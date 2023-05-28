Дорога в Черекскую теснину проходит по крутому затяжному серпантину и тоннелю. На глазах туристов вырастают гигантские горы, а река уходит стремительно вниз. И вот вы оказываетесь на 400-500 метров над рекой. Вдаль уходят горы Главного Кавказского хребта, а где-то внизу змейкой вьется река Черек Балкарский. От увиденного просто захватывает дух!

Прогулявшись, туристы отправляются к Голубому озеру – Жемчужине Черекского ущелья. При площади 2.6 га, его глубина 258 метров, но главная загадка озера – это нескончаемый поток (70 млн. литров воды в сутки), который выходит из озера, при том, что в само озеро не впадает ни один ручеек. Голубое озеро холодное, температура воды круглый год + 9.7 градусов.

На обратном пути можно окунуться в целебные горячие источники возле села Аушигер, температура воды почти +50 градусов.