1 чел.
По популярности
Мини-группа
12 часов
Джип-тур в Домбай из Пятигорска: красоты Кавказа и исторические памятники
Приглашаем вас в незабываемое путешествие по живописным местам Домбая. Откройте для себя красоту Кавказских гор, исторические памятники и чистейшие озера
Начало: У вашего отеля
«Домбай — курортный посёлок, окружённый величественными горами»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Групповая
13 часов
Путешествие в таинственную Северную Осетию: групповая экскурсия из Пятигорска
Захватывающее путешествие в сердце Кавказа: откройте величие Северной Осетии, погрузитесь в историю и культуру этого края
Начало: У вашего отеля в пределах КМВ
«При этом глубина каньона реки Фиагдон, которая тысячелетиями «бурила» горы своими водами — 60 метров»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 000₽ за человека
скидка
20%
Групповая
11 часов
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Пятигорска - увлекательное приключение
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии и величие Эльбруса в комфортной поездке с опытным гидом
Начало: У вашего места проживания
«Оно находится на высоте 2300 метров над уровнем моря и окружено горами и скальными массивами»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
50004 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальное восхождение на вершины горы Бештау с сюрпризом на вершине
Комфортный треккинг по высочайшей горе Кавказских Минеральных Вод. Выберите любую из пяти вершин и наслаждайтесь великолепными видами и интересными рассказами
Начало: В Пятигорске, Лермонтове, Железноводске или посёлк...
Сегодня в 03:00
Завтра в 03:00
от 48004 320₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
Путешествие к Джилы-Су и плато Шаджатмаз подарит незабываемые виды на Эльбрус, водопады и минеральные источники. Подходит для всех
Начало: В Пятигорске
«Горный серпантин, альпийские луга, смотровые площадки с видом на Эльбрус — и это мы ещё не доехали до самого урочища»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:00
50004 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит: незабываемое приключение
Присоединяйтесь к нам в путешествие к подножию Эльбруса и кристально чистому озеру Гижгит. Вас ждут незабываемые виды и впечатления
Начало: Начало экскурсии от места вашего проживания
«Над нами будут нависать стены из скал, а сбоку шуметь крупнейшая горная река — Баксан»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Чегемские водопады, город мертвых и озеро Гижгит за 1 день
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии. Вас ждут живописные виды, древние тайны и незабываемые впечатления. Группа до 7 человек
Начало: У вашего отеля
«Вы прокатитесь по «перевалу смотровых площадок» Актопрак, полюбуетесь бирюзовым озером Гижгит и горными водопадами»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии: Путешествие на высоту 2200 метров
Подарите себе путешествие в мир, где природа и культура переплетаются в едином танце. Вас ждут впечатляющие водопады, голубые озера и аутентичные вкусы
Начало: Пятигорск
«Удивительный мир Кавказских гор»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Путешествие из Пятигорска в сказочный Домбай: групповая экскурсия
Погрузитесь в мир кавказских приключений: от перевала Гум-Баши до величественного Домбая. Путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: В удобном вам месте в Пятигорске
«В холодную погоду нужны тёплые вещи в горах»
Завтра в 07:00
10 июня в 06:45
52504 200₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
Вас ждут захватывающие виды на Эльбрус и Кавказские горы, уникальные скалы и долины. Поездка в мини-группе на комфортном внедорожнике
Начало: У места вашего проживания
«Смотровая площадка с видом на Кисловодск, Пятигорск и гору Бештау»
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
4 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
Погрузитесь в историю и культуру Северной Осетии, посетив Куртатинское и Кармадонское ущелья, Даргавскую котловину и другие уникальные места
Начало: По адресу вашего проживания
«С вершины перевала вам откроются незабываемые панорамы на окружающие горы, поселок Фиагдон и Куртатинское ущелье»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:15
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Джилы-Су за 1 день: незабываемый джип-тур
Погрузитесь в мир удивительных пейзажей Джилы-Су за один день. Вас ждут захватывающие виды и незабываемые эмоции
Начало: У ваших дверей
«Возле нее полюбуемся восхитительной панорамой Кавказского хребта и горы Эльбрус»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
15 июня в 06:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Популярное предложение
Урочище Джилы-су: путешествие к магии Северного Приэльбрусья из Пятигорска
Отправьтесь в уникальное путешествие к подножию Эльбруса, где вас ждут водопады, горные плато и легендарные источники
Начало: От места вашего проживания
«Есть и Олимп — загадочная гора Сирх, где проводились древние ритуалы»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
7.5 часов
Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию
Путешествие по живописной Кабардино-Балкарии: перевалы, склепы, ущелья и водопады. Узнайте о культуре и природе региона
Начало: В Пятигорске (по договоренности)
«Озеро Гижгит — вы раскроете историю Былымского сражения, услышите о происхождении озера, полюбуетесь насыщенным бирюзовым цветом его воды и окружающими скалистыми горами»
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
