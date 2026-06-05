Что вас ожидает

Голубые озёра. Вы увидите самые глубокие в мире карстовые озера и узнаете, как они образовались.

Черекская теснина. Мы погуляем по ущелью над рекой Черек на высоте 400-500 метров, наслаждаясь панорамой каньона и отвесных скал.

Водопад Желаний. Я покажу вам чудесный каскадный водопад с 1000 ступеней, по которым льётся чистая как слеза вода.

Язык Тролля. Мы посетим смотровую площадку, названную в честь похожего места в Норвегии. С неё открывается вид на Безенгийскую стену — самый высокий участок Главного Кавказского хребта.

Термальный источник Аушигер. Изначально в этом месте планировали найти нефть, а в итоге обнаружили горячие термальные воды. В них мы и искупаемся!

Замок Шато Эркен — одна из самых популярных достопримечательностей Кабардино-Балкарии, напоминающая о рыцарях и романтике.

Организационные детали