Мои заказы

Сердце гор: из Пятигорска - в Домбай

Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру
Домбай называют «сердцем гор», так как он действительно окружён ими со всех сторон. Наш маршрут пройдёт по живописному ущелью через аулы.

Мы проедем по самому высокому перевалу в России, отыщем дырки от сыра в Сырной пещере, посетим храм 10 века, полюбуемся Туманным озером. А затем канатная дорога поднимет вас на высоту более 3000 метров — к вершине Мусса-Ачитара.
5
189 отзывов
Сердце гор: из Пятигорска - в Домбай
Сердце гор: из Пятигорска - в Домбай
Сердце гор: из Пятигорска - в Домбай

Описание экскурсии

Перевал Гумбаши. Он занимает первое место среди самых высоких перевалов России, по которым проложены автомобильные трассы. С вершины открываются неповторимые виды на Эльбрус и Кавказский хребет. На перевале есть кафе, где мы можем остановиться перекусить.

Сырная пещера. Она состоит из песчаника и по виду действительно напоминает пористый сыр. На самом деле такие углубления — результат выветривания под воздействием различных природных явлений: ветра, дождя, снега.

Древний аланский храм (Шоанинский). Построен аланами ещё до крещения Руси во второй половине 10 века и считается одним из старейших на территории России.

Озеро Кара-кёль — ещё один долгожитель маршрута, которому около 8-10 тысяч лет. Проедем по его берегу.

Ущелье Гоначхир (можем посетить в тёплое время года вместо Шоанинского храма), которое называют одним из самых красивых мест Европы. По ущелью проходит часть Военно-Сухумской дороги, которая когда-то соединяла Черкесск и Сухум — столицу Абхазии. Там же находится озеро Туманлы-Кель. Ещё его называют форелевым — когда-то здесь проводился эксперимент по разведению форели. Расскажем, почему он не удался.

Туманное озеро. Ещё его называют форелевым, так как когда-то здесь проводился эксперимент по разведению форели. Расскажем, почему он не удался.

Канатная дорога к вершине «Мусса-Ачитара» (3012м). Со смотровых площадок вам откроется обзор на все четыре стороны света. Летом вас удивит альпийское разнотравье, зимой — роскошные снежные шапки на вершинах соседних гор, осенью — золото листьев в сочетании с зеленью хвойных деревьев, а весной — цветение кустарников рододендрона на склонах.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельных внедорожниках/минивэнах
  • Программа может быть изменена из-за погоды
  • С животными посещение экскурсии запрещено
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы:

  • питание в кафе — около 700 ₽ за чел. (при желании можно взять с собой перекус и питьевую воду)
  • трансфер к Шоанинскому храму — 300 ₽ за чел.
  • билеты на канатную дорогу в Домбае: взрослый — 3300 ₽, детский — 2350 ₽ (подъём до высоты 3146 м)

в понедельник, вторник, среду и субботу в 06:45, в четверг в 06:30, в пятницу и воскресенье в 06:40

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 13 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и субботу в 06:45, в четверг в 06:30, в пятницу и воскресенье в 06:40
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 9264 туристов
Добро пожаловать на Северный Кавказ! Нас зовут Виктор и Наталья, с 2014 года мы руководим туристическим клубом и вместе с нашей командой показываем гостям красоту этого удивительного региона. Наши гиды
читать дальшеуменьшить

— не просто рассказчики, а увлечённые исследователи, которых объединяет любовь к своему делу и желание делиться знаниями. Мы стремимся сделать знакомство с Северным Кавказом доступным, интересным и по-настоящему увлекательным. Наши экскурсии — это живой диалог, благодаря которому гости не только любуются природой, но и глубже понимают историю, культуру и традиции региона. Особенно нам нравится сочетать природные красоты с рассказами о людях и событиях, которые сформировали Кавказ. Мы не проводим шаблонные туры: учитываем интересы гостей, гибко подстраиваем маршрут и уделяем большое внимание безопасности и комфорту. Для нас каждая поездка — это возможность подарить яркие эмоции и вдохновить на новые путешествия.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 189 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
186
4
2
3
2
1
1
Наталья
Ездили в Домбай с гидом Вовой. У нас был самый лучший гид и отличная группа. Посмотрели все локации и даже больше. Когда приехали, канатка не работала по тех. Причинам. Но
читать дальшеуменьшить

пошли на другие подъемники и все таки поднялись в горы. За что спасибо Гиду. Вова очень следил за нашей безопасностью. Даже высунувшись в люк покатались с красивейшим видом на горы. Эмоций куча, поездка супер. Ну и сам Домбай это само собой красота.

