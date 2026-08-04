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Чегемские водопады, Эльтюбю, озеро Гижгит и возможность полетать на параплане

Пятигорск приглашает на увлекательное путешествие к Чегемским водопадам, озеру Гижгит и в село Эльтюбю. Полетайте на параплане и насладитесь красотой Кавказа
Групповая экскурсия по живописным местам Кавказа: Чегемские водопады, озеро Гижгит и «Город мёртвых» в Эльтюбю.

Путешественники смогут насладиться красотой природы, а также испытать адреналин, полетав на параплане над Чегемским ущельем. Профессиональные гиды обеспечат комфорт и безопасность на протяжении всего маршрута. Поездка проходит на внедорожнике, а место встречи можно выбрать индивидуально. Возможность корректировки маршрута в зависимости от погодных условий
5
18 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Захватывающие виды Кавказа
  • 🪂 Полет на параплане
  • 🏞️ Посещение озера Гижгит
  • 🏛️ Исторический некрополь в Эльтюбю
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 🍽️ Вкусная местная кухня

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Чегемских водопадов и полетов на параплане - с мая по сентябрь. В это время природа расцветает, а погодные условия наиболее благоприятны для активного отдыха и наслаждения красотами Кавказа.
Сейчас август — это идеальное время.
Чегемские водопады, Эльтюбю, озеро Гижгит и возможность полетать на параплане
Чегемские водопады, Эльтюбю, озеро Гижгит и возможность полетать на параплане
Чегемские водопады, Эльтюбю, озеро Гижгит и возможность полетать на параплане

Что можно увидеть

  • Чегемские водопады
  • Эльтюбю
  • Озеро Гижгит
  • Перевал Актопрак

Описание экскурсии

Адай-Су — самый большой из трёх Чегемских водопадов. Его высота — 30 метров. Гид расскажет вам захватывающую историю, и вы поймёте, почему его называют «Девичья коса».

Су-Азу — ещё один водопад в Чегемской теснине. Он прекрасен в любое время года: зимой вода превращается в глыбы льда, а летом разделяется на множество мелких потоков. Здесь же можно купить разные изделия из шерсти, мёд и другие кабардино-балкарские сувениры, а также попробовать национальные блюда.

➕ Дополнительная возможность для любителей новых ощущений — полёт на параплане над Чегемским ущельем под руководством опытных инструкторов (~15 мин.). Полетать могут как профессионалы, так и новички (в тандеме с инструктором). Ещё здесь есть зиплайн. Обратите внимание: возможность зависит от погодных условий и направления ветра. Всё может измениться даже в последний момент!
➕ А у тех, кто захочет остаться внизу, будет время подышать горным воздухом, покататься на качелях, насладиться пейзажами ущелья и попробовать вкуснейшие хычины.

«Город мёртвых» Фардык — находится в селе Эльтюбю, у подножия горы Джулу с отвесными скалами. Отсюда виден пик Коргашиклитау (3813 м) — одна из высочайших гор Большого Кавказского хребта. Мы прогуляемся до некрополя, каменные склепы которого датируются 10–17 веками — здесь очень атмосферно!

Перевал Актопрак — проедем по самому короткому пути между Баксанским и Чегемским ущельями, который часто называют дорогой смотровых площадок.

Озеро Гижгит — визитная карточка Приэльбрусья. Лазурное озеро, которое непременно удивит вас своей красотой и историей.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из моей команды
  • Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике
  • Мы заберём вас из Пятигорска, Ессентуков или Кисловодска и по окончании отвезём обратно. Место встречи оговаривается индивидуально.
  • В зависимости от погодных условий маршрут программы может быть скорректирован (по согласованию с группой)

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Еда в кафе с местной кухней — 400–800 руб.
  • Полёт на параплане 15–20 мин. — 7000 руб.
  • Видеосъёмка полёта — ~1000 руб.

