В поездке из Пятигорска в Архыз вы узнаете о народонаселении Карачаево-Черкесской Республики, местной истории, культуре, традициях и обычаях. Поговорим о Великом шёлковом пути, горах Северного Кавказа и богатейшей природе региона.
Вы откроете для себя Кавказ во всей красе — с ледниками и снежными вершинами, ущельями и водопадами.
Вы откроете для себя Кавказ во всей красе — с ледниками и снежными вершинами, ущельями и водопадами.
Описание экскурсии
По следам древних народов
Дорога в посёлок Архыз достойна отдельного рассказа: вас ждут потрясающие пейзажи перевала Гумбаши, виды на Эльбрус и могучий Кавказский хребет. В пути мы остановимся в красивейших смотровых точках, посетим Шоанинский храм 10 века и Аланское городище с памятниками раннего христианства и монолитами менгирами. А ещё совершим небольшой треккинг к гроту хребта Мицешта, где в 1999 году обнаружили загадочный Лик Христа.
Пейзажи заповедного Архыза
Ещё немного — и вы уже в краю быстрых горных рек, заснеженных вершин, вечных ледников и кристального воздуха. Архыз покорит вас в любое время года: летом — манящими экотропами для треккинга, зимой — горнолыжными трассами. Мы поднимемся на канатке на высоту 3000 метров над уровнем моря, наслаждаясь головокружительными видами.
Организационные детали
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
- Забираем и привозим по адресу туриста. Для детей у нас всегда детские кресла и бустеры, в одну сторону с остановками дорога занимает приблизительно 3 часа.
- В стоимость входит экскурсионное сопровождение гида и трансфер по всему маршруту
- Дополнительно оплачивается (стоимость указана на человека): питание (средний чек 600–700 ₽), канатная дорога (от 2700 ₽), экологический сбор на Городище — 150 ₽, подъём на Шаонинский храм — 300 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Адрес туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4421 туриста
С нами вы сможете отдохнуть и оздоровиться, насладиться красотой горных хребтов и ущелий Кавказа, попробовать вкуснейшие блюда карачаевской, кабардинской, дагестанской, чеченской, осетинской, грузинской и армянской кухонь. Наша фишка — индивидуальные и групповые туры на джипах. Мечтаете о необычном отпуске или хотите ярко и комфортно провести выходные дни? Это к нам!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хороший, красивый маршрут на машине. Главное начать его пораньше. Мы к сожалению успели только в горы. А они потрясающее.
Вам был полезен этот отзыв?
Все просто супер😊
Вам был полезен этот отзыв?
Огромное спасибо гиду Салису! Поездка прошла максимально комфортно и позитивно. Мы останавливались в красивых местах, было неограниченно время для фотографий и перекуса, маршрут красивый, места потрясающие. Однозначно 10 из 10
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Пятигорска
Похожие экскурсии на «От земли до неба: путешествие из Пятигорска в Архыз»
Мини-группа
до 7 чел.
Из Пятигорска в Горную Дигорию - место, где слышно эхо вершин
Полное погружение в многовековую историю и религию осетин
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
5550 ₽ за человека
Групповая
Автобусная экскурсия по Приэльбрусью из Пятигорска + подъём по канатным дорогам
Насладиться кавказскими пейзажами, подняться на гору и попробовать «Нарзан» прямо из источника
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
9 авг в 06:30
3000 ₽ за человека
-
25%
Мини-группа
до 8 чел.
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Пятигорска
Вас ждет путешествие, где каждый поворот дороги к Домбаю обещает новое открытие и восхищение. Готовы ли вы к приключению?
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45 и 07:00
Завтра в 06:30
9 авг в 06:30
4275 ₽
5700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
Добраться до отеля на внедорожнике, попутно посетив Бештау, Машук и лермонтовские места
Начало: По договоренности
Завтра в 13:30
9 авг в 06:00
от 9600 ₽ за всё до 3 чел.
-20%
до 9 августа
от 24 000 ₽ за экскурсию