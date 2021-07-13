Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

Из Пятигорска — в великолепный Домбай!

Горные пейзажи, древние храмы, виды на Эльбрус и заповедные места Кавказа на автомобильной экскурсии

5
12 отзывов
Приглашаю отдохнуть от городской суеты и отправиться на комфортабельном внедорожнике в край живописных долин, рек, гор и лесов.

Вы проедете через знаменитый перевал Гумбаши, увидите христианский храм X века и посетите известный курорт Домбай.

А я расскажу о народных обычаях и богатой истории Карачаево-Черкесии.
Из Пятигорска — в великолепный Домбай!
Из Пятигорска — в великолепный Домбай!
Из Пятигорска — в великолепный Домбай!
Из Пятигорска — в великолепный Домбай!
Из Пятигорска — в великолепный Домбай!
Из Пятигорска — в великолепный Домбай!
Из Пятигорска — в великолепный Домбай!
Из Пятигорска — в великолепный Домбай!
Из Пятигорска — в великолепный Домбай!
Из Пятигорска — в великолепный Домбай!
Из Пятигорска — в великолепный Домбай!
Из Пятигорска — в великолепный Домбай!
Из Пятигорска — в великолепный Домбай!
Из Пятигорска — в великолепный Домбай!
Из Пятигорска — в великолепный Домбай!
Из Пятигорска — в великолепный Домбай!
Из Пятигорска — в великолепный Домбай!
Из Пятигорска — в великолепный Домбай!
Из Пятигорска — в великолепный Домбай!
Из Пятигорска — в великолепный Домбай!
Из Пятигорска — в великолепный Домбай!

Что вас ожидает

Древний и самобытный Кавказ

Я покажу вам невероятно интересные и красивые места Карачаево-Черкесии. В программе экскурсии:

  • Перевал Гумбаши — вы проедете по одной из самых живописных дорог региона, подниметесь на высоту 2144 метра и оцените шикарный вид на Главный Кавказский хребет.
  • Сентинский храм — возведенный в далеком 965 году на территории современной Карачаево-Черкесии, он запомнится вам стройными архитектурными формами и идиллическими окружающими панорамами.
  • Река Уллу-Муруджу — один из самых чистых водоемов в России и Европе. Вы узнаете, где берут начало холодные голубые воды реки и почему они считаются целебными.
  • Тебердинский биосферный заповедник — вы полюбуетесь нетронутой природой и по желанию посетите зоопарк с редкими видами животных.
  • Домбай — в знаменитом курортном поселке вас ждут щедрое солнце, горный воздух и вид на потрясающие снежные вершины.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле: Renault Fluence (если группа меньше 3 человек) или Land Cruiser (если группа 3 человека и больше)
  • Входные билеты не включены в стоимость: Тебердинский заповедник — 200 р. с человека, канатная дорога в Домбае — 1150 р. с человека (по желанию)
  • Стоимость экскурсии указана для продолжительности 12 часов, каждый последующий час оплачивается дополнительно: + 1000 руб.
🚩 Начало и место завершения: В любом удобном для Вас месте
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Олег
Олег
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Олег, я родился и вырос в Пятигорске. Люблю фотографировать и путешествовать, туризмом занимаюсь более 10 лет. С радостью познакомлю вас с живописными уголками Кавказа.
Написать