1560014 820₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Рассвет на Бештау: утренний треккинг с хаски в Пятигорске
Встречайте первые лучи солнца на вершине Бештау в компании хаски. Незабываемый треккинг и чай среди облаков ждут вас
Начало: В Пятигорске
«На машине мы отправимся к подножию горы и ещё в темноте начнём восхождение с фонариками»
Сегодня в 03:00
13 июня в 07:00
от 5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Восхождение на Бештау: приключение среди красот Пятигорска
Приглашаем в увлекательное путешествие по склонам Бештау, где каждый шаг открывает новые великолепные виды и страницы истории
Начало: У Второ-Афонского монастыря
«Вы пройдете по лесам и альпийским лугам, услышите историю формирования гор Северного Кавказа и поймете, почему наш регион издревле привлекал к себе много внимания»
Сегодня в 10:00
Завтра в 07:00
от 1 500₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
8 часов
Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Пятигорска до Медовых водопадов
Погрузитесь в красоту Кавказских Минеральных Вод: от архитектурных шедевров Пятигорска до величественных Медовых водопадов
Начало: В Пятигорске, по договоренности
«Мы покажем главные достопримечательности уютного и романтичного Пятигорска: гору Машук, живописный парк Цветник, беседку Эолова арфа, природный колодец Провал и место дуэли Лермонтова»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Рассвет на горе Бештау: незабываемое утро в горах
Путешествие на гору Бештау подарит вам незабываемые впечатления от восхода солнца. Прогулка по лесной тропе, горячий чай и легенды ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Пятигорске
«Отдохнём 30-40 минут: понаблюдаем за пробуждением дня, поговорим о местных легендах и о горах вокруг»
13 июня в 02:30
20 июня в 02:30
от 4 800₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Пятигорские пейзажи: эксклюзивный фототур Бештау
Поднимитесь на легендарную гору Бештау, где каждый шаг открывает новые виды для незабываемых фотографий
Начало: В Пятигорске, район Белая Ромашка
«При благоприятных погодных условиях и желании участников посетим красивейшее место горы Бештау — Орлиные скалы»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
12 часов
Насыщенное путешествие на Домбай в мини-группе из Пятигорска
Вас ждет незабываемое путешествие из Пятигорска на Домбай с посещением перевала Гумбаши, Сырных пещер и озера Кара-Кёль
Начало: У места вашего проживания в Пятигорске или Кислово...
«Здесь же вы сможете позавтракать вкуснейшими хычинами с травяным чаем с видом на горы и альпийские луга»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 000₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
8 часов
Русская Исландия: плато Бермамыт из Пятигорска - групповая экскурсия
Погрузитесь в мир кавказских гор, насладитесь величием Эльбруса и красотой закатов на плато Бермамыт. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Пятигорск
«Любоваться красотой гор и могучим Эльбрусом хорошо в любое время суток, но закаты и рассветы, увиденные на плато, поистине незабываемы»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15, 07:30 и 14:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
50004 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Парапланеризм в Пятигорске: полет с инструктором
На внедорожнике доставим вас на гору Юца, где в тандеме с инструктором вы подниметесь в небо и насладитесь захватывающими видами Кавказа
Начало: В центре посёлка Юца
«Вы рассмотрите с высоты величественные горы Машук, Бештау и Золотой Курган и живописные города Пятигорск и Ессентуки»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 940₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Экскурсия к Эльбрусу из Пятигорска: волшебство и природа Кавказа
Встречайте Эльбрус в полном великолепии: истории, традиции и панорамы, которые запомнятся навсегда
Начало: В Пятигорске
«Объясню, для чего Тамерлан поднялся на гору, и раскрою подробности первой военно-научной экспедиции к подножию стратовулкана, которой руководил генерал Г»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия: В ущельях спрятанный Домбай
Путешествие по живописным тропам Кавказа, знакомство с историей и культурой, панорамные виды и дегустация национальных блюд
Начало: В Пятигорске
«Вы увидите вершину с головой сфинкса и византийские торговые фактории: Рим-гору и Хумару»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Плато Бермамыт: джип-приключение с видами на Эльбрус из Пятигорска
Восхитительное путешествие на джипе к плато Бермамыт, где вас ждут легенды и захватывающие пейзажи
Начало: Где удобно
«Плато Бермамыт в сердце гор и дивная обратная дорога»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный джип-тур на Бермамыт с панорамами Эльбруса
Завораживающий джип-тур на Бермамыт из Пятигорска: легенды, природа и величие Эльбруса в одном путешествии
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
«В окрестностях Кисловодска вы посетите гору Кольцо — причудливое скальное образование, где я расскажу романтическую легенду о княжеской дочери и пастухе»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный джип-тур Сокровища Джилы-Су: путешествие из Пятигорска
Погрузитесь в мир древних тайн с джип-туром по Джилы-Су, где вас ждут горы, водопады и легенды
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
«Гора Тузулук, или кавказская пирамида»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-экскурсия к Эльбрусу: водопады, нарзаны и панорамы Кавказа
