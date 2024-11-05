Домбай - край бурных рек и могучих гор

В глубине гор Карачаево-Черкесии спрятался небольшой поселок. Он знаменит своим горнолыжным курортом. Туда мы и отправимся.

У нас будет целый день, чтобы насладиться красотой Кавказских гор, поднятся на вершину на канатной дороге. Побудьте наедине с природой без городского шума и суматохи.
5
7 отзывов
Домбай - край бурных рек и могучих гор
Домбай - край бурных рек и могучих гор
Домбай - край бурных рек и могучих гор
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30

Описание экскурсии

Ваше путешествие в поселок Домбай станет настоящим приключением. Вы пройдете по части исторического Шелкового пути и сможете насладиться множеством достопримечательностей, включая:

  • поселок Домбай;
  • канатные дороги (открытые и закрытые подъёмники);
  • горнолыжные трассы.

Важная информация

Перед отправлением убедитесь, что у вас есть все необходимые вещи. Рекомендуется взять с собой:

  • паспорт РФ;
  • свидетельство о рождении ребёнка (это очень важно);
  • воду;
  • питание;
  • тёплые вещи;
  • дождевик;
  • удобную обувь;
  • головной убор;
  • рюкзак;
  • купальник;
  • полотенца.

Подготовьтесь к незабываемым впечатлениям и активному отдыху на свежем воздухе!

Ежедневно с 6:30 до 7:00 утра мы начинаем забирать всех гостей, с адреса проживания.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Предлагаемые локации к посещению:
  • Гора Кольцо
  • Перевал Гум-Баши
  • Храмы Сентинский или Шоанинский
  • Гоначхирское ущелье
  • Гостиница «Тарелка»
  • Гора Мусса - Ачитара
  • Подъем на канатке
  • Озеро Туманлы-Кёль
  • Озеро Кара-Кёль
  • Река Уллу-Муруджу
  • Река Гоначхир
Что включено
  • Отправление и прибытие в удобное место (дом, гостиница, санаторий и т. д.)
  • Проведение экскурсии гидом.
Что не входит в цену
  • Экологический сбор в Гоначхирском ущелье 300 руб. /чел.
  • Экологический сбор в биосферном заповеднике 200 руб. /чел.
  • Канатные дороги по тарифу
Место начала и завершения?
Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 6:30 до 7:00 утра мы начинаем забирать всех гостей, с адреса проживания.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
  • При себе иметь: паспорт РФ и свидетельство о рождении ребёнка (важно)
  • Воду
  • Питание
  • Тёплые вещи
  • Дождевик
  • Удобную обувь
  • Головной убор
  • Рюкзак
  • Купальник
  • Полотенца
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Е
5 ноя 2024
Очень замечательная экскурсия, места волшебные. Горы и реки очень красивые! Большое спасибо экскурсоводу за содержательный рассказ и внимательное отношение, рекомендуем Антона.
Л
2 сен 2024
Хочу поблагодарить за прекрасную поездку на Домбай 1.09.2024 г и особенно нашего замечательного профессионального гида Антона. Отличная организация тура, много удивительно красивых локаций по пути к Домбай, Домбай это любовь
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на всю жизнь ❤️ много интересных фактов и историй нам рассказал Антон про местные достопримечательности. Атмосфера тура была легкая, веселая дружеская!!! Встреча осени однозначно удалась на 💯. Узнали о данном агентстве по рекомендации друзей, все остальные туры однозначно только с этим агентством 👌👍

М
28 авг 2024
Сегодня вернулись с экскурсии на Домбай. Антон- настоящий мастер своего дела: масса полезной, интересной и остроумной информации, чётко распланированное время поездки, машину водит как бог. На и Домбай, конечно, прекрасен!
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С погодой нам супер повезло, солнечно, тучи набежали лишь тогда, когда мы уже уезжали. Ещё побывали в храме Х века, посмотрели пещеру, похожую на сыр, на плато Гум-баши полюбовались утром на Эльбрус. Компании тоже подобралась замечательная: Миша, Глеб, Олеся, Сергей, спасибо за приятное время! Ну, как уже выше отметила, Антон к делу подходит с душой, видно, что свой край любит и знает. В общем, огромное спасибо от Красноярска. Марина, Ольга.

С
17 июл 2024
Антон, хочу от души поблагодарить вас! Последняя поездка в Домбай, стала прекрасным завершением отпуска и теперь я знаю ради чего стоит работать ближайший год. Спасибо вам большое, надеюсь еще встретимся!
Н
4 июл 2024
У меня была экскурсия на Домбай с Антоном. Очень познавательно, множество исторических фактов, множество информации по пути, что проезжаем, где проезжаем, на какой высоте. Поднялся с нами на середину Домбая,
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прям руками показал, что смотреть, куда смотреть и что во круг находится. Кстати,в одной из компаний конкурентов, мне предлагали дополнительно оплатить подъем гида)) Помимо экскурсионной программы, Антон великолепный водитель, сам являюсь автолюбителем, поэтому оцениваю навыки на 5+.

Е
17 мая 2024
Хочу выразить искреннюю благодарность директору Антону и отдельную "от души" гиду Алисултану. За человеческое, чуткое и оперативное отношение во время экскурсии на Домбай. Со мной 13 мая 2024 г. случилась
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непредвиденная ситуация. На высоте 3008 м резко поднялось давление, которое не спадало даже при приёме таблеток. Алисултан и Антон быстро отреагировали. Решили отвезти меня в ближайший посёлок в скорую помощь. Гид повёл себя как профессионал, на протяжении всей дороги до скорой, а она примерно 10 км. Постоянно визуально следил за моим состоянием и подбадривал. Слава богу всё решилось давление сбили оно у меня было 210/145. Причем я не страдал раньше от давления. После рекомендации врача скорой,гиду ехать в объезд через Черкесск. А это примерно лишних 80 км до Ессентуков. Он так и сделал. Повёз. Несмотря на лишние затраты и время + 2 часа. Антон директор вёз другую группу, но постоянно был на связи и звонил регулярно. Спрашивал как я себя чувствую. Благодаря таким людям со мной в мои 40 лет всё хорошо. Ещё конечно врачу! Но на его имя я написал благодарность в КБР Минздрав. А что касаемо экскурсии. Всё просто супер!!! Виды бомба, комфортные машины 5 чел. Машина для 7ми. Ехали с комфортом на каждом ряду едут по двое. Не разводят на лишние приколюхи "деньги". Отзыв реальный. Пишу от души. Есть что посмотреть. Экскурсия профессионо проведена! Рекомендую всём.

А
14 апр 2022
Экскурсия понравилась, все хорошо организовано, группы небольшие. Экскурсия на хороших внедорожниках.

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