Черекская теснина
Что вас ожидает:
- Черекская теснина
- Голубое озеро
- Село Аушигер
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Дорога в Черекскую теснину проходит по крутому затяжному серпантину и тоннелю. На глазах туристов вырастают гигантские горы, а река уходит стремительно вниз. И вот вы оказываетесь на 400-500 метров над рекой. Вдаль уходят горы Главного Кавказского хребта, а где-то внизу змейкой вьется река Черек Балкарский. От увиденного просто захватывает дух!
Прогулявшись, туристы отправляются к Голубому озеру – Жемчужине Черекского ущелья. При площади 2.6 га, его глубина 258 метров, но главная загадка озера – это нескончаемый поток (70 млн. литров воды в сутки), который выходит из озера, при том, что в само озеро не впадает ни один ручеек. Голубое озеро холодное, температура воды круглый год + 9.7 градусов.
На обратном пути можно окунуться в целебные горячие источники возле села Аушигер, температура воды почти +50 градусов.
Программа
- Начало экскурсии в 13:20.
- Черекская теснина — смотровая площадка недалеко от глубокого обрыва по древней горной дороге.
- Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное).
- Село Аушигер — купание в горячем источнике возле (экологический сбор 200 руб. на 1 человека).
- Возвращение в Пятигорск ~ в 22:00.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Питание по маршруту. Экологический сбор на горячем озере в селе Аушигер - 200 руб
- Когда начало
- Четверг, Суббота, Воскресенье в 13:20
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.