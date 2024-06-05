Экскурсии к термальному источнику Аушигер из Пятигорска

Найдено 12 экскурсий в категории «Аушигер» в Пятигорске, цены от 2 700 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
34 отзыва
Язык Тролля и Верхняя Балкария: эксклюзивный джип-тур из Пятигорска
Погрузитесь в атмосферу Верхней Балкарии, исследуя её тайны на джип-туре в мини-группе до 7 человек. Откройте для себя магию Кавказа
Начало: У вашего отеля
«Вы сможете искупаться в горячих термальных источниках Аушигер под открытым небом»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
50004 500 за человека
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Пятигорска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Мини-группа
10 часов
5 отзывов
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Пятигорска
К замку рода Жабоевых, голубым озёрам и горячим источникам у подножия Эльбруса
Начало: От вашего места пребывания
«Аушигерские термальные источники — одни из лучших термальных источников Кабардино-Баркарской республики»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
60004 500 за человека
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Пятигорска
Перезарядиться среди живописных гор Кабардино-Балкарии
Начало: Адрес проживания
«16:00 — Термальные источники Аушигер (опционально)»
10 июня в 19:00
12 июня в 19:00
22 000 за всё до 4 чел.
Шато Эркен, озеро Тамбукан и отдых на горячих источниках (из Пятигорска)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Пятигорск: Шато Эркен, Тамбукан и термы
Исследуйте уникальные места Пятигорска и окунитесь в мир релакса на целебных горячих источниках
«Дополнительные расходы: входные билеты в Аушигер 200 рублей/человек»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1550013 950 за всё до 4 чел.
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Пятигорска)
Красоты горного края и целебные источники, сказки и легенды, хичины с сыром и ежевичный глинтвейн
Начало: Я заберу Вас из любой, удобной для Вас, точки в го...
«Завершится экскурсия самой настоящей сказкой Аушигер — так называется место, где прямо из под земли бьют источники с горячей минеральной водой»
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
18 500 за всё до 5 чел.
Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
6 отзывов
Путешествие по Кабардино-Балкарии: сокровища гор из Пятигорска
Проведите незабываемый день в Кабардино-Балкарии, где природа и история сплелись в едином танце
Начало: у вашего отеля
«Термальные источники Аушигер — вы окунетесь в целебную горячую воду и зарядитесь энергией перед обратной дорогой»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
21 000 за всё до 4 чел.
Из Пятигорска - к Верхней Балкарии
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
3 отзыва
Из Пятигорска - к Верхней Балкарии
Погулять по Чегемскому и Черекскому ущельям и приятно провести время в термальных источниках
Начало: На проспекте Кирова
«Завершится путешествие купанием в термальном источнике рядом с селом Аушигер (1 час)»
Расписание: в среду и субботу в 06:45
Сегодня в 06:45
12 июня в 06:45
2 700 за человека
Здравствуй, Кабардино-Балкария! Поездка из Пятигорска в мини-группе
🚗 На машине
Групповая
10 часов
14 отзывов
Здравствуй, Кабардино-Балкария! Поездка из Пятигорска в мини-группе
Голубые озёра, Черекская теснина, Язык Тролля и горячие термальные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500 за человека
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Пятигорска в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Пятигорска в мини-группе
Проехать по одному из наиболее зрелищных маршрутов на Северном Кавказе
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
«В Аушигере вы сможете расслабиться после насыщенного дня, искупавшись в бассейнах с целебной водой»
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00 и 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
58754 700 за человека
Язык тролля, Голубое озеро, Шато-Эркен, Аушигер из Пятигорска
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Язык тролля, Голубое озеро, Шато-Эркен, Аушигер из Пятигорска
Начало: От вашего места проживания
«Ну и приятным завершением путешествия будет посещение горячих термальных источников Аушигер»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
21 550 за всё до 7 чел.
Верхняя Балкария: авторская экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Верхняя Балкария: авторская экскурсия
Путешествие в мир преданий балкарского народа и к горным панорамам, от которых замирает сердце
Начало: По адресу проживания
«На обратном пути мы можем заехать на термальные источники «Аушигер», чтобы расслабиться после насыщенного дня»
17 июня в 06:30
19 июня в 06:30
20 000 за всё до 4 чел.
В Кабардино-Балкарию из Пятигорска - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
В Кабардино-Балкарию из Пятигорска - в мини-группе
«Язык тролля», Голубые озёра, Черекская теснина, Верхняя Балкария, термальные источники и Шато Эркен
Начало: От места вашего проживания в городах КМВ
«Термальные источники в Аушигере»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    5 июня 2024
    Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Пятигорска
    Прекрасные локации, а вишенкой на торте - Язык Тролля. Виды там потрясающие. Это не передать ни словам, ни фотографиям. Это
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    надо видеть вживую. Алексей, наш гид, был профессионален и отлично справлялся и с заторами из баранов, и с развлечением нас, туристов. Рассказывал много интересных особенностей мест. Однозначно рекомендую и этот маршрут, и Алексея, тем, кто хочет провести незабываемый день, полный ярких впечатлений!

