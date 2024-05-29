Архыз — это горное селение с реками, альпийскими лугами, озерами и дикими цветами. Вы не только насладитесь его чарующей природой, но и увидите интересные достопримечательности. А также узнаете о традициях народов, населяющих эти благодатные земли.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30
Что вас ожидает:
- Аланское городище
- Лик Христа
- Астрофизическая обсерватория
- Поселок Архыз
Описание экскурсии
Экскурсия в Архыз — это путешествие в горное селение, расположенное среди рек, альпийских лугов, озёр и диких цветов. Вы насладитесь чарующей природой и увидите интересные достопримечательности, такие как Аланское городище и три древних храма. Также вы узнаете о традициях и истории народов, населяющих эти благодатные земли. Прогуляетесь по поселку Архыз, поднимитесь по канатной дороге на высоту 2800м.
Среда, Пятница, Воскресенье в 06:30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аланское городище
- Лик Христа
- Астрофизическая обсерватория
- Поселок Архыз
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Питание
- Вход в Аланское городище 150 руб.
- Канатная дорога 1800 руб.
Место начала и завершения?
Г. Пятигорск, пр. Кирова, д. 23
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, Пятница, Воскресенье в 06:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
29 мая 2024
Спасибо за поездку, было очень классно! Обязательно вернусь к вам!
Р
Регина
26 мая 2024
Давид, спасибо за организацию экскурсии по Архызу! Мы до сих пор под впечатлением, теперь хотим в Домбай с вами.
М
Милана
20 мая 2024
Впервые была в Архызе, все очень понравилось! Посетили Аланское городище, узнали много интересных исторических фактов. Поднялись на канатке, виды просто невероятные! Отдельное спасибо нашему гиду, теперь по Кавказу буду только с вами путешествовать!
В
Валерия
13 мая 2024
Добрый день! Нам очень понравилась Ваша экскурсия, спасибо, что познакомили нас с такими красивыми местами на Кавказе. Виды южного склона завораживают! В следующий раз приедем на несколько дней, нам не хватило одного дня, чтобы вдоволь насладиться Архызом и надышаться горным воздухом)
Н
Надежда
29 апр 2024
Здравствуйте! Переживала, что ребёнку не понравится, но ошиблась. Маршрут очень комфортный, несложный, гид и водитель были внимательны и профессиональный. Место красивое и величественное, Архыз стоит посетить хотя бы один раз
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