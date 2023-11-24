Отправиться к древним селениям, могучим горам и карстовым озёрам за свежими впечатлениями
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 500 ₽
Описание
Что вас ожидает
Черекская теснина
Черекское ущелье привлекает туристов невероятными видами, открывающих величественную красоту кавказской природы! В Черекской теснине расположено два тоннеля — длинный и короткий. Они соединяются между собой, а по краю проложена удобная пешеходная тропа. Прогуляться вдоль теснины и пофотографироваться — огромное удовольствие!
Язык дракона
Далее мы посетим скальный выступ Язык дракона (также его называют Язык тролля) с прекрасным видом на аул Хулам, Безенгийский ледник и знаменитые горы-пятитысячники. Это — одна из лучших и необычных фотолокаций Кавказа!
Башни и древние поселения Верхней Балкарии
Мы увидим несколько древних башен Верхней Балкарии. Башня Амирхановых («Амирхан-Кала») сохранилась лучше большинства древних сторожевых построек. Она находится на окраине покинутого селения Шканты. С XVII века башня стоит на гигантском валуне высотой более пяти метров. С площадки у ее подножия открывается вид на старинные аулы.
Другое сооружение — башня Абаевых («Абай-Кала»), находится в заброшенном горном селении Кюнлюм. Она относится к эпохе позднего средневековья и является архитектурным памятником. По легенде, родовая башня Абаевых принадлежала родоначальникам балкарской феодальной знати.
Наконец, мы дойдем до древнего селения и крепости Зылгы. Зылгы интересно своей историей, связанной со всей Балкарией, тем более, что над ним располагается система оборонительных укреплений X-XI века, разрушенных в XIV веке войсками Тамерлана. Также тут находится несколько курганов и средневековых могильников.
Голубые озёра
Голубые озера — это группа из пяти карстовых водоемов, одно из излюбленных мест туристов и местных отдыхающих. Здесь побывал даже легендарный французский исследователь Мирового океана Жак-Ив Кусто.
Водоемы очень древние, сколько им лет — достоверных сведений нет. В горной реке, вытекающей из Нижнего озера, являющегося самым глубоким карстовым озером на территории России (и вторым по глубине в мире), были обнаружены древние окаменевшие организмы — некоторым экземплярам насчитывается не менее 180 млн. лет.
Термальные источники
В конце насыщенного впечатлениями дня заедем на термальные источники. Купание в них станет приятным завершением поездки!
Организационные детали
- Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 8 человек на минивэне или внедорожнике
- Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой
- Возьмите с собой паспорт и свидетельство о рождении для детей
- Позаботьтесь об удобной одежде и обуви по сезону. Также необходимо взять купальные принадлежности для посещения термальных источников.
- В случае форс-мажорных обстоятельств (погодные условия) маршрут экскурсии может быть изменен
ежедневно в 07:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по вашему адресу в Пятигорске
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 07:30Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.