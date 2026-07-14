Представьте себе место, где небо касается земли, а воздух насыщен чистотой и свежестью. Домбай - это не просто направление, это путешествие в мир красоты и волшебства. Здесь, среди заснеженных вершин,

горных рек и озёр, каждый найдёт что-то своё. Предлагаем вам присоединиться к нашей экскурсии, где вы исследуете Сырные пещеры, посетите древний Шоанинский храм и взглянете на Чёрное озеро. Всё это в сопровождении опытного гида, который раскроет перед вами все тайны и красоты Домбая. Приключение начинается с Пятигорска и обещает быть незабываемым

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Летние месяцы подходят для посещения Домбая благодаря доступности всех природных объектов и комфортным условиям для прогулок. В это время года можно насладиться всеми достопримечательностями в полной мере, включая канатные дороги и пешие маршруты.

Сейчас август — это идеальное время.