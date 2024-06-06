Экскурсии к горам Пятигорска

Найдено 271 экскурсия в категории «Горы» в Пятигорске, цены от 1 000 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великолепный Домбай: джип-тур в небольшой группе
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
197 отзывов
Джип-тур в Домбай из Пятигорска: красоты Кавказа и исторические памятники
Приглашаем вас в незабываемое путешествие по живописным местам Домбая. Откройте для себя красоту Кавказских гор, исторические памятники и чистейшие озера
Начало: У вашего отеля
«Домбай — курортный посёлок, окружённый величественными горами»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Едем в таинственную Северную Осетию в мини-группе из Пятигорска
🚗 На машине
Групповая
13 часов
259 отзывов
Путешествие в таинственную Северную Осетию: групповая экскурсия из Пятигорска
Захватывающее путешествие в сердце Кавказа: откройте величие Северной Осетии, погрузитесь в историю и культуру этого края
Начало: У вашего отеля в пределах КМВ
«При этом глубина каньона реки Фиагдон, которая тысячелетиями «бурила» горы своими водами — 60 метров»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 000 за человека
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Пятигорска
🚗 На машине
скидка
20%
Групповая
11 часов
319 отзывов
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Пятигорска - увлекательное приключение
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии и величие Эльбруса в комфортной поездке с опытным гидом
Начало: У вашего места проживания
«Оно находится на высоте 2300 метров над уровнем моря и окружено горами и скальными массивами»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
50004 000 за человека
Бештау: восхождение на любую из пяти вершин в удобное для вас время
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
37 отзывов
Индивидуальное восхождение на вершины горы Бештау с сюрпризом на вершине
Комфортный треккинг по высочайшей горе Кавказских Минеральных Вод. Выберите любую из пяти вершин и наслаждайтесь великолепными видами и интересными рассказами
Начало: В Пятигорске, Лермонтове, Железноводске или посёлк...
Сегодня в 03:00
Завтра в 03:00
от 48004 320 за всё до 3 чел.
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
36 отзывов
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
Путешествие к Джилы-Су и плато Шаджатмаз подарит незабываемые виды на Эльбрус, водопады и минеральные источники. Подходит для всех
Начало: В Пятигорске
«Горный серпантин, альпийские луга, смотровые площадки с видом на Эльбрус — и это мы ещё не доехали до самого урочища»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:00
50004 000 за человека
Великий Эльбрус и озеро Гижгит с мини-группой
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
33 отзыва
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит: незабываемое приключение
Присоединяйтесь к нам в путешествие к подножию Эльбруса и кристально чистому озеру Гижгит. Вас ждут незабываемые виды и впечатления
Начало: Начало экскурсии от места вашего проживания
«Над нами будут нависать стены из скал, а сбоку шуметь крупнейшая горная река — Баксан»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 700 за человека
Чегемские водопады, «город мертвых» и озеро Гижгит за 1 день
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
17 отзывов
Чегемские водопады, город мертвых и озеро Гижгит за 1 день
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии. Вас ждут живописные виды, древние тайны и незабываемые впечатления. Группа до 7 человек
Начало: У вашего отеля
«Вы прокатитесь по «перевалу смотровых площадок» Актопрак, полюбуетесь бирюзовым озером Гижгит и горными водопадами»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
25 отзывов
Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии: Путешествие на высоту 2200 метров
Подарите себе путешествие в мир, где природа и культура переплетаются в едином танце. Вас ждут впечатляющие водопады, голубые озера и аутентичные вкусы
Начало: Пятигорск
«Удивительный мир Кавказских гор»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
15 000 за всё до 4 чел.
