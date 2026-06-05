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Здравствуй, Кабардино-Балкария! Поездка из Пятигорска в небольшой группе

Голубые озёра, Черекская теснина, Язык Тролля и горячие термальные источники за 1 день
Мы отправимся из Пятигорска в Кабардино-Балкарию — край завораживающей природы! Путешествие будет проходить с комфортом: на подготовленном к горным дорогам автомобиле, в мини-группе до 7 человек. Вы оцените Голубые озёра, пройдёте по Черекской теснине и сделаете суперфото на Языке Тролля. Отдохнёте на горячем источнике и полюбуетесь водопадом Желаний.
4.9
31 отзыв
Здравствуй, Кабардино-Балкария! Поездка из Пятигорска в небольшой группе
Здравствуй, Кабардино-Балкария! Поездка из Пятигорска в небольшой группе
Здравствуй, Кабардино-Балкария! Поездка из Пятигорска в небольшой группе

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Голубые озёра. Вы увидите самые глубокие в мире карстовые озера и узнаете, как они образовались.
Черекская теснина. Мы погуляем по ущелью над рекой Черек на высоте 400-500 метров, наслаждаясь панорамой каньона и отвесных скал.
Водопад Желаний. Я покажу вам чудесный каскадный водопад с 1000 ступеней, по которым льётся чистая как слеза вода.
Язык Тролля. Мы посетим смотровую площадку, названную в честь похожего места в Норвегии. С неё открывается вид на Безенгийскую стену — самый высокий участок Главного Кавказского хребта.
Термальный источник Аушигер. Изначально в этом месте планировали найти нефть, а в итоге обнаружили горячие термальные воды. В них мы и искупаемся!
Замок Шато Эркен — одна из самых популярных достопримечательностей Кабардино-Балкарии, напоминающая о рыцарях и романтике.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельных подготовленных автомобилях: Toyota, Infiniti, Патриот, Starex.
  • Дополнительные расходы: обед — около 600 ₽, термальный источник — 500 ₽.
  • С вами будет один из водителей-гидов нашей команды.

ежедневно в 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис
Борис — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4079 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда проводит экскурсии с 2015 года. Всё началось с тех времен, когда я сам был туристом — ещё тогда я понял значение фразы «любимое дело».
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А если сильно любишь то, чем занимаешься, то это обязательно удаётся. Наши поездки наполнены теплотой, позитивом, дружеской атмосферой. Даже если вы путешествуете в одиночку, стеснение быстро отойдёт на второй план — потому что гости у нас всегда как на подбор, и я уж точно не дам вам заскучать:)

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
Идеальный день в горах с душой и комфортом (спасибо Максиму!)
Хочу поблагодарить нашего гида Максима за невероятное путешествие! Мы ездили небольшой, очень уютной компанией — 4 человека на комфортабельной машине. Это
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огромный плюс: не нужно ждать большую группу, и маршрут чувствуется как личное приключение.
За один день мы успели невероятно много: Водопад Желаний, Черекская теснина впечатляет мощью скал, побывали на территории бывшего аула Кюнлюм-Эль, на территории которого снимался фильм «Война», термальный источник Аушигер, закончили день в Замке Шато Эркен — красиво и атмосферно.
Конечно, жемчужина программы — Язык Тролля. Да, признаюсь честно: ветер там стоял такой, что реально сдувало с ног (стойка «тренога» обеспечена 😅), но это добавляло драйва. Зато представьте: на всей остальной экскурсии погода была просто идеальной!
Вернувшись домой, мы под впечатлением от вида тех самых ущелий снова пересмотрели фильм «Война» с Сергеем Бодровым-младшим. Смотреть его после того, как своими глазами увидишь эти места — это совсем другие эмоции. Кожа покрывается мурашками, когда узнаешь каждый кадр.
Максим, огромное спасибо за вашу заботу, интересные истории по пути и отличную организацию. Таким гидам хочется говорить «до свидания», а не «прощай»!

Идеальный день в горах с душой и комфортом (спасибо Максиму!)
Идеальный день в горах с душой и комфортом (спасибо Максиму!)
Идеальный день в горах с душой и комфортом (спасибо Максиму!)
Идеальный день в горах с душой и комфортом (спасибо Максиму!)
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Нина
наш тур прошел просто потрясно, высокий уровень организации, всю дорогу наш гид рассказывал интересные факты и истории по маршруту и не только, и в целом компания подобралась разговорчивая и нам
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было о чем поболтать 🫶🏼 Гид все рассказывал, отвечал на все все все вопросы, было очень круто, мне кажется мы и минуты не молчали.
Про все локации долго писать, но посетили их все)
на "языке тролля" крышесносные виды, наснимали на год вперед, поели шашлык из барашка с видом на горы, вкуууууусненные хычины с сыром и крапивой! Дорога захватывающе живописная, для нас вышло солнышко, было приятно. Вокруг природа, кони, коровы, парни на конях. Аслану на коне спасибо за фото 🤘🏼 гид сопровождал нас на каждом участке, все супер безопасно!

