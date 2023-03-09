ежедневно в 08:00

Озеро Гижгит и «гора Богов» Эльбрус: из Пятигорска в мини-группе

Полюбоваться бирюзовым озером, заснеженными вершинами и могучими ущельями за 1 день

5
4 отзыва
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Приглашаем в путешествие по величественной и прекрасной Кабардино-Балкарии! Вы отправитесь исследовать её в комфортной мини-группе до 8 человек, на подготовленном внедорожнике или минивэне. Посетите сказочное озеро Гижгит, поляну Нарзанов и Баксанское ущелье. Прокатитесь на канатной дороге и оцените с разных ракурсов Главный Кавказский хребет.
Озеро Гижгит и «гора Богов» Эльбрус: из Пятигорска в мини-группе
Озеро Гижгит и «гора Богов» Эльбрус: из Пятигорска в мини-группе
Озеро Гижгит и «гора Богов» Эльбрус: из Пятигорска в мини-группе
Озеро Гижгит и «гора Богов» Эльбрус: из Пятигорска в мини-группе
Озеро Гижгит и «гора Богов» Эльбрус: из Пятигорска в мини-группе
Озеро Гижгит и «гора Богов» Эльбрус: из Пятигорска в мини-группе
Озеро Гижгит и «гора Богов» Эльбрус: из Пятигорска в мини-группе
Озеро Гижгит и «гора Богов» Эльбрус: из Пятигорска в мини-группе
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

  • Озеро Гижгит. Вы полюбуетесь бирюзовым озером, обрамлённым горами. Раскроете его историю, услышите связанные с ним легенды и сделаете великолепные фото.
  • Канатная дорога. Вы окажетесь на высоте более 3750 метров и оцените захватывающую дух панораму Эльбруса.
  • Горные ущелья. Мы проедем Баксанское ущелье и поднимемся на автомобильном подъёмнике к смотровой площадке с видом на грандиозное ущелье Адыр-Су.
  • Поляна Нарзанов. Мы погуляем по «железной земле», пропитанной минералами и полезными целебными источниками.
  • Кафе с национальной кухней. Вы попробуете великолепные хычины от балкарских «хозяюшек гор».

А также в пути мы покажем вам самый высокогорный город России Тырныауз, тайный посёлок Нейтрино и учёный городок. Напоим вас горным чаем и кофе в турке с водой из местных родников.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость. Экскурсия проходит на подготовленных внедорожниках и минивэнах.
  • Дополнительные расходы: канатная дорога — 1600 руб. /чел., обед в кафе — около 500 руб.
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате. Стоимость составит 15 000 руб. (1-4 человека)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 08:00

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на проспекте Калинина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Александра
9 мар 2023
Ездили с подружкой на озеро Гижгит и Эльбрус с гидом Александром. Очень понравилось! Приятный молодой человек, рассказал много интересных вещей про традиции Кавказа. При больших очередях на канатку увеличил время экскурсии, чтобы все успели подняться. Все с юмором и позитивом. Рекомендую!
А
7 мар 2023
Гид- Андрей, очень понравилась экскурсия. Советую всем кто хочет за один день посетить несколько достопримечательностей.
Совет для отдыхающих: обязательно взять солнцезащитные очки и крем и одеться по сезону, на горе солнце и штиль, а внизу очень сильный холодный ветер.
Организаторам поездки: Спасибо за прекрасную поезду, удачи в Вашей работе.
Альфия
5 мар 2023
Очень-очень понравилось! Александр - настоящий знаток своего дела, влюбленный в свой край, отличный рассказчик и водитель. Будем рекомендовать его всем. Спасибо большое!
Оксана
25 фев 2023
Нам очень повезло с гидом и водителем Александром в одном лице! Очень культурный, начитаный, воспитанный, терпеливый и классный фотограф! Рекомендовал куда лучше сходить, где покушать! Из-за очередей на канатку, прождал нас лишних 2 часа с пониманием! Отдельно респект Патриотику, мы смогли посмотреть на озеро с вершин гор!!! Куда не каждый проберется! Всем рекомендую!
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