Высокогорный хайкинг с хаски - в Архыз к изумрудным озёрам и альпийским лугам

Пройтись живописными тропами, увидеть Дуккинские озёра и устроить пикник на высоте 2450 метров

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Архыз приглашает вас в незабываемое путешествие к своим высокогорным водоёмам, хвойным лесам, разноцветным лугам и захватывающим горным панорамам.

А мы с большим удовольствием станем для вас проводниками в этот удивительный природный мир и покажем его заповедные места.
Высокогорный хайкинг с хаски - в Архыз к изумрудным озёрам и альпийским лугам
Высокогорный хайкинг с хаски - в Архыз к изумрудным озёрам и альпийским лугам
Высокогорный хайкинг с хаски - в Архыз к изумрудным озёрам и альпийским лугам
Высокогорный хайкинг с хаски - в Архыз к изумрудным озёрам и альпийским лугам
Высокогорный хайкинг с хаски - в Архыз к изумрудным озёрам и альпийским лугам
Высокогорный хайкинг с хаски - в Архыз к изумрудным озёрам и альпийским лугам
Высокогорный хайкинг с хаски - в Архыз к изумрудным озёрам и альпийским лугам
Высокогорный хайкинг с хаски - в Архыз к изумрудным озёрам и альпийским лугам
Высокогорный хайкинг с хаски - в Архыз к изумрудным озёрам и альпийским лугам
Высокогорный хайкинг с хаски - в Архыз к изумрудным озёрам и альпийским лугам
Высокогорный хайкинг с хаски - в Архыз к изумрудным озёрам и альпийским лугам
Высокогорный хайкинг с хаски - в Архыз к изумрудным озёрам и альпийским лугам
Высокогорный хайкинг с хаски - в Архыз к изумрудным озёрам и альпийским лугам
Высокогорный хайкинг с хаски - в Архыз к изумрудным озёрам и альпийским лугам
Высокогорный хайкинг с хаски - в Архыз к изумрудным озёрам и альпийским лугам
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Ранний старт и погружение в путешествие

Вы начнёте свой путь рано утром, в 6 часов, чтобы успеть пройти запланированный маршрут. На место старта приедете около 9 часов. Гид-проводник расскажет, как вести себя в горах — что можно и что нельзя. По пути до озёр поделится личными историями восхождения на Эльбрус и подробностями о местах, которые вы посетите.

Дуккинские озёра

Вы пойдёте вдоль речки Дукка. Представьте себе: слева шелестит густой лес, справа возвышаются мощные горы, рядом рокочет речка, вдалеке гуляют лошади и коровы. Идиллия да и только! В путешествии вас будут сопровождать красивые и энергичные хаски. Вы даже сможете идти с одной из них в связке. На месте можно устроить пикник и сделать яркие фото на фоне альпийских вершин. В целом за день вы пройдёте около 6 километров.

Архыз, Приэльбрусье или Домбай — на ваше усмотрение

По вашему желанию, мы можем поменять маршрут. В наших краях много живописных мест. В Приэльбрусье можно отправиться на озеро Сылтранкель, в Баксанское ущелье, на озеро Башкара в ущелье Адыл-Су. На Домбае — поехать к Мусса-Ачитарским озёрам, в Архызе вместо Дуккинских озёр — к Софийским водопадам и водопадам Ак-Айры или к Софийским озёрам.

Организационные детали

  • В стоимость входят трансфер и услуги гида
  • Дополнительно оплачивается обед (по желанию)
  • Подберём вам программу по уровню вашей физической подготовки

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на проспекте Калинина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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