Из Пятигорска в сказочный Домбай - в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
33 отзыва
Путешествие из Пятигорска в сказочный Домбай: групповая экскурсия
Погрузитесь в мир кавказских приключений: от перевала Гум-Баши до величественного Домбая. Путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: В удобном вам месте в Пятигорске
«В холодную погоду нужны тёплые вещи в горах»
Завтра в 07:00
10 июня в 06:45
52504 200 за человека
Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
38 отзывов
Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
Вас ждут захватывающие виды на Эльбрус и Кавказские горы, уникальные скалы и долины. Поездка в мини-группе на комфортном внедорожнике
Начало: У места вашего проживания
«Смотровая площадка с видом на Кисловодск, Пятигорск и гору Бештау»
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
4 000 за человека
Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
71 отзыв
Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
Погрузитесь в историю и культуру Северной Осетии, посетив Куртатинское и Кармадонское ущелья, Даргавскую котловину и другие уникальные места
Начало: По адресу вашего проживания
«С вершины перевала вам откроются незабываемые панорамы на окружающие горы, поселок Фиагдон и Куртатинское ущелье»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:15
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 000 за человека
Джилы-Су за 1 день: незабываемый джип-тур
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
25 отзывов
Джилы-Су за 1 день: незабываемый джип-тур
Погрузитесь в мир удивительных пейзажей Джилы-Су за один день. Вас ждут захватывающие виды и незабываемые эмоции
Начало: У ваших дверей
«Возле нее полюбуемся восхитительной панорамой Кавказского хребта и горы Эльбрус»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
15 июня в 06:00
4 000 за человека
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
31 отзыв
Популярное предложение
Урочище Джилы-су: путешествие к магии Северного Приэльбрусья из Пятигорска
Отправьтесь в уникальное путешествие к подножию Эльбруса, где вас ждут водопады, горные плато и легендарные источники
Начало: От места вашего проживания
«Есть и Олимп — загадочная гора Сирх, где проводились древние ритуалы»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.
Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7.5 часов
65 отзывов
Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию
Путешествие по живописной Кабардино-Балкарии: перевалы, склепы, ущелья и водопады. Узнайте о культуре и природе региона
Начало: В Пятигорске (по договоренности)
«Озеро Гижгит — вы раскроете историю Былымского сражения, услышите о происхождении озера, полюбуетесь насыщенным бирюзовым цветом его воды и окружающими скалистыми горами»
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
1560014 820 за всё до 4 чел.
Рассвет на Бештау: утренний треккинг с хаски
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
56 отзывов
Рассвет на Бештау: утренний треккинг с хаски в Пятигорске
Встречайте первые лучи солнца на вершине Бештау в компании хаски. Незабываемый треккинг и чай среди облаков ждут вас
Начало: В Пятигорске
«На машине мы отправимся к подножию горы и ещё в темноте начнём восхождение с фонариками»
Сегодня в 03:00
13 июня в 07:00
от 5 000 за всё до 10 чел.
Великолепная гора Бештау
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
22 отзыва
Восхождение на Бештау: приключение среди красот Пятигорска
Приглашаем в увлекательное путешествие по склонам Бештау, где каждый шаг открывает новые великолепные виды и страницы истории
Начало: У Второ-Афонского монастыря
«Вы пройдете по лесам и альпийским лугам, услышите историю формирования гор Северного Кавказа и поймете, почему наш регион издревле привлекал к себе много внимания»
Сегодня в 10:00
Завтра в 07:00
от 1 500 за всё до 20 чел.
Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
32 отзыва
Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Пятигорска до Медовых водопадов
Погрузитесь в красоту Кавказских Минеральных Вод: от архитектурных шедевров Пятигорска до величественных Медовых водопадов
Начало: В Пятигорске, по договоренности
«Мы покажем главные достопримечательности уютного и романтичного Пятигорска: гору Машук, живописный парк Цветник, беседку Эолова арфа, природный колодец Провал и место дуэли Лермонтова»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500 за всё до 5 чел.
Рассвет на горе Бештау
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
128 отзывов
Рассвет на горе Бештау: незабываемое утро в горах
Путешествие на гору Бештау подарит вам незабываемые впечатления от восхода солнца. Прогулка по лесной тропе, горячий чай и легенды ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Пятигорске
«Отдохнём 30-40 минут: понаблюдаем за пробуждением дня, поговорим о местных легендах и о горах вокруг»
13 июня в 02:30
20 июня в 02:30
от 4 800 за всё до 6 чел.
Пятигорские пейзажи: фототур на гору Бештау
🚶 Пешая
Фотопрогулка
5 часов
26 отзывов
Пятигорские пейзажи: эксклюзивный фототур Бештау
Поднимитесь на легендарную гору Бештау, где каждый шаг открывает новые виды для незабываемых фотографий
Начало: В Пятигорске, район Белая Ромашка
«При благоприятных погодных условиях и желании участников посетим красивейшее место горы Бештау — Орлиные скалы»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 000 за всё до 3 чел.