Завораживающее путешествие к Эльбрусу: горные вершины, водопады и легенды Кабардино-Балкарии в одном туре
Начало: У места вашего проживания в любом городе КМВ
«Погрузитесь в тайны горы Тузлук, где расположен храм Солнца, и горы Сирх — места силы»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур Пятигорск: Чегемские водопады, Эль-Тюбю, Гижгит
Приключение на внедорожнике по живописным уголкам Северного Кавказа с культурным погружением
Начало: По согласованию
«Здесь вы сможете сделать отличные снимки и прочувствовать энергию местных гор, встав под брызгами воды»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Влюбиться в Пятигорск за один день: индивидуальная экскурсия
Посетите панорамный парк на горе Машук, узнайте историю горы Бештау, пройдите по следам Лермонтова и попробуйте коронные блюда Пятигорска
Начало: В Пятигорске. По договорённости любом городе КМВ
«Также вы подниметесь к одному из символов города — на гору Машук, с которой окинете взглядом живописные окрестности»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
11 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Перевал Гум-Баши и гора Шоана: путешествие к сердцу Кавказа в Пятигорске
Вас ждет погружение в мир кавказских традиций, дыхание древности и релакс в термальных источниках
Начало: Пятигорск
«Необыкновенные панорамы Кавказских гор и лучшие ракурсы исполина Эльбруса — на перевале Гум-Баши вам будет сложно отложить фотокамеру хоть на минуту»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Покорение вершины Бештау: треккинг, монастырь и панорамы
Отдохните от городской суеты, подышите свежим воздухом и насладитесь красотами гор на экскурсии в Пятигорске
Начало: По договоренности
«Вы увидите седловину между горами Большой Тау и «Лохматая», живописную поляну с редкими растениями и Бештаугорский лесной массив, где обитают фазаны, зайцы и лисы»
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
от 3 998₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
10 часов
На джипе сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
Путешествие на джипе через удивительные пейзажи Пятигорска: озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемские водопады. Узнайте легенды этого края
«Мы отправимся к огромному водоему, над которым нависают, словно стражи, массив Алмалыкая и зубастая гора Науджидза»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие из Пятигорска к Эльбрусу - величие Кавказских гор
Встречайте величественный Эльбрус в путешествии, полном открытий: от ущелья Баксан до озера Гижгит
Начало: По договоренности в регионе КМВ
«В начале наш путь пролегает по равнинной Кабардино-Балкарии до Баксанского ущелья — а затем мы будем подниматься все выше по дорогам Кавказских гор»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Восхождение на Бештау: живописное приключение в сердце Кавказа
Откройте для себя красоту горы Бештау, покорив её вершину. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и виды на Кавказ
Начало: На ж/д станции Лермонтовская
«Вы узнаете, из какой легенды произошли названия всех гор Кавказских Минеральных Вод, как в древности называли рододендрон и чем известен Бештаугорский рудник»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 330₽ за человека
скидка
25%
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур из Пятигорска: Эльбрус, озеро Былым и водопады
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Северному Кавказу, где вы увидите величественный Эльбрус и знаменитое озеро Былым
Начало: По договоренности
«Фантастические пейзажи: горы и озеро»
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
2000015 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Пятигорска в Ингушетию: средневековые башни, Цей-Лоам и храм Тхаба-Ерды
Погрузитесь в мир кавказской культуры и природы, посетив уникальные исторические места Ингушетии. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: От места жительства
«В этом поразительном месте вы насладитесь горными пейзажами и богатым растительным миром вдоль реки Армхи»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
25 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Нетипичный Эльбрус: уникальные водопады и дикие ущелья Пятигорска
Погрузитесь в мир красоты Приэльбрусья: водопады, ущелья и снежные хребты ждут вас в этой уникальной экскурсии
«Расскажу, как люди живут в горах и как альпинисты совершают восхождения, открою особенности ледников и поделюсь случаями из рабочей практики спасателей»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2.5 часа
Исторические прогулки по Пятигорску: следы великих писателей
Пятигорск вдохновлял Пушкина, Лермонтова и Толстого. Прогуляйтесь по историческим местам и узнайте, как город повлиял на великих писателей
Начало: В районе озера Провал
«Остановимся на главных смотровых площадках и насладимся панорамами кавказских гор»
Расписание: во вторник в 15:00, в субботу в 11:00
18 июня в 15:00
22 июня в 11:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике
За один день посетить озеро Гижгит, аутентичный аул Эльтюбю и легендарные Чегемские водопады
Начало: Пятигорск
«Мы поговорим о тех далеких временах и не забудем запечатлеть отвесные горы, обволакивающие их облака и альпийские луга»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
К Бермамыту - за незабываемыми впечатлениями
Отправиться по горным дорогам на внедорожнике навстречу сказочным пейзажам края и панорамам Эльбруса
Начало: Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Железноводск, Ле...
