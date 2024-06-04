1 чел.
По популярности
Групповая
12 часов
4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки - экскурсия за один день
За один день посетите Пятигорск, Кисловодск, Железноводск и Ессентуки. В группе до 50 человек увидите главные достопримечательности и попробуете знаменитые воды
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
2 300₽ за человека
Групповая
12 часов
Домбай - край горных великанов и пихтовых лесов: поездка из Пятигорска
Групповая автобусная экскурсия в заповедный уголок Карачаево-Черкесии
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
2 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Автобусная экскурсия по Приэльбрусью + подъём по канатным дорогам
Насладиться кавказскими пейзажами, подняться на гору и попробовать «Нарзан» прямо из источника
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
2 500₽ за человека
Групповая
5.5 часов
Медовые водопады и гора Кольцо: автобусная экскурсия с панорамами и легендами
Погрузитесь в мир кавказских легенд и природных красот с экскурсией на Медовые водопады и гору Кольцо. Панорамные виды и истории Лермонтова вас вдохновят
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в понедельник, четверг, субботу и воскресенье в 13:15
Сегодня в 13:15
Завтра в 13:15
1 300₽ за человека
Групповая
13 часов
Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска
Три удивительных мечети и история республики - на групповой автобусной экскурсии
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
12 июня в 06:30
3 500₽ за человека
Групповая
13 часов
По древней земле галгаев. Групповая поездка из Пятигорска в Ингушетию
Прикоснуться к первозданной природе и достоянию средневековой архитектуры
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
16 июня в 06:30
3 500₽ за человека
Групповая
8 часов
Чегемские водопады и термы Гедуко. Групповая экскурсия из Пятигорска
Насладиться горными пейзажами Кабардино-Балкарии и отдохнуть на горячих источниках
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в пятницу в 13:15
14 июня в 13:15
21 июня в 13:15
2 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Такой разный Архыз: автобусный тур из Пятигорска
Добраться к вершине горного хребта по живописным местам Карачаево-Черкесии
Начало: На проспекте Кирова
Расписание: в субботу в 06:30
Сегодня в 06:30
15 июня в 06:30
2 700₽ за человека
Групповая
16 часов
Грозный - Шали - Аргун
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
Расписание: СР, СБ, ВС в 6:00
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
3 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Из Пятигорска - к Верхней Балкарии
Погулять по Чегемскому и Черекскому ущельям и приятно провести время в термальных источниках
Начало: На проспекте Кирова
Расписание: в среду и субботу в 06:45
Сегодня в 06:45
12 июня в 06:45
2 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Путешествие к вершинам Приэльбрусья из Пятигорска
Исследуйте величие Кавказа, поднимитесь на легендарный Эльбрус и насладитесь панорамными видами с горы Чегет
Сегодня в 06:25
Завтра в 06:25
2 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Домбай из Пятигорска: Природа, История, Культура
Погрузитесь в мир кавказской природы, истории и культуры, поднимитесь на гору Мусса-Ачитара и откройте легенды Домбая
Завтра в 06:25
11 июня в 06:30
2 500₽ за человека
Групповая
4.5 часа
Гора Кольцо и Медовые водопады: путешествие и история
Погрузитесь в атмосферу кавказской природы, исследуя исторические места, где бывал великий Лермонтов
Начало: Пятигорск, пр-т Кирова, 23
Расписание: Ежедневно в 13:20
Сегодня в 13:20
Завтра в 13:20
1 300₽ за человека
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия по курортам Кавказа: Пятигорск и соседи
Откройте для себя четыре жемчужины Кавказских Минеральных Вод в одной поездке. История, культура и лечебные воды ждут вас
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск
Расписание: Четверг, Воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
2 300₽ за человека
Групповая
4 часа
Путешествие по Пятигорску: Лермонтовские места и курортная история
Откройте для себя богатую историю и культурное наследие Пятигорска, следуя стопам великих поэтов и писателей
Начало: Г. Пятигорск, ул. Кирова, 23
Расписание: См. календарь
Сегодня в 14:20
11 июня в 14:20
900₽ за человека
Групповая
12 часов
Сегодня в 06:50
Завтра в 06:45
2 700₽ за человека
Групповая
17 часов
Групповая экскурсия в Грозный, Аргун и Шали из Пятигорска
Начало: Пятигорск, пр-т Кирова, 23
Расписание: См. календарь
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
3 500₽ за человека
Групповая
10 часов
Нальчик, термальные источники и замок Шато Эркен
Начало: Парк Цветник, Кирова просп., 23, Пятигорск
Расписание: Пятница в 9:00
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
2 200₽ за человека
Групповая
9 часов
Четыре города Кавказских Минеральных Вод
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
Расписание: Четверг, Воскресенье
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
2 300₽ за человека
Групповая
12 часов
Архыз
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск
Расписание: Суббота в 06:30
Сегодня в 06:30
13 июня в 06:30
2 700₽ за человека
Групповая
4 часа
В Железноводск - на склоны горы Железной
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
Расписание: По пятницам
14 июня в 14:15
21 июня в 14:15
1 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Начало: Выезд из Пятигорска
Расписание: Ежедневно с 7:00 до 9:00
Сегодня в 07:00
10 июня в 07:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Медовые водопады
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
Расписание: Вторник, Четверг, Пятница, Суббота
Сегодня в 13:15
11 июня в 13:15
1 300₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Язык тролля, Голубое озеро, Шато-Эркен, Аушигер из Пятигорска
Начало: От вашего места проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
21 550₽ за всё до 7 чел.
