Отправляясь в путешествие в «горное царство» Балкарию, вы будете щедро награждены живописными пейзажами, уникальными памятниками природы и средневековой архитектуры. Увидите словно застывшие во времени сторожевые башни, прозрачные озёра, горные реки и ущелья. Продегустируете местную кухню и узнаете самое интересное о традициях и менталитете горцев.

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Черекская теснина

Черекское ущелье привлекает туристов невероятными видами, открывающих величественную красоту кавказской природы! В Черекской теснине расположено два тоннеля — длинный и короткий. Они соединяются между собой, а по краю проложена удобная пешеходная тропа. Прогуляться вдоль теснины и пофотографироваться — огромное удовольствие!

Язык дракона

Далее мы посетим скальный выступ Язык дракона (также его называют Язык тролля) с прекрасным видом на аул Хулам, Безенгийский ледник и знаменитые горы-пятитысячники. Это — одна из лучших и необычных фотолокаций Кавказа!

Башни и древние поселения Верхней Балкарии

Мы увидим несколько древних башен Верхней Балкарии. Башня Амирхановых («Амирхан-Кала») сохранилась лучше большинства древних сторожевых построек. Она находится на окраине покинутого селения Шканты. С XVII века башня стоит на гигантском валуне высотой более пяти метров. С площадки у ее подножия открывается вид на старинные аулы.

Другое сооружение — башня Абаевых («Абай-Кала»), находится в заброшенном горном селении Кюнлюм. Она относится к эпохе позднего средневековья и является архитектурным памятником. По легенде, родовая башня Абаевых принадлежала родоначальникам балкарской феодальной знати.

Наконец, мы дойдем до древнего селения и крепости Зылгы. Зылгы интересно своей историей, связанной со всей Балкарией, тем более, что над ним располагается система оборонительных укреплений X-XI века, разрушенных в XIV веке войсками Тамерлана. Также тут находится несколько курганов и средневековых могильников.

Голубые озёра

Голубые озера — это группа из пяти карстовых водоемов, одно из излюбленных мест туристов и местных отдыхающих. Здесь побывал даже легендарный французский исследователь Мирового океана Жак-Ив Кусто.

Водоемы очень древние, сколько им лет — достоверных сведений нет. В горной реке, вытекающей из Нижнего озера, являющегося самым глубоким карстовым озером на территории России (и вторым по глубине в мире), были обнаружены древние окаменевшие организмы — некоторым экземплярам насчитывается не менее 180 млн. лет.

Термальные источники

В конце насыщенного впечатлениями дня заедем на термальные источники. Купание в них станет приятным завершением поездки!

Организационные детали