1 чел.
По популярности
Мини-группа
10 часов
Чегемские водопады, город мертвых и озеро Гижгит за 1 день
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии. Вас ждут живописные виды, древние тайны и незабываемые впечатления. Группа до 7 человек
Начало: У вашего отеля
«Мы полюбуемся великолепными водопадами, бурлящими летом и живописно замерзающими зимой»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
7.5 часов
Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию
Путешествие по живописной Кабардино-Балкарии: перевалы, склепы, ущелья и водопады. Узнайте о культуре и природе региона
Начало: В Пятигорске (по договоренности)
«Чегемские водопады и ущелье — вы оцените мощь и красоту местной природы, по желанию посетите кафе с местной кухней и попробуете балкарские блюда»
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
1560014 820₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур Пятигорск: Чегемские водопады, Эль-Тюбю, Гижгит
Приключение на внедорожнике по живописным уголкам Северного Кавказа с культурным погружением
Начало: По согласованию
«Чегемские водопады и мекка парапланеристов»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
На внедорожнике - к сокровищам Кабардино-Балкарии
Озеро Гижгит, Чегемские водопады, «город мертвых» и перевал Актопрак за один день
Начало: Где удобно
«Чегемские водопады и ущелье — вы подышите свежим воздухом и оцените мощь местной природы»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
На джипе сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
Путешествие на джипе через удивительные пейзажи Пятигорска: озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемские водопады. Узнайте легенды этого края
«Чегемские водопады и местная кухня»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе
Фантастические перевалы и ущелья, знаменитые водопады и озёра, древнее селение и истории края
Начало: В Пятигорске, мы заберем вас от места проживания
«И побываете у Чегемских водопадов, к которым не зарастает тропа круглый год»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 790₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике
За один день посетить озеро Гижгит, аутентичный аул Эльтюбю и легендарные Чегемские водопады
Начало: Пятигорск
«Мы проедем через самое узкое место в Чегемской теснине, где ширина между скалами не превышает 15 метров, и подберемся к знаменитым водопадам»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Полёт на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полюбоваться горами со всех сторон, узнать тайны Эльтюбю, отдохнуть от суеты - поездка из Пятигорска
Начало: Пятигорск
«Живописные дороги Кабардино-Балкарии приведут нас к Чегемским водопадам, чьи бурные потоки срываются с 50-60 метров»
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
от 17 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Полёт на параплане в горах Чегема (из Пятигорска)
Подняться к вершинам Северного Кавказа и посетить Чегемкие водопады
Начало: Остановка дуэль Лермонтова на проспекте Калинина
«Мы посетим легендарные Чегемские водопады (Су-Аузу), где вы полюбуетесь ажурными струйками и сможете купить чай из трав, собранных в субальпийских лугах»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
8 900₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Чегемское ущелье, перевал Актопрак, озеро Гижгит: необычный тур из Пятигорска в мини-группе
Отправиться к знаменитым водопадам и дальше - за захватывающими пейзажами и легендами Кавказа
Начало: у места вашего проживания в Пятигорске
«Чегемские водопады — впечатляют и зимой, и летом»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Манящий Эльбрус из Пятигорска
Увидеть самые сказочные места Приэльбрусья за один день и подняться на 3847 метров над уровнем моря
Начало: У вашего места проживания
«На комфортабельном автомобиле проедем через два живописных ущелья, насладимся тишиной высокогорного озера и шумом заоблачных водопадов, по договоренности посетим места съёмки фильма «Земля Санникова»»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1600014 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой
Начало: По договоренности
«Чегемские водопады — вы оцените мощь и красоту крупнейших горных водопадов Кабардино-Балкарии»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 990₽ за всё до 6 чел.
