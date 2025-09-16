Архыз зовёт в мир горных озёр и лесов. Путешествие с хаски подарит незабываемые эмоции и живописные виды. Присоединяйтесь к приключению
Архыз предлагает уникальную возможность отправиться в высокогорное путешествие. Маршрут проходит через живописные места: густые хвойные леса, разноцветные луга и горные панорамы. В компании энергичных хаски прогулка станет ещё более захватывающей. Пройдя вдоль речки Дукка, можно устроить пикник и сделать фото на фоне альпийских вершин.
Экскурсия включает трансфер и услуги гида, а маршрут можно адаптировать под уровень физической подготовки участников
Лучшее время для высокогорного хайкинга в Архыз с хаски - июль и август. В эти месяцы погода наиболее стабильная, что делает походы комфортными и безопасными. Май, июнь и сентябрь также подходят для путешествий, но могут быть дожди и прохладные дни. В остальное время года условия могут быть менее благоприятными из-за низких температур и снега, но при наличии хорошей экипировки и подготовки можно насладиться красотой гор.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Дуккинские озёра
Софийские водопады
Софийские озёра
Описание экскурсии
Ранний старт и погружение в путешествие
Вы начнёте свой путь рано утром, в 6 часов, чтобы успеть пройти запланированный маршрут. На место старта приедете около 9 часов утра. Гид-проводник расскажет, как вести себя в горах — что можно и что нельзя. По пути до озёр поделится личными историями восхождения на Эльбрус и подробностями о местах, которые вы посетите.
Дуккинские озёра
Вы пойдёте вдоль речки Дукка. Представьте себе: слева шелестит густой лес, справа возвышаются мощные горы, рядом рокочет речка, вдалеке гуляют лошади и коровы. Идиллия, да и только! В путешествии вас будут сопровождать красивые и энергичные хаски. Вы даже сможете идти с одной из них в связке. На месте можно устроить пикник и сделать яркие фото на фоне альпийских вершин. В целом за день вы пройдёте около 6 км.
Организационные детали
В стоимость входят трансфер и услуги гида
Дополнительно оплачивается обед (по желанию)
Экскурсию проведу я или другой гид из моей команды
Подберём вам программу по уровню вашей физической подготовки
Варианты программы: Архыз, Приэльбрусье или Домбай
По вашему желанию, мы можем поменять маршрут. В наших краях много живописных мест. В Приэльбрусье можно отправиться на озеро Сылтранкель, в Баксанское ущелье, на озеро Башкара в ущелье Адыл-Су. На Домбае — поехать к Мусса-Ачитарским озёрам, в Архызе вместо Дуккинских озёр — к Софийским водопадам и водопадам Ак-Айры или к Софийским озёрам. Все запросы можно обсудить в переписке с гидом.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Калинина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 690 туристов
Я ваш гид по Северному Кавказу. За моими плечами немало километров: я восходил на Эльбрус, пробежал не один горный марафон, а также ультрамарафон 104 км. С нашей командой вы можете отправиться в живописнейшие места. А ещё мы можем снарядить вас в поход подальше от цивилизации, где у вас случится полное слияние с природой!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Отличный трек к Софийским озерам! Тони и Элвин (хаски) здорово помогли на подъеме, шли с ними в одной упряжке - силы сэкономили). Маршрут не самый простой, но посильный при наличии небольшой физподготовки и правильной обуви. Увидели замечательные места, кучу классных фото сделали 😍 Спасибо Артему, Николь и собачкам!
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Марина
Посчастливилось 12 июня осуществить поход на «Семицветное озеро» в Архызе Карачаево-Черкесии. Это наикрасивейшее место,тем более весна в горах в самом разгаре. Насыщенные краски,огромные заросли рододендрона лежат повсюду. Эта чистейшая вода читать дальшеуменьшить
в озере,она невероятного синезеленого цвета. Хочется много чего описать,но лучше увидеть. Маршрут конечно для неподготовленных нелёгкий. Огромнейшая благодарность нашему гиду Артёму и его команде. Очень заботливое и внимательное отношение почувстволи все путешественники с минуты посадки в авто. Это очень ценно!
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Марина
27 мая поднимались к водопаду Терскол в Приэльбрусье с двумя очаровательными хасками и с семьей, 2 взрослых, 2 подростков. Артем все прекрасно организовал, заранее мы договорились и выбрали маршрут и читать дальшеуменьшить
не прогадали. Была прекрасная погода, водопад очень очень красивый. Маршрут не сложный, немножечко в конце попыхтели, но оно того стоило. ездили на комфортабельном авто уаз патриот - быстрая, безопасная, шустрая:) Артем веселый, гостеприимный, все рассказал, вкусные места показал, красивые кадры сделал! Спасибо большое за организацию нашего маршрута и незабываемого путешествия: мы увозим домой яркие фото и воспоминания на всю жизнь. А маршрут - красота! Рекомендую!
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П
Патимат
Эта поездка мне просто была необходима, чтобы освежить мозги. Погода нас не подвела, был солнечный день,Артем даже нырял в озеро 🥶еще С нами были пушистики Тони и Элвин. Виды просто потрясающие, природа там такая красивая, еще мы устроили пикник, болтали и наслаждались природой.
В целом, это был идеальный отдых. Артем все здорово организовал, а собачки сделали впечатления еще ярче.
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Алиса
Вчера побывали на Семицветном озере, маршрут к нему был очень живописным, местами пришлось попотеть и промокнуть под дождем, но от этого поездка стала еще более запоминающейся!! Нас снабдили треккинговыми палками, так как своих не было, без них бы тяжко пришлось, особенно на обратном пути из-за дождя. Большое спасибо Юрию за прекрасно проведенное время!
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Ольга
Это был невероятный и захватывающий подъём с настоящим профессионалом. Спасибо Артёму и его команде - Юрию, который был моим инструктором, и их верным друзьям Тони и Элвину! Однозначно буду рекомендовать!
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