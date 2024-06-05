Экскурсии Джилы-су из Пятигорска – путешествуй по горам, водопадам и урочищам!

Найдено 26 экскурсий в категории «Джилы-су» в Пятигорске, цены от 3 700 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
36 отзывов
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
Путешествие к Джилы-Су и плато Шаджатмаз подарит незабываемые виды на Эльбрус, водопады и минеральные источники. Подходит для всех
Начало: В Пятигорске
«Но Джилы-Су и дорога к нему особенно живописны»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:00
50004 000 за человека
Джилы-Су за 1 день: незабываемый джип-тур
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
25 отзывов
Джилы-Су за 1 день: незабываемый джип-тур
Погрузитесь в мир удивительных пейзажей Джилы-Су за один день. Вас ждут захватывающие виды и незабываемые эмоции
Начало: У ваших дверей
«Дикая природа вокруг и отсутствие связи дадут прочувствовать дух Джилы-Су на 100% и отдохнуть от городской суеты»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
15 июня в 06:00
4 000 за человека
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
31 отзыв
Популярное предложение
Урочище Джилы-су: путешествие к магии Северного Приэльбрусья из Пятигорска
Отправьтесь в уникальное путешествие к подножию Эльбруса, где вас ждут водопады, горные плато и легендарные источники
Начало: От места вашего проживания
«В Джилы-су есть свой Рай, плато Ирахитюз, есть «Калинов мост» и река «Смородина» — Кызыл-кол»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.
Сокровища Джилы-Су: джип-тур из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
59 отзывов
Эксклюзивный джип-тур Сокровища Джилы-Су: путешествие из Пятигорска
Погрузитесь в мир древних тайн с джип-туром по Джилы-Су, где вас ждут горы, водопады и легенды
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
«Водопады и минеральные источники Джилы-Су»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000 за всё до 2 чел.
Джип-путешествие из Пятигорска к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
29 отзывов
Джип-экскурсия к Эльбрусу: водопады, нарзаны и панорамы Кавказа
Завораживающее путешествие к Эльбрусу: горные вершины, водопады и легенды Кабардино-Балкарии в одном туре
Начало: У места вашего проживания в любом городе КМВ
«Чудеса природы в урочище Джилы-Су и у подножия Эльбруса»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000 за всё до 2 чел.
Урочище Джилы-Су и Деревня альпак за 1 день
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Урочище Джилы-Су и Деревня альпак за 1 день
Посетить живописные места на северной стороне Эльбруса и познакомиться с дружелюбными альпаками
Начало: У вашего отеля
«, Джилы-Су — 100 руб, Деревня альпак — 500 руб»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
4 отзыва
Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе из Пятигорска
Оценить красоту Северного Приэльбрусья, посетить яркие природные локации и принять лечебные ванны
Начало: У места вашего проживания
«О целительном Джилы-Су знают уже несколько столетий»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 950 за человека
Джилы-Су: путешествие из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Джилы-Су: путешествие из Пятигорска
Провести день в окружении фантастических горных пейзажей и узнать о Кавказе самое интересное
Начало: По договоренности
«Джилы-Су недаром переводится как «теплая вода» — здесь повсюду бьют нарзанные и радоновые источники, подогретые недрами Эльбруса»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
18 000 за всё до 4 чел.
В гости к сусликам Джилы-Су из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
В гости к сусликам Джилы-Су из Пятигорска
К источникам, водопаду, пейзажам… и крупнейшей колонии самых высокогорных сусликов, эльбрусских
«В путешествии вы проедете по одной из самых живописных дорог России, ведущей из Кисловодска в Джилы-Су»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в Джилы-Су из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Путешествие в Джилы-Су из Пятигорска
Насладиться водопадами, горами, ущельями и искупаться в горячих источниках
Начало: В любом удобном для Вас месте
«Джилы-Су — место, где из-под земли бьет более 10 минеральных источников»
19 июня в 07:00
28 июня в 07:00
16 000 за всё до 6 чел.
Джип-тур в Джилы-Су из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Джип-тур в Джилы-Су из Пятигорска
Проехать по одной из самых красивых дорог страны, полюбоваться горами и посетить долину Нарзанов
Начало: У вашего отеля
«Путь к Джилы-Су запомнится вам захватывающими природными видами и интересными остановками»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 000 за всё до 6 чел.
На Джилы-Cу в мини-группе: путешествие в русскую Исландию
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
207 отзывов
Путешествие в урочище Джилы-Су: экскурсия в мини-группе
Откройте великолепие Кавказа: водопады, горные пейзажи и целебные источники в уютной атмосфере мини-группы
Начало: Место вашего проживания
«Отправляемся в урочище Джилы-Су знаменитое своими целебными водами и завораживающими пейзажами»
Расписание: Ежедневно: 06:45, 07:00, 07:15
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
3 700 за человека
Северное Приэльбрусье в мини-группе: Джилы-Су+ водопады+ Долина Нарзанов
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
235 отзывов
Групповая экскурсия в Северное Приэльбрусье: Плато, Долина, Водопады
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Северному Приэльбрусью, где природа создала настоящие шедевры
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
«Урочище Джилы-Су Джилы-Су — чудесное место для прогулки»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
В Джилы-Су по самой красивой дороге в России. Индивидуальный тур
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
В Джилы-Су по самой красивой дороге в России. Индивидуальный тур
Начало: От Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
