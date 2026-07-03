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поможет при выборе экскурсии.



Экскурсия на Домбай 24 июня. гид Рома.



Сразу хочу сказать: к знаниям гида у меня нет никаких вопросов. Он отлично знает материал, интересно рассказывает об истории, традициях и местности. Сама экскурсия по маршруту, видам и информации заслуживает твёрдой 5+. Домбай оказался, без преувеличения, одной из самых красивых локаций, которые я когда-либо видела.



Но, к сожалению, впечатление было сильно испорчено поведением гида.



При первой встрече утром я сразу предупредила, что очень боюсь высоты. Это моя личная проблема и я умею с ней справляться. Я лишь спросила, можно ли, если станет совсем тяжело, не подниматься на канатной дороге. Специально выбирала экскурсию так, чтобы помимо горы были и другие красивые локации. В ответ гид довольно резко спросил, зачем я вообще поехала, если не собираюсь подниматься. Тогда я не придала этому значения и решила, что всё-таки попробую преодолеть свой страх.



По дороге ему позвонили и сообщили, что канатная дорога сломалась. Честно говоря, я даже немного обрадовалась и подумала, что, значит, так тому и быть. Но к нашему приезду её уже починили, и было принято решение подниматься.



После новости о неисправности мне стало ещё тревожнее, но я всё равно решила ехать.



Когда кабинка тронулась я просто закрыла глаза, мне буквально была нужна одна минута, чтобы успокоиться и привыкнуть к высоте. Я не кричала, не устраивала истерику и никому не мешала. Мне действительно нужна была всего одна минута. Уверена, если бы мне просто дали эту минуту, такой ситуации вообще не возникло бы.



Вместо этого гид начал громко звать меня по имени, требовать, чтобы я обернулась и смотрела вниз в пропасть, повышать голос и говорить, что я всех подвожу и что непонятно, зачем я вообще сюда приехала. Я пыталась объяснить, что мне нужно буквально пару минут, но меня перебивали и продолжали давить и кричать.



В результате я расплакалась прямо в кабинке. Мне было очень неловко перед другими девушками из нашей группы, но остановить слёзы я уже не могла.



На следующем участке, где были открытые подъёмники, гид продолжал уговаривать меня смотреть вниз, вцепился в мою руку и несколько раз пытался развернуть к пропасти. Я снова просила этого не делать, но меня слышали.



Когда мы поднялись наверх и пришли в кафе, гид при всей группе сказал, что «обиделся» на меня. До сих пор не понимаю, за что и зачем вообще это было говорить. Я никому не испортила экскурсию, не отказалась подниматься и не мешала группе. Единственное, о чём я попросила это дать мне минуту прийти в себя.



В конце экскурсии он даже с улыбкой сказал, что, наверное, помог мне победить страх высоты. Нет, не помог. Думаю, мало кому крики, давление и попытки заставить человека смотреть туда, куда ему страшно, помогают справиться с панической атакой.



Вся экскурсия вместе с дорогой, подъёмниками, питанием и дополнительными расходами обошлась мне примерно в 10 000 рублей. Это немаленькие деньги и меньше всего ожидаешь, что за собственные деньги окажешься в ситуации, где незнакомый человек будет кричать на меня из-за моего страха. Мы увиделись впервые в жизни. Он не мой родственник, не мой друг и не мой воспитатель. Поэтому я искренне считаю, что ни один гид не имеет права разговаривать с туристом в подобном тоне, тем более в момент, когда человеку объективно страшно. он не переставал кричать даже уже видя меня в слезах и истерике от ужаса.



Все люди разные. Особенно в профессии гида, где ежедневно встречаются туристы с разными характерами, возрастом и страхами. Мне кажется, уважение к личным границам это основа общения. Если человек спокойно просит дать ему минуту и не заставлять его делать то, к чему он сейчас не готов, это стоит просто принять.



Отдельно отмечу, что на протяжении всей экскурсии гид позволял себе резкие комментарии в адрес окружающих. Например, сделал замечание незнакомому мужчине в длинных шортах и сказал ему, что у него кривые ноги. Также неоднократно высказывал свои личные взгляды на роль женщин, утверждая, что их обязанность обслуживать мужчин, а современные женщины получили слишком много прав. В какой-то момент он даже заявил, что «ни один настоящий кавказский мужчина не любит своих детей».



При этом гид постоянно подчёркивал свою праведность и рассуждал о правильном образе жизни, однако в свободные минуты смотрел на телефоне ролики, практически полностью состоящие из нецензурной брани. Я не имею ничего против чужих привычек или чувства юмора, но подобное сочетание выглядело, мягко говоря, странно и производило впечатление двойных стандартов.



Ещё раз подчеркну: мой отзыв не о взглядах гида на жизнь. Каждый имеет право на собственное мнение. Мой отзыв о профессиональном поведении. Экскурсовод может быть каким угодно человеком в личной жизни, но турист, который заплатил за экскурсию, вправе рассчитывать на уважительное отношение и спокойное общение.



Ещё раз скажу: знания гида, сам маршрут и красоты Домбая заслуживают самой высокой оценки. Именно поэтому особенно обидно, что воспоминания об одной из самых красивых экскурсий в моей жизни теперь связаны не только с потрясающими видами, но и с этой ситуацией.



Ставлю 4 звезды только потому, что сама экскурсия действительно великолепная. Но если вам важны уважительное отношение, спокойная атмосфера или вы, как и я, боитесь высоты, советую учитывать этот опыт при выборе экскурсии и если вам попадется Рома, учитывать его не простой характер