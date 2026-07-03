Мы проедем по самому высокому перевалу в России, отыщем дырки от сыра в Сырной пещере, посетим храм 10 века, полюбуемся Туманным озером. А затем канатная дорога поднимет вас на высоту более 3000 метров — к вершине Мусса-Ачитара.
Описание экскурсии
Перевал Гумбаши. Он занимает первое место среди самых высоких перевалов России, по которым проложены автомобильные трассы. С вершины открываются неповторимые виды на Эльбрус и Кавказский хребет. На перевале есть кафе, где мы можем остановиться перекусить.
Сырная пещера. Она состоит из песчаника и по виду действительно напоминает пористый сыр. На самом деле такие углубления — результат выветривания под воздействием различных природных явлений: ветра, дождя, снега.
Древний аланский храм (Шоанинский). Построен аланами ещё до крещения Руси во второй половине 10 века и считается одним из старейших на территории России.
Озеро Кара-кёль — ещё один долгожитель маршрута, которому около 8-10 тысяч лет. Проедем по его берегу.
Ущелье Гоначхир (можем посетить в тёплое время года вместо Шоанинского храма), которое называют одним из самых красивых мест Европы. По ущелью проходит часть Военно-Сухумской дороги, которая когда-то соединяла Черкесск и Сухум — столицу Абхазии. Там же находится озеро Туманлы-Кель. Ещё его называют форелевым — когда-то здесь проводился эксперимент по разведению форели. Расскажем, почему он не удался.
Туманное озеро. Ещё его называют форелевым, так как когда-то здесь проводился эксперимент по разведению форели. Расскажем, почему он не удался.
Канатная дорога к вершине «Мусса-Ачитара» (3012м). Со смотровых площадок вам откроется обзор на все четыре стороны света. Летом вас удивит альпийское разнотравье, зимой — роскошные снежные шапки на вершинах соседних гор, осенью — золото листьев в сочетании с зеленью хвойных деревьев, а весной — цветение кустарников рододендрона на склонах.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельных внедорожниках/минивэнах
- Программа может быть изменена из-за погоды
- С животными посещение экскурсии запрещено
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
- питание в кафе — около 700 ₽ за чел. (при желании можно взять с собой перекус и питьевую воду)
- трансфер к Шоанинскому храму — 300 ₽ за чел.
- билеты на канатную дорогу в Домбае: взрослый — 3300 ₽, детский — 2350 ₽ (подъём до высоты 3146 м)
в понедельник, вторник, среду и субботу в 06:45, в четверг в 06:30, в пятницу и воскресенье в 06:40
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4200 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
всё прошло комфортно и спокойно.
Было очень интересно, горы просто волшебные! Маршрут завораживает 😍 ездили в компании подростков им очень понравилось!
рекомендую маршрут 🗺️ Так же нам посоветовали
Рады, что экскурсия оставила столько хороших впечатлений — и что вы оценили