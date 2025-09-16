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Высокогорный хайкинг - в Архыз с хаски

Архыз зовёт в мир горных озёр и лесов. Путешествие с хаски подарит незабываемые эмоции и живописные виды. Присоединяйтесь к приключению
Архыз предлагает уникальную возможность отправиться в высокогорное путешествие. Маршрут проходит через живописные места: густые хвойные леса, разноцветные луга и горные панорамы. В компании энергичных хаски прогулка станет ещё более захватывающей. Пройдя вдоль речки Дукка, можно устроить пикник и сделать фото на фоне альпийских вершин.

Экскурсия включает трансфер и услуги гида, а маршрут можно адаптировать под уровень физической подготовки участников
5
7 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🐾 Прогулка с хаски
  • 🏞 Живописные горные виды
  • 🌲 Хвойные леса и луга
  • 📸 Возможность сделать яркие фото
  • 🚶‍♂️ Индивидуальный подход к маршруту
  • 🚌 Включён трансфер

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
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Лучшее время для высокогорного хайкинга в Архыз с хаски - июль и август. В эти месяцы погода наиболее стабильная, что делает походы комфортными и безопасными. Май, июнь и сентябрь также подходят для путешествий, но могут быть дожди и прохладные дни. В остальное время года условия могут быть менее благоприятными из-за низких температур и снега, но при наличии хорошей экипировки и подготовки можно насладиться красотой гор.
Сейчас август — это идеальное время.
Высокогорный хайкинг - в Архыз с хаски
Высокогорный хайкинг - в Архыз с хаски
Высокогорный хайкинг - в Архыз с хаски

Что можно увидеть

  • Дуккинские озёра
  • Софийские водопады
  • Софийские озёра

Описание экскурсии

Ранний старт и погружение в путешествие

Вы начнёте свой путь рано утром, в 6 часов, чтобы успеть пройти запланированный маршрут. На место старта приедете около 9 часов утра. Гид-проводник расскажет, как вести себя в горах — что можно и что нельзя. По пути до озёр поделится личными историями восхождения на Эльбрус и подробностями о местах, которые вы посетите.

Дуккинские озёра

Вы пойдёте вдоль речки Дукка. Представьте себе: слева шелестит густой лес, справа возвышаются мощные горы, рядом рокочет речка, вдалеке гуляют лошади и коровы. Идиллия, да и только! В путешествии вас будут сопровождать красивые и энергичные хаски. Вы даже сможете идти с одной из них в связке. На месте можно устроить пикник и сделать яркие фото на фоне альпийских вершин. В целом за день вы пройдёте около 6 км.

Организационные детали

  • В стоимость входят трансфер и услуги гида
  • Дополнительно оплачивается обед (по желанию)
  • Экскурсию проведу я или другой гид из моей команды
  • Подберём вам программу по уровню вашей физической подготовки

Варианты программы: Архыз, Приэльбрусье или Домбай

По вашему желанию, мы можем поменять маршрут. В наших краях много живописных мест. В Приэльбрусье можно отправиться на озеро Сылтранкель, в Баксанское ущелье, на озеро Башкара в ущелье Адыл-Су. На Домбае — поехать к Мусса-Ачитарским озёрам, в Архызе вместо Дуккинских озёр — к Софийским водопадам и водопадам Ак-Айры или к Софийским озёрам. Все запросы можно обсудить в переписке с гидом.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Калинина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём
Артём — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 690 туристов
Я ваш гид по Северному Кавказу. За моими плечами немало километров: я восходил на Эльбрус, пробежал не один горный марафон, а также ультрамарафон 104 км. С нашей командой вы можете отправиться в живописнейшие места. А ещё мы можем снарядить вас в поход подальше от цивилизации, где у вас случится полное слияние с природой!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Светлана
Отличный трек к Софийским озерам! Тони и Элвин (хаски) здорово помогли на подъеме, шли с ними в одной упряжке - силы сэкономили). Маршрут не самый простой, но посильный при наличии небольшой физподготовки и правильной обуви. Увидели замечательные места, кучу классных фото сделали 😍 Спасибо Артему, Николь и собачкам!
Отличный трек к Софийским озерам! Тони и Элвин (хаски) здорово помогли на подъеме, шли с ними
Отличный трек к Софийским озерам! Тони и Элвин (хаски) здорово помогли на подъеме, шли с ними
Отличный трек к Софийским озерам! Тони и Элвин (хаски) здорово помогли на подъеме, шли с ними
Отличный трек к Софийским озерам! Тони и Элвин (хаски) здорово помогли на подъеме, шли с ними
Отличный трек к Софийским озерам! Тони и Элвин (хаски) здорово помогли на подъеме, шли с ними
Отличный трек к Софийским озерам! Тони и Элвин (хаски) здорово помогли на подъеме, шли с ними
Отличный трек к Софийским озерам! Тони и Элвин (хаски) здорово помогли на подъеме, шли с ними
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Марина
Посчастливилось 12 июня осуществить поход на «Семицветное озеро» в Архызе Карачаево-Черкесии. Это наикрасивейшее место,тем более весна в горах в самом разгаре. Насыщенные краски,огромные заросли рододендрона лежат повсюду. Эта чистейшая вода
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в озере,она невероятного синезеленого цвета. Хочется много чего описать,но лучше увидеть. Маршрут конечно для неподготовленных нелёгкий.
Огромнейшая благодарность нашему гиду Артёму и его команде. Очень заботливое и внимательное отношение почувстволи все путешественники с минуты посадки в авто. Это очень ценно!