12 реальных отзывов от туристов

Татьяна
13 июля 2021
Поездка подучилась просто потрясающей.
Дождь и нулевая видимость на самом верху Домбая не испортили впечатление, а создали, наоборот, особую атмосферу, как из фильмов)
Олег очень надежный, интеллигентный человек, делился историями по дороге, останавливался в самых лучших местах для обзора (и, кстати, о прогнозе погоды тоже предупреждал), угощал вкусным чаем и сладостями, четко рассчитывал время по дороге.
Однозначно порекомендуем всем знакомым!
О
12 июля 2021
Нам очень понравилась поездка на Домбай. Природа фантастическая: альпийские луга, хрустальные реки, величественные горы, умопомрачительные виды. Большое спасибо Олегу за то, что показал, помимо самого Домбай, столько интересных локаций по пути туда и обратно. Особое спасибо за фотографии и вкуснейший чай. Вернулись из поездки с морем впечатлений.
Е
10 июля 2021
Замечательная поездка. Интересная и насыщенная программа. Олег учитывал все наши пожелания, не торопил, давал насладиться невероятными красотами. Успели посмотреть всё и даже больше запланированного. Бонусом стали фотографии, которые Олег снимал для нас в течение поездки. И восхитительный горный чай. Если будем опять в этих краях, с удовольствием обратимся еще раз к Олегу.
Е
6 июля 2021
Очень понравилась и экскурсия и экскурсовод и фантастические виды.
Олег прекрасный экскурсовод и водитель. Мы посетили места не только, которые входят в экскурсию, а даже больше. Олег внимателен, не торопил нас, интересно рассказывал и ненавязчиво давал советы, которым мы прислушались.
Роскошные виды и вкусный чай.
Всем рекомендую эту экскурсию.
Спасибо Олег!
Я
9 июня 2021
Путешествовала одна, решила сделать себе подарок на день рождение, с выбором гида и экскурсионной программы не прогадала. Большое спасибо Олегу за интересную и душевную компанию. А главное за профессиональное сопровождение ❤️
В
28 мая 2021
Спасибо огромное. ! Олег не только большой профессионал, прекрасный водитель, удивительный рассказчик, но что очень важно с какой любовью он рассказывает о своём крае, с каким уважением он относится ко всему этносу населяющему эту благословенную землю. И конечно же прекрасное чувство юмора. Я с огромным удовольствием буду рекомендовать его своим друзьям.
И
23 мая 2021
Замечательная поездка​ и ​ море ​ впечатлений! ​ ​ Нам в машине Олега было очень удобно и комфортно. ​ Когда бронировали экскурсию, хотели​ гарантированно хороших впечатлений. ​ Все получилось, плюс ​ очень повезло с погодой. ​ Мы ​ имели​ возможность ​ в любой момент притормозить, остановиться ​ ​ и ​ сделать​ красивый кадр. ​ Олег​ несколько раз отклонялся от ​ основного маршрута, ​ показывал ​ и рассказывал​ о незаявленных ​ в описании к поездке местных достопримечательностях. Впервые (до этого ​ мы ​ два раза ездили на ​ автобусные экскурсии), ​ к красотам здешних мест, ​ наконец ​, добавился сервис. ​ А именно – ​ перекус ​ на комфортабельных остановках ​ ​ и (сорри. ) – приличные сортиры (кто ездил здесь ​ в автобусные туры, тот поймет, о чем я)

Как резюме – конечно, эта поездка не эконом, а ​ комфорт-класса. ​ Но, в ​ добавление к вышесказанному, ​ возможность помедитировать на ​ цветущих высокогорных лугах ​ на фоне Эльбруса, пробить ​ в колокол около храма​ 9 века и устроить пикник на берегу горной речки того стоит. ))
Ася
19 мая 2021
Спасибо большое Олегу за яркие эмоции и суперкомфортное путешествие.
А
9 мая 2021
Отличная поездка с посещением многих интересных и необычных мест, которые на автобусе явно не получится посетить. ! Спасибо большое Олегу за заворачивающие виды и классные локации. ! Отличная машина для такой дальней поездки. !
С
4 мая 2021
Замечательная экскурсия! Думаю, что одна из лучших, на которых мы побывали за последние полтора "ковидовских" года! Получили огромное удовольствие от общения с Олегом! Сама экскурсия длительная-13 часов(мы никуда не спешили).. но время пролетело быстро и дорога нисколько не утомила! Планируем вернуться и поездить с Олегом ещё по красивецшим местам Кавказа.
Олег, большое вам спасибо и надеемся на новую встречу!
Ю
30 апр 2021
Олег подходит к поездке не формально, с душой, и от красивейшего маршрута получаешь максимальное удовольствие, несмотря на погодные сюрпризы.
Е
25 апр 2021
Большое спасибо нашему гиду Олегу за потрясающий день, проведенных в горах, у водопадов, горных рек, на смотровых площадках, во вкусных ресторанах с беседами о Кавказе, о городах, которые проезжали (путь был длинный, машина комфортная), о местах, которые видели! Лучшее наше приключение за то время, что провели в Пятигорске. Также благодарны Олегу за то, что снимал нас и выслал большой архив по приезду. Все было очень круто, спасибо!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детей#Домбай

