. Вы не только насладитесь его чарующей природой, но и увидите интересные достопримечательности. А также узнаете о традициях народов, населяющих эти благодатные земли.

Описание экскурсии

Экскурсия в Архыз — это путешествие в горное селение, расположенное среди рек, альпийских лугов, озёр и диких цветов. Вы насладитесь чарующей природой и увидите интересные достопримечательности, такие как Аланское городище и три древних храма. Также вы узнаете о традициях и истории народов, населяющих эти благодатные земли. Прогуляетесь по поселку Архыз, поднимитесь по канатной дороге на высоту 2800м.