Групповая
8 часов
Чегемские водопады и термы Гедуко. Групповая экскурсия из Пятигорска
Насладиться горными пейзажами Кабардино-Балкарии и отдохнуть на горячих источниках
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
«Начнём осмотр с так называемого Малого водопада»
Расписание: в пятницу в 13:15
14 июня в 13:15
21 июня в 13:15
2 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Чегемские водопады - чудо Кабардино-Балкарии (на вашем автомобиле)
В любое время года впечатлиться красотой Кавказа и открыть традиции коренных народов
Начало: Из Железноводска, Пятигорска
«Величественный комплекс водопадов»
30 сен в 07:00
2 окт в 07:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
На внедорожнике в Чегемо-Башильский заповедник
Живописные водопады, сказочные ущелья, горы и реликтовые леса на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите Малые и Большие Чегемские водопады и услышите историю древнего городища Лыгыт, основанного в далеком X веке»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Кабардино-Балкарии: ущелья, водопады, аулы
Откройте уникальные места Кавказа: живописные водопады, древние аулы и тайны старинных захоронений
Начало: В районе ж/д вокзала
«Чегемские водопады и озеро Гижгит»
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
2000018 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Пятигорска)
Побывать в интересных именно вам местах и отдохнуть в термальных источниках
«Чегемская теснина и великолепие её водопадов»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие из Пятигорска в живописный Нальчик и его окрестности
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии: от Чегемского ущелья до замка Шато Эркен. Индивидуальная экскурсия, полная открытий
«Чегемское ущелье, теснина, Большой и Малый водопады»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Пятигорска)
Красоты горного края и целебные источники, сказки и легенды, хичины с сыром и ежевичный глинтвейн
Начало: Я заберу Вас из любой, удобной для Вас, точки в го...
«Вы пройдете по живописной Чегемской теснине, посмотрите на величественные водопады и откроете тайну силы горной реки»
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
18 500₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
10 часов
Красоты Кабардино-Балкарии в мини-группе
Полюбоваться Чегемскими водопадами, подивиться цвету озера Гижгит и побывать в Городе мёртвых
Начало: У места вашего проживания
«Здесь река, протекая через ущелье, прорезается через скалы и распадается на множественные «плачущие» водопады»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Чегемское ущелье на внедорожнике
Горные водопады, заброшенные турбазы, загадочное село Эльтюбю и поход к леднику Шаурту за один день
Начало: Из Пятигорска
«Вы посетите потрясающие Чегемские водопады, вырывающиеся прямо из высоких могущественных скал»
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
«Здесь время замедляет бег…». Три ущелья Кабардино-Балкарии из Пятигорска
Тызыльское, Баксанское и Чегемское ущелья - открыть пейзажи и историю «сада горных вершин»
Начало: По договоренности
«Завершится наша экскурсия под шум водопадов Чегемской теснины, где мы остановимся на обед»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Из Пятигорска - к Верхней Балкарии
Погулять по Чегемскому и Черекскому ущельям и приятно провести время в термальных источниках
Начало: На проспекте Кирова
«Выйдя из автобуса на первой остановке, вы дойдёте по теснине до Чегемских водопадов — самых больших карстовых каскадов на Кавказе»
Расписание: в среду и субботу в 06:45
Сегодня в 06:45
12 июня в 06:45
2 700₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Чегемское ущелье и его сокровища: водопады, аулы, некрополь
Погрузитесь в атмосферу древности и природной красоты, путешествуя по Чегемскому ущелью с профессиональным гидом
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает: Чегемские водопады»
Расписание: Ежедневно: 07:45, 08:00, 08:15
Завтра в 07:45
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Чегемские водопады, Эльтюбю, озеро Гижгит и возможность полетать на параплане
Побывать в живописных природных локациях и провести активно время среди гор в мини-группе
Начало: В Пятигорске или любом другом городе КМВ
