Побывать в живописных природных локациях и провести активно время среди гор в мини-группе
Что ещё? Водопады в Чегемском ущелье, «Город мёртвых» в селе Эль-Тюбю, перевал Актопрак и озеро Гижгит среди гор — присоединяйтесь!
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даты
Описание
Что вас ожидает
Адай-Су — самый большой из трёх Чегемских водопадов. Его высота — 30 метров. Гид расскажет вам захватывающую историю, и вы поймёте, почему его называют «Девичья коса».
Су-Азу — ещё один водопад в Чегемской теснине. Он прекрасен в любое время года: зимой вода превращается в глыбы льда, а летом разделяется на множество мелких потоков. Здесь же можно купить разные изделия из шерсти, мёд и другие кабардино-балкарские сувениры, а также попробовать национальные блюда.
➕ Дополнительная возможность для любителей новых ощущений — полёт на параплане над Чегемским ущельем под руководством опытных инструкторов (20 мин.). Полетать могут как профессионалы, так и новички (в тандеме с инструктором). Ещё здесь есть зиплайн. Обратите внимание: возможность зависит от погодных условий.
➕ А у тех, кто захочет остаться внизу, будет время подышать горным воздухом, покататься на качелях, насладиться пейзажами ущелья и попробовать вкуснейшие хычины.
«Город мёртвых» Фардык — находится в селе Эльтюбю, у подножия горы Джулу с отвесными скалами. Отсюда виден пик Коргашиклитау (3813 м) — одна из высочайших гор Большого Кавказского хребта. Мы прогуляемся до некрополя, каменные склепы которого датируются 10–17 веками — здесь очень атмосферно!
Перевал Актопрак — проедем по самому короткому пути между Баксанским и Чегемским ущельями, который часто называют дорогой смотровых площадок.
Озеро Гижгит — визитная карточка Приэльбрусья. Лазурное озеро, которое непременно удивит вас своей красотой и историей.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из моей команды
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике
- Мы заберём вас из Пятигорска, Ессентуков или Кисловодска и по окончании отвезём обратно. Место встречи оговаривается индивидуально.
- В зависимости от погодных условий маршрут программы может быть скорректирован (по согласованию с группой)
Дополнительные расходы (по желанию)
- Еда в кафе с местной кухней — 300–600 руб.
- Полёт на параплане 15–20 мин. — 5000 руб.
- Видеосъёмка полёта — 1000 руб.
ежедневно в 07:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Пятигорске или любом другом городе КМВ
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 07:00Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.