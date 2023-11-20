Архыз приглашает вас в незабываемое путешествие к своим высокогорным водоёмам, хвойным лесам, разноцветным лугам и захватывающим горным панорамам. А мы с большим удовольствием станем для вас проводниками в этот удивительный природный мир и покажем его заповедные места.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Ранний старт и погружение в путешествие

Вы начнёте свой путь рано утром, в 6 часов, чтобы успеть пройти запланированный маршрут. На место старта приедете около 9 часов. Гид-проводник расскажет, как вести себя в горах — что можно и что нельзя. По пути до озёр поделится личными историями восхождения на Эльбрус и подробностями о местах, которые вы посетите.

Дуккинские озёра

Вы пойдёте вдоль речки Дукка. Представьте себе: слева шелестит густой лес, справа возвышаются мощные горы, рядом рокочет речка, вдалеке гуляют лошади и коровы. Идиллия да и только! В путешествии вас будут сопровождать красивые и энергичные хаски. Вы даже сможете идти с одной из них в связке. На месте можно устроить пикник и сделать яркие фото на фоне альпийских вершин. В целом за день вы пройдёте около 6 километров.

Архыз, Приэльбрусье или Домбай — на ваше усмотрение

По вашему желанию, мы можем поменять маршрут. В наших краях много живописных мест. В Приэльбрусье можно отправиться на озеро Сылтранкель, в Баксанское ущелье, на озеро Башкара в ущелье Адыл-Су. На Домбае — поехать к Мусса-Ачитарским озёрам, в Архызе вместо Дуккинских озёр — к Софийским водопадам и водопадам Ак-Айры или к Софийским озёрам.

Организационные детали