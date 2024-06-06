Откройте Чегемское ущелье и Чегемские водопады вместе с нами

Найдено 47 экскурсий в категории «Чегемские водопады» в Пятигорске, цены от 2 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чегемские водопады, «город мертвых» и озеро Гижгит за 1 день
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
17 отзывов
Чегемские водопады, город мертвых и озеро Гижгит за 1 день
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии. Вас ждут живописные виды, древние тайны и незабываемые впечатления. Группа до 7 человек
Начало: У вашего отеля
«Мы полюбуемся великолепными водопадами, бурлящими летом и живописно замерзающими зимой»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7.5 часов
65 отзывов
Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию
Путешествие по живописной Кабардино-Балкарии: перевалы, склепы, ущелья и водопады. Узнайте о культуре и природе региона
Начало: В Пятигорске (по договоренности)
«Чегемские водопады и ущелье — вы оцените мощь и красоту местной природы, по желанию посетите кафе с местной кухней и попробуете балкарские блюда»
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
1560014 820 за всё до 4 чел.
Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
67 отзывов
Джип-тур Пятигорск: Чегемские водопады, Эль-Тюбю, Гижгит
Приключение на внедорожнике по живописным уголкам Северного Кавказа с культурным погружением
Начало: По согласованию
«Чегемские водопады и мекка парапланеристов»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000 за всё до 2 чел.
На внедорожнике - к сокровищам Кабардино-Балкарии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
29 отзывов
На внедорожнике - к сокровищам Кабардино-Балкарии
Озеро Гижгит, Чегемские водопады, «город мертвых» и перевал Актопрак за один день
Начало: Где удобно
«Чегемские водопады и ущелье — вы подышите свежим воздухом и оцените мощь местной природы»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 990 за всё до 4 чел.
На джипе сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
17 отзывов
На джипе сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
Путешествие на джипе через удивительные пейзажи Пятигорска: озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемские водопады. Узнайте легенды этого края
«Чегемские водопады и местная кухня»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
23 отзыва
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе
Фантастические перевалы и ущелья, знаменитые водопады и озёра, древнее селение и истории края
Начало: В Пятигорске, мы заберем вас от места проживания
«И побываете у Чегемских водопадов, к которым не зарастает тропа круглый год»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 790 за человека
Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
26 отзывов
Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике
За один день посетить озеро Гижгит, аутентичный аул Эльтюбю и легендарные Чегемские водопады
Начало: Пятигорск
«Мы проедем через самое узкое место в Чегемской теснине, где ширина между скалами не превышает 15 метров, и подберемся к знаменитым водопадам»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 000 за всё до 3 чел.
Полёт на параплане и поэзия Чегемского ущелья
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🪂 На параплане
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Полёт на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полюбоваться горами со всех сторон, узнать тайны Эльтюбю, отдохнуть от суеты - поездка из Пятигорска
Начало: Пятигорск
«Живописные дороги Кабардино-Балкарии приведут нас к Чегемским водопадам, чьи бурные потоки срываются с 50-60 метров»
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
от 17 000 за всё до 4 чел.
Полёт на параплане в горах Чегема (из Пятигорска)
🚗 На машине
🪂 На параплане
Мини-группа
10 часов
4 отзыва
Полёт на параплане в горах Чегема (из Пятигорска)
Подняться к вершинам Северного Кавказа и посетить Чегемкие водопады
Начало: Остановка дуэль Лермонтова на проспекте Калинина
«Мы посетим легендарные Чегемские водопады (Су-Аузу), где вы полюбуетесь ажурными струйками и сможете купить чай из трав, собранных в субальпийских лугах»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
8 900 за человека
Чегемское ущелье, перевал Актопрак, озеро Гижгит: необычный тур из Пятигорска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
17 отзывов
Чегемское ущелье, перевал Актопрак, озеро Гижгит: необычный тур из Пятигорска в мини-группе
Отправиться к знаменитым водопадам и дальше - за захватывающими пейзажами и легендами Кавказа
Начало: у места вашего проживания в Пятигорске
«Чегемские водопады — впечатляют и зимой, и летом»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700 за человека
Манящий Эльбрус из Пятигорска
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Манящий Эльбрус из Пятигорска
Увидеть самые сказочные места Приэльбрусья за один день и подняться на 3847 метров над уровнем моря
Начало: У вашего места проживания
«На комфортабельном автомобиле проедем через два живописных ущелья, насладимся тишиной высокогорного озера и шумом заоблачных водопадов, по договоренности посетим места съёмки фильма «Земля Санникова»»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1600014 400 за всё до 4 чел.
Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой
Начало: По договоренности
«Чегемские водопады — вы оцените мощь и красоту крупнейших горных водопадов Кабардино-Балкарии»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 990 за всё до 6 чел.
Чегемские водопады и термы Гедуко. Групповая экскурсия из Пятигорска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
4 отзыва
Чегемские водопады и термы Гедуко. Групповая экскурсия из Пятигорска
Насладиться горными пейзажами Кабардино-Балкарии и отдохнуть на горячих источниках
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
«Начнём осмотр с так называемого Малого водопада»
Расписание: в пятницу в 13:15
14 июня в 13:15
21 июня в 13:15
2 000 за человека
Чегемские водопады - чудо Кабардино-Балкарии (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Чегемские водопады - чудо Кабардино-Балкарии (на вашем автомобиле)
В любое время года впечатлиться красотой Кавказа и открыть традиции коренных народов
Начало: Из Железноводска, Пятигорска
«Величественный комплекс водопадов»
30 сен в 07:00
2 окт в 07:00
7 000 за всё до 3 чел.
На внедорожнике в Чегемо-Башильский заповедник
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
На внедорожнике в Чегемо-Башильский заповедник
Живописные водопады, сказочные ущелья, горы и реликтовые леса на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите Малые и Большие Чегемские водопады и услышите историю древнего городища Лыгыт, основанного в далеком X веке»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
3 в 1: Чегемское ущелье, село Эльтюбю и водопад Абай-Су
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Путешествие по Кабардино-Балкарии: ущелья, водопады, аулы
Откройте уникальные места Кавказа: живописные водопады, древние аулы и тайны старинных захоронений
Начало: В районе ж/д вокзала
«Чегемские водопады и озеро Гижгит»
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
2000018 000 за всё до 3 чел.
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Пятигорска)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Пятигорска)
Побывать в интересных именно вам местах и отдохнуть в термальных источниках
«Чегемская теснина и великолепие её водопадов»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850 за всё до 4 чел.
Из Пятигорска - в Нальчик и окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Путешествие из Пятигорска в живописный Нальчик и его окрестности
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии: от Чегемского ущелья до замка Шато Эркен. Индивидуальная экскурсия, полная открытий
«Чегемское ущелье, теснина, Большой и Малый водопады»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Пятигорска)
Красоты горного края и целебные источники, сказки и легенды, хичины с сыром и ежевичный глинтвейн
Начало: Я заберу Вас из любой, удобной для Вас, точки в го...
«Вы пройдете по живописной Чегемской теснине, посмотрите на величественные водопады и откроете тайну силы горной реки»
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
18 500 за всё до 5 чел.
Красоты Кабардино-Балкарии в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Красоты Кабардино-Балкарии в мини-группе
Полюбоваться Чегемскими водопадами, подивиться цвету озера Гижгит и побывать в Городе мёртвых
Начало: У места вашего проживания
«Здесь река, протекая через ущелье, прорезается через скалы и распадается на множественные «плачущие» водопады»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700 за человека
Чегемское ущелье на внедорожнике
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
9 отзывов
Чегемское ущелье на внедорожнике
Горные водопады, заброшенные турбазы, загадочное село Эльтюбю и поход к леднику Шаурту за один день
Начало: Из Пятигорска
«Вы посетите потрясающие Чегемские водопады, вырывающиеся прямо из высоких могущественных скал»
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
22 000 за всё до 4 чел.
«Здесь время замедляет бег…». Три ущелья Кабардино-Балкарии из Пятигорска
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
«Здесь время замедляет бег…». Три ущелья Кабардино-Балкарии из Пятигорска
Тызыльское, Баксанское и Чегемское ущелья - открыть пейзажи и историю «сада горных вершин»
Начало: По договоренности
«Завершится наша экскурсия под шум водопадов Чегемской теснины, где мы остановимся на обед»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850 за всё до 4 чел.