Общим собранием нашего баса выбрали термальные воды Гедуко, было очень расслабляюще и комфортно🫰🏼спасибо за подробное описание плюсов Гедуко, мы прекрасно отдохнули и провели время в термах. халат, тапочки и полотенце брали напрокат там)

Спасибо гиду Андрею и команде за чудесный тур🫰🏼

наш тур прошел просто потрясно, высокий уровень организации, всю дорогу наш гид рассказывал интересные факты и
наш тур прошел просто потрясно, высокий уровень организации, всю дорогу наш гид рассказывал интересные факты и
наш тур прошел просто потрясно, высокий уровень организации, всю дорогу наш гид рассказывал интересные факты и
наш тур прошел просто потрясно, высокий уровень организации, всю дорогу наш гид рассказывал интересные факты и
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Ильгиза
Отзыв пишу почти спустя три месяца, но впечатления от поездки до сих пор отличные! Экскурсия началась рано, очень переживали за погоду, в Пятигорске пасмурно дождь, но в горах чистое небо и солнце!!! Понравилось что организаторы экскурсии постоянно были на связи, решили всё организационные вопросы до поездки. Гид очень грамотный, вся информация вписывалась на лету. Итог всё отлично!!!
Отзыв пишу почти спустя три месяца, но впечатления от поездки до сих пор отличные! Экскурсия началась
Отзыв пишу почти спустя три месяца, но впечатления от поездки до сих пор отличные! Экскурсия началась
Отзыв пишу почти спустя три месяца, но впечатления от поездки до сих пор отличные! Экскурсия началась
Отзыв пишу почти спустя три месяца, но впечатления от поездки до сих пор отличные! Экскурсия началась
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А
4 января 2026года были на экскурсии в Кабардино -Балкарии и язык троля, гид у нас был шикарный, Владимир, спасибо большое ему. Машина была подана четко по обозначенному времени, шикарная, удобная,
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большая и чистая (нас было 7 человек). Владимир уверенно и аккуратно вел автомобиль, проводил при этом интересную, познавательную экскурсию, с юмором, держал нас в тонусе. Регулярно подтрунивал над нами, постоянно интересовался нашими предпочтениями и старался полностью удовлетворить наш туристский интерес. Горы, понятное дело, шикарные. Благодарим организаторов нашей поездки и конечно благодарим нашего гида Владимира. Надеемся увидимся еще! Рекомендуем всем!

4 января 2026года были на экскурсии в Кабардино -Балкарии и язык троля, гид у нас был
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Анна
Хочу поделиться впечатлениями о нашей поездке в Кабардино-Балкарию. Главный наш актив- это гид Андрей! Нам невероятно повезло с человеком, который превратил путешествие в настоящее безопасное приключение.

Человек знает свое дело на
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100%. Маршруты были продуманы до мелочей: без экстрима «для галочки», зато с реальной заботой о группе. Благодаря ему мы чувствовали себя в полной безопасности, даже когда поднимались высоко в горы или передвигались по серпантинам.

Кавказские горы- это, конечно, магия. От видов гор захватывает дух, а Голубые озера завораживают цветом, серпантины бодрят, а местные жители поражают гостеприимством.

Огромное спасибо Андрею за его знания! Это были не сухие даты, а живые истории, легенды. Мы узнали, как живут люди в горах, чем дышит эта республика сегодня. Это было очень познавательно и расширило кругозор.

Итог Поездка получилась безопасной, красивой и невероятно душевной.
Отдельное спасибо за лучшую фотографию моего отпуска 🩵

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Д
Экскурсия была прекрасной!
Был гид Умар, очень понравилось!
Умар подстраивается под вас, если хотите послушать экскурсию-расскажет много всего интересного, если захотите просто по наслаждаться видами под музыку-устроит и не будет напрягать рассказами.
Так
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получилось, что я сидела одна на заднем сидении, мне вдвойне повезло, были подушечки, поэтому я комфортно спала и лежала, предлагали даже одеяло, очень мило, спасибо!
С компанией так же очень повезло, благодаря Умару мы всё сдружились, вместе ходили по локациям, общались, фотографировались и все вместе кушали, были одной большой семьей Умар ходит везде с вами, что бы было безопасно, если хотите побыть одни, погулять, так же это предоставит Покричали в горах все вместе)))
Это отдельный восторг!
На языке тролля Умар проведет вас безопасной тропой, поможет, подскажет А потом устроит целую прекрасную фотосессию каждому))
Посадит, скорректирует позу, подскажет разные позы, сфотографирует с лучших ракурсов, снимет видео, просто вау На камни положит свою шкуру из машины, что бы вам было комфортно и что бы вы не замарались. Очень заботливо!
Сыграет с вами в игру, называется любовь)))
Не буду раскрывать все карты, что за игра, съездите именно с Умаром и узнайте!

На локациях совершенно не торопит, даёт столько времени, сколько нужно и хотим, просто супер!!!
Спасибо огромные!
Очень понравилось

Экскурсия была прекрасной!
Экскурсия была прекрасной!
Экскурсия была прекрасной!
Экскурсия была прекрасной!
Экскурсия была прекрасной!
Экскурсия была прекрасной!
Экскурсия была прекрасной!
Экскурсия была прекрасной!+2
Экскурсия была прекрасной!
Экскурсия была прекрасной!
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