1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Язык Тролля и Верхняя Балкария: эксклюзивный джип-тур из Пятигорска
Погрузитесь в атмосферу Верхней Балкарии, исследуя её тайны на джип-туре в мини-группе до 7 человек. Откройте для себя магию Кавказа
Начало: У вашего отеля
«Вы сможете искупаться в горячих термальных источниках Аушигер под открытым небом»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
50004 500₽ за человека
скидка
25%
Мини-группа
10 часов
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Пятигорска
К замку рода Жабоевых, голубым озёрам и горячим источникам у подножия Эльбруса
Начало: От вашего места пребывания
«Аушигерские термальные источники — одни из лучших термальных источников Кабардино-Баркарской республики»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
60004 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Пятигорска
Перезарядиться среди живописных гор Кабардино-Балкарии
Начало: Адрес проживания
«16:00 — Термальные источники Аушигер (опционально)»
10 июня в 19:00
12 июня в 19:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Пятигорск: Шато Эркен, Тамбукан и термы
Исследуйте уникальные места Пятигорска и окунитесь в мир релакса на целебных горячих источниках
«Дополнительные расходы: входные билеты в Аушигер 200 рублей/человек»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1550013 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Пятигорска)
Красоты горного края и целебные источники, сказки и легенды, хичины с сыром и ежевичный глинтвейн
Начало: Я заберу Вас из любой, удобной для Вас, точки в го...
«Завершится экскурсия самой настоящей сказкой Аушигер — так называется место, где прямо из под земли бьют источники с горячей минеральной водой»
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
18 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие по Кабардино-Балкарии: сокровища гор из Пятигорска
Проведите незабываемый день в Кабардино-Балкарии, где природа и история сплелись в едином танце
Начало: у вашего отеля
«Термальные источники Аушигер — вы окунетесь в целебную горячую воду и зарядитесь энергией перед обратной дорогой»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
21 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Из Пятигорска - к Верхней Балкарии
Погулять по Чегемскому и Черекскому ущельям и приятно провести время в термальных источниках
Начало: На проспекте Кирова
«Завершится путешествие купанием в термальном источнике рядом с селом Аушигер (1 час)»
Расписание: в среду и субботу в 06:45
Сегодня в 06:45
12 июня в 06:45
2 700₽ за человека
Групповая
10 часов
Здравствуй, Кабардино-Балкария! Поездка из Пятигорска в мини-группе
Голубые озёра, Черекская теснина, Язык Тролля и горячие термальные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Пятигорска в мини-группе
Проехать по одному из наиболее зрелищных маршрутов на Северном Кавказе
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
«В Аушигере вы сможете расслабиться после насыщенного дня, искупавшись в бассейнах с целебной водой»
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00 и 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
58754 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Язык тролля, Голубое озеро, Шато-Эркен, Аушигер из Пятигорска
Начало: От вашего места проживания
«Ну и приятным завершением путешествия будет посещение горячих термальных источников Аушигер»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
21 550₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Верхняя Балкария: авторская экскурсия
Путешествие в мир преданий балкарского народа и к горным панорамам, от которых замирает сердце
Начало: По адресу проживания
«На обратном пути мы можем заехать на термальные источники «Аушигер», чтобы расслабиться после насыщенного дня»
17 июня в 06:30
19 июня в 06:30
20 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
В Кабардино-Балкарию из Пятигорска - в мини-группе
«Язык тролля», Голубые озёра, Черекская теснина, Верхняя Балкария, термальные источники и Шато Эркен
Начало: От места вашего проживания в городах КМВ
«Термальные источники в Аушигере»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван5 июня 2024Прекрасные локации, а вишенкой на торте - Язык Тролля. Виды там потрясающие. Это не передать ни словам, ни фотографиям. Это
- ААлина5 июня 2024Спасибо за замечательную поездку, интересные рассказы нашего гида Тахира,
- ННаталья28 мая 2024Добрый день. Вчера состоялась наша поездка на язык троля с Фарухом. Хочется поблагодарить и организатора и непосредственно исполнителя😍 за отличную
- ЮЮлия26 мая 2024Только вернулись в номер, это была потрясающая поездка. Роман грамотно построил маршрут, рассказывал интересные вещи о земле, по которой мы
- ССветлана19 мая 2024Очень хочется поделиться эмоциями от поездки. Давно хотела показать Кавказ своим подругам и среди многих экскурсий я выбрала организатора Анастасию,
- ЕЕлизавета15 мая 2024Спасибо, это была очень хорошая экскурсия и экскурсовод Сергей был хороший. Очень уместно было на обратном пути купание в нарезанных ваннах, прекрасно сняли усталость от долгого путешествия.
- ДДмитрий11 мая 2024Путешествие прошло отлично! Гид Бештау в обещанное время забрал нас от отеля, интересно рассказал об истории посещаемых мест, отлично организовал
- ААнастасия11 мая 2024Спасибо огромное за экскурсию! Очень все понравилось! Обязательно советую съездить! Замок очень красивый, павлины, лебеди! Язык троля отдельное искусство! На горе растет розовая яблоня! Супер! Огромное спасибо!
- ННаталья4 мая 2024Нам очень понравилось
- ЮЮРИЙ22 апреля 2024Поездка длительная, но скучно не было, пожалуй, ни минуты — чрезвычайно профессиональный гид Юрий и отличные виды тому способствовало. Единственное,
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Аушигер»
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