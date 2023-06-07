Что вас ожидает:
- Домбайская поляна
- Горная ручка Уллу-Муруджу
- Канатная дорога
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Если уж есть на свете место, которое лучше один раз увидеть, то это Домбай. Страна синего неба, щедрого солнца, пьянящего живительного воздуха, где завораживает разноцветное зеркало высокогорных озер, изумрудная зелень лесов, хрустальная пена рек, белизна вечных снегов и огромных ледников. Домбай – это страна воспетая поэтами. За всю историю Домбая их там побывало немало. Но были в Домбае и много простых людей, влюбленных в горы, заболевших горами и, перефразировав известные строки, можно сказать, что лучше Домбая может быть только Домбай.
Домбай – один из самых крупных и знаменитых центров туризма и альпинизма на Западном Кавказе. Домбайская поляна расположена в верховьях реки Теберда на высоте 1650 м. н. у. м.
В Домбае много гостиниц, в которых зимой и ранней весной живут лыжники, а летом и осенью любители активного отдыха. В Домбае много местных маршрутов к водопадам, озерам и ледникам. Об этом мы более подробно рассказываем туристам на месте.
Но можно увидеть этот уголок и за один день. Во время экскурсии наши туристы посетят Домбайскую поляну, смогут подняться с помощью многочисленных канатных дорог на высоту 2500 м. н. у. м., 3012 м. н. у. м., 3200 м. н. у. м., запечатлеть головокружительную панораму гор Западного Кавказа. А также вы сможете испить чистейшей воды из бурной реки Уллу-Муруджу и насладиться ее прохладой.
Программа
- Начало экскурсии в 6:30.
- Остановка на завтрак ~ в 8.45. за доп. плату: карачаевские хычины (~200-300 руб.), чай на горных травах (50 руб.).
- Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить! Остановка, фото, набор воды в бутылки.
- Домбайская поляна (~ в 11.00.) — остановка ~ на 4 часа. Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.
- Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны.
2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м. н.у. м. (700 руб.)
3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м. н.у. м. (400 руб.)
При оплате сразу 3 уровней — 1600 руб. на 1 человека.
- Свободное время, фото, дегустация национальной карачаевской кухни за доп. плату: шашлыки (500 руб.), хычины (~200 – 300 руб.), шурпа (~300 – 400 руб.), лагман (400 руб.), манты (400 руб), глинтвейн, чай на горных травах.
- Возвращение в Пятигорск ~ в 20:00.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Питание по маршруту. Канатные дороги на склоне горы Муса Ачитара: на высоту 2250 м. н. у. м.
- На высоту 3012 м. н. у. м.
- На высоту 3200 м. н. у. м. (оплачивается сразу 3 уровня) - 1600 руб. (взрослый)
- 1100 руб. (ребёнок)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Среда, Пятница, Суббота, Воскресенье в 06:30Экскурсия длится около 11.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.