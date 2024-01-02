Перевал Гум-Баши, Сырные пещеры, Шоанинский храм, озеро Кара-Кёль, река Уллу-Муруджу и горы, горы
Что такое Домбай? Уникальный заповедник, край заснеженних вершин, горные реки и озёра, густые леса, словно с картин.
Здешняя природа поражает — приготовьтесь быть поражёнными! За день мы побываем в красивых и интересных природных местах (те же Сырные пещеры по дороге на Домбай — действительно необычны), а также посетим древний храм, гармонично вписанный в горные пейзажи.
Здешняя природа поражает — приготовьтесь быть поражёнными! За день мы побываем в красивых и интересных природных местах (те же Сырные пещеры по дороге на Домбай — действительно необычны), а также посетим древний храм, гармонично вписанный в горные пейзажи.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Путь на Домбай будет проходить через видовой перевал Гум-Баши на подготовленном к бездорожью джипе. Дорога до первой остановки займёт 2–2,5 часа.
Наш маршрут
- Сырные пещеры — таких пещер на территории Карачаево-Черкесии несколько, но Сырная отличается своей выразительностью — фотогеничной фактурой, узорами, плавными формами. «Сырный» вид формировался долгое время под воздействием ветра и осадков.
- Шоанинский храм, или храм Георгия Победоносца — древнейший византийский крестово-купольный храм на Кавказе. Стены церкви украшают орнаменты, множество православных икон, остатки древней декоративной росписи и старые фотографии. Мы пройдём внутрь и прикоснёмся к древности. Расположен храм на горе Шоана. На её склонах растут доледниковые виды растений. Здесь же вы увидите редкое у нас в стране дерево тис, реликт прошлых геологических периодов.
- Чёрное озеро Кара-Кёль на высоте 1300 метров н. у. м. Здесь очень живописно! Кара-Кёль — одно из самых древних озёр в Карачаево-Черкесии. Предположительно, оно появилось около 8000–10000 лет назад после смещения Тебердинского ледника. Вода в нём очень чистая, тогда почему же озеро называют чёрным? Расскажем.
- Река Уллу-Муруджу — в её воде содержится серебро в высокой концентрации, что делает её целебной. А вокруг реки — атмосфера сказочного дремучего леса.
- Домбай! В посёлке вы наконец сможете забраться высоко-высоко в горы по канатной дороге. Например, на вершину Мусса-Ачитара (3143 м). Отыщете легендарную «тарелку» на склоне, а также пообедаете в одном из кафе. После чего отправимся в обратный путь.
Организационные детали
В стоимость включено
- Трансфер от места вашего нахождения в любом из городов КМВ и обратно
- Переезды по программе на комфортабельном внедорожнике
- Услуги гида из нашей команды
Оплачивается дополнительно
- Питание в кафе (по желанию)
- Экологические сборы — 100–200 руб. /чел.
- Канатные дороги — от 800 руб. до 2000 руб. /стандартный билет и от 600 руб. до 1500 руб. /льготный билет (зависит от выбранного тарифа)
ежедневно в 07:00 и 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля в КМВ
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 07:00 и 08:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Пятигорске
Приветствуем вас, путники, на Кавказской земле! Более 15-ти лет мы проводим джип-туры для российских и иностранных туристов в горах Северного Кавказа. Родившись на Кавказе и будучи влюблёнными в горы, мы объединили знания и опыт в необычных турах, насыщенных кавказским гостеприимством, историей, культурой, традиционной кавказской кухней, невероятными пейзажами и незабываемыми горными вершинами. Однодневные и многодневные джип-, квадро-, экстрим-туры и активный отдых круглый год!
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