ежедневно в 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Пятигорске или любом другом городе КМВ
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алик
Алик — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3594 туристов
Мы — крутая команда гидов (опыт более 10 лет!), с которыми вы точно не соскучитесь. С нами интересно, весело, надежно и безопасно! Мы создаем активные, яркие и запоминающиеся джип-туры, после
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которых говорят: хочу еще! Каждая наша поездка супер насыщенная и подарит ощущение длительного отдыха. Мы знаем секретные и невероятно красивые места и тропы, где мало туристов. У вас есть уникальный шанс увидеть что-то новое и необычное. Будьте уверены в том, что с нами вы в надежных руках! Мы на связи 24/7, ответим на любые вопросы и поможем со всем, чем только можем. Мы предлагаем как однодневные экскурсии в мини-группе, так и индивидуальные туры для вашей компании.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
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3
2
1
Д
Большое спасибо гиду Марату за эту замечательную экскурсию!
Марат рассказал историческую хронологию посещаемых нами мест, познакомил с культурой и обычаями местных жителей, завез в самые вкусные места, чтобы оценить национальную кухню, все локации по списку проехали, показал лучшие место для фото, нигде не торопил, насладились красотами, наделали фотографий и исполнили мечту - полетали на параплане. Благодарим Марата!
Большое спасибо гиду Марату за эту замечательную экскурсию!
Большое спасибо гиду Марату за эту замечательную экскурсию!
Большое спасибо гиду Марату за эту замечательную экскурсию!
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Ли
Генрих лучший гид,все понятно и ясно,показал великолепные виды,было комфортно и как дома всем советую,не пожалеете,на парапланах + вайб 10 из 10 💪
Генрих лучший гид,все понятно и ясно,показал великолепные виды,было комфортно и как дома всем советую,не пожалеете,на парапланах + вайб 10 из 10 💪
Генрих лучший гид,все понятно и ясно,показал великолепные виды,было комфортно и как дома всем советую,не пожалеете,на парапланах + вайб 10 из 10 💪
Генрих лучший гид,все понятно и ясно,показал великолепные виды,было комфортно и как дома всем советую,не пожалеете,на парапланах + вайб 10 из 10 💪
Генрих лучший гид,все понятно и ясно,показал великолепные виды,было комфортно и как дома всем советую,не пожалеете,на парапланах + вайб 10 из 10 💪
Генрих лучший гид,все понятно и ясно,показал великолепные виды,было комфортно и как дома всем советую,не пожалеете,на парапланах + вайб 10 из 10 💪
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Глущенко
Экскурсия состоялась. Эмоции незабываемые, виды впечатляющие. Гид начал рассказывать интересные факты ещё в городе. Забрали от адреса и привезли обратно. Комфортно, с шутками объездили весь актопрак: Чегемское ущелье, озеро Гижгит, поселок Этюльбю, Чегемские водопады, полетали на пароплане.
Экскурсия состоялась. Эмоции незабываемые, виды впечатляющие. Гид начал рассказывать интересные факты ещё в городе. Забрали от
Экскурсия состоялась. Эмоции незабываемые, виды впечатляющие. Гид начал рассказывать интересные факты ещё в городе. Забрали от
Экскурсия состоялась. Эмоции незабываемые, виды впечатляющие. Гид начал рассказывать интересные факты ещё в городе. Забрали от
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А
Первый визит на Кавказ и… удачный! И все благодаря Алику, нашему лучшему гиду. Не передать словами, какие потрясающие пейзажи он нам показал: горы, зелень, водопады, озера, цветы. Ещё были парящие
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орлы, табуны лошадей, милые котята, собаки, барашки и коровы, истории и легенды. Вкусно ели и пили, пели песни, много фотографировались. Созерцали. Без спешки, суеты, нервов. Было комфортно, весело, насыщенно! И красиво… Все ли нам понравилось? Да. Приедем ли мы ещё раз сюда? Да. Порекомендуем ли в качестве гида Алика? Да.

Первый визит на Кавказ и… удачный! И все благодаря Алику, нашему лучшему гиду. Не передать словами,
Первый визит на Кавказ и… удачный! И все благодаря Алику, нашему лучшему гиду. Не передать словами,
Первый визит на Кавказ и… удачный! И все благодаря Алику, нашему лучшему гиду. Не передать словами,
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Д
Виды и ландшафт завораживают 💫 Хорошая организация тура, удобный транспорт, профессиональный гид.
Виды и ландшафт завораживают 💫 Хорошая организация тура, удобный транспорт, профессиональный гид.
Виды и ландшафт завораживают 💫 Хорошая организация тура, удобный транспорт, профессиональный гид.
Виды и ландшафт завораживают 💫 Хорошая организация тура, удобный транспорт, профессиональный гид.
Виды и ландшафт завораживают 💫 Хорошая организация тура, удобный транспорт, профессиональный гид.
Виды и ландшафт завораживают 💫 Хорошая организация тура, удобный транспорт, профессиональный гид.
Виды и ландшафт завораживают 💫 Хорошая организация тура, удобный транспорт, профессиональный гид.
Виды и ландшафт завораживают 💫 Хорошая организация тура, удобный транспорт, профессиональный гид.
Виды и ландшафт завораживают 💫 Хорошая организация тура, удобный транспорт, профессиональный гид.
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Ольга
Путешествие удалось! Нам повезло с погодой - открывались прекрасные виды и удалось полетать. Ждали, конечно, прилично в очереди, но оно того стоило. Организация маршрута полностью совпала с описанием, побывали на всех заявленных локациях, день был насыщен впечатлениями. Спасибо Алику за дружелюбное отношение, чувство юмора, лёгкость в общении и комфортное, безопасное вождение! Благодаря таким гидам хочется возвращаться сюда снова и снова.
Путешествие удалось! Нам повезло с погодой - открывались прекрасные виды и удалось полетать. Ждали, конечно, прилично
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