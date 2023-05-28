Черекская теснина (Голубое озеро, Аушигер) из Пятигорска

Черекская теснина

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешанная: автобусная и пешеходная. Важно! Экскурсия только для граждан РФ. При себе иметь паспорт и свидетельство о рождении (детям). Возьмите с собой: купальник, полотенце, тапочки, тёплые вещи и удобную обувь.
Черекская теснина (Голубое озеро, Аушигер) из Пятигорска
Черекская теснина (Голубое озеро, Аушигер) из Пятигорска
Черекская теснина (Голубое озеро, Аушигер) из Пятигорска
Черекская теснина (Голубое озеро, Аушигер) из Пятигорска

Что вас ожидает:

  • Черекская теснина
  • Голубое озеро
  • Село Аушигер
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
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Описание

Дорога в Черекскую теснину проходит по крутому затяжному серпантину и тоннелю. На глазах туристов вырастают гигантские горы, а река уходит стремительно вниз. И вот вы оказываетесь на 400-500 метров над рекой. Вдаль уходят горы Главного Кавказского хребта, а где-то внизу змейкой вьется река Черек Балкарский. От увиденного просто захватывает дух!

Прогулявшись, туристы отправляются к Голубому озеру – Жемчужине Черекского ущелья. При площади 2.6 га, его глубина 258 метров, но главная загадка озера – это нескончаемый поток (70 млн. литров воды в сутки), который выходит из озера, при том, что в само озеро не впадает ни один ручеек. Голубое озеро холодное, температура воды круглый год + 9.7 градусов.

На обратном пути можно окунуться в целебные горячие источники возле села Аушигер, температура воды почти +50 градусов.

Программа

  • Начало экскурсии в 13:20.
  • Черекская теснина — смотровая площадка недалеко от глубокого обрыва по древней горной дороге.
  • Голубое озеро — самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное).
  • Село Аушигер — купание в горячем источнике возле (экологический сбор 200 руб. на 1 человека).
  • Возвращение в Пятигорск ~ в 22:00.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Питание по маршруту. Экологический сбор на горячем озере в селе Аушигер - 200 руб
Когда начало
Четверг, Суббота, Воскресенье в 13:20
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Необычные
Природа и пейзажи
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