Насыщенное путешествие на Домбай в мини-группе из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
31 отзыв
Насыщенное путешествие на Домбай в мини-группе из Пятигорска
Вас ждет незабываемое путешествие из Пятигорска на Домбай с посещением перевала Гумбаши, Сырных пещер и озера Кара-Кёль
Начало: У места вашего проживания в Пятигорске или Кислово...
«Здесь же вы сможете позавтракать вкуснейшими хычинами с травяным чаем с видом на горы и альпийские луга»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 000 за человека
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Пятигорска в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
8 часов
21 отзыв
Русская Исландия: плато Бермамыт из Пятигорска - групповая экскурсия
Погрузитесь в мир кавказских гор, насладитесь величием Эльбруса и красотой закатов на плато Бермамыт. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Пятигорск
«Любоваться красотой гор и могучим Эльбрусом хорошо в любое время суток, но закаты и рассветы, увиденные на плато, поистине незабываемы»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15, 07:30 и 14:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
50004 000 за человека
Полет на параплане с инструктором
🪂 На параплане
Индивидуальная
4 часа
64 отзыва
Парапланеризм в Пятигорске: полет с инструктором
На внедорожнике доставим вас на гору Юца, где в тандеме с инструктором вы подниметесь в небо и насладитесь захватывающими видами Кавказа
Начало: В центре посёлка Юца
«Вы рассмотрите с высоты величественные горы Машук, Бештау и Золотой Курган и живописные города Пятигорск и Ессентуки»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 940 за человека
К Эльбрусу за исполнением желаний
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
102 отзыва
Экскурсия к Эльбрусу из Пятигорска: волшебство и природа Кавказа
Встречайте Эльбрус в полном великолепии: истории, традиции и панорамы, которые запомнятся навсегда
Начало: В Пятигорске
«Объясню, для чего Тамерлан поднялся на гору, и раскрою подробности первой военно-научной экспедиции к подножию стратовулкана, которой руководил генерал Г»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
15 000 за всё до 4 чел.
В ущельях спрятанный Домбай
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия: В ущельях спрятанный Домбай
Путешествие по живописным тропам Кавказа, знакомство с историей и культурой, панорамные виды и дегустация национальных блюд
Начало: В Пятигорске
«Вы увидите вершину с головой сфинкса и византийские торговые фактории: Рим-гору и Хумару»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
16 000 за всё до 4 чел.
Плато Бермамыт. Джип-приключение из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
43 отзыва
Плато Бермамыт: джип-приключение с видами на Эльбрус из Пятигорска
Восхитительное путешествие на джипе к плато Бермамыт, где вас ждут легенды и захватывающие пейзажи
Начало: Где удобно
«Плато Бермамыт в сердце гор и дивная обратная дорога»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
19 000 за всё до 2 чел.
Джип-тур из Пятигорска на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
80 отзывов
Эксклюзивный джип-тур на Бермамыт с панорамами Эльбруса
Завораживающий джип-тур на Бермамыт из Пятигорска: легенды, природа и величие Эльбруса в одном путешествии
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
«В окрестностях Кисловодска вы посетите гору Кольцо — причудливое скальное образование, где я расскажу романтическую легенду о княжеской дочери и пастухе»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
18 000 за всё до 2 чел.
Сокровища Джилы-Су: джип-тур из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
59 отзывов
Эксклюзивный джип-тур Сокровища Джилы-Су: путешествие из Пятигорска
Погрузитесь в мир древних тайн с джип-туром по Джилы-Су, где вас ждут горы, водопады и легенды
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
«Гора Тузулук, или кавказская пирамида»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000 за всё до 2 чел.
Джип-путешествие из Пятигорска к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
29 отзывов
Джип-экскурсия к Эльбрусу: водопады, нарзаны и панорамы Кавказа
Завораживающее путешествие к Эльбрусу: горные вершины, водопады и легенды Кабардино-Балкарии в одном туре
Начало: У места вашего проживания в любом городе КМВ
«Погрузитесь в тайны горы Тузлук, где расположен храм Солнца, и горы Сирх — места силы»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000 за всё до 2 чел.
Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
67 отзывов
Джип-тур Пятигорск: Чегемские водопады, Эль-Тюбю, Гижгит
Приключение на внедорожнике по живописным уголкам Северного Кавказа с культурным погружением
Начало: По согласованию
«Здесь вы сможете сделать отличные снимки и прочувствовать энергию местных гор, встав под брызгами воды»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000 за всё до 2 чел.