Ездили в Домбай с гидом Вовой. У нас был самый лучший гид и отличная группа. Посмотрели
Ездили в Домбай с гидом Вовой. У нас был самый лучший гид и отличная группа. Посмотрели
Ездили в Домбай с гидом Вовой. У нас был самый лучший гид и отличная группа. Посмотрели
Ездили в Домбай с гидом Вовой. У нас был самый лучший гид и отличная группа. Посмотрели
Ездили в Домбай с гидом Вовой. У нас был самый лучший гид и отличная группа. Посмотрели
Ездили в Домбай с гидом Вовой. У нас был самый лучший гид и отличная группа. Посмотрели
Ездили в Домбай с гидом Вовой. У нас был самый лучший гид и отличная группа. Посмотрели
Ездили в Домбай с гидом Вовой. У нас был самый лучший гид и отличная группа. Посмотрели+2
Ездили в Домбай с гидом Вовой. У нас был самый лучший гид и отличная группа. Посмотрели
Ездили в Домбай с гидом Вовой. У нас был самый лучший гид и отличная группа. Посмотрели
Вам был полезен этот отзыв?
И
У нас был экскурсовод Марк.
всё прошло комфортно и спокойно.
Было очень интересно, горы просто волшебные! Маршрут завораживает 😍 ездили в компании подростков им очень понравилось!
рекомендую маршрут 🗺️ Так же нам посоветовали
читать дальшеуменьшить

по обедать в кафе с прекрасным видом, мы пришли нам очень понравилось мы и остались там на обед. Было и вкусно и 😍 красиво пробовали чебуреки с малиной и мороженным они очень необычные

У нас был экскурсовод Марк.
У нас был экскурсовод Марк.
У нас был экскурсовод Марк.
У нас был экскурсовод Марк.
У нас был экскурсовод Марк.
У нас был экскурсовод Марк.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Прекрасным ранним солнечным июльским утром под чутким руководством восхитительного гида Игоря мы отправились в яркое и увлекательное автопутешествие на комфортабельном автомобиле. Игорь обладает прекрасными вокальными данными и талантом создавать тёплую,
читать дальшеуменьшить

душевную атмосферу между совершенно незнакомыми людьми. Всю поездку нашу группу не покидала лёгкость и непринуждённость в общении. Во время следования по маршруту Игорь делился интересными историческими фактами о жизни и быте местного населения. На обратном пути все вместе пели песни, получилась отличная разрядка. Игорь очень аккуратный, внимательный водитель. Ещё он оперативно и профессионально сделает фото на ваш телефон.
У нас остались самые положительные впечатления. Очень рекомендую данную поездку и именно с гидом Игорем!

Прекрасным ранним солнечным июльским утром под чутким руководством восхитительного гида Игоря мы отправились в яркое и
Прекрасным ранним солнечным июльским утром под чутким руководством восхитительного гида Игоря мы отправились в яркое и
Прекрасным ранним солнечным июльским утром под чутким руководством восхитительного гида Игоря мы отправились в яркое и
Прекрасным ранним солнечным июльским утром под чутким руководством восхитительного гида Игоря мы отправились в яркое и
Прекрасным ранним солнечным июльским утром под чутким руководством восхитительного гида Игоря мы отправились в яркое и
Прекрасным ранним солнечным июльским утром под чутким руководством восхитительного гида Игоря мы отправились в яркое и
Прекрасным ранним солнечным июльским утром под чутким руководством восхитительного гида Игоря мы отправились в яркое и
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Домбай однозначно нужно посетить! это великолепное место🔥🔥🔥 Дорога от Пятигорска длинная и местами не очень некомфортная, нужно быть к этому готовым. Перевал Гумбаши прекрасен, стоит внимания однозначно, но важна хорошая
читать дальшеуменьшить

