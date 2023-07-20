Мы придумали для вас эту программу, чтобы вы полюбовались изумительными пейзажами Кавказа и, при желании, по-новому повзаимодействовали с пространством. Как? Прямо над горами вы сможете полетать на параплане в тандеме с инструктором. Что ещё? Водопады в Чегемском ущелье, «Город мёртвых» в селе Эль-Тюбю, перевал Актопрак и озеро Гижгит среди гор — присоединяйтесь!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Адай-Су — самый большой из трёх Чегемских водопадов. Его высота — 30 метров. Гид расскажет вам захватывающую историю, и вы поймёте, почему его называют «Девичья коса».

Су-Азу — ещё один водопад в Чегемской теснине. Он прекрасен в любое время года: зимой вода превращается в глыбы льда, а летом разделяется на множество мелких потоков. Здесь же можно купить разные изделия из шерсти, мёд и другие кабардино-балкарские сувениры, а также попробовать национальные блюда.

➕ Дополнительная возможность для любителей новых ощущений — полёт на параплане над Чегемским ущельем под руководством опытных инструкторов (20 мин.). Полетать могут как профессионалы, так и новички (в тандеме с инструктором). Ещё здесь есть зиплайн. Обратите внимание: возможность зависит от погодных условий.

➕ А у тех, кто захочет остаться внизу, будет время подышать горным воздухом, покататься на качелях, насладиться пейзажами ущелья и попробовать вкуснейшие хычины.

«Город мёртвых» Фардык — находится в селе Эльтюбю, у подножия горы Джулу с отвесными скалами. Отсюда виден пик Коргашиклитау (3813 м) — одна из высочайших гор Большого Кавказского хребта. Мы прогуляемся до некрополя, каменные склепы которого датируются 10–17 веками — здесь очень атмосферно!

Перевал Актопрак — проедем по самому короткому пути между Баксанским и Чегемским ущельями, который часто называют дорогой смотровых площадок.

Озеро Гижгит — визитная карточка Приэльбрусья. Лазурное озеро, которое непременно удивит вас своей красотой и историей.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из моей команды

Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике

Мы заберём вас из Пятигорска, Ессентуков или Кисловодска и по окончании отвезём обратно. Место встречи оговаривается индивидуально.

В зависимости от погодных условий маршрут программы может быть скорректирован (по согласованию с группой)

Дополнительные расходы (по желанию)