Влюбиться в Пятигорск за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
26 отзывов
Влюбиться в Пятигорск за один день: индивидуальная экскурсия
Посетите панорамный парк на горе Машук, узнайте историю горы Бештау, пройдите по следам Лермонтова и попробуйте коронные блюда Пятигорска
Начало: В Пятигорске. По договорённости любом городе КМВ
«Также вы подниметесь к одному из символов города — на гору Машук, с которой окинете взглядом живописные окрестности»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
11 000 за всё до 5 чел.
Перевал Гум-Баши и гора Шоана: дорога к сердцу Кавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
23 отзыва
Перевал Гум-Баши и гора Шоана: путешествие к сердцу Кавказа в Пятигорске
Вас ждет погружение в мир кавказских традиций, дыхание древности и релакс в термальных источниках
Начало: Пятигорск
«Необыкновенные панорамы Кавказских гор и лучшие ракурсы исполина Эльбруса — на перевале Гум-Баши вам будет сложно отложить фотокамеру хоть на минуту»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Покорение вершины Бештау
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
64 отзыва
Покорение вершины Бештау: треккинг, монастырь и панорамы
Отдохните от городской суеты, подышите свежим воздухом и насладитесь красотами гор на экскурсии в Пятигорске
Начало: По договоренности
«Вы увидите седловину между горами Большой Тау и «Лохматая», живописную поляну с редкими растениями и Бештаугорский лесной массив, где обитают фазаны, зайцы и лисы»
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
от 3 998 за всё до 20 чел.
На джипе сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
17 отзывов
На джипе сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
Путешествие на джипе через удивительные пейзажи Пятигорска: озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемские водопады. Узнайте легенды этого края
«Мы отправимся к огромному водоему, над которым нависают, словно стражи, массив Алмалыкая и зубастая гора Науджидза»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Путешествие из Пятигорска к Эльбрусу - седому великану Кавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
32 отзыва
Путешествие из Пятигорска к Эльбрусу - величие Кавказских гор
Встречайте величественный Эльбрус в путешествии, полном открытий: от ущелья Баксан до озера Гижгит
Начало: По договоренности в регионе КМВ
«В начале наш путь пролегает по равнинной Кабардино-Балкарии до Баксанского ущелья — а затем мы будем подниматься все выше по дорогам Кавказских гор»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000 за всё до 2 чел.
Восхождение на гору Бештау
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Восхождение на Бештау: живописное приключение в сердце Кавказа
Откройте для себя красоту горы Бештау, покорив её вершину. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и виды на Кавказ
Начало: На ж/д станции Лермонтовская
«Вы узнаете, из какой легенды произошли названия всех гор Кавказских Минеральных Вод, как в древности называли рододендрон и чем известен Бештаугорский рудник»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 330 за человека
Джип-тур из Пятигорска «Эльбрус и озеро Былым»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
12 часов
89 отзывов
Джип-тур из Пятигорска: Эльбрус, озеро Былым и водопады
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Северному Кавказу, где вы увидите величественный Эльбрус и знаменитое озеро Былым
Начало: По договоренности
«Фантастические пейзажи: горы и озеро»
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
2000015 000 за всё до 3 чел.
Из Пятигорска - в горную Ингушетию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
22 отзыва
Из Пятигорска в Ингушетию: средневековые башни, Цей-Лоам и храм Тхаба-Ерды
Погрузитесь в мир кавказской культуры и природы, посетив уникальные исторические места Ингушетии. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: От места жительства
«В этом поразительном месте вы насладитесь горными пейзажами и богатым растительным миром вдоль реки Армхи»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
25 000 за всё до 3 чел.
Нетипичный Эльбрус: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
41 отзыв
Нетипичный Эльбрус: уникальные водопады и дикие ущелья Пятигорска
Погрузитесь в мир красоты Приэльбрусья: водопады, ущелья и снежные хребты ждут вас в этой уникальной экскурсии
«Расскажу, как люди живут в горах и как альпинисты совершают восхождения, открою особенности ледников и поделюсь случаями из рабочей практики спасателей»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
18 000 за всё до 4 чел.
