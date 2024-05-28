Столетиями в Джилы-Су отправлялись по горным тропам пешком и на лошадях. Всё ради народных целителей горцев — нарзанов.
Лишь недавно проложили асфальтированную дорогу, и «паломническая романтика» уступила место комфорту, хотя сами источники пока выглядит весьма аутентично. Вы искупаетесь в ваннах и отведаете целебной воды. А по пути соберёте целую коллекцию завораживающих пейзажей.
Лишь недавно проложили асфальтированную дорогу, и «паломническая романтика» уступила место комфорту, хотя сами источники пока выглядит весьма аутентично. Вы искупаетесь в ваннах и отведаете целебной воды. А по пути соберёте целую коллекцию завораживающих пейзажей.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Богатая на виды дорога. Вы проедете по одной из самых живописных дорог России. За каждым поворотом будут новые панорамные виды и захватывающие ландшафты.
- Плато Шаджатмаз. По пути остановимся на смотровой площадке, с которой открывается великолепный вид на Эльбрус.
- Долина Нарзанов. Здесь находится более 11 видов нарзанных источников. Рай для любителей целебных минеральных вод.
- «Аватары» и Бандитские пики. В долине реки Харбаз вы увидите скалы причудливой формы. А позже посетите ещё одну фотогеничную локацию.
- Водопады. В окрестностях Эльбруса есть несколько впечатляющих водопадов. Вы побываете на трёх из них: Каракая-Су, Султан и Кызыл-Су.
- Зубы дракона. Не убирайте далеко телефоны — необычные скальные образования заставят снова сделать серию фэнтези-снимков.
Горячие источники Джилы-Су
О целительном Джилы-Су знают уже несколько столетий. Исстари по горным тропам сюда добирались пешком и на лошадях, и стар, и млад, чтобы принять нарзанные ванны и попить волшебной воды. В 2015 году достроили асфальтированную дорогу из Кисловодска, стали облагораживать территорию и даже собираются создать большой туркластер.
Гид расскажет легенды и истории, связанные с источниками, объяснит, в чём полезные свойства тёплого нарзана. Вы искупаетесь в ваннах — нарзан обновляется очень быстро. И, обновлённые, отправитесь обратно в Кисловодск.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz. Есть детские кресла и бустеры.
- Мы заберём вас из любого удобного вам места в Пятигорске и после экскурсии привезём обратно
- Дополнительные расходы: обед (по желанию) — 600–700 руб. с человека, посещение Долины нарзанов — 100 руб. с человека
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 07:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 717 туристов
Отдохнуть и оздоровиться, насладиться красотой горных хребтов и ущелий Кавказа, попробовать вкуснейшие блюда карачаевской, кабардинской, дагестанской, чеченской, осетинской, грузинской и армянской кухонь. Наша фишка — индивидуальные и групповые туры на джипах. Мечтаете о необычном отпуске или хотите ярко и комфортно провести выходные дни? Это к нам!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
28 мая 2024
Хорошая дорога, хороший водитель, прекрасные виды. Водитель -гид Мурад постарался сделать нашу экскурсию максимально комфортабельной и зрелищной. Водопады предстали перед нами от меньшего Султана до восхитительного и грандиозного Черного Водопада! Эльбрус показался во всей красе и только "руку протяни". Одна из самых запоминающихся и пейзажных экскурсий!
Елена
21 апр 2024
Природа обалденно красивая. Это нужно видеть своими глазами. Нам повезло с погодой,все видно хорошо и не скользко. Дорога не утомительная,так как часто останавливались для фото,но может укачать, очень крутые, частые повороты,но это горы. Я не пожалела, буду рекомендовать друзьям.
Г
Галина
17 апр 2024
Увлекательное путешествие на Джилы-су надолго запомнится нашей дружной компании. Сказочно-красивые локации с видом на величественный Эльбрус. Поездка на комфортабельном автомобиле по горным серпантинам открывала за каждым поворотом, подъемом или спуском
А
Артём
14 апр 2024
Поездка очень понравилась,красивые места. Во время поездки было много остановок где мы успели сделать потрясающие фото. Отдельная благодарность водителю Ашоту за его отношение к работе и к нам туристам.
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