Олег проводит ещё 2 экскурсии

Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
от
11000
9 900
за 1-6 чел.
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
1 отзыв
Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа — к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии
Путешествие в Джилы-Су из Пятигорска
от 11 000
за 1-6 чел.
Путешествие в Джилы-Су из Пятигорска
1 отзыв
Насладиться водопадами, горами, ущельями и искупаться в горячих источниках

Еще несколько похожих предложений в Пятигорске

Экскурсия на Эльбрус из Пятигорска в мини-группе
2 500
за 1 чел.
12ч
Экскурсия на Эльбрус из Пятигорска в мини-группе
5 отзывов
по набору группы 4-8 человек
Обзорная экскурсия по Пятигорску
от 400
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Пятигорску
84 отзыва
См. календарь
Из Пятигорска — в Горную Ингушетию!
от 18 000
за 1-4 чел.
13ч
Из Пятигорска — в Горную Ингушетию!
Познакомиться с главными сокровищами Страны башен и легенд в захватывающем джип-туре
Джип-тур на Бермамыт — к лучшим видам Эльбруса!
от 8 500
за 1-6 чел.
10ч
Джип-тур на Бермамыт — к лучшим видам Эльбруса!
65 отзывов
Отправиться на встречу с фантастическими горными пейзажами и разгадать природные феномены края
Джип-тур из Пятигорска «Эльбрус и озеро Былым»
от 8 500
за 1-4 чел.
12ч
Джип-тур из Пятигорска «Эльбрус и озеро Былым»
1 отзыв
Полюбоваться бирюзовым озером, прокатиться по канатной дороге и оценить лучшие панорамы Эльбруса
Путешествие к Эльбрусу — седому великану Кавказа
от 9 500
за 1-6 чел.
10ч
Путешествие к Эльбрусу — седому великану Кавказа
3 отзыва
Подняться к заснеженным вершинам, увидеть озеро Гижгит и полюбить самобытную Кабардино-Балкарию
Джип-тур в загадочную Карачаево-Черкесию
Цена за всё – до 5 чел.
12 000
за 1-5 чел.
Джип-тур в загадочную Карачаево-Черкесию
Скальные пещеры, водопад, термальные источники, древние храмы и пикник с видом на Эльбрус
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Пятигорска
Цена за всё – до 6 чел.
12 000
за 1-6 чел.
11ч
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Пятигорска
Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
В Домбай — по древнему Шелковому пути
Цена за всё – до 5 чел.
15 000
за 1-5 чел.
13ч
В Домбай — по древнему Шелковому пути
Незабываемое путешествие в край горцев, духозахватывающих пейзажей и старинных легенд
Экскурсия в Приэльбрусье
1 200
за 1 чел.
12ч
Экскурсия в Приэльбрусье
249 отзывов
Кавказ за два дня: Железноводск, Ессентуки, Кисловодск и подножие Эльбруса
от 15 800
за 1 чел.
60ч
Кавказ за два дня: Железноводск, Ессентуки, Кисловодск и подножие Эльбруса
11 отзывов
См. календарь
Перевал Гум-Баши и гора Шоана: дорога к сердцу Кавказа
Цена за всё – до 4 чел.
10 000
за 1-4 чел.
Перевал Гум-Баши и гора Шоана: дорога к сердцу Кавказа
6 отзывов
Исследовать горные ущелья, погрузиться в традиции горцев и искупаться в термальных источниках
У нас ещё много экскурсий 😎 в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Пятигорске
🇷🇺