Экскурсии на автобусе в Пятигорске

Найдено 39 экскурсий в категории «На автобусе» в Пятигорске, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
32 отзыва
4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки - экскурсия за один день
За один день посетите Пятигорск, Кисловодск, Железноводск и Ессентуки. В группе до 50 человек увидите главные достопримечательности и попробуете знаменитые воды
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
2 300 за человека
Домбай - край горных великанов и пихтовых лесов: поездка из Пятигорска
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
15 отзывов
Домбай - край горных великанов и пихтовых лесов: поездка из Пятигорска
Групповая автобусная экскурсия в заповедный уголок Карачаево-Черкесии
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
2 500 за человека
Автобусная экскурсия по Приэльбрусью + подъём по канатным дорогам
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
2 отзыва
Автобусная экскурсия по Приэльбрусью + подъём по канатным дорогам
Насладиться кавказскими пейзажами, подняться на гору и попробовать «Нарзан» прямо из источника
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
2 500 за человека
Медовые водопады и гора Кольцо: автобусная экскурсия из Пятигорска
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
8 отзывов
Медовые водопады и гора Кольцо: автобусная экскурсия с панорамами и легендами
Погрузитесь в мир кавказских легенд и природных красот с экскурсией на Медовые водопады и гору Кольцо. Панорамные виды и истории Лермонтова вас вдохновят
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в понедельник, четверг, субботу и воскресенье в 13:15
Сегодня в 13:15
Завтра в 13:15
1 300 за человека
Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
16 отзывов
Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска
Три удивительных мечети и история республики - на групповой автобусной экскурсии
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
12 июня в 06:30
3 500 за человека
По древней земле галгаев. Групповая поездка из Пятигорска в Ингушетию
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
1 отзыв
По древней земле галгаев. Групповая поездка из Пятигорска в Ингушетию
Прикоснуться к первозданной природе и достоянию средневековой архитектуры
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
16 июня в 06:30
3 500 за человека
Чегемские водопады и термы Гедуко. Групповая экскурсия из Пятигорска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
4 отзыва
Чегемские водопады и термы Гедуко. Групповая экскурсия из Пятигорска
Насладиться горными пейзажами Кабардино-Балкарии и отдохнуть на горячих источниках
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в пятницу в 13:15
14 июня в 13:15
21 июня в 13:15
2 000 за человека
Такой разный Архыз: автобусный тур из Пятигорска
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
5 отзывов
Такой разный Архыз: автобусный тур из Пятигорска
Добраться к вершине горного хребта по живописным местам Карачаево-Черкесии
Начало: На проспекте Кирова
Расписание: в субботу в 06:30
Сегодня в 06:30
15 июня в 06:30
2 700 за человека
Грозный - Шали - Аргун
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
371 отзыв
Грозный - Шали - Аргун
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
Расписание: СР, СБ, ВС в 6:00
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
3 500 за человека
Из Пятигорска - к Верхней Балкарии
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
3 отзыва
Из Пятигорска - к Верхней Балкарии
Погулять по Чегемскому и Черекскому ущельям и приятно провести время в термальных источниках
Начало: На проспекте Кирова
Расписание: в среду и субботу в 06:45
Сегодня в 06:45
12 июня в 06:45
2 700 за человека
Экскурсия в Приэльбрусье
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
832 отзыва
Путешествие к вершинам Приэльбрусья из Пятигорска
Исследуйте величие Кавказа, поднимитесь на легендарный Эльбрус и насладитесь панорамными видами с горы Чегет
