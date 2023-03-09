ежедневно в 08:00

Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели 44 экскурсии для 52 туристов
Приветствую! Меня зовут Александр, я и моя команда опытных гидов уже более 6 лет проводим экскурсии по живописным местам Кавказа. Наша цель — подарить вам незабываемые эмоции и желание вернуться в горы)
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александра
9 мар 2023
Ездили с подружкой на озеро Гижгит и Эльбрус с гидом Александром. Очень понравилось! Приятный молодой человек, рассказал много интересных вещей про традиции Кавказа. При больших очередях на канатку увеличил время экскурсии, чтобы все успели подняться. Все с юмором и позитивом. Рекомендую!
А
Андрей
7 мар 2023
Гид- Андрей, очень понравилась экскурсия. Советую всем кто хочет за один день посетить несколько достопримечательностей. Совет для отдыхающих: обязательно взять солнцезащитные очки и крем и одеться по сезону, на горе солнце и штиль, а внизу очень сильный холодный ветер. Организаторам поездки: Спасибо за прекрасную поезду, удачи в Вашей работе.
Альфия
5 мар 2023
Очень-очень понравилось! Александр - настоящий знаток своего дела, влюбленный в свой край, отличный рассказчик и водитель. Будем рекомендовать его всем. Спасибо большое!
Оксана
25 фев 2023
Нам очень повезло с гидом и водителем Александром в одном лице! Очень культурный, начитаный, воспитанный, терпеливый и классный фотограф! Рекомендовал куда лучше сходить, где покушать! Из-за очередей на канатку, прождал нас лишних 2 часа с пониманием! Отдельно респект Патриотику, мы смогли посмотреть на озеро с вершин гор!!! Куда не каждый проберется! Всем рекомендую!
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