погода ✨ Сам Домбай с его подьемами на вершины- выше всяких похвал! в программе есть несколько совсем неинтересных для меня локаций: сырная пещера, озеро Каракёль, Шаонинский храм особенно после красот Домбая - совсем скучные места. Просто трата времени- занимает в совокупности чуть больше 2 часов. но совершенно неинтересно! Очень рекомендую взять на Домбае перекус и устроить пикник на вершине, это невероятно 💫Сидеть в местных забегаловках не так интересно. В поездке мы чувствовали себя в безопасности, гид Иван вел автомобиль профессионально, также он был внимателен ко всем туристов, откликался на любые просьбы и пожелания.

Домбай однозначно нужно посетить! это великолепное место🔥🔥🔥 Дорога от Пятигорска длинная и местами не очень некомфортная,
Домбай однозначно нужно посетить! это великолепное место🔥🔥🔥 Дорога от Пятигорска длинная и местами не очень некомфортная,
Домбай однозначно нужно посетить! это великолепное место🔥🔥🔥 Дорога от Пятигорска длинная и местами не очень некомфортная,
Домбай однозначно нужно посетить! это великолепное место🔥🔥🔥 Дорога от Пятигорска длинная и местами не очень некомфортная,
Домбай однозначно нужно посетить! это великолепное место🔥🔥🔥 Дорога от Пятигорска длинная и местами не очень некомфортная,
Домбай однозначно нужно посетить! это великолепное место🔥🔥🔥 Дорога от Пятигорска длинная и местами не очень некомфортная,
Домбай однозначно нужно посетить! это великолепное место🔥🔥🔥 Дорога от Пятигорска длинная и местами не очень некомфортная,
Домбай однозначно нужно посетить! это великолепное место🔥🔥🔥 Дорога от Пятигорска длинная и местами не очень некомфортная,
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Были на экскурсии с Тамарой 10 июня. До сих пор в восторге!!! Это одна из лучших экскурсий где мы когда либо были, благо опыт большой. Начну с организации - всё
читать дальшеуменьшить

продумано до мелочей и не смотря на тайминг, мы ни куда не мчались, а гуляли, наслаждались путешествием и дорогой. Заезжали на обед в прекрасное кафе с отличной домашней кухней. Ооочень душевное место: очень вкусно, недорого, прекрасный выбор национальной кухни. Наливочка как лекарство от организаторов очень приятный бонус))) А теперь о самом главном, о нашем гиде Тамаре, без которой всё могло быть по другому. С первых минут, как сели в машину, почувствовали себя старыми добрыми друзьями. Подача информации это отдельный вид искусства. Это не описать, это надо слышать. Всё структурировано, с юмором, и даже немного с актёрской подачей. На протяжении всего маршрута мы чувствовали, что в надёжных руках. Везде где нужно было с нами или давала чёткие инструкции, говорила, на что обратить внимание. В общем Тамара, мы твои на веки. Ещё вернёмся, и на Эльбрус только с тобой!!! Ты лучшая!!!!

Были на экскурсии с Тамарой 10 июня. До сих пор в восторге!!! Это одна из лучших
Были на экскурсии с Тамарой 10 июня. До сих пор в восторге!!! Это одна из лучших
Были на экскурсии с Тамарой 10 июня. До сих пор в восторге!!! Это одна из лучших
Были на экскурсии с Тамарой 10 июня. До сих пор в восторге!!! Это одна из лучших
Были на экскурсии с Тамарой 10 июня. До сих пор в восторге!!! Это одна из лучших
Виктор
Виктор
Ответ организатора:
Спасибо вам за такой яркий и душевный отзыв! 😍

Рады, что экскурсия оставила столько хороших впечатлений — и что вы оценили
читать дальшеуменьшить

и маршрут, и кафе, и, конечно, Тамару. Когда гости чувствуют себя как с давними друзьями — это и есть наша главная цель.

