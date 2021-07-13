Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

Замечательная поездка и море впечатлений! Нам в машине Олега было очень удобно и комфортно. Когда бронировали экскурсию, хотели гарантированно хороших впечатлений. Все получилось, плюс очень повезло с погодой. Мы имели возможность в любой момент притормозить, остановиться и сделать красивый кадр. Олег несколько раз отклонялся от основного маршрута, показывал и рассказывал о незаявленных в описании к поездке местных достопримечательностях. Впервые (до этого мы два раза ездили на автобусные экскурсии), к красотам здешних мест, наконец , добавился сервис. А именно – перекус на комфортабельных остановках и (сорри. ) – приличные сортиры (кто ездил здесь в автобусные туры, тот поймет, о чем я)
Как резюме – конечно, эта поездка не эконом, а комфорт-класса. Но, в добавление к вышесказанному, возможность помедитировать на цветущих высокогорных лугах на фоне Эльбруса, пробить в колокол около храма 9 века и устроить пикник на берегу горной речки того стоит. ))