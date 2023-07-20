Чегемские водопады, Эльтюбю, озеро Гижгит и возможность полетать на параплане

Побывать в живописных природных локациях и провести активно время среди гор в мини-группе

5
1 отзыв
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Мы придумали для вас эту программу, чтобы вы полюбовались изумительными пейзажами Кавказа и, при желании, по-новому повзаимодействовали с пространством. Как? Прямо над горами вы сможете полетать на параплане в тандеме с инструктором.

Что ещё? Водопады в Чегемском ущелье, «Город мёртвых» в селе Эль-Тюбю, перевал Актопрак и озеро Гижгит среди гор — присоединяйтесь!
Чегемские водопады, Эльтюбю, озеро Гижгит и возможность полетать на параплане
Чегемские водопады, Эльтюбю, озеро Гижгит и возможность полетать на параплане
Чегемские водопады, Эльтюбю, озеро Гижгит и возможность полетать на параплане
Чегемские водопады, Эльтюбю, озеро Гижгит и возможность полетать на параплане
Чегемские водопады, Эльтюбю, озеро Гижгит и возможность полетать на параплане
Чегемские водопады, Эльтюбю, озеро Гижгит и возможность полетать на параплане
Чегемские водопады, Эльтюбю, озеро Гижгит и возможность полетать на параплане
Чегемские водопады, Эльтюбю, озеро Гижгит и возможность полетать на параплане
Чегемские водопады, Эльтюбю, озеро Гижгит и возможность полетать на параплане
Чегемские водопады, Эльтюбю, озеро Гижгит и возможность полетать на параплане
Чегемские водопады, Эльтюбю, озеро Гижгит и возможность полетать на параплане
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Адай-Су — самый большой из трёх Чегемских водопадов. Его высота — 30 метров. Гид расскажет вам захватывающую историю, и вы поймёте, почему его называют «Девичья коса».

Су-Азу — ещё один водопад в Чегемской теснине. Он прекрасен в любое время года: зимой вода превращается в глыбы льда, а летом разделяется на множество мелких потоков. Здесь же можно купить разные изделия из шерсти, мёд и другие кабардино-балкарские сувениры, а также попробовать национальные блюда.

➕ Дополнительная возможность для любителей новых ощущений — полёт на параплане над Чегемским ущельем под руководством опытных инструкторов (20 мин.). Полетать могут как профессионалы, так и новички (в тандеме с инструктором). Ещё здесь есть зиплайн. Обратите внимание: возможность зависит от погодных условий.
➕ А у тех, кто захочет остаться внизу, будет время подышать горным воздухом, покататься на качелях, насладиться пейзажами ущелья и попробовать вкуснейшие хычины.

«Город мёртвых» Фардык — находится в селе Эльтюбю, у подножия горы Джулу с отвесными скалами. Отсюда виден пик Коргашиклитау (3813 м) — одна из высочайших гор Большого Кавказского хребта. Мы прогуляемся до некрополя, каменные склепы которого датируются 10–17 веками — здесь очень атмосферно!

Перевал Актопрак — проедем по самому короткому пути между Баксанским и Чегемским ущельями, который часто называют дорогой смотровых площадок.

Озеро Гижгит — визитная карточка Приэльбрусья. Лазурное озеро, которое непременно удивит вас своей красотой и историей.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из моей команды
  • Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике
  • Мы заберём вас из Пятигорска, Ессентуков или Кисловодска и по окончании отвезём обратно. Место встречи оговаривается индивидуально.
  • В зависимости от погодных условий маршрут программы может быть скорректирован (по согласованию с группой)

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Еда в кафе с местной кухней — 300–600 руб.
  • Полёт на параплане 15–20 мин. — 5000 руб.
  • Видеосъёмка полёта — 1000 руб.

ежедневно в 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Пятигорске или любом другом городе КМВ
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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20 июля 2023
Великолепная экскурсия с прекрасным гидом. Катаясь по горам, мы были уверены в своей безопасности, так как водитель везде ездил аккуратно, давая нам возможность пофотографировать все нас заинтересовавшее.
Великолепная экскурсия с прекрасным гидом. Катаясь по горам, мы были уверены в своей безопасности, так какВеликолепная экскурсия с прекрасным гидом. Катаясь по горам, мы были уверены в своей безопасности, так какВеликолепная экскурсия с прекрасным гидом. Катаясь по горам, мы были уверены в своей безопасности, так какВеликолепная экскурсия с прекрасным гидом. Катаясь по горам, мы были уверены в своей безопасности, так как

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Смотровые площадки
Гижгит
Перевал Актопрак
Эльтюбю
Природа
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