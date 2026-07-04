Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

Приглашаю отдохнуть от городской суеты и отправиться на комфортабельном внедорожнике в край живописных долин, рек, гор и лесов.
Вы проедете через знаменитый перевал Гумбаши, увидите христианский храм X века и посетите известный курорт Домбай. А я расскажу о народных обычаях и богатой истории Карачаево-Черкесии.
Вы проедете через знаменитый перевал Гумбаши, увидите христианский храм X века и посетите известный курорт Домбай. А я расскажу о народных обычаях и богатой истории Карачаево-Черкесии.
Описание экскурсии
Древний и самобытный Кавказ
Я покажу вам невероятно интересные и красивые места Карачаево-Черкесии. В программе экскурсии:
- Перевал Гумбаши — вы проедете по одной из самых живописных дорог региона, подниметесь на высоту 2144 метра и оцените шикарный вид на Главный Кавказский хребет.
- Сентинский храм — возведенный в далеком 965 году на территории современной Карачаево-Черкесии, он запомнится вам стройными архитектурными формами и идиллическими окружающими панорамами.
- Река Уллу-Муруджу — один из самых чистых водоемов в России и Европе. Вы узнаете, где берут начало холодные голубые воды реки и почему они считаются целебными.
- Тебердинский биосферный заповедник — вы полюбуетесь нетронутой природой и по желанию посетите зоопарк с редкими видами животных.
- Домбай — в знаменитом курортном поселке вас ждут щедрое солнце, горный воздух и вид на потрясающие снежные вершины.
- Я не профессиональный гид, и путешествуя со мной, вы не услышите классических исторических фактов и дат. Но зато я покажу Вам красивейшие пейзажи наших мест, которые недоступны в стандартных программах, а также подскажу где можно вкусно пообедать и попробовать блюда местной кухни.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном кроссовере или внедорожнике
- Экскурсия проводится круглый год. Подъём к Храму — 300 ₽ за чел.
- Входные билеты не включены в стоимость: Тебердинский заповедник — 200 ₽ с чел., канатная дорога в Домбае — от 1400 ₽ до 3300 ₽/стандартный билет и от 950 ₽ до 1200 ₽/льготный билет (зависит от выбранного тарифа)
- Стоимость экскурсии указана для продолжительности 12 часов, каждый последующий час оплачивается дополнительно: + 1000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любом удобном для Вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1887 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Олег, я родился и вырос в Пятигорске. Люблю фотографировать и путешествовать, туризмом занимаюсь более 10 лет. Я не профессиональный гид — путешествуя со мной и
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 70 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
великолепная поездка! очень грамотно распределены точки остановок - нам хватило физических сил на все, и эмоции восторга были по нарастающей) попробовали вкусную еду по рекомендации Олега, выпили талой воды из подземных источников, получили массу впечатлений! большое спасибо.
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Спасибо большое Олегу за замечательную экскурсию! Рассказывает понятно и интересно. Маршрут шикарный, не утомительный, хотя в нашей компании был ребенок, мы не уставали от дороги, делали остановки. От экскурсии остались в полном восторге!
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Понравилось, что Олег написал сразу, в момент бронирования экскурсии, хотя до нее было еще несколько недель) Гидом был Руслан, отвечал на все наши вопросы и уточнения, нигде не торопил, было
+2
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Были на индивидуальной экскурсии в Домбай вчера, 6 октября с гидом Андреем. Нас было четверо- двое взрослых и дети, 13 и 5 лет. Нам всем очень понравилось! Андрей прекрасный гид,
+2
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Ю
Домбай зимой- сказочная красота! Головокружительные виды, захватывающие дух панорамы заснеженных гор. Эта экскурсия никого не оставит равнодушным. Олег показал самые красивые локации, рассказал интересные факты о местный достопримечательностях. По дороге
+2
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Потрясающий день в горах Кавказа!
Хочется отметить высокий профессионализм гида и прекрасную организацию тура.
Олег приехал точно к оговоренному времени (а жили мы в пригороде Пятигорска, в стороне от намеченного маршрута, но
Хочется отметить высокий профессионализм гида и прекрасную организацию тура.
Олег приехал точно к оговоренному времени (а жили мы в пригороде Пятигорска, в стороне от намеченного маршрута, но
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