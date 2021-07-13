Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

Замечательная поездка​ и ​ море ​ впечатлений! ​ ​ Нам в машине Олега было очень удобно и комфортно. ​ Когда бронировали экскурсию, хотели​ гарантированно хороших впечатлений. ​ Все получилось, плюс ​ очень повезло с погодой. ​ Мы ​ имели​ возможность ​ в любой момент притормозить, остановиться ​ ​ и ​ сделать​ красивый кадр. ​ Олег​ несколько раз отклонялся от ​ основного маршрута, ​ показывал ​ и рассказывал​ о незаявленных ​ в описании к поездке местных достопримечательностях. Впервые (до этого ​ мы ​ два раза ездили на ​ автобусные экскурсии), ​ к красотам здешних мест, ​ наконец ​, добавился сервис. ​ А именно – ​ перекус ​ на комфортабельных остановках ​ ​ и (сорри. ) – приличные сортиры (кто ездил здесь ​ в автобусные туры, тот поймет, о чем я)



Как резюме – конечно, эта поездка не эконом, а ​ комфорт-класса. ​ Но, в ​ добавление к вышесказанному, ​ возможность помедитировать на ​ цветущих высокогорных лугах ​ на фоне Эльбруса, пробить ​ в колокол около храма​ 9 века и устроить пикник на берегу горной речки того стоит. ))