«Адай-Су — самый большой из трёх Чегемских водопадов»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Чегемские водопады - Верхняя Балкария - Голубое озеро
«Его главным украшением являются знаменитые Чегемские водопады — самые крупные карстовые водопады Кавказа, образованные подземными водами»
Сегодня в 06:50
Завтра в 06:45
2 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Начало: Выезд из Пятигорска
«Водопады Чегемского ущелья Продолжая наше путешествие, мы спустимся в Чегемское ущелье, где нас ждут удивительные Чегемские водопады»
Расписание: Ежедневно с 7:00 до 9:00
Сегодня в 07:00
10 июня в 07:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Баксанское, Тызыльское и Чегемское ущелья за один день
Начало: Место сбора в любом городе в пределах КМВ
«Предлагаю вашему вниманию мой авторский маршрут через три живописных ущелья КБР, увидите водопады, насладитесь высокогорными видами озёра Гижгит, сделаете потрясающие фотографии»
Расписание: Время выезда можно изменить и согласовать при личной беседе после бронирования
Сегодня в 08:00
11 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Романтическое путешествие в горы
Конная прогулка на закате, ужин под звёздами, ночное мерцающее небо и ничего лишнего
«Наш путь начнётся со знаменитых Малого и Большого Чегемских водопадов»
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Вся Кабардино-Балкария за 1 день - в мини-группе из Пятигорска
Проехать по древнему торговому пути, побывать в некрополе и оказаться в декорациях мистического кино
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Озеро Гижгит и Чегемские водопады на комфортабельных внедорожниках
Начало: С АДРЕСА
«Приглашаем Вас полюбоваться необычайно красивым озером Гижгит,побывать в Таинственном селе ЭЛЬ-ТЮБЮ, которое называют средоточием балкарской истории и увидеть Чегемские водопады»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эл-Тюбю, Чегемские водопады
Начало: По договорëнности
«Далее по Чегемскому ущелью движемся в сторону водопадов, где вы попробуете местную кухню»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Чегемским водопадам через бирюзовое озеро Гижгит и перевал Актопрак
Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ
«км над уровнем моря, заедем в аул кавказских долгожителей и спустимся к Чегемским водопадам»
Расписание: в любой день в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
10 часов
Джип-тур в Верхний Чегем: к самому высокому водопаду и самому красивому озеру
Увидеть ярчайшие места Кабардино-Балкарии за один день и сделать профессиональные фото на память
Начало: У автовокзала Пятигорска
«Затем вас ждет подъедем к самому высокому водопаду на Кавказе — Абай-су, его высота 78 метров»
Расписание: ежедневно в 08:00
4 500₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Чегем с воздуха | Полет на параплане над горами с инструктором
Начало: Парковка возле остановки электрички Лермонтовский
«Если захотите, то мы кроме полётов посетим ещё легендарные Чегемские водопады (Су-Аузу), где вы полюбуетесь ажурными струйками и сможете купить чай из трав, собранных в субальпийских лугах»
Расписание: Ежедневно согласно прогнозу погоды
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 8 900₽ за человека
скидка
8%
Мини-группа
12 часов
Перевал Актопрак и Чегемские водопады
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Пятигорска
«Именно отсюда мы начнём наше путешествие к Чегемским водопадам»
Расписание: ежедневно
11 июня в 07:30
13 июня в 07:30
42003 864₽ за человека
Групповая
8 часов
Чегемские водопады и термальные источники «Гедуко»
«Красота и величие Кавказа в полной мере можно ощутить в Чегемском ущелье: бурные водопады, горные реки и каньоны, древнее Городище и развалины храмов, Греческая лестница и пещеры»
Расписание: Пятница в 13:20
2 000₽ за человека
Индивидуальная
14 часов
Верхний Чегем. Индивидуальный тур в край ледников и заснеженных гор
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«Что вас ждёт: Неординарное величие водопада Абай-Су Поднимемся к 78-метровому «Водопаду Абая» названому так в честь местного охотника»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак (из Пятигорска)
Побывать в двух монументальных ущельях Кабардино-Балкарии
Начало: По месту заказчика
