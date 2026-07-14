Представьте себе место, где небо касается земли, а воздух насыщен чистотой и свежестью. Домбай - это не просто направление, это путешествие в мир красоты и волшебства. Здесь, среди заснеженных вершин,
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные горные виды
- 🕌 Древние храмы и история
- 🌲 Природные заповедники
- 🚙 Комфортный транспорт
- 🗺️ Уникальный маршрут
- 👨🏫 Профессиональный гид
Лучшее время для посещения
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Летние месяцы подходят для посещения Домбая благодаря доступности всех природных объектов и комфортным условиям для прогулок. В это время года можно насладиться всеми достопримечательностями в полной мере, включая канатные дороги и пешие маршруты.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Сырные пещеры
- Шоанинский храм
- Чёрное озеро Кара-Кёль
- Река Уллу-Муруджу
- Домбай
Описание экскурсии
Путь на Домбай будет проходить через видовой перевал Гумбаши на подготовленном к бездорожью джипе. Дорога до первой остановки займёт 2–2,5 часа.
Наш маршрут
- Сырные пещеры — таких пещер на территории Карачаево-Черкесии несколько, но Сырная отличается своей выразительностью — фотогеничной фактурой, узорами, плавными формами. «Сырный» вид формировался долгое время под воздействием ветра и осадков.
- Шоанинский храм, или храм Георгия Победоносца — древнейший византийский крестово-купольный храм на Кавказе. Стены церкви украшают орнаменты, множество православных икон, остатки древней декоративной росписи и старые фотографии. Мы пройдём внутрь и прикоснёмся к древности. Расположен храм на горе Шоана. На её склонах растут доледниковые виды растений. Здесь же вы увидите редкое у нас в стране дерево тис, реликт прошлых геологических периодов.
- Чёрное озеро Кара-Кёль на высоте 1300 метров н. у. м. Здесь очень живописно! Кара-Кёль — одно из самых древних озёр в Карачаево-Черкесии. Предположительно, оно появилось около 8000–10000 лет назад после смещения Тебердинского ледника. Вода в нём очень чистая, тогда почему же озеро называют чёрным? Расскажем.
- Река Уллу-Муруджу — в её воде содержится серебро в высокой концентрации, что делает её целебной. А вокруг реки — атмосфера сказочного дремучего леса.
- Домбай! В посёлке вы наконец сможете забраться высоко-высоко в горы по канатной дороге. Например, на вершину Мусса-Ачитара (3143 м). Отыщете легендарную «тарелку» на склоне, а также пообедаете в одном из кафе. После чего отправимся в обратный путь.
Организационные детали
В стоимость включено
- Трансфер от места вашего нахождения в любом из городов КМВ и обратно
- Переезды по программе на комфортабельном внедорожнике
- Услуги гида из нашей команды
Оплачивается дополнительно
- Питание в кафе (по желанию)
- Экологические сборы — 100–200 руб. /чел.
- Канатные дороги — от 900 руб. до 2000 руб. /стандартный билет и от 700 руб. до 1700 руб. /льготный билет (зависит от выбранного тарифа)
ежедневно в 07:00 и 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в КМВ
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00 и 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 часов 50 минут
Провели экскурсии для 132 туристов
Приветствуем вас, путники, на Кавказской земле! Более 15-ти лет мы проводим джип-туры для российских и иностранных туристов в горах Северного Кавказа. Родившись на Кавказе и будучи влюблёнными в горы, мы объединили
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В Домбай мы ездили с Павлом, который так составил маршрут, что мы почти не застали дождь в горах. Честно говоря не ожидала, что эта поездка будет такой содержательной. Было очень интересно!
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Н
Поездка прошла замечательно! Площадка, организатор, исполнитель - все отработали на отлично!
С момента принятия заявки на поездку и до момента доставки клиента до места назначения по окончании поездки - все было отработано четко и профессионально! Рада, что выбрала именно эту площадку. Буду обращаться еще и всем рекомендую.
С момента принятия заявки на поездку и до момента доставки клиента до места назначения по окончании поездки - все было отработано четко и профессионально! Рада, что выбрала именно эту площадку. Буду обращаться еще и всем рекомендую.
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С
Спасибо огромное гиду Владимиру за море позитива, отличную организацию экскурсии. Все продумал в зависимости от погоды, ответил на все наши вопросы. Рекомендуем экскурсию для посещения.
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О
Просто невероятно комфортно, интересно и весело провели время с гидом Сергеем. С погодой повезло не очень, но был вайб сумерек) В ясную погоду Домбай и окрестности уже видела - в такую, нет. Поэтому это абсолютно не испортило впечатление от экскурсии. Большое спасибо! В следующий раз, будучи в КМВ обязательно обращусь за проведением экскурсии к вам!
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Родителям экскурсия понравилась, все прошло супер комфортно, погода не подвела, в горах конечно прохладно, спасибо большое организаторам за поездку ☺️
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А
Дата посещения: 14 июл 2025
Интересные экскурсия, живописные места. Спасибо, очень понравилось.
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