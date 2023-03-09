ежедневно в 08:00

Нам очень повезло с гидом и водителем Александром в одном лице! Очень культурный, начитаный, воспитанный, терпеливый и классный фотограф! Рекомендовал куда лучше сходить, где покушать! Из-за очередей на канатку, прождал нас лишних 2 часа с пониманием! Отдельно респект Патриотику, мы смогли посмотреть на озеро с вершин гор!!! Куда не каждый проберется! Всем рекомендую!