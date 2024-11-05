В глубине гор Карачаево-Черкесии спрятался небольшой поселок. Он знаменит своим горнолыжным курортом. Туда мы и отправимся.
У нас будет целый день, чтобы насладиться красотой Кавказских гор, поднятся на вершину на канатной дороге. Побудьте наедине с природой без городского шума и суматохи.
У нас будет целый день, чтобы насладиться красотой Кавказских гор, поднятся на вершину на канатной дороге. Побудьте наедине с природой без городского шума и суматохи.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30
Описание экскурсии
Ваше путешествие в поселок Домбай станет настоящим приключением. Вы пройдете по части исторического Шелкового пути и сможете насладиться множеством достопримечательностей, включая:
- поселок Домбай;
- канатные дороги (открытые и закрытые подъёмники);
- горнолыжные трассы.
Важная информация
Перед отправлением убедитесь, что у вас есть все необходимые вещи. Рекомендуется взять с собой:
- паспорт РФ;
- свидетельство о рождении ребёнка (это очень важно);
- воду;
- питание;
- тёплые вещи;
- дождевик;
- удобную обувь;
- головной убор;
- рюкзак;
- купальник;
- полотенца.
Подготовьтесь к незабываемым впечатлениям и активному отдыху на свежем воздухе!
Ежедневно с 6:30 до 7:00 утра мы начинаем забирать всех гостей, с адреса проживания.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Предлагаемые локации к посещению:
- Гора Кольцо
- Перевал Гум-Баши
- Храмы Сентинский или Шоанинский
- Гоначхирское ущелье
- Гостиница «Тарелка»
- Гора Мусса - Ачитара
- Подъем на канатке
- Озеро Туманлы-Кёль
- Озеро Кара-Кёль
- Река Уллу-Муруджу
- Река Гоначхир
Что включено
- Отправление и прибытие в удобное место (дом, гостиница, санаторий и т. д.)
- Проведение экскурсии гидом.
Что не входит в цену
- Экологический сбор в Гоначхирском ущелье 300 руб. /чел.
- Экологический сбор в биосферном заповеднике 200 руб. /чел.
- Канатные дороги по тарифу
Место начала и завершения?
Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 6:30 до 7:00 утра мы начинаем забирать всех гостей, с адреса проживания.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
- При себе иметь: паспорт РФ и свидетельство о рождении ребёнка (важно)
- Воду
- Питание
- Тёплые вещи
- Дождевик
- Удобную обувь
- Головной убор
- Рюкзак
- Купальник
- Полотенца
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
5 ноя 2024
Очень замечательная экскурсия, места волшебные. Горы и реки очень красивые! Большое спасибо экскурсоводу за содержательный рассказ и внимательное отношение, рекомендуем Антона.
Л
Лейсан
2 сен 2024
Хочу поблагодарить за прекрасную поездку на Домбай 1.09.2024 г и особенно нашего замечательного профессионального гида Антона. Отличная организация тура, много удивительно красивых локаций по пути к Домбай, Домбай это любовь
М
Марина
28 авг 2024
Сегодня вернулись с экскурсии на Домбай. Антон- настоящий мастер своего дела: масса полезной, интересной и остроумной информации, чётко распланированное время поездки, машину водит как бог. На и Домбай, конечно, прекрасен!
С
Светлана
17 июл 2024
Антон, хочу от души поблагодарить вас! Последняя поездка в Домбай, стала прекрасным завершением отпуска и теперь я знаю ради чего стоит работать ближайший год. Спасибо вам большое, надеюсь еще встретимся!
Н
Николай
4 июл 2024
У меня была экскурсия на Домбай с Антоном. Очень познавательно, множество исторических фактов, множество информации по пути, что проезжаем, где проезжаем, на какой высоте. Поднялся с нами на середину Домбая,
Е
Евгений
17 мая 2024
Хочу выразить искреннюю благодарность директору Антону и отдельную "от души" гиду Алисултану. За человеческое, чуткое и оперативное отношение во время экскурсии на Домбай. Со мной 13 мая 2024 г. случилась
А
Александра
14 апр 2022
Экскурсия понравилась, все хорошо организовано, группы небольшие. Экскурсия на хороших внедорожниках.
Входит в следующие категории Пятигорска
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