««Теплая вода» - так переводится название урочища Джилы-Су»
Расписание: Ежедневно. Время индивидуально: с 07.00 до 9.00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 19 000 за всё до 6 чел.
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Пятигорска
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Пятигорска
Подняться на плато Шаджатмаз, отыскать скалы-аватары и увидеть «стражей» Кавказа в мини-группе
Начало: по вашему адресу
«В стоимость входит: трансфер, экскурсионное обслуживание, экосбор в урочище Джилы-Су»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
50004 000 за человека
Урочище Джилы-су: одна из самых живописных дорог в России
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Урочище Джилы-су: одна из самых живописных дорог в России
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно время: по договорённости
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
17 500 за всё до 4 чел.
Нестандартный джип-тур на Джилы-Су и плато Бермамыт из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
10 отзывов
Нестандартный джип-тур на Джилы-Су и плато Бермамыт из Пятигорска
Открыть захватывающие панорамы гор, ущелий, водопадов и пройти скрытыми тропами к знаменитым плато
Начало: В Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках, Железноводс...
«экосбор при посещении Джилы-Су (100-200 руб»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
25 500 за всё до 4 чел.
Экскурсия в урочище Джилы-Су - водопады, термальные источники
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Экскурсия в урочище Джилы-Су - водопады, термальные источники
Начало: Адрес проживания туриста
«Что вас ожидает: Из курортного города мы направимся в сторону живописнейшего урочища Джилы-Су»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 000 за человека
Бермамыт + Джилы-Су из городов КМВ
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Бермамыт + Джилы-Су из городов КМВ
Начало: Забираем вас по указанному вами адресу
«Затем мы отправляемся по самой красивой дороге в России, через перевалы, в край целебных нарзанов и заповедных водопадов — урочище Джилы-Су»
Расписание: Ежедневно в 7:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
7 850 за человека
Тур к водопадам Джилы-Су
🚶 Пешая
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Тур к водопадам Джилы-Су
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Дорога на Джилы-Су по праву считается одной из самых красивых в стране»
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 300 за человека
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
Рефлексия в Карачаево-Черкесии, встряска в Кабардино-Балкарии или эзотерическая поездка в Джилы-Су
Начало: У вашего отеля
«3️⃣ Эзотерическое путешествие к Джилы-Су — месту силы с очень сильной энергетикой»
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
1605015 248 за всё до 4 чел.
Путешествие к водопадам Джилы-Су
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
Трансфер в Приэльбрусье из Минеральных Вод: ваше удобное путешествие
Выбирая наш трансфер, вы получаете не только комфортное путешествие, но и возможность насладиться красотами по пути в Приэльбрусье
Начало: Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Урочище Джилы-Су, расположенное в Зольском районе Кабардино-Балкарии у северного склона горы Эльбрус, славится своими термальными источниками и невероятной природой»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Нестандартная поездка в Приэльбрусье из Пятигорска. Горы в сердце, а сердце - в горах
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Нестандартная поездка в Приэльбрусье из Пятигорска. Горы в сердце, а сердце - в горах
Поляна Эммануэля, урочище Джилы-Су, плато Бечасын и Бермамыт - зарядиться энергией гор по максимуму
Начало: От вашего адреса проживания
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3500031 500 за всё до 4 чел.
Треккинг к высокогорному озеру Бирджалы: путешествие из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Треккинг к высокогорному озеру Бирджалы: путешествие из Пятигорска
Посетить урочище Джилы-Су, увидеть водопад Султан и подняться к озеру с бирюзовой водой
Начало: У вашего отеля
«Мы проедем по знаменитому урочищу Джилы-Су, сделаем фотостоп на фоне Кавказского хребта и подойдём к мощному водопаду Султан»
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
25 000 за всё до 4 чел.
Джилы-Су и три водопада на северном склоне Эльбруса из Пятигорска
Индивидуальная
10 часов
Джилы-Су и три водопада на северном склоне Эльбруса из Пятигорска
Начало: От места вашего места проживания
«Сегодня мы отправимся в одно из самых красивых мест Кабардино-Балкарии в урочище Джилы Су Урочищем называют местность, которая резко отличается от окружающего ландшафта»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
19 900 за всё до 7 чел.
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
Посетить лучшие видовые места Северного Кавказа в поездке из Пятигорска
Начало: По вашему адресу
«, экологический сбор в урочище Джилы-Су — 100 руб»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3000027 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Урочище Джилы-Су и Деревня альпак за 1 день
    Наше путешествие прошло великолепно!!! Нас было четверо: двое взрослых и двое детей 8 ми и 14 лет. Спланирована экскурсия была
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    очень удачно: все успели посмотреть, причем не торопясь. Наш гид, Илья, все предусмотрел: и от дождя нас увез, и голодными не оставил,и фотографии шикарные сделал, а какие места для нас открыл…..🫶 Илья проявил себя как очень тактичный, внимательный, эрудированный человек, умеющий найти общий язык и с детьми, и со взрослыми. Вождение автомобиля просто великолепное!!!! Очень понравилась ферма альпак, наша малышка теперь мечтает завести себе альпаку или барашка))). Но самое впечатляющее это, конечно, природа! Такая красота невероятная…. слов не хватает описать…. Это нужно видеть!!!! Спасибо огромное нашему замечательному гиду и организатору за незабываемые эмоции!!!

