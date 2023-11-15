В Архызе вас встретит тот самый Кавказ «с открытки» — с ледниками и снежными вершинами, ущельями и водопадами.



Вы пройдёте по живописным тропам и устроите пикник у горной реки, познакомитесь с местными традициями и взлетите по канатной дороге к панорамам, от которых захватывает дух! А по пути в Архыз насладитесь пейзажами перевала Гум-Баши и видами на Эльбрус.