Погулять среди пещер, выпить минеральной воды и прокатиться по канатной дороге к горной вершине
В поездке из Пятигорска в Архыз вы узнаете о народонаселении Карачаево-Черкесской Республики, местной истории, культуре, традициях и обычаях. Поговорим о Великом шёлковом пути, горах Северного Кавказа и богатейшей природе региона.
Вы откроете для себя Кавказ во всей красе — с ледниками и снежными вершинами, ущельями и водопадами.
Вы откроете для себя Кавказ во всей красе — с ледниками и снежными вершинами, ущельями и водопадами.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
По следам древних народов
Дорога в поселок Архыз достойна отдельного рассказа: вас ждут потрясающие пейзажи перевала Гум-Баши, виды на Эльбрус и могучий Кавказский хребет. В пути мы остановимся в красивейших смотровых точках, посетим Шоанинский храм 10 века и Аланское городище с памятниками раннего христианства и монолитами менгирами. А еще совершим небольшой треккинг к гроту хребта Мицешта, где в 1999 году обнаружили загадочный Лик Христа.
Пейзажи заповедного Архыза
Еще немного — и вы уже в краю быстрых горных рек, заснеженных вершин, вечных ледников и кристального воздуха. Архыз покорит вас в любое время года: летом — манящими эко-тропами для треккинга, зимой — горнолыжными трассами. Мы поднимемся на канатке на высоту 3000 метров над уровнем моря, наслаждаясь головокружительными видами.
Организационные детали
- Экскурсию проведет один из гидов нашей команды.
- Забираем и привозим по адресу туриста. Для детей у нас всегда детские кресла и бустеры, в одну сторону с остановками дорога занимает приблизительно 3 часа
- В стоимость входит экскурсионное сопровождение гида и трансфер по всему маршруту
- Дополнительно оплачивается питание (средний чек 600-700 руб. /чел.), канатная дорога (1000 руб. /чел.)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 137 туристов
Отдохнуть и оздоровиться, насладиться красотой горных хребтов и ущелий Кавказа, попробовать вкуснейшие блюда карачаевской, кабардинской, дагестанской, чеченской, осетинской, грузинской и армянской кухонь, осмотреть исторические места силы и разбудить родовую память — всё это наши автомобильные экскурсии. Наша фишка — индивидуальные и групповые туры на джипах. Мечтаете о необычном отпуске или хотите ярко и комфортно провести выходные дни? Это к нам!
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