Литературный флёр Пятигорска: прогулка в мини-группе
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
21 отзыв
Исторические прогулки по Пятигорску: следы великих писателей
Пятигорск вдохновлял Пушкина, Лермонтова и Толстого. Прогуляйтесь по историческим местам и узнайте, как город повлиял на великих писателей
Начало: В районе озера Провал
«Остановимся на главных смотровых площадках и насладимся панорамами кавказских гор»
Расписание: во вторник в 15:00, в субботу в 11:00
18 июня в 15:00
22 июня в 11:00
1 500 за человека
Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
26 отзывов
Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике
За один день посетить озеро Гижгит, аутентичный аул Эльтюбю и легендарные Чегемские водопады
Начало: Пятигорск
«Мы поговорим о тех далеких временах и не забудем запечатлеть отвесные горы, обволакивающие их облака и альпийские луга»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 000 за всё до 3 чел.
К Бермамыту - за незабываемыми впечатлениями
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
28 отзывов
К Бермамыту - за незабываемыми впечатлениями
Отправиться по горным дорогам на внедорожнике навстречу сказочным пейзажам края и панорамам Эльбруса
Начало: Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Железноводск, Ле...
«Вы доберетесь до плато по красивой горной дороге, откроете незабываемые панорамы богатыря-Эльбруса и сможете сделать зрелищные фотографии»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:30
25 000 за всё до 4 чел.
Восхождение на гору Бештау в мини-группе
🚶 Пешая
Групповая
5 часов
6 отзывов
Восхождение на гору Бештау в мини-группе
Уйти в горы, чтобы побыть наедине с природой, отыскать Храм солнца и увидеть языческий лабиринт
Начало: У Второафонского Бештаугорского мужского монастыря
«Я расскажу вам историю формирования горы Бештау и легенды, связанные с ней»
Расписание: в понедельник в 08:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 950 за человека
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Пятигорска)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Пятигорска)
Три ущелья, мужской монастырь, некрополь Даргавс, родовые башни, древнее селение и качели в облаках
Начало: От места вашего проживания в Пятигорске
«В Архонском перевале, на высоте 2600 метров над уровнем моря, присядете на лавочку, полюбуетесь пиками гор и сделаете атмосферные фото»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
53505 083 за человека
Домбай - край горных великанов и пихтовых лесов: поездка из Пятигорска
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
15 отзывов
Домбай - край горных великанов и пихтовых лесов: поездка из Пятигорска
Групповая автобусная экскурсия в заповедный уголок Карачаево-Черкесии
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
«Вы подниметесь по канатной дороге на склон горы Мусса-Ачитара»
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
2 500 за человека
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Пятигорска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
225 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: озеро Гижгит и ущелья
Откройте для себя сокровища Кавказа: бирюзовое озеро, величественный Эльбрус и уникальные горные ущелья в одной поездке
Начало: Забираем с адреса проживания
«Вы полюбуетесь бирюзовым озером, обрамлённым горами»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
46503 720 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    6 июня 2024
    Манящий Эльбрус из Пятигорска
    5 июня были с сыном 16 лет на экскурсии, гид Сергей. Много путешествуем, есть с чем сравнить. Все очень понравилось. Организация четкая, гид прекрасный рассказчик, много узнали нового из истории Кавказа. Рекомендую всем посетить данную экскурсию!!!
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Урочище Джилы-Су и Деревня альпак за 1 день
    Наше путешествие прошло великолепно!!! Нас было четверо: двое взрослых и двое детей 8 ми и 14 лет. Спланирована экскурсия была
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    очень удачно: все успели посмотреть, причем не торопясь. Наш гид, Илья, все предусмотрел: и от дождя нас увез, и голодными не оставил,и фотографии шикарные сделал, а какие места для нас открыл…..🫶 Илья проявил себя как очень тактичный, внимательный, эрудированный человек, умеющий найти общий язык и с детьми, и со взрослыми. Вождение автомобиля просто великолепное!!!! Очень понравилась ферма альпак, наша малышка теперь мечтает завести себе альпаку или барашка))). Но самое впечатляющее это, конечно, природа! Такая красота невероятная…. слов не хватает описать…. Это нужно видеть!!!! Спасибо огромное нашему замечательному гиду и организатору за незабываемые эмоции!!!

