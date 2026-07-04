Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

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это не вызвало проблем) на идеально чистой, оооочень комфортной машине. В течение всего дня следил за таймингом, и благодаря этому мы смогли посмотреть всё, что было намечено, и даже больше. Маршрут хорошо постороен и от дороги совсем не устаёшь - на остановках есть время насладиться великолепными видами, попить чай с мёдом, умыться родниковой водой, сделать фото.

Также Олег адаптирует маршрут с учётом погодных условий: посоветовал нам отложить обед и проехать сразу на канатку в Домбай. В итоге мы застали лучшие виды гор и солнечную погоду, а когда выезжали из посёлка, закапал дождик.

У нас была разновозрастная группа 30-70+ лет, и Олег смог сделать поездку увлекательной для каждого: было интересно послушать местные легенды и информацию о современной жизни местных.

Огромный плюс поездки с Олегом этот гибкость маршрута - по нашему желанию мы в конце тура заехали в источники, которых не было в плане.

В общем, мы остались очень довольны)

Спасибо гиду 🙌