Ждём вас снова в путешествиях! 😊

Вам был полезен этот отзыв?
Евгения
Долго думала, писать этот отзыв или нет. За почти 40 лет жизни и более чем сотню экскурсий это первый случай, когда гид довёл меня до слёз. возможно, кому-то эта информация
читать дальшеуменьшить

поможет при выборе экскурсии.

Экскурсия на Домбай 24 июня. гид Рома.

Сразу хочу сказать: к знаниям гида у меня нет никаких вопросов. Он отлично знает материал, интересно рассказывает об истории, традициях и местности. Сама экскурсия по маршруту, видам и информации заслуживает твёрдой 5+. Домбай оказался, без преувеличения, одной из самых красивых локаций, которые я когда-либо видела.

Но, к сожалению, впечатление было сильно испорчено поведением гида.

При первой встрече утром я сразу предупредила, что очень боюсь высоты. Это моя личная проблема и я умею с ней справляться. Я лишь спросила, можно ли, если станет совсем тяжело, не подниматься на канатной дороге. Специально выбирала экскурсию так, чтобы помимо горы были и другие красивые локации. В ответ гид довольно резко спросил, зачем я вообще поехала, если не собираюсь подниматься. Тогда я не придала этому значения и решила, что всё-таки попробую преодолеть свой страх.

По дороге ему позвонили и сообщили, что канатная дорога сломалась. Честно говоря, я даже немного обрадовалась и подумала, что, значит, так тому и быть. Но к нашему приезду её уже починили, и было принято решение подниматься.

После новости о неисправности мне стало ещё тревожнее, но я всё равно решила ехать.

Когда кабинка тронулась я просто закрыла глаза, мне буквально была нужна одна минута, чтобы успокоиться и привыкнуть к высоте. Я не кричала, не устраивала истерику и никому не мешала. Мне действительно нужна была всего одна минута. Уверена, если бы мне просто дали эту минуту, такой ситуации вообще не возникло бы.

Вместо этого гид начал громко звать меня по имени, требовать, чтобы я обернулась и смотрела вниз в пропасть, повышать голос и говорить, что я всех подвожу и что непонятно, зачем я вообще сюда приехала. Я пыталась объяснить, что мне нужно буквально пару минут, но меня перебивали и продолжали давить и кричать.

В результате я расплакалась прямо в кабинке. Мне было очень неловко перед другими девушками из нашей группы, но остановить слёзы я уже не могла.

На следующем участке, где были открытые подъёмники, гид продолжал уговаривать меня смотреть вниз, вцепился в мою руку и несколько раз пытался развернуть к пропасти. Я снова просила этого не делать, но меня слышали.

Когда мы поднялись наверх и пришли в кафе, гид при всей группе сказал, что «обиделся» на меня. До сих пор не понимаю, за что и зачем вообще это было говорить. Я никому не испортила экскурсию, не отказалась подниматься и не мешала группе. Единственное, о чём я попросила это дать мне минуту прийти в себя.

В конце экскурсии он даже с улыбкой сказал, что, наверное, помог мне победить страх высоты. Нет, не помог. Думаю, мало кому крики, давление и попытки заставить человека смотреть туда, куда ему страшно, помогают справиться с панической атакой.

Вся экскурсия вместе с дорогой, подъёмниками, питанием и дополнительными расходами обошлась мне примерно в 10 000 рублей. Это немаленькие деньги и меньше всего ожидаешь, что за собственные деньги окажешься в ситуации, где незнакомый человек будет кричать на меня из-за моего страха. Мы увиделись впервые в жизни. Он не мой родственник, не мой друг и не мой воспитатель. Поэтому я искренне считаю, что ни один гид не имеет права разговаривать с туристом в подобном тоне, тем более в момент, когда человеку объективно страшно. он не переставал кричать даже уже видя меня в слезах и истерике от ужаса.