Сегодня в 06:25
Завтра в 06:25
2 500 за человека
Домбай - природа и легенды Карачаево-Черкессии
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
371 отзыв
Домбай из Пятигорска: Природа, История, Культура
Погрузитесь в мир кавказской природы, истории и культуры, поднимитесь на гору Мусса-Ачитара и откройте легенды Домбая
Завтра в 06:25
11 июня в 06:30
2 500 за человека
Медовые водопады, Аликоновское ущелье и гора Кольцо
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
190 отзывов
Гора Кольцо и Медовые водопады: путешествие и история
Погрузитесь в атмосферу кавказской природы, исследуя исторические места, где бывал великий Лермонтов
Начало: Пятигорск, пр-т Кирова, 23
Расписание: Ежедневно в 13:20
Сегодня в 13:20
Завтра в 13:20
1 300 за человека
4 в 1: Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
311 отзывов
Групповая экскурсия по курортам Кавказа: Пятигорск и соседи
Откройте для себя четыре жемчужины Кавказских Минеральных Вод в одной поездке. История, культура и лечебные воды ждут вас
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск
Расписание: Четверг, Воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
2 300 за человека
Обзорная экскурсия по Пятигорску
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
371 отзыв
Путешествие по Пятигорску: Лермонтовские места и курортная история
Откройте для себя богатую историю и культурное наследие Пятигорска, следуя стопам великих поэтов и писателей
Начало: Г. Пятигорск, ул. Кирова, 23
Расписание: См. календарь
Сегодня в 14:20
11 июня в 14:20
900 за человека
Чегемские водопады - Верхняя Балкария - Голубое озеро
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
228 отзывов
Чегемские водопады - Верхняя Балкария - Голубое озеро
Сегодня в 06:50
Завтра в 06:45
2 700 за человека
Грозный - Аргун-Шали
🚌 На автобусе
Групповая
17 часов
78 отзывов
Групповая экскурсия в Грозный, Аргун и Шали из Пятигорска
Начало: Пятигорск, пр-т Кирова, 23
Расписание: См. календарь
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
3 500 за человека
Нальчик, термальные источники и замок Шато Эркен
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
2 отзыва
Нальчик, термальные источники и замок Шато Эркен
Начало: Парк Цветник, Кирова просп., 23, Пятигорск
Расписание: Пятница в 9:00
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
2 200 за человека
Четыре города Кавказских Минеральных Вод
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
40 отзывов
Четыре города Кавказских Минеральных Вод
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
Расписание: Четверг, Воскресенье
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
2 300 за человека
Архыз
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
30 отзывов
Архыз
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск
Расписание: Суббота в 06:30
Сегодня в 06:30
13 июня в 06:30
2 700 за человека
В Железноводск - на склоны горы Железной
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
32 отзыва
В Железноводск - на склоны горы Железной
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
Расписание: По пятницам
14 июня в 14:15
21 июня в 14:15
1 000 за человека
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак и озеро Гижгит
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Начало: Выезд из Пятигорска
Расписание: Ежедневно с 7:00 до 9:00
Сегодня в 07:00
10 июня в 07:00
16 000 за всё до 4 чел.
Медовые водопады
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
26 отзывов
Медовые водопады
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
Расписание: Вторник, Четверг, Пятница, Суббота
Сегодня в 13:15
11 июня в 13:15
1 300 за человека
Язык тролля, Голубое озеро, Шато-Эркен, Аушигер из Пятигорска
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Язык тролля, Голубое озеро, Шато-Эркен, Аушигер из Пятигорска
Начало: От вашего места проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
21 550 за всё до 7 чел.
Архыз - земля аланов
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
5 отзывов
Архыз - земля аланов
Начало: Г. Пятигорск, пр. Кирова, д. 23
Расписание: Среда, Пятница, Воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
12 июня в 06:30
2 700 за человека
Цейское ущелье и купание в термальном источнике
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
48 отзывов
Цейское ущелье и купание в термальном источнике
Начало: Пятигорск, пр-т Кирова, 23
Расписание: Суббота в 06:30
15 июня в 06:30
22 июня в 06:30
2 700 за человека
Пятигорск+Железноводск (обзорная экскурсия)
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
28 отзывов
Пятигорск+Железноводск (обзорная экскурсия)
Начало: Парк Цветник, Кирова просп., 23, Пятигорск
Расписание: Понедельник, Среда 14:00
12 июня в 14:00
19 июня в 14:00
1 500 за человека
Горная Ингушетия
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
28 отзывов
Популярное предложение
Горная Ингушетия
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
Расписание: По воскресеньям в 05:30
16 июня в 05:30
23 июня в 05:30
3 800 за человека
Два монастыря: Свято-Георгиевский и Второ-Афонский Свято-Успенский
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
14 отзывов
Два монастыря: Свято-Георгиевский и Второ-Афонский Свято-Успенский
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
Расписание: Вторник и воскресенье
Завтра в 13:15
11 июня в 13:15
1 200 за человека
Озеро Кезеной-Ам - Шали - Грозный
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
17 часов
34 отзыва
Озеро Кезеной-Ам - Шали - Грозный
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
Расписание: По воскресеньям с 5:30
Завтра в 05:30
16 июня в 05:30
4 500 за человека
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
17 отзывов
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Начало: По договоренности
Расписание: Смотрите свободные даты
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
12 500 за всё до 6 чел.
3 в 1: обзорная по Кисловодску, гора Кольцо и Медовые водопады
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
34 отзыва
3 в 1: обзорная по Кисловодску, гора Кольцо и Медовые водопады
Начало: Пятигорск, пр-т Кирова, 23
Расписание: Пятница, воскресенье в 08:20
Завтра в 08:20
16 июня в 08:20
2 200 за человека
Влюбиться в Пятигорск за один день
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
Влюбиться в Пятигорск за один день
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
11 000 за всё до 5 чел.
Путешествие к водопадам Джилы-Су
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
Трансфер в Приэльбрусье из Минеральных Вод: ваше удобное путешествие
Выбирая наш трансфер, вы получаете не только комфортное путешествие, но и возможность насладиться красотами по пути в Приэльбрусье
Начало: Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Приэльбрусье и озеро Гижгит
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Фотопрогулка
12 часов
Приэльбрусье и озеро Гижгит
Начало: Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Тур в горы на Плато Бермамыт
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
Тур в горы на Плато Бермамыт
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20 000 за всё до 6 чел.
Цейское ущелье и источник Бирагзанг: автобусная экскурсия из Пятигорска
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Цейское ущелье и источник Бирагзанг: автобусная экскурсия из Пятигорска
Посетить одно из самых красивых ущелий Северной Осетии и искупаться в термальных источниках
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в субботу в 06:30
Сегодня в 06:30
15 июня в 06:30
2 700 за человека
Трансфер на горнолыжный курорт Архыз из Пятигорска
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
Трансфер на горнолыжный курорт Архыз из Пятигорска
Добраться до горнолыжного курорта и обратно на комфортабельном микроавтобусе
Начало: У вашего дома или отеля
Расписание: в субботу и воскресенье в 05:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
2 500 за человека
Экскурсия в ущелье Танцующих джинов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия в ущелье Танцующих джинов
Начало: Пятигорск, улица Бунимовича, 34 Автовокзал
Расписание: Ежедневно выезд в 07.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
23 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    4 июня 2024
    4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки
    Хорошая ознакомительная экскурсия по КМВ. Звезду снимаю за организацию, организатору ставлю одну звезду. Рафаэла не предупредила заранее какой подъедет автобус,
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    кто гид. Нам приходилось подходить к каждому автобусу, который подъезжал к Цветник. Спасибо гиду Андрею и водителю Сергею за то, что созвонились с другим организатором и взяли нас с собой на экскурсию. Гид провел очень интересную экскурсию, редко сейчас встретишь такого гида с богатым словарным запасом

  • Г
    Галина
    3 июня 2024
    4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки
    Экскурсовод Андрей Владимирович отлично знает материал, умеет интересно его подать. Т. к. экскурсия довольно объёмная,мы много ходили пешком. Устали конечно,
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    но экскурсовод легко поднимал настроение шутками и веселыми историями по теме. С удовольствием поехали бы с ним на другие экскурсии. Отдельное спасибо водителю Сергею. Всё было на высоте.

