Путешественники смогут насладиться красотой природы, а также испытать адреналин, полетав на параплане над Чегемским ущельем. Профессиональные гиды обеспечат комфорт и безопасность на протяжении всего маршрута. Поездка проходит на внедорожнике, а место встречи можно выбрать индивидуально. Возможность корректировки маршрута в зависимости от погодных условий
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Захватывающие виды Кавказа
- 🪂 Полет на параплане
- 🏞️ Посещение озера Гижгит
- 🏛️ Исторический некрополь в Эльтюбю
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 🍽️ Вкусная местная кухня
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Чегемские водопады
- Эльтюбю
- Озеро Гижгит
- Перевал Актопрак
Описание экскурсии
Адай-Су — самый большой из трёх Чегемских водопадов. Его высота — 30 метров. Гид расскажет вам захватывающую историю, и вы поймёте, почему его называют «Девичья коса».
Су-Азу — ещё один водопад в Чегемской теснине. Он прекрасен в любое время года: зимой вода превращается в глыбы льда, а летом разделяется на множество мелких потоков. Здесь же можно купить разные изделия из шерсти, мёд и другие кабардино-балкарские сувениры, а также попробовать национальные блюда.
➕ Дополнительная возможность для любителей новых ощущений — полёт на параплане над Чегемским ущельем под руководством опытных инструкторов (~15 мин.). Полетать могут как профессионалы, так и новички (в тандеме с инструктором). Ещё здесь есть зиплайн. Обратите внимание: возможность зависит от погодных условий и направления ветра. Всё может измениться даже в последний момент!
➕ А у тех, кто захочет остаться внизу, будет время подышать горным воздухом, покататься на качелях, насладиться пейзажами ущелья и попробовать вкуснейшие хычины.
«Город мёртвых» Фардык — находится в селе Эльтюбю, у подножия горы Джулу с отвесными скалами. Отсюда виден пик Коргашиклитау (3813 м) — одна из высочайших гор Большого Кавказского хребта. Мы прогуляемся до некрополя, каменные склепы которого датируются 10–17 веками — здесь очень атмосферно!
Перевал Актопрак — проедем по самому короткому пути между Баксанским и Чегемским ущельями, который часто называют дорогой смотровых площадок.
Озеро Гижгит — визитная карточка Приэльбрусья. Лазурное озеро, которое непременно удивит вас своей красотой и историей.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из моей команды
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике
- Мы заберём вас из Пятигорска, Ессентуков или Кисловодска и по окончании отвезём обратно. Место встречи оговаривается индивидуально.
- В зависимости от погодных условий маршрут программы может быть скорректирован (по согласованию с группой)
Дополнительные расходы (по желанию)
- Еда в кафе с местной кухней — 400–800 руб.
- Полёт на параплане 15–20 мин. — 7000 руб.
- Видеосъёмка полёта — ~1000 руб.
ежедневно в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4200 ₽
Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Марат рассказал историческую хронологию посещаемых нами мест, познакомил с культурой и обычаями местных жителей, завез в самые вкусные места, чтобы оценить национальную кухню, все локации по списку проехали, показал лучшие место для фото, нигде не торопил, насладились красотами, наделали фотографий и исполнили мечту - полетали на параплане. Благодарим Марата!