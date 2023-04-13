Чегемское ущелье, озеро Гижгит и пикник в горах

Величественные перевалы, бирюзовое озеро, «город мёртвых» и пикник у подножия горы Тихтенген

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Хотите отправиться дальше стандартного маршрута по Чегемскому ущелью, который заканчивается у «города мёртвых» Эльтюбю? Понимаем вас! На внедорожнике с панорамным люком мы поедем исследовать первозданную и нашу любимую часть ущелья на границе с Грузией.

Погуляем по Кабардино-Балкарскому высокогорному заповеднику и устроим пикник с шашлыком у горы Тихтенген — главного соперника Эльбруса.
Чегемское ущелье, озеро Гижгит и пикник в горах
Чегемское ущелье, озеро Гижгит и пикник в горах
Чегемское ущелье, озеро Гижгит и пикник в горах
Чегемское ущелье, озеро Гижгит и пикник в горах
Чегемское ущелье, озеро Гижгит и пикник в горах
Чегемское ущелье, озеро Гижгит и пикник в горах
Чегемское ущелье, озеро Гижгит и пикник в горах
Чегемское ущелье, озеро Гижгит и пикник в горах
Чегемское ущелье, озеро Гижгит и пикник в горах
Чегемское ущелье, озеро Гижгит и пикник в горах
Чегемское ущелье, озеро Гижгит и пикник в горах
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Описание

Что вас ожидает

Озеро Гижгит, высокогорные перевалы и ущелья

Мы проедем по одному из самых высокогорных шоссе в России, пролегающему вдоль Баксанского ущелья. На остановке попьём чай на берегу прекрасного и опасного озера Гижгит. Вы узнаете, как оно появилось, как связано с городом-призраком и почему в нём лучше не купаться. Из Баксанского ущелья мы отправимся в Чегемское — через холмистый перевал Актопрак, имевший важнейшее стратегическое значение в годы Великой Отечественной войны. Какое именно — мы расскажем на экскурсии.

«Город мертвых», Чегемские водопады и пикник в горах

Вы посетите «город мёртвых» Эльтюбю — узнаете, почему эта зона считается аномальной и как здесь снимали самый сложный эпизод фильма Балабанова «Война». А затем побываете в малопосещаемой, но самой живописной части Чегемского района. Вместе мы полюбуемся стремительными реками и устроим пикник у подножия горы Тихтенген: с кавказским шашлыком, овощами на мангале и напитками. В завершение заедем на знаменитые Чегемские водопады.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Поездка проходит на подготовленных внедорожниках с панорамным люком
  • Пикник включён в стоимость
  • По желанию, мы можем добавить в маршрут парадром с возможностью полетать на параплане, водопад Абай-Су или прогулку по подвесному мосту

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Популярные места
Гижгит
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Гастрономические
Водные развлечения
Чегемское ущелье

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