Все люди разные. Особенно в профессии гида, где ежедневно встречаются туристы с разными характерами, возрастом и страхами. Мне кажется, уважение к личным границам это основа общения. Если человек спокойно просит дать ему минуту и не заставлять его делать то, к чему он сейчас не готов, это стоит просто принять.

Отдельно отмечу, что на протяжении всей экскурсии гид позволял себе резкие комментарии в адрес окружающих. Например, сделал замечание незнакомому мужчине в длинных шортах и сказал ему, что у него кривые ноги. Также неоднократно высказывал свои личные взгляды на роль женщин, утверждая, что их обязанность обслуживать мужчин, а современные женщины получили слишком много прав. В какой-то момент он даже заявил, что «ни один настоящий кавказский мужчина не любит своих детей».

При этом гид постоянно подчёркивал свою праведность и рассуждал о правильном образе жизни, однако в свободные минуты смотрел на телефоне ролики, практически полностью состоящие из нецензурной брани. Я не имею ничего против чужих привычек или чувства юмора, но подобное сочетание выглядело, мягко говоря, странно и производило впечатление двойных стандартов.

Ещё раз подчеркну: мой отзыв не о взглядах гида на жизнь. Каждый имеет право на собственное мнение. Мой отзыв о профессиональном поведении. Экскурсовод может быть каким угодно человеком в личной жизни, но турист, который заплатил за экскурсию, вправе рассчитывать на уважительное отношение и спокойное общение.

Ещё раз скажу: знания гида, сам маршрут и красоты Домбая заслуживают самой высокой оценки. Именно поэтому особенно обидно, что воспоминания об одной из самых красивых экскурсий в моей жизни теперь связаны не только с потрясающими видами, но и с этой ситуацией.

Ставлю 4 звезды только потому, что сама экскурсия действительно великолепная. Но если вам важны уважительное отношение, спокойная атмосфера или вы, как и я, боитесь высоты, советую учитывать этот опыт при выборе экскурсии и если вам попадется Рома, учитывать его не простой характер

Долго думала, писать этот отзыв или нет. За почти 40 лет жизни и более чем сотню
Долго думала, писать этот отзыв или нет. За почти 40 лет жизни и более чем сотню
Долго думала, писать этот отзыв или нет. За почти 40 лет жизни и более чем сотню
Долго думала, писать этот отзыв или нет. За почти 40 лет жизни и более чем сотню
Долго думала, писать этот отзыв или нет. За почти 40 лет жизни и более чем сотню
Долго думала, писать этот отзыв или нет. За почти 40 лет жизни и более чем сотню
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Пятигорска

Похожие экскурсии на «Сердце гор: из Пятигорска - в Домбай»

Домбай и его живописные окрестности - в мини-группе
Джиппинг
На машине
Канатная дорога
10 часов
22 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Домбай и его живописные окрестности - в мини-группе
Погрузитесь в мир природных красот и древних тайн во время увлекательной экскурсии в Домбай. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля в КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00 и 08:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
4200 ₽ за человека
Из Пятигорска в сказочный Домбай - в мини-группе
На машине
Канатная дорога
12 часов
64 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Из Пятигорска в сказочный Домбай - в мини-группе
Сырные пещеры, Шоанинский храм, река Уллу-Муруджу и захватывающие виды с канатной дороги
Начало: В удобном вам месте в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:00 и 06:30
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
4500 ₽ за человека
Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм, Гумбаши, Кара-кёль
Канатная дорога
На микроавтобусе
12 часов
-
16%
929 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм, Гумбаши, Кара-кёль
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
4200 ₽5000 ₽ за человека
Насыщенное путешествие на Домбай в мини-группе из Пятигорска
Джиппинг
На машине
Канатная дорога
На микроавтобусе
12 часов
37 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Насыщенное путешествие на Домбай в мини-группе из Пятигорска
Перевал Гумбаши, Сырные пещеры, озеро Кара-Кёль, горная река и подъём на Мусса-Ачитару
Начало: У места вашего проживания в Пятигорске или Кислово...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
4200 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пятигорске
4200 ₽ за человека