«Вы доберетесь до плато по красивой горной дороге, откроете незабываемые панорамы богатыря-Эльбруса и сможете сделать зрелищные фотографии»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:30
25 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Восхождение на гору Бештау в мини-группе
Уйти в горы, чтобы побыть наедине с природой, отыскать Храм солнца и увидеть языческий лабиринт
Начало: У Второафонского Бештаугорского мужского монастыря
«Я расскажу вам историю формирования горы Бештау и легенды, связанные с ней»
Расписание: в понедельник в 08:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 950₽ за человека
скидка
5%
Мини-группа
12 часов
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Пятигорска)
Три ущелья, мужской монастырь, некрополь Даргавс, родовые башни, древнее селение и качели в облаках
Начало: От места вашего проживания в Пятигорске
«В Архонском перевале, на высоте 2600 метров над уровнем моря, присядете на лавочку, полюбуетесь пиками гор и сделаете атмосферные фото»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
53505 083₽ за человека
Групповая
12 часов
Домбай - край горных великанов и пихтовых лесов: поездка из Пятигорска
Групповая автобусная экскурсия в заповедный уголок Карачаево-Черкесии
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
«Вы подниметесь по канатной дороге на склон горы Мусса-Ачитара»
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
2 500₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Эльбрусу: озеро Гижгит и ущелья
Откройте для себя сокровища Кавказа: бирюзовое озеро, величественный Эльбрус и уникальные горные ущелья в одной поездке
Начало: Забираем с адреса проживания
«Вы полюбуетесь бирюзовым озером, обрамлённым горами»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
46503 720₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана6 июня 20245 июня были с сыном 16 лет на экскурсии, гид Сергей. Много путешествуем, есть с чем сравнить. Все очень понравилось. Организация четкая, гид прекрасный рассказчик, много узнали нового из истории Кавказа. Рекомендую всем посетить данную экскурсию!!!
- ООльга5 июня 2024Наше путешествие прошло великолепно!!! Нас было четверо: двое взрослых и двое детей 8 ми и 14 лет. Спланирована экскурсия была
- ДДмитрий5 июня 2024Гид Константин отличный рассказчик со звучным голосом, который было слышно даже на самой плохой дороге. Он много рассказывал про окружающие
- ААнастасия5 июня 2024Наша поездка на Домбай получилась просто прекрасной! Нас забрали вовремя из места проживания на комфортабельном авто, в течение всей поездки
- ЯЯна5 июня 2024Очень красивый мини-поход! Для меня оказался совсем не простой, но ради таких видов и эмоций стоит подняться. Спасибо Николаю, за сопровождение, красивые фотографии и поддержку!
- ДДмитрий5 июня 2024Что хотелось бы отметить в первую очередь, так это очень комфортный автомобиль, с отлично работающим кондиционером, что для жаркой погоды
- ННадежда5 июня 2024Все отлично. Спасибо гиду Шамилю за потрясающие виды и интересные рассказы.
- ММарина5 июня 2024Спасибо вашей команде за организацию поездки, все было потрясающе,масса замечательных фото,отличная компания
- ЕЕлена4 июня 202415 мая мы с друзьями, 4 человека были на экскурсии «Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и другое. Приятно, что
- ВВладимир4 июня 2024Хороший тур, Дима с энтузиазмом рассказывал историю края и легенды. Сразу закладывайте +2300 руб на канатку. На обратном пути торопились и толком не заехали в пару мест. Организатору рекомендация четко проговаривать это заранее.
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Горы»
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