Из Пятигорска - к Верхней Балкарии
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
3 отзыва
Из Пятигорска - к Верхней Балкарии
Погулять по Чегемскому и Черекскому ущельям и приятно провести время в термальных источниках
Начало: На проспекте Кирова
«Выйдя из автобуса на первой остановке, вы дойдёте по теснине до Чегемских водопадов — самых больших карстовых каскадов на Кавказе»
Расписание: в среду и субботу в 06:45
Сегодня в 06:45
12 июня в 06:45
2 700 за человека
Чегемское ущелье, перевал Актопрак и озеро Гижгит в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
152 отзыва
Чегемское ущелье и его сокровища: водопады, аулы, некрополь
Погрузитесь в атмосферу древности и природной красоты, путешествуя по Чегемскому ущелью с профессиональным гидом
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает: Чегемские водопады»
Расписание: Ежедневно: 07:45, 08:00, 08:15
Завтра в 07:45
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Чегемские водопады, Эльтюбю, озеро Гижгит и возможность полетать на параплане
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🪂 На параплане
Мини-группа
11 часов
5 отзывов
Чегемские водопады, Эльтюбю, озеро Гижгит и возможность полетать на параплане
Побывать в живописных природных локациях и провести активно время среди гор в мини-группе
Начало: В Пятигорске или любом другом городе КМВ
«Адай-Су — самый большой из трёх Чегемских водопадов»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 000 за человека
Чегемские водопады - Верхняя Балкария - Голубое озеро
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
228 отзывов
Чегемские водопады - Верхняя Балкария - Голубое озеро
«Его главным украшением являются знаменитые Чегемские водопады — самые крупные карстовые водопады Кавказа, образованные подземными водами»
Сегодня в 06:50
Завтра в 06:45
2 700 за человека
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак и озеро Гижгит
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Начало: Выезд из Пятигорска
«Водопады Чегемского ущелья Продолжая наше путешествие, мы спустимся в Чегемское ущелье, где нас ждут удивительные Чегемские водопады»
Расписание: Ежедневно с 7:00 до 9:00
Сегодня в 07:00
10 июня в 07:00
16 000 за всё до 4 чел.
Баксанское, Тызыльское и Чегемское ущелья за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Баксанское, Тызыльское и Чегемское ущелья за один день
Начало: Место сбора в любом городе в пределах КМВ
«Предлагаю вашему вниманию мой авторский маршрут через три живописных ущелья КБР, увидите водопады, насладитесь высокогорными видами озёра Гижгит, сделаете потрясающие фотографии»
Расписание: Время выезда можно изменить и согласовать при личной беседе после бронирования
Сегодня в 08:00
11 июня в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Романтическое путешествие в горы
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Романтическое путешествие в горы
Конная прогулка на закате, ужин под звёздами, ночное мерцающее небо и ничего лишнего
«Наш путь начнётся со знаменитых Малого и Большого Чегемских водопадов»
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
25 000 за всё до 4 чел.
Вся Кабардино-Балкария за 1 день - в мини-группе из Пятигорска
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Вся Кабардино-Балкария за 1 день - в мини-группе из Пятигорска
Проехать по древнему торговому пути, побывать в некрополе и оказаться в декорациях мистического кино
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Озеро Гижгит и Чегемские водопады на комфортабельных внедорожниках
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Озеро Гижгит и Чегемские водопады на комфортабельных внедорожниках
Начало: С АДРЕСА
«Приглашаем Вас полюбоваться необычайно красивым озером Гижгит,побывать в Таинственном селе ЭЛЬ-ТЮБЮ, которое называют средоточием балкарской истории и увидеть Чегемские водопады»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эл-Тюбю, Чегемские водопады
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эл-Тюбю, Чегемские водопады
Начало: По договорëнности
«Далее по Чегемскому ущелью движемся в сторону водопадов, где вы попробуете местную кухню»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Путешествие к Чегемским водопадам через бирюзовое озеро Гижгит и перевал Актопрак
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Путешествие к Чегемским водопадам через бирюзовое озеро Гижгит и перевал Актопрак
Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ
«км над уровнем моря, заедем в аул кавказских долгожителей и спустимся к Чегемским водопадам»
Расписание: в любой день в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000 за всё до 5 чел.