  • А
    Алина
    5 июня 2024
    Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Пятигорска
    Спасибо за замечательную поездку, интересные рассказы нашего гида Тахира,
    Спасибо за замечательную поездку, интересные рассказы нашего гида ТахираСпасибо за замечательную поездку, интересные рассказы нашего гида Тахира
  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Пятигорска
    Добрый день. Вчера состоялась наша поездка на язык троля с Фарухом. Хочется поблагодарить и организатора и непосредственно исполнителя😍 за отличную
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    организацию и фееричное настроение. Продуманный маршрут, шикарные локации, достаточно времени для прогулок и осмотров. Удобный, чистый автомобиль. Ну и выше всех похвал наш Фарух! 💚💛🧡❤💙💜💚😜интересное общение, уделял внимание всей группе, помогал с фотосъёмкой, рассказывал интересные факты о своём крае. Это тот случай, когда отличное настроение остаётся навсегда при воспоминании о хорошо проведённом времени в компании хороших людей. Завтрак на языке троля выше всех похвал! Такие хычины!!!!! спасибо хозяюшке👍Единственное что надо изменить - место обеда (кухня в термальных ваннах не айс… От слова совсем. Но надеюсь у них всё наладится, бизнес пойдёт в гору, а главное кормить будут вкусно как родных). еще раз спасибо огромное. Всем советую поездки с ребятами. Фаруху успеха во всём!!!! Ты лучший!!!! 💙💜💚🤭💙❤🧡

    Добрый день. Вчера состоялась наша поездка на язык троля с Фарухом. Хочется поблагодарить и организатора иДобрый день. Вчера состоялась наша поездка на язык троля с Фарухом. Хочется поблагодарить и организатора иДобрый день. Вчера состоялась наша поездка на язык троля с Фарухом. Хочется поблагодарить и организатора иДобрый день. Вчера состоялась наша поездка на язык троля с Фарухом. Хочется поблагодарить и организатора иДобрый день. Вчера состоялась наша поездка на язык троля с Фарухом. Хочется поблагодарить и организатора иДобрый день. Вчера состоялась наша поездка на язык троля с Фарухом. Хочется поблагодарить и организатора иДобрый день. Вчера состоялась наша поездка на язык троля с Фарухом. Хочется поблагодарить и организатора иДобрый день. Вчера состоялась наша поездка на язык троля с Фарухом. Хочется поблагодарить и организатора и
  • Ю
    Юлия
    26 мая 2024
    Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Пятигорска
    Только вернулись в номер, это была потрясающая поездка. Роман грамотно построил маршрут, рассказывал интересные вещи о земле, по которой мы
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    проезжали. Видно, что человек очень любит края, в которых вырос. Как водитель понравился, водит аккуратно и уверенно. С кафе тоже повезло, Роман посоветовал блюда местной кухни. Однозначно рекомендую!

    Только вернулись в номер, это была потрясающая поездка. Роман грамотно построил маршрут, рассказывал интересные вещи оТолько вернулись в номер, это была потрясающая поездка. Роман грамотно построил маршрут, рассказывал интересные вещи оТолько вернулись в номер, это была потрясающая поездка. Роман грамотно построил маршрут, рассказывал интересные вещи оТолько вернулись в номер, это была потрясающая поездка. Роман грамотно построил маршрут, рассказывал интересные вещи о
  • С
    Светлана
    19 мая 2024
    Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Пятигорска в мини-группе
    Очень хочется поделиться эмоциями от поездки. Давно хотела показать Кавказ своим подругам и среди многих экскурсий я выбрала организатора Анастасию,
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    о чем я не пожалела. Хочется выразить отдельную благодарность нашему водителю Руслану, который сделал нашу поездку яркой, эмоциональный и очень комфортной. С кучей эмоций и впечатлений мы вернулись домой. Благодарим за подаренные, позитивные эмоции. Желаю всего наилучшего и процветания. Обязательно приедем к Вам ещё❤❤❤❤❤

