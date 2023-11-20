Пройтись живописными тропами, увидеть Дуккинские озёра и устроить пикник на высоте 2450 метров
А мы с большим удовольствием станем для вас проводниками в этот удивительный природный мир и покажем его заповедные места.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Ранний старт и погружение в путешествие
Вы начнёте свой путь рано утром, в 6 часов, чтобы успеть пройти запланированный маршрут. На место старта приедете около 9 часов. Гид-проводник расскажет, как вести себя в горах — что можно и что нельзя. По пути до озёр поделится личными историями восхождения на Эльбрус и подробностями о местах, которые вы посетите.
Дуккинские озёра
Вы пойдёте вдоль речки Дукка. Представьте себе: слева шелестит густой лес, справа возвышаются мощные горы, рядом рокочет речка, вдалеке гуляют лошади и коровы. Идиллия да и только! В путешествии вас будут сопровождать красивые и энергичные хаски. Вы даже сможете идти с одной из них в связке. На месте можно устроить пикник и сделать яркие фото на фоне альпийских вершин. В целом за день вы пройдёте около 6 километров.
Архыз, Приэльбрусье или Домбай — на ваше усмотрение
По вашему желанию, мы можем поменять маршрут. В наших краях много живописных мест. В Приэльбрусье можно отправиться на озеро Сылтранкель, в Баксанское ущелье, на озеро Башкара в ущелье Адыл-Су. На Домбае — поехать к Мусса-Ачитарским озёрам, в Архызе вместо Дуккинских озёр — к Софийским водопадам и водопадам Ак-Айры или к Софийским озёрам.
Организационные детали
- В стоимость входят трансфер и услуги гида
- Дополнительно оплачивается обед (по желанию)
- Подберём вам программу по уровню вашей физической подготовки
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на проспекте Калинина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.