  • Д
    Дмитрий
    5 июня 2024
    Джилы-Су за 1 день: незабываемый джип-тур
    Гид Константин отличный рассказчик со звучным голосом, который было слышно даже на самой плохой дороге. Он много рассказывал про окружающие
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    нас горы, хребты и возвышенности, про их происхождение и состав пород. Отлично помнит десятки дат и высот. Сделал все от него зависящее, чтобы мы смогли увидеть безоблачный Эльбрус. Во время поездки мы посетили несколько обзорных площадок с прекрасными видами. Так же хочется отметить огромное количество сусликов которые смело подходили к нашей группе и кормились прямо с рук. Очень впечатлил водопад Каракая-Су, к которому мы спускались.

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Невероятный Домбай - из Пятигорска в мини-группе
    Наша поездка на Домбай получилась просто прекрасной! Нас забрали вовремя из места проживания на комфортабельном авто, в течение всей поездки
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    гид Елена рассказывала об окружающих нас видах и горах, отвечала на все вопросы, поддерживала тёплую атмосферу в группе. С погодой нам повезло, поэтому уже с перевала Гумбаши мы увидели и Эльбрус, и Кавказский хребет. Дорога до Домбая длинная, но есть несколько остановок на интересных локациях (гора-кольцо, сырные пещеры, озеро Кара-Кёль, Шаонинский храм). Сам Домбай и виды с канатки, конечно, просто захватывают дух! Всем очень советую подняться на самый верх, ощущения непередаваемые, оно того точно стоит! Спасибо гиду и всей команде за такую классную поездку:)

  • Я
    Яна
    5 июня 2024
    Рассвет на горе Бештау
    Очень красивый мини-поход! Для меня оказался совсем не простой, но ради таких видов и эмоций стоит подняться. Спасибо Николаю, за сопровождение, красивые фотографии и поддержку!
  • Д
    Дмитрий
    5 июня 2024
    Невероятный Домбай - из Пятигорска в мини-группе
    Что хотелось бы отметить в первую очередь, так это очень комфортный автомобиль, с отлично работающим кондиционером, что для жаркой погоды
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    является просто спасением. Кроме того в машине для каждого участнике была подготовлена бутилированная вода и конфетки в дорогу. Елена - опытный водитель, управляла машиной аккуратно и комфортно. Для такой, довольно длительной поездки все это очень важно. Основная цель поездки - канатная дорога очень впечатляющая. С высоты открываются потрясающие виды на соседние горные горы хребты. А высота, на которой вы пролетаете над верхушками деревьев, может пощекотать вам нервы. Так же посетили и другие интересные объекты, такие как кольцо в скале, сырную пещеру и древний храм. Наш гид Елена всю дорогу рассказывала о местных особенностях и достопримечательностях, поведала несколько легенд относящихся к тем или иным местам.

  • Н
    Надежда
    5 июня 2024
    Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Пятигорска
    Все отлично. Спасибо гиду Шамилю за потрясающие виды и интересные рассказы.
  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Чегемские водопады, «город мертвых» и озеро Гижгит за 1 день
    Спасибо вашей команде за организацию поездки, все было потрясающе,масса замечательных фото,отличная компания
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
    15 мая мы с друзьями, 4 человека были на экскурсии «Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и другое. Приятно, что
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    за несколько дней до экскурсии, находясь в Пятигорске, удалось забронировать путешествие. Быстро и по существу организатор отвечала на вопросы, все устроило. Водитель Владимир, прекрасно ориентируется на маршруте и знает лучшие локации. Необыкновенные виды, лучшие фотографии! Нам повезло с разнообразной погодой предгорья, было и солнце и туман и даже немного снега и все это в течении дня. Отличная поездка, нам понравилась, рекомендуем.

  • В
    Владимир
    4 июня 2024
    Великолепный Домбай: джип-тур в небольшой группе
    Хороший тур, Дима с энтузиазмом рассказывал историю края и легенды. Сразу закладывайте +2300 руб на канатку. На обратном пути торопились и толком не заехали в пару мест. Организатору рекомендация четко проговаривать это заранее.
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Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Горы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Великолепный Домбай: джип-тур в небольшой группе
  2. Едем в таинственную Северную Осетию в мини-группе из Пятигорска
  3. Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Пятигорска
  4. Бештау: восхождение на любую из пяти вершин в удобное для вас время
  5. Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
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