«Едем вдоль горной речки меж скал — и вот, Малый Чегемский водопад»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
12 часов
Чарующая Кабардино-Балкария: проехать по местам кино, поэтов и Тамерлана
Баксанское ущелье, озеро Гижгит, древнее поселение Эльтюбю, парадром «Чегем» и Чегемские водопады
«В завершение вы побываете на водопадах, расположенных прямо у дороги: вы сможете рассмотреть вблизи фактурные скалы и ощутите мощь потоков, срывающихся с 300-метровой высоты»
1 июля в 08:30
2 июля в 08:30
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия на Чегемские водопады и в Верхнюю Балкарию
Начало: Ваше место жительства в пределах г. Пятигорска
«Чегемское ущелье, а именно Чегемские водопады, являются визитной карточкой Кабардино-Балкарии наряду с Эльбрусом»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
24 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
В мини-группе из Пятигорска - к чудесам Кабардино-Балкарии
Побывать на перевале Актопрак, озере Гижгит, Чегемских водопадах, в Эль-Тюбю и у «Книги в камне»
Начало: В Пятигорске
«Чегемские водопады — вы оцените мощь и красоту крупнейших горных водопадов Кабардино-Балкарии»
Расписание: ежедневно в 06:30, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
50004 000₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
Рефлексия в Карачаево-Черкесии, встряска в Кабардино-Балкарии или эзотерическая поездка в Джилы-Су
Начало: У вашего отеля
«Тызыльское ущелье: смотрим в бездну каньона, а потом спускаемся туда по тайным тропам к диким местам и водопадам, при желании, на лошадках»
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
1605015 248₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Джип-тур к водопаду Абай-Су из Пятигорска
Живописное путешествие к самому впечатляющему водопаду Северного Кавказа
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите знаменитые Чегемские водопады, состоящие из сотен ниспадающих со скал струй»
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Чегемские водопады и термы Гедуко
Отправиться в Кабардино-Балкарию за видами и расслаблением в источниках
Начало: У главного входа в парк «Цветник»
«2 часа на прогулку, водопады, перекус17:00 — едем к комплексу «Гедуко»18:00–19:00 — купание в источниках20:00 — возвращение в Пятигорск»
14 июня в 13:30
21 июня в 13:30
13 700₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана6 июня 20245 июня были с сыном 16 лет на экскурсии, гид Сергей. Много путешествуем, есть с чем сравнить. Все очень понравилось. Организация четкая, гид прекрасный рассказчик, много узнали нового из истории Кавказа. Рекомендую всем посетить данную экскурсию!!!
- ММарина5 июня 2024Спасибо вашей команде за организацию поездки, все было потрясающе,масса замечательных фото,отличная компания
- ЕЕкатерина3 июня 2024Спасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествие.
- ЮЮлия31 мая 2024Одна из лучших экскурсий. Дорога прошла в классной компании, весело и легко. Водитель отвез и показал пейзажи, которые захватывали дух. Спасибо за теплые впечатления от поездки и хорошо продуманный маршрут.
- ККсения29 мая 2024Путешествовали в мае с гидом Артемом. Остались под большим впечатлением. Много полезной и интересной информации, крутые локации, уверенный стиль вождения
- ЕЕкатерина28 мая 2024Экскурсия оооочень понравилась! И компания собралась веселая. Михаил рассказал нам много интересного о местных народностях, достопримечательностях и традициях. А еще
- ТТатьяна26 мая 2024Благодарим Михаила за увлекательную экскурсию!
- ССветлана23 мая 2024Впечатляющая природа, гид хороший Последний ряд в минивене не очень удобный, ноги некуда деть
- ЛЛюдмила21 мая 2024Провели насыщенный по впечатлениям день с гидом Николаем! От красоты пейзажей захватывало дух! Горы, ущелья, водопады поражали воображение! Какая же
- ИИрина17 мая 2024Если хотите в комфортных условиях и приятной компании получить незабываемые впечатления, вам точно надо побывать на этой экскурсии. Это даже нельзя назвать экскурсией, это путешествие, наполненное впечатлениями и позитивом! Андрей приятный собеседник, великолепный и профессиональный водитель! Спасибо за яркие впечатления!
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Чегемские водопады»
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