    Очень хочется поделиться эмоциями от поездки. Давно хотела показать Кавказ своим подругам и среди многих экскурсийОчень хочется поделиться эмоциями от поездки. Давно хотела показать Кавказ своим подругам и среди многих экскурсийОчень хочется поделиться эмоциями от поездки. Давно хотела показать Кавказ своим подругам и среди многих экскурсийОчень хочется поделиться эмоциями от поездки. Давно хотела показать Кавказ своим подругам и среди многих экскурсий
  • Е
    Елизавета
    15 мая 2024
    Из Пятигорска - к Верхней Балкарии
    Спасибо, это была очень хорошая экскурсия и экскурсовод Сергей был хороший. Очень уместно было на обратном пути купание в нарезанных ваннах, прекрасно сняли усталость от долгого путешествия.
  • Д
    Дмитрий
    11 мая 2024
    Здравствуй, Кабардино-Балкария! Поездка из Пятигорска в мини-группе
    Путешествие прошло отлично! Гид Бештау в обещанное время забрал нас от отеля, интересно рассказал об истории посещаемых мест, отлично организовал
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    посещение досторимечательностей, заботился, чтобы нам не было скучно) Мы первый раз на Кавказе, поэтому названия всех достопримечтельностей писать не буду, чтобы не переврать:) Так же, очень понравилось отношение Бештау к нашей безопастности: аккуратное вождение и забота о нас на горных маршрутах. Замок Шато Эркен владельцы закрыли без предупреждения на частное мероприятие, но Бештау решил вопрос с заменой этой точки на прекрасные горячие источники - мы все очень довольны и улыбаемся)

  • А
    Анастасия
    11 мая 2024
    Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Пятигорска в мини-группе
    Спасибо огромное за экскурсию! Очень все понравилось! Обязательно советую съездить! Замок очень красивый, павлины, лебеди! Язык троля отдельное искусство! На горе растет розовая яблоня! Супер! Огромное спасибо!
    Спасибо огромное за экскурсию! Очень все понравилось! Обязательно советую съездить! Замок очень красивый, павлины, лебеди! ЯзыкСпасибо огромное за экскурсию! Очень все понравилось! Обязательно советую съездить! Замок очень красивый, павлины, лебеди! ЯзыкСпасибо огромное за экскурсию! Очень все понравилось! Обязательно советую съездить! Замок очень красивый, павлины, лебеди! ЯзыкСпасибо огромное за экскурсию! Очень все понравилось! Обязательно советую съездить! Замок очень красивый, павлины, лебеди! Язык
  • Н
    Наталья
    4 мая 2024
    Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Пятигорска в мини-группе
    Нам очень понравилось
  • Ю
    ЮРИЙ
    22 апреля 2024
    Из Пятигорска - к Верхней Балкарии
    Поездка длительная, но скучно не было, пожалуй, ни минуты — чрезвычайно профессиональный гид Юрий и отличные виды тому способствовало. Единственное,
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    что портило впечатление — большое количество мусора даже в самых красивых местах. Сограждане, местные и туристы, давайте будем бережно относиться к нашей природе!

    Поездка длительная, но скучно не было, пожалуй, ни минуты — чрезвычайно профессиональный гид Юрий и отличныеПоездка длительная, но скучно не было, пожалуй, ни минуты — чрезвычайно профессиональный гид Юрий и отличныеПоездка длительная, но скучно не было, пожалуй, ни минуты — чрезвычайно профессиональный гид Юрий и отличныеПоездка длительная, но скучно не было, пожалуй, ни минуты — чрезвычайно профессиональный гид Юрий и отличныеПоездка длительная, но скучно не было, пожалуй, ни минуты — чрезвычайно профессиональный гид Юрий и отличныеПоездка длительная, но скучно не было, пожалуй, ни минуты — чрезвычайно профессиональный гид Юрий и отличныеПоездка длительная, но скучно не было, пожалуй, ни минуты — чрезвычайно профессиональный гид Юрий и отличныеПоездка длительная, но скучно не было, пожалуй, ни минуты — чрезвычайно профессиональный гид Юрий и отличные

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Аушигер»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Пятигорска
  2. Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Пятигорска
  3. К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Пятигорска
  4. Шато Эркен, озеро Тамбукан и отдых на горячих источниках (из Пятигорска)
  5. Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Пятигорска)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
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