Величественные перевалы, бирюзовое озеро, «город мёртвых» и пикник у подножия горы Тихтенген
Погуляем по Кабардино-Балкарскому высокогорному заповеднику и устроим пикник с шашлыком у горы Тихтенген — главного соперника Эльбруса.
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Описание
Что вас ожидает
Озеро Гижгит, высокогорные перевалы и ущелья
Мы проедем по одному из самых высокогорных шоссе в России, пролегающему вдоль Баксанского ущелья. На остановке попьём чай на берегу прекрасного и опасного озера Гижгит. Вы узнаете, как оно появилось, как связано с городом-призраком и почему в нём лучше не купаться. Из Баксанского ущелья мы отправимся в Чегемское — через холмистый перевал Актопрак, имевший важнейшее стратегическое значение в годы Великой Отечественной войны. Какое именно — мы расскажем на экскурсии.
«Город мертвых», Чегемские водопады и пикник в горах
Вы посетите «город мёртвых» Эльтюбю — узнаете, почему эта зона считается аномальной и как здесь снимали самый сложный эпизод фильма Балабанова «Война». А затем побываете в малопосещаемой, но самой живописной части Чегемского района. Вместе мы полюбуемся стремительными реками и устроим пикник у подножия горы Тихтенген: с кавказским шашлыком, овощами на мангале и напитками. В завершение заедем на знаменитые Чегемские водопады.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Поездка проходит на подготовленных внедорожниках с панорамным люком
- Пикник включён в стоимость
- По желанию, мы можем добавить в маршрут парадром с возможностью полетать на параплане, водопад Абай-Су или прогулку по подвесному мосту
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.