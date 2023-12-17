От земли до неба: путешествие из Пятигорска в Архыз

Индивидуальная экскурсия в Пятигорске

Погулять среди пещер, выпить минеральной воды и прокатиться по канатной дороге к горной вершине

В поездке из Пятигорска в Архыз вы узнаете о народонаселении Карачаево-Черкесской Республики, местной истории, культуре, традициях и обычаях. Поговорим о Великом шёлковом пути, горах Северного Кавказа и богатейшей природе региона.

Вы откроете для себя Кавказ во всей красе — с ледниками и снежными вершинами, ущельями и водопадами.
От земли до неба: путешествие из Пятигорска в Архыз
От земли до неба: путешествие из Пятигорска в Архыз
От земли до неба: путешествие из Пятигорска в Архыз
От земли до неба: путешествие из Пятигорска в Архыз
Ближайшие даты:
17
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Описание

Что вас ожидает

По следам древних народов

Дорога в поселок Архыз достойна отдельного рассказа: вас ждут потрясающие пейзажи перевала Гум-Баши, виды на Эльбрус и могучий Кавказский хребет. В пути мы остановимся в красивейших смотровых точках, посетим Шоанинский храм 10 века и Аланское городище с памятниками раннего христианства и монолитами менгирами. А еще совершим небольшой треккинг к гроту хребта Мицешта, где в 1999 году обнаружили загадочный Лик Христа.

Пейзажи заповедного Архыза

Еще немного — и вы уже в краю быстрых горных рек, заснеженных вершин, вечных ледников и кристального воздуха. Архыз покорит вас в любое время года: летом — манящими эко-тропами для треккинга, зимой — горнолыжными трассами. Мы поднимемся на канатке на высоту 3000 метров над уровнем моря, наслаждаясь головокружительными видами.

Организационные детали

  • Экскурсию проведет один из гидов нашей команды.
  • Забираем и привозим по адресу туриста. Для детей у нас всегда детские кресла и бустеры, в одну сторону с остановками дорога занимает приблизительно 3 часа
  • В стоимость входит экскурсионное сопровождение гида и трансфер по всему маршруту
  • Дополнительно оплачивается питание (средний чек 600-700 руб. /чел.), канатная дорога (1000 руб. /чел.)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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