читать дальше

непредвиденная ситуация. На высоте 3008 м резко поднялось давление, которое не спадало даже при приёме таблеток. Алисултан и Антон быстро отреагировали. Решили отвезти меня в ближайший посёлок в скорую помощь. Гид повёл себя как профессионал, на протяжении всей дороги до скорой, а она примерно 10 км. Постоянно визуально следил за моим состоянием и подбадривал. Слава богу всё решилось давление сбили оно у меня было 210/145. Причем я не страдал раньше от давления. После рекомендации врача скорой,гиду ехать в объезд через Черкесск. А это примерно лишних 80 км до Ессентуков. Он так и сделал. Повёз. Несмотря на лишние затраты и время + 2 часа. Антон директор вёз другую группу, но постоянно был на связи и звонил регулярно. Спрашивал как я себя чувствую. Благодаря таким людям со мной в мои 40 лет всё хорошо. Ещё конечно врачу! Но на его имя я написал благодарность в КБР Минздрав. А что касаемо экскурсии. Всё просто супер!!! Виды бомба, комфортные машины 5 чел. Машина для 7ми. Ехали с комфортом на каждом ряду едут по двое. Не разводят на лишние приколюхи "деньги". Отзыв реальный. Пишу от души. Есть что посмотреть. Экскурсия профессионо проведена! Рекомендую всём.