Хотите отправиться дальше стандартного маршрута по Чегемскому ущелью, который заканчивается у «города мёртвых» Эльтюбю? Понимаем вас! На внедорожнике с панорамным люком мы поедем исследовать первозданную и нашу любимую часть ущелья на границе с Грузией. Погуляем по Кабардино-Балкарскому высокогорному заповеднику и устроим пикник с шашлыком у горы Тихтенген — главного соперника Эльбруса.

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Описание

Что вас ожидает

Озеро Гижгит, высокогорные перевалы и ущелья

Мы проедем по одному из самых высокогорных шоссе в России, пролегающему вдоль Баксанского ущелья. На остановке попьём чай на берегу прекрасного и опасного озера Гижгит. Вы узнаете, как оно появилось, как связано с городом-призраком и почему в нём лучше не купаться. Из Баксанского ущелья мы отправимся в Чегемское — через холмистый перевал Актопрак, имевший важнейшее стратегическое значение в годы Великой Отечественной войны. Какое именно — мы расскажем на экскурсии.

«Город мертвых», Чегемские водопады и пикник в горах

Вы посетите «город мёртвых» Эльтюбю — узнаете, почему эта зона считается аномальной и как здесь снимали самый сложный эпизод фильма Балабанова «Война». А затем побываете в малопосещаемой, но самой живописной части Чегемского района. Вместе мы полюбуемся стремительными реками и устроим пикник у подножия горы Тихтенген: с кавказским шашлыком, овощами на мангале и напитками. В завершение заедем на знаменитые Чегемские водопады.

Организационные детали