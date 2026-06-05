Мы отправимся из Пятигорска в Кабардино-Балкарию — край завораживающей природы! Путешествие будет проходить с комфортом: на подготовленном к горным дорогам автомобиле, в мини-группе до 7 человек. Вы оцените Голубые озёра, пройдёте по Черекской теснине и сделаете суперфото на Языке Тролля. Отдохнёте на горячем источнике и полюбуетесь водопадом Желаний.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Голубые озёра. Вы увидите самые глубокие в мире карстовые озера и узнаете, как они образовались.
Черекская теснина. Мы погуляем по ущелью над рекой Черек на высоте 400-500 метров, наслаждаясь панорамой каньона и отвесных скал.
Водопад Желаний. Я покажу вам чудесный каскадный водопад с 1000 ступеней, по которым льётся чистая как слеза вода.
Язык Тролля. Мы посетим смотровую площадку, названную в честь похожего места в Норвегии. С неё открывается вид на Безенгийскую стену — самый высокий участок Главного Кавказского хребта.
Термальный источник Аушигер. Изначально в этом месте планировали найти нефть, а в итоге обнаружили горячие термальные воды. В них мы и искупаемся!
Замок Шато Эркен — одна из самых популярных достопримечательностей Кабардино-Балкарии, напоминающая о рыцарях и романтике.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельных подготовленных автомобилях: Toyota, Infiniti, Патриот, Starex.
- Дополнительные расходы: обед — около 600 ₽, термальный источник — 500 ₽.
- С вами будет один из водителей-гидов нашей команды.
ежедневно в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4079 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда проводит экскурсии с 2015 года. Всё началось с тех времен, когда я сам был туристом — ещё тогда я понял значение фразы «любимое дело».
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 31 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Идеальный день в горах с душой и комфортом (спасибо Максиму!)
Хочу поблагодарить нашего гида Максима за невероятное путешествие! Мы ездили небольшой, очень уютной компанией — 4 человека на комфортабельной машине. Это
Хочу поблагодарить нашего гида Максима за невероятное путешествие! Мы ездили небольшой, очень уютной компанией — 4 человека на комфортабельной машине. Это
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наш тур прошел просто потрясно, высокий уровень организации, всю дорогу наш гид рассказывал интересные факты и истории по маршруту и не только, и в целом компания подобралась разговорчивая и нам
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Отзыв пишу почти спустя три месяца, но впечатления от поездки до сих пор отличные! Экскурсия началась рано, очень переживали за погоду, в Пятигорске пасмурно дождь, но в горах чистое небо и солнце!!! Понравилось что организаторы экскурсии постоянно были на связи, решили всё организационные вопросы до поездки. Гид очень грамотный, вся информация вписывалась на лету. Итог всё отлично!!!
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А
4 января 2026года были на экскурсии в Кабардино -Балкарии и язык троля, гид у нас был шикарный, Владимир, спасибо большое ему. Машина была подана четко по обозначенному времени, шикарная, удобная,
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Хочу поделиться впечатлениями о нашей поездке в Кабардино-Балкарию. Главный наш актив- это гид Андрей! Нам невероятно повезло с человеком, который превратил путешествие в настоящее безопасное приключение.
Человек знает свое дело на
Человек знает свое дело на
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Д
Экскурсия была прекрасной!
Был гид Умар, очень понравилось!
Умар подстраивается под вас, если хотите послушать экскурсию-расскажет много всего интересного, если захотите просто по наслаждаться видами под музыку-устроит и не будет напрягать рассказами.
Так
Был гид Умар, очень понравилось!
Умар подстраивается под вас, если хотите послушать экскурсию-расскажет много всего интересного, если захотите просто по наслаждаться видами под музыку-устроит и не будет напрягать рассказами.
Так
+2
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