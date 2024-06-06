С Светлана Манящий Эльбрус из Пятигорска 5 июня были с сыном 16 лет на экскурсии, гид Сергей. Много путешествуем, есть с чем сравнить. Все очень понравилось. Организация четкая, гид прекрасный рассказчик, много узнали нового из истории Кавказа. Рекомендую всем посетить данную экскурсию!!!

М Марина Чегемские водопады, «город мертвых» и озеро Гижгит за 1 день Спасибо вашей команде за организацию поездки, все было потрясающе,масса замечательных фото,отличная компания

Е Екатерина Чегемские водопады, «город мертвых» и озеро Гижгит за 1 день Спасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествие.

Ю Юлия Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе Одна из лучших экскурсий. Дорога прошла в классной компании, весело и легко. Водитель отвез и показал пейзажи, которые захватывали дух. Спасибо за теплые впечатления от поездки и хорошо продуманный маршрут.

К Ксения Красоты Кабардино-Балкарии в мини-группе читать дальше (что крайне важно на таких дорогах). Особенно отметим шикарное музыкальное сопровождение, которое Артем тщательно подбирал под каждую локацию, сопровождение в виде личного фотографа/видеографа. Организация прекрасная, с гидом максимально комфортно, программа насыщенная, виды завораживающие. Спасибо еще раз! Путешествовали в мае с гидом Артемом. Остались под большим впечатлением. Много полезной и интересной информации, крутые локации, уверенный стиль вождения

Е Екатерина Чегемское ущелье, перевал Актопрак и озеро Гижгит в мини-группе читать дальше включал нам песни, мы всю дорогу пели и смеялись. Места, действительно, безумно красивые, будто попадаешь в другую реальность. Спасибо за экскурсию! Очень понравилось! Экскурсия оооочень понравилась! И компания собралась веселая. Михаил рассказал нам много интересного о местных народностях, достопримечательностях и традициях. А еще

Т Татьяна Чегемское ущелье, перевал Актопрак и озеро Гижгит в мини-группе Благодарим Михаила за увлекательную экскурсию!

С Светлана Чегемские водопады - Верхняя Балкария - Голубое озеро Впечатляющая природа, гид хороший Последний ряд в минивене не очень удобный, ноги некуда деть

Л Людмила Баксанское, Тызыльское и Чегемское ущелья за один день читать дальше необыкновенная природа! Особая благодарность нашему гиду Николаю, спокойный, уверенный водитель, приятный собеседник и рассказчик! Автомобиль -джип, чистый с хорошей проходимостью. Мы с комфортом добирались до самых красивых видов и непроходимых локаций! В Чегемском ущелье пообедали в ресторане, вырубленном в скале. Вкусно, недорого и атмосферно. Когда приеду снова на Кавказ обращусь к Николаю обязательно, теперь уже поедем на Эльбрус! Провели насыщенный по впечатлениям день с гидом Николаем! От красоты пейзажей захватывало дух! Горы, ущелья, водопады поражали воображение! Какая же