Посчастливилось 12 июня осуществить поход на «Семицветное озеро» в Архызе Карачаево-Черкесии. Это наикрасивейшее место,тем более весна
Посчастливилось 12 июня осуществить поход на «Семицветное озеро» в Архызе Карачаево-Черкесии. Это наикрасивейшее место,тем более весна
Посчастливилось 12 июня осуществить поход на «Семицветное озеро» в Архызе Карачаево-Черкесии. Это наикрасивейшее место,тем более весна
Посчастливилось 12 июня осуществить поход на «Семицветное озеро» в Архызе Карачаево-Черкесии. Это наикрасивейшее место,тем более весна
Посчастливилось 12 июня осуществить поход на «Семицветное озеро» в Архызе Карачаево-Черкесии. Это наикрасивейшее место,тем более весна
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Марина
27 мая поднимались к водопаду Терскол в Приэльбрусье с двумя очаровательными хасками и с семьей, 2 взрослых, 2 подростков. Артем все прекрасно организовал, заранее мы договорились и выбрали маршрут и
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не прогадали. Была прекрасная погода, водопад очень очень красивый. Маршрут не сложный, немножечко в конце попыхтели, но оно того стоило. ездили на комфортабельном авто уаз патриот - быстрая, безопасная, шустрая:) Артем веселый, гостеприимный, все рассказал, вкусные места показал, красивые кадры сделал! Спасибо большое за организацию нашего маршрута и незабываемого путешествия: мы увозим домой яркие фото и воспоминания на всю жизнь. А маршрут - красота! Рекомендую!

27 мая поднимались к водопаду Терскол в Приэльбрусье с двумя очаровательными хасками и с семьей, 2
27 мая поднимались к водопаду Терскол в Приэльбрусье с двумя очаровательными хасками и с семьей, 2
27 мая поднимались к водопаду Терскол в Приэльбрусье с двумя очаровательными хасками и с семьей, 2
27 мая поднимались к водопаду Терскол в Приэльбрусье с двумя очаровательными хасками и с семьей, 2
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П
Эта поездка мне просто была необходима, чтобы освежить мозги. Погода нас не подвела, был солнечный день,Артем даже нырял в озеро 🥶еще С нами были пушистики Тони и Элвин. Виды просто потрясающие, природа там такая красивая, еще мы устроили пикник, болтали и наслаждались природой.

В целом, это был идеальный отдых. Артем все здорово организовал, а собачки сделали впечатления еще ярче.
Эта поездка мне просто была необходима, чтобы освежить мозги. Погода нас не подвела, был солнечный день,Артем
Эта поездка мне просто была необходима, чтобы освежить мозги. Погода нас не подвела, был солнечный день,Артем
Эта поездка мне просто была необходима, чтобы освежить мозги. Погода нас не подвела, был солнечный день,Артем
Эта поездка мне просто была необходима, чтобы освежить мозги. Погода нас не подвела, был солнечный день,Артем
Эта поездка мне просто была необходима, чтобы освежить мозги. Погода нас не подвела, был солнечный день,Артем
Эта поездка мне просто была необходима, чтобы освежить мозги. Погода нас не подвела, был солнечный день,Артем
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Алиса
Вчера побывали на Семицветном озере, маршрут к нему был очень живописным, местами пришлось попотеть и промокнуть под дождем, но от этого поездка стала еще более запоминающейся!! Нас снабдили треккинговыми палками, так как своих не было, без них бы тяжко пришлось, особенно на обратном пути из-за дождя. Большое спасибо Юрию за прекрасно проведенное время!
Вчера побывали на Семицветном озере, маршрут к нему был очень живописным, местами пришлось попотеть и промокнуть
Вчера побывали на Семицветном озере, маршрут к нему был очень живописным, местами пришлось попотеть и промокнуть
Вчера побывали на Семицветном озере, маршрут к нему был очень живописным, местами пришлось попотеть и промокнуть
Вчера побывали на Семицветном озере, маршрут к нему был очень живописным, местами пришлось попотеть и промокнуть
Вчера побывали на Семицветном озере, маршрут к нему был очень живописным, местами пришлось попотеть и промокнуть
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Ольга
Это был невероятный и захватывающий подъём с настоящим профессионалом. Спасибо Артёму и его команде - Юрию, который был моим инструктором, и их верным друзьям Тони и Элвину! Однозначно буду рекомендовать!
Это был невероятный и захватывающий подъём с настоящим профессионалом. Спасибо Артёму и его команде - Юрию,
Это был невероятный и захватывающий подъём с настоящим профессионалом. Спасибо Артёму и его команде - Юрию,
Это был невероятный и захватывающий подъём с настоящим профессионалом. Спасибо Артёму и его команде - Юрию,
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