Джип-тур в Верхний Чегем: к самому высокому водопаду и самому красивому озеру
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Джип-тур в Верхний Чегем: к самому высокому водопаду и самому красивому озеру
Увидеть ярчайшие места Кабардино-Балкарии за один день и сделать профессиональные фото на память
Начало: У автовокзала Пятигорска
«Затем вас ждет подъедем к самому высокому водопаду на Кавказе — Абай-су, его высота 78 метров»
Расписание: ежедневно в 08:00
4 500 за человека
Чегем с воздуха | Полет на параплане над горами с инструктором
🪂 На параплане
Мини-группа
10 часов
5 отзывов
Чегем с воздуха | Полет на параплане над горами с инструктором
Начало: Парковка возле остановки электрички Лермонтовский
«Если захотите, то мы кроме полётов посетим ещё легендарные Чегемские водопады (Су-Аузу), где вы полюбуетесь ажурными струйками и сможете купить чай из трав, собранных в субальпийских лугах»
Расписание: Ежедневно согласно прогнозу погоды
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 8 900 за человека
Перевал Актопрак и Чегемские водопады
скидка
8%
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Перевал Актопрак и Чегемские водопады
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Пятигорска
«Именно отсюда мы начнём наше путешествие к Чегемским водопадам»
Расписание: ежедневно
11 июня в 07:30
13 июня в 07:30
42003 864 за человека
Чегемские водопады и термальные источники «Гедуко»
Групповая
8 часов
Чегемские водопады и термальные источники «Гедуко»
«Красота и величие Кавказа в полной мере можно ощутить в Чегемском ущелье: бурные водопады, горные реки и каньоны, древнее Городище и развалины храмов, Греческая лестница и пещеры»
Расписание: Пятница в 13:20
2 000 за человека
Верхний Чегем. Индивидуальный тур в край ледников и заснеженных гор
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
14 часов
Верхний Чегем. Индивидуальный тур в край ледников и заснеженных гор
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«Что вас ждёт: Неординарное величие водопада Абай-Су Поднимемся к 78-метровому «Водопаду Абая» названому так в честь местного охотника»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
20 000 за всё до 4 чел.
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак (из Пятигорска)
Побывать в двух монументальных ущельях Кабардино-Балкарии
Начало: По месту заказчика
«Едем вдоль горной речки меж скал — и вот, Малый Чегемский водопад»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 000 за всё до 8 чел.
Чарующая Кабардино-Балкария: проехать по местам кино, поэтов и Тамерлана
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Чарующая Кабардино-Балкария: проехать по местам кино, поэтов и Тамерлана
Баксанское ущелье, озеро Гижгит, древнее поселение Эльтюбю, парадром «Чегем» и Чегемские водопады
«В завершение вы побываете на водопадах, расположенных прямо у дороги: вы сможете рассмотреть вблизи фактурные скалы и ощутите мощь потоков, срывающихся с 300-метровой высоты»
1 июля в 08:30
2 июля в 08:30
18 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия на Чегемские водопады и в Верхнюю Балкарию
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия на Чегемские водопады и в Верхнюю Балкарию
Начало: Ваше место жительства в пределах г. Пятигорска
«Чегемское ущелье, а именно Чегемские водопады, являются визитной карточкой Кабардино-Балкарии наряду с Эльбрусом»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
24 000 за всё до 6 чел.
В мини-группе из Пятигорска - к чудесам Кабардино-Балкарии
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
В мини-группе из Пятигорска - к чудесам Кабардино-Балкарии
Побывать на перевале Актопрак, озере Гижгит, Чегемских водопадах, в Эль-Тюбю и у «Книги в камне»
Начало: В Пятигорске
«Чегемские водопады — вы оцените мощь и красоту крупнейших горных водопадов Кабардино-Балкарии»
Расписание: ежедневно в 06:30, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
50004 000 за человека
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
Рефлексия в Карачаево-Черкесии, встряска в Кабардино-Балкарии или эзотерическая поездка в Джилы-Су
Начало: У вашего отеля
«Тызыльское ущелье: смотрим в бездну каньона, а потом спускаемся туда по тайным тропам к диким местам и водопадам, при желании, на лошадках»
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
1605015 248 за всё до 4 чел.
Джип-тур к водопаду Абай-Су из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Джип-тур к водопаду Абай-Су из Пятигорска
Живописное путешествие к самому впечатляющему водопаду Северного Кавказа
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите знаменитые Чегемские водопады, состоящие из сотен ниспадающих со скал струй»
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
20 000 за всё до 4 чел.
Чегемские водопады и термы Гедуко
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
Чегемские водопады и термы Гедуко
Отправиться в Кабардино-Балкарию за видами и расслаблением в источниках
Начало: У главного входа в парк «Цветник»
«2 часа на прогулку, водопады, перекус17:00 — едем к комплексу «Гедуко»18:00–19:00 — купание в источниках20:00 — возвращение в Пятигорск»
14 июня в 13:30
21 июня в 13:30
13 700 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    6 июня 2024
    Манящий Эльбрус из Пятигорска
    5 июня были с сыном 16 лет на экскурсии, гид Сергей. Много путешествуем, есть с чем сравнить. Все очень понравилось. Организация четкая, гид прекрасный рассказчик, много узнали нового из истории Кавказа. Рекомендую всем посетить данную экскурсию!!!
