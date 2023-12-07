Домбай называют «сердцем гор», так как он действительно окружён ими со всех сторон. Наш маршрут пройдёт по живописному ущелью через аулы. Мы проедем по самому высокому перевалу в России, отыщем дырки от сыра в Сырной пещере, посетим храм 10 века, полюбуемся Туманным озером. А затем канатная дорога поднимет вас на высоту более 3000 метров — к вершине «Мусса-Ачитара».

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Перевал Гум-Баши. Он занимает первое место среди самых высоких перевалов России, по которым проложены автомобильные трассы. С вершины открываются неповторимые виды на Эльбрус и Кавказский хребет. На перевале есть кафе, где мы можем остановиться перекусить.

Сырная пещера. Она состоит из песчаника и по виду действительно напоминает пористый сыр. На самом деле такие углубления — результат выветривания под воздействием различных природных явлений: ветра, дождя, снега.

Древний аланский храм (Шоанинский). Построен аланами ещё до крещения Руси во второй половине 10 века и считается одним из старейших на территории России.

Озеро Кара-кёль — ещё один долгожитель маршрута, которому около 8-10 тысяч лет. Проедем по его берегу.

Ущелье Гоначхир (посещаем в тёплое время года вместо Шоанинского храма) называют одним из самых красивых мест Европы. По ущелью проходит часть Военно-Сухумской дороги, которая когда-то соединяла Черкесск и Сухум — столицу Абхазии.

Туманное озеро. Ещё его называют форелевым, так как когда-то здесь проводился эксперимент по разведению форели. Расскажем, почему он не удался.

Река Уллу-Муруджу с самой чистой прозрачно-бирюзовой ледниковой водой в России. Вокруг её окружает елово-буковая роща и многолетние деревья. Вы ощутите этот потрясающий аромат хвои!

Канатная дорога к вершине «Мусса-Ачитара» (3012м). Со смотровых площадок вам откроется обзор на все четыре стороны света. Летом вас удивит альпийское разнотравье, зимой — роскошные снежные шапки на вершинах соседних гор, осенью — золото листьев в сочетании с зеленью хвойных деревьев, а весной — цветение кустарников рододендрона на склонах.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортных внедорожниках/минивэнах

Возьмите с собой паспорт и наличные деньги, а также солнцезащитные очки и дождевик

Накануне ближе к 20:00 отправим вам информацию о точном времени выезда и номер водителя-гида на вотсап. Будем ждать вас по вашему адресу.

Программа может быть изменена в связи с погодными условиями

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы