В поездке из Пятигорска в Архыз вы узнаете о народонаселении Карачаево-Черкесской Республики, местной истории, культуре, традициях и обычаях. Поговорим о Великом шёлковом пути, горах Северного Кавказа и богатейшей природе региона. Вы откроете для себя Кавказ во всей красе — с ледниками и снежными вершинами, ущельями и водопадами.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

По следам древних народов

Дорога в посёлок Архыз достойна отдельного рассказа: вас ждут потрясающие пейзажи перевала Гумбаши, виды на Эльбрус и могучий Кавказский хребет. В пути мы остановимся в красивейших смотровых точках, посетим Шоанинский храм 10 века и Аланское городище с памятниками раннего христианства и монолитами менгирами. А ещё совершим небольшой треккинг к гроту хребта Мицешта, где в 1999 году обнаружили загадочный Лик Христа.

Пейзажи заповедного Архыза

Ещё немного — и вы уже в краю быстрых горных рек, заснеженных вершин, вечных ледников и кристального воздуха. Архыз покорит вас в любое время года: летом — манящими экотропами для треккинга, зимой — горнолыжными трассами. Мы поднимемся на канатке на высоту 3000 метров над уровнем моря, наслаждаясь головокружительными видами.

Организационные детали