  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Чегемские водопады, «город мертвых» и озеро Гижгит за 1 день
    Спасибо вашей команде за организацию поездки, все было потрясающе,масса замечательных фото,отличная компания
  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Чегемские водопады, «город мертвых» и озеро Гижгит за 1 день
    Спасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествие.
    Спасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествие
  • Ю
    Юлия
    31 мая 2024
    Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе
    Одна из лучших экскурсий. Дорога прошла в классной компании, весело и легко. Водитель отвез и показал пейзажи, которые захватывали дух. Спасибо за теплые впечатления от поездки и хорошо продуманный маршрут.
  • К
    Ксения
    29 мая 2024
    Красоты Кабардино-Балкарии в мини-группе
    Путешествовали в мае с гидом Артемом. Остались под большим впечатлением. Много полезной и интересной информации, крутые локации, уверенный стиль вождения
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    (что крайне важно на таких дорогах). Особенно отметим шикарное музыкальное сопровождение, которое Артем тщательно подбирал под каждую локацию, сопровождение в виде личного фотографа/видеографа. Организация прекрасная, с гидом максимально комфортно, программа насыщенная, виды завораживающие. Спасибо еще раз!

    Путешествовали в мае с гидом Артемом. Остались под большим впечатлением. Много полезной и интересной информации, крутыеПутешествовали в мае с гидом Артемом. Остались под большим впечатлением. Много полезной и интересной информации, крутыеПутешествовали в мае с гидом Артемом. Остались под большим впечатлением. Много полезной и интересной информации, крутыеПутешествовали в мае с гидом Артемом. Остались под большим впечатлением. Много полезной и интересной информации, крутые
  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Чегемское ущелье, перевал Актопрак и озеро Гижгит в мини-группе
    Экскурсия оооочень понравилась! И компания собралась веселая. Михаил рассказал нам много интересного о местных народностях, достопримечательностях и традициях. А еще
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    включал нам песни, мы всю дорогу пели и смеялись. Места, действительно, безумно красивые, будто попадаешь в другую реальность. Спасибо за экскурсию! Очень понравилось!

  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Чегемское ущелье, перевал Актопрак и озеро Гижгит в мини-группе
    Благодарим Михаила за увлекательную экскурсию!
  • С
    Светлана
    23 мая 2024
    Чегемские водопады - Верхняя Балкария - Голубое озеро
    Впечатляющая природа, гид хороший Последний ряд в минивене не очень удобный, ноги некуда деть
  • Л
    Людмила
    21 мая 2024
    Баксанское, Тызыльское и Чегемское ущелья за один день
    Провели насыщенный по впечатлениям день с гидом Николаем! От красоты пейзажей захватывало дух! Горы, ущелья, водопады поражали воображение! Какая же
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    необыкновенная природа! Особая благодарность нашему гиду Николаю, спокойный, уверенный водитель, приятный собеседник и рассказчик! Автомобиль -джип, чистый с хорошей проходимостью. Мы с комфортом добирались до самых красивых видов и непроходимых локаций! В Чегемском ущелье пообедали в ресторане, вырубленном в скале. Вкусно, недорого и атмосферно. Когда приеду снова на Кавказ обращусь к Николаю обязательно, теперь уже поедем на Эльбрус!

  • И
    Ирина
    17 мая 2024
    На джипе сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
    Если хотите в комфортных условиях и приятной компании получить незабываемые впечатления, вам точно надо побывать на этой экскурсии. Это даже нельзя назвать экскурсией, это путешествие, наполненное впечатлениями и позитивом! Андрей приятный собеседник, великолепный и профессиональный водитель! Спасибо за яркие впечатления!
    Если хотите в комфортных условиях и приятной компании получить незабываемые впечатления, вам точно надо побывать наЕсли хотите в комфортных условиях и приятной компании получить незабываемые впечатления, вам точно надо побывать наЕсли хотите в комфортных условиях и приятной компании получить незабываемые впечатления, вам точно надо побывать на

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Чегемские водопады»

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  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
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