Лучшие месяцы для посещения Чегемских водопадов и полетов на параплане - с мая по сентябрь. В это время природа расцветает, а погодные условия наиболее благоприятны для активного отдыха и наслаждения красотами Кавказа.

Групповая экскурсия по живописным местам Кавказа: Чегемские водопады, озеро Гижгит и «Город мёртвых» в Эльтюбю. Путешественники смогут насладиться красотой природы, а также испытать адреналин, полетав на параплане над Чегемским ущельем. Профессиональные гиды обеспечат комфорт и безопасность на протяжении всего маршрута. Поездка проходит на внедорожнике, а место встречи можно выбрать индивидуально. Возможность корректировки маршрута в зависимости от погодных условий

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Адай-Су — самый большой из трёх Чегемских водопадов. Его высота — 30 метров. Гид расскажет вам захватывающую историю, и вы поймёте, почему его называют «Девичья коса».

Су-Азу — ещё один водопад в Чегемской теснине. Он прекрасен в любое время года: зимой вода превращается в глыбы льда, а летом разделяется на множество мелких потоков. Здесь же можно купить разные изделия из шерсти, мёд и другие кабардино-балкарские сувениры, а также попробовать национальные блюда.

➕ Дополнительная возможность для любителей новых ощущений — полёт на параплане над Чегемским ущельем под руководством опытных инструкторов (~15 мин.). Полетать могут как профессионалы, так и новички (в тандеме с инструктором). Ещё здесь есть зиплайн. Обратите внимание: возможность зависит от погодных условий и направления ветра. Всё может измениться даже в последний момент!

➕ А у тех, кто захочет остаться внизу, будет время подышать горным воздухом, покататься на качелях, насладиться пейзажами ущелья и попробовать вкуснейшие хычины.

«Город мёртвых» Фардык — находится в селе Эльтюбю, у подножия горы Джулу с отвесными скалами. Отсюда виден пик Коргашиклитау (3813 м) — одна из высочайших гор Большого Кавказского хребта. Мы прогуляемся до некрополя, каменные склепы которого датируются 10–17 веками — здесь очень атмосферно!

Перевал Актопрак — проедем по самому короткому пути между Баксанским и Чегемским ущельями, который часто называют дорогой смотровых площадок.

Озеро Гижгит — визитная карточка Приэльбрусья. Лазурное озеро, которое непременно удивит вас своей красотой и историей.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из моей команды

Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике

Мы заберём вас из Пятигорска, Ессентуков или Кисловодска и по окончании отвезём обратно. Место встречи оговаривается индивидуально.

В зависимости от погодных условий маршрут программы может быть скорректирован (по согласованию с группой)

Дополнительные расходы (по желанию)