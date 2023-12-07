Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в древнем аланском храме и залезть в Сырную пещеру в мини-группе
Мы проедем по самому высокому перевалу в России, отыщем дырки от сыра в Сырной пещере, посетим храм 10 века, полюбуемся Туманным озером. А затем канатная дорога поднимет вас на высоту более 3000 метров — к вершине «Мусса-Ачитара».
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 700 ₽
Описание
Что вас ожидает
Перевал Гум-Баши. Он занимает первое место среди самых высоких перевалов России, по которым проложены автомобильные трассы. С вершины открываются неповторимые виды на Эльбрус и Кавказский хребет. На перевале есть кафе, где мы можем остановиться перекусить.
Сырная пещера. Она состоит из песчаника и по виду действительно напоминает пористый сыр. На самом деле такие углубления — результат выветривания под воздействием различных природных явлений: ветра, дождя, снега.
Древний аланский храм (Шоанинский). Построен аланами ещё до крещения Руси во второй половине 10 века и считается одним из старейших на территории России.
Озеро Кара-кёль — ещё один долгожитель маршрута, которому около 8-10 тысяч лет. Проедем по его берегу.
Ущелье Гоначхир (посещаем в тёплое время года вместо Шоанинского храма) называют одним из самых красивых мест Европы. По ущелью проходит часть Военно-Сухумской дороги, которая когда-то соединяла Черкесск и Сухум — столицу Абхазии.
Туманное озеро. Ещё его называют форелевым, так как когда-то здесь проводился эксперимент по разведению форели. Расскажем, почему он не удался.
Река Уллу-Муруджу с самой чистой прозрачно-бирюзовой ледниковой водой в России. Вокруг её окружает елово-буковая роща и многолетние деревья. Вы ощутите этот потрясающий аромат хвои!
Канатная дорога к вершине «Мусса-Ачитара» (3012м). Со смотровых площадок вам откроется обзор на все четыре стороны света. Летом вас удивит альпийское разнотравье, зимой — роскошные снежные шапки на вершинах соседних гор, осенью — золото листьев в сочетании с зеленью хвойных деревьев, а весной — цветение кустарников рододендрона на склонах.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортных внедорожниках/минивэнах
- Возьмите с собой паспорт и наличные деньги, а также солнцезащитные очки и дождевик
- Накануне ближе к 20:00 отправим вам информацию о точном времени выезда и номер водителя-гида на вотсап. Будем ждать вас по вашему адресу.
- Программа может быть изменена в связи с погодными условиями
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Билет на канатную дорогу в Домбае — 1400-1600 руб. в зависимости от типа подъёмника и возраста участников
- Питание в кафе (по желанию) — около 600 руб. Также вы можете взять перекус и питьевую воду с собой.
- Трансфер до древнего храма — 200 руб. В тёплое время года вместо храма посещаем Гоначхирское ущелье и озеро Туманлы-Кель — 300 руб.
в понедельник, вторник, среду и субботу в 06:45, в четверг в 06:30, в пятницу и воскресенье в 06:40
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, вторник, среду и субботу в 06:45, в четверг в 06:30, в пятницу и воскресенье в 06:40Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.