Групповая
10 часов
Архыз - земля аланов
Начало: Г. Пятигорск, пр. Кирова, д. 23
Расписание: Среда, Пятница, Воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
12 июня в 06:30
2 700₽ за человека
Групповая
14 часов
Цейское ущелье и купание в термальном источнике
Начало: Пятигорск, пр-т Кирова, 23
Расписание: Суббота в 06:30
15 июня в 06:30
22 июня в 06:30
2 700₽ за человека
Групповая
6 часов
Пятигорск+Железноводск (обзорная экскурсия)
Начало: Парк Цветник, Кирова просп., 23, Пятигорск
Расписание: Понедельник, Среда 14:00
12 июня в 14:00
19 июня в 14:00
1 500₽ за человека
Групповая
16 часов
Популярное предложение
Горная Ингушетия
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
Расписание: По воскресеньям в 05:30
16 июня в 05:30
23 июня в 05:30
3 800₽ за человека
Групповая
5 часов
Два монастыря: Свято-Георгиевский и Второ-Афонский Свято-Успенский
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
Расписание: Вторник и воскресенье
Завтра в 13:15
11 июня в 13:15
1 200₽ за человека
Групповая
17 часов
Озеро Кезеной-Ам - Шали - Грозный
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
Расписание: По воскресеньям с 5:30
Завтра в 05:30
16 июня в 05:30
4 500₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Начало: По договоренности
Расписание: Смотрите свободные даты
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
12 500₽ за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
3 в 1: обзорная по Кисловодску, гора Кольцо и Медовые водопады
Начало: Пятигорск, пр-т Кирова, 23
Расписание: Пятница, воскресенье в 08:20
Завтра в 08:20
16 июня в 08:20
2 200₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Влюбиться в Пятигорск за один день
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
10 часов
Трансфер в Приэльбрусье из Минеральных Вод: ваше удобное путешествие
Выбирая наш трансфер, вы получаете не только комфортное путешествие, но и возможность насладиться красотами по пути в Приэльбрусье
Начало: Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Фотопрогулка
12 часов
Приэльбрусье и озеро Гижгит
Начало: Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Тур в горы на Плато Бермамыт
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
13 часов
Цейское ущелье и источник Бирагзанг: автобусная экскурсия из Пятигорска
Посетить одно из самых красивых ущелий Северной Осетии и искупаться в термальных источниках
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в субботу в 06:30
Сегодня в 06:30
15 июня в 06:30
2 700₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Трансфер на горнолыжный курорт Архыз из Пятигорска
Добраться до горнолыжного курорта и обратно на комфортабельном микроавтобусе
Начало: У вашего дома или отеля
Расписание: в субботу и воскресенье в 05:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия в ущелье Танцующих джинов
Начало: Пятигорск, улица Бунимовича, 34 Автовокзал
Расписание: Ежедневно выезд в 07.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
23 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда4 июня 2024Хорошая ознакомительная экскурсия по КМВ. Звезду снимаю за организацию, организатору ставлю одну звезду. Рафаэла не предупредила заранее какой подъедет автобус,
- ГГалина3 июня 2024Экскурсовод Андрей Владимирович отлично знает материал, умеет интересно его подать. Т. к. экскурсия довольно объёмная,мы много ходили пешком. Устали конечно,
- ЕЕлена3 июня 2024Экскурсия очень насыщенная, познавательная. Гид Ирина-супер! В самом грозном гид Липа, прекрассна. Грозный красивый город. Давно мечтала попасть в Чечню.
- ЕЕвгений31 мая 2024Все отлично! Гид - профи! Водитель - ас! Автобус удобный! Маршрут не сложный, но будьте готовы прошагать примерно 20 000 шагов!) Но это того стоит!
- РРоман29 мая 2024На майские праздники решили отправиться компанией на Кавказ, и не пожалели. За ранее подобрали экскурсии через онлайсервис Спутник, предварительно забронировали
- ТТатьяна29 мая 2024Спасибо за поездку, было очень классно! Обязательно вернусь к вам!
- ААнна29 мая 2024Отличная познавательная экскурсия. Отдельное спасибо Надежде Петровне!
- ААнна29 мая 2024Большое спасибо за обзорную экскурсию потрясающему экскурсоводу Надежде Петровне Глаголевой, 3,5 часа пролетели молниеносно! 😍
- ККристина29 мая 2024Не думала, что поездка впечатлит меня настолько сильно. Спасибо большое гиду Татьяне, было круто!
- ААнастасия28 мая 2024В целом поездка мне понравилась. Начну с плюсов: экскурсия была на небольшом автобусе, рассчитанном на 18 человек, что, считаю, очень удобно.
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «На автобусе»
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