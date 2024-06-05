читать дальше

организацию и фееричное настроение. Продуманный маршрут, шикарные локации, достаточно времени для прогулок и осмотров. Удобный, чистый автомобиль. Ну и выше всех похвал наш Фарух! 💚💛🧡❤💙💜💚😜интересное общение, уделял внимание всей группе, помогал с фотосъёмкой, рассказывал интересные факты о своём крае. Это тот случай, когда отличное настроение остаётся навсегда при воспоминании о хорошо проведённом времени в компании хороших людей. Завтрак на языке троля выше всех похвал! Такие хычины!!!!! спасибо хозяюшке👍Единственное что надо изменить - место обеда (кухня в термальных ваннах не айс… От слова совсем. Но надеюсь у них всё наладится, бизнес пойдёт в гору, а главное кормить будут вкусно как родных). еще раз спасибо огромное. Всем советую поездки с ребятами. Фаруху успеха во всём!!!! Ты лучший!!!! 💙💜💚🤭💙❤🧡