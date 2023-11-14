Отправиться по живописному маршруту к Эльбрусу в мини-группе
Наш путь будет проходить через Баксанское ущелье, кавказский Байкал — лазурное озеро Гижгит и самый высокогорный город в России, Тырнауз. А напоследок мы заедем на Поляну Нарзанов, где вы продегустируете целебную воду из источников.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Выдвигаемся на подготовленном внедорожнике или минивэне в 6:30 утра. В дороге и во время остановок наш гид будет делиться с вами деталями из жизни региона и его истории.
Баксанское ущелье. Мы прокатимся по асфальтированной дороге на высоте 2500 м, которая ведёт прямо к Эльбрусу. Над нами будут нависать стены из скал, а сбоку шуметь крупнейшая горная река — Баксан.
Тырныауз. По пути вы также увидите самый высокогорный город России, знаменитый своими вольфрамо-молибденовыми месторождениями.
Гижгит. Обязательно заедем на озеро, которое называют «кавказским Байкалом». Вы полюбуетесь изумрудно-малахитовой гладью между белыми берегами — волшебный фон для фотографий. Водоём чист и безопасен. Доказательства? В нём плавает форель — рыба-чистюля.
Поляна Азау и Эльбрус. На этой самой высокой обитаемой точке Приэльбрусья вы насладитесь видами, при желании пообедаете в кафе и подниметесь по канатной дороге до станции «Гара-Баши» на высоту 3780 м. Заснеженные вершины, горные перевалы и невероятный воздух — ждут вас на Эльбрусе.
Поляна Нарзанов. Заедем на обратном пути в уютную долину, чтобы взбодриться и продегустировать несколько видов минеральной воды.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Мы заберём вас из удобного вам места в Пятигорске и по окончании привезём обратно
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике или минивэне в зависимости от числа участников
- Программа может быть изменена в связи с погодными условиями
- Экскурсию можно провести и для большего количества человек, а также в индивидуальном формате (подробности уточняйте в переписке)
Дополнительные расходы (по желанию)
- Питание в кафе с кавказской кухней — около 400 руб. /чел.
- Билет на канатную дорогу — около 900–1500 руб. /чел.
ежедневно в 07:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у места вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 07:00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.