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска
    Экскурсия очень насыщенная, познавательная. Гид Ирина-супер! В самом грозном гид Липа, прекрассна. Грозный красивый город. Давно мечтала попасть в Чечню.
  • Е
    Евгений
    31 мая 2024
    4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки
    Все отлично! Гид - профи! Водитель - ас! Автобус удобный! Маршрут не сложный, но будьте готовы прошагать примерно 20 000 шагов!) Но это того стоит!
    Все отлично!Все отлично!Все отлично!Все отлично!Все отлично!Все отлично!Все отлично!Все отлично!Все отлично!Все отлично!
  • Р
    Роман
    29 мая 2024
    4 в 1: Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки
    На майские праздники решили отправиться компанией на Кавказ, и не пожалели. За ранее подобрали экскурсии через онлайсервис Спутник, предварительно забронировали
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    экскурсии "Четыре города", на Домбай и Эльбрус. Первая экскурсия была обзорная - четыре города на большом комфортабельном автобусе. С нами был эрудированный гид Александр. Рассказы Александра о городах и истории Кавказа воспринимались легко и интересно. Посетили Железноводск, Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск. Давали время для фото. Заезжали на обед в столовую. Пили воду с бюветов. А ещё очень вкусное Пятигорское мороженое. Экскурсия была насыщенной и интересной. Спасибо Александру за его подачу исторической информации о людях, зданиях и жизни на Кавказе. Процветания и роста вам!

  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Архыз - земля аланов
    Спасибо за поездку, было очень классно! Обязательно вернусь к вам!
  • А
    Анна
    29 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Пятигорску
    Отличная познавательная экскурсия. Отдельное спасибо Надежде Петровне!
  • А
    Анна
    29 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Пятигорску
    Большое спасибо за обзорную экскурсию потрясающему экскурсоводу Надежде Петровне Глаголевой, 3,5 часа пролетели молниеносно! 😍
  • К
    Кристина
    29 мая 2024
    Экскурсия в Приэльбрусье
    Не думала, что поездка впечатлит меня настолько сильно. Спасибо большое гиду Татьяне, было круто!
  • А
    Анастасия
    28 мая 2024
    По древней земле галгаев. Групповая поездка из Пятигорска в Ингушетию
    В целом поездка мне понравилась. Начну с плюсов: экскурсия была на небольшом автобусе, рассчитанном на 18 человек, что, считаю, очень удобно.
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    Гид Даша прекрасно и очень интересно рассказывала обо всем, начиная с момента сбора в Пятигорске, отвечала на все вопросы, шутила, общалась, а меня лично очень выручила перед въездом в Вовнушки, огромное ей спасибо за это) водитель тоже не подкачал, к стати) оказалось, что человек он общительный и с чувством юмора, да и вез очень аккуратно. Виды Ингушетии просто бомбические, шикарный, чистейший воздух, а на одной из остановок местные жители угощают вкусным травяным чаем с чабрецом) Из минусов: место завтрака и ужина такое себе: еда невкусная, кашу накладывают из огромного чана, пироги без специй совершенно. Хотя ужин оказался вкуснее: пирог с лимоном, которого не было на завтрак, был вроде бы неплох. Второй минус: заезд во Владикавказ показался лишним. Очень много совка. Памятник Сталину, которого осетины возводят в культ, там тоже имеется. Много памятников, погибшим (героям конечно же) в различных войнах, вплоть до наших дней. Да и в принципе город весь советский, не за что зацепиться было объективу. Из-за этого мы, можно сказать, потеряли полдня, хотя я бы с большим удовольствием провела больше времени именно в горах, любуясь красотами природы.

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 39
  1. 4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки
  2. Домбай - край горных великанов и пихтовых лесов: поездка из Пятигорска
  3. Автобусная экскурсия по Приэльбрусью + подъём по канатным дорогам
  4. Медовые водопады и гора Кольцо: автобусная экскурсия из Пятигорска
  5. Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "На автобусе" можно забронировать 39 экскурсий и билетов от 900 до 23 000. Туристы уже оставили гидам 3178 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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