  • Д
    Дмитрий
    5 июня 2024
    Джилы-Су за 1 день: незабываемый джип-тур
    Гид Константин отличный рассказчик со звучным голосом, который было слышно даже на самой плохой дороге. Он много рассказывал про окружающие
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    нас горы, хребты и возвышенности, про их происхождение и состав пород. Отлично помнит десятки дат и высот. Сделал все от него зависящее, чтобы мы смогли увидеть безоблачный Эльбрус. Во время поездки мы посетили несколько обзорных площадок с прекрасными видами. Так же хочется отметить огромное количество сусликов которые смело подходили к нашей группе и кормились прямо с рук. Очень впечатлил водопад Каракая-Су, к которому мы спускались.

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
    15 мая мы с друзьями, 4 человека были на экскурсии «Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и другое. Приятно, что
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    за несколько дней до экскурсии, находясь в Пятигорске, удалось забронировать путешествие. Быстро и по существу организатор отвечала на вопросы, все устроило. Водитель Владимир, прекрасно ориентируется на маршруте и знает лучшие локации. Необыкновенные виды, лучшие фотографии! Нам повезло с разнообразной погодой предгорья, было и солнце и туман и даже немного снега и все это в течении дня. Отличная поездка, нам понравилась, рекомендуем.

  • Л
    Лариса
    1 июня 2024
    Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Пятигорска
    Отличная организация экскурсии, маршрут продуман до мелочей, посмотрели все запланированные места, красота просто нереальная. Гид Денис- аккуратный водитель и замечательный
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    рассказчик. Заранее предупредил взять куртки, поэтому в горах никто не замёрз. Дорога с серпантинами, но вся наша компания перенесла их без проблем. Рекомендую экскурсию для любого возраста.

  • А
    Алексей
    1 июня 2024
    Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Пятигорска
    Если вы первый раз в регионе, то Денис это тот человек, который вам нужен! Он настоящая живая энциклопедия края в
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    современной подаче. Очень опытный человек, отличный водитель. На обратном пути попали в жуткий град, но Денис сохранял спокойствие. И да, он знает, где лучшие хычины! Спасибо! Вернёмся осенью!

    Если вы первый раз в регионе, то Денис это тот человек, который вам нужен! Он настоящая живая энциклопедия края в современной подачеЕсли вы первый раз в регионе, то Денис это тот человек, который вам нужен! Он настоящая живая энциклопедия края в современной подачеЕсли вы первый раз в регионе, то Денис это тот человек, который вам нужен! Он настоящая живая энциклопедия края в современной подачеЕсли вы первый раз в регионе, то Денис это тот человек, который вам нужен! Он настоящая живая энциклопедия края в современной подачеЕсли вы первый раз в регионе, то Денис это тот человек, который вам нужен! Он настоящая живая энциклопедия края в современной подачеЕсли вы первый раз в регионе, то Денис это тот человек, который вам нужен! Он настоящая живая энциклопедия края в современной подаче
  • А
    Александр
    29 мая 2024
    Урочище Джилы-су: одна из самых живописных дорог в России
    Гидом у нас был Акоп. Большое ему спасибо за экскурсию. Получили массу впечатлений
  • М
    Мария
    28 мая 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
    Ездили с Владимиром на Джилы Су, красивые локации, небольшая группа, все понравилось 👌🏼 советую! Детям больше всего понравились суслики, которых можно было кормить с рук))
    Ездили с Владимиром на Джилы Су, красивые локации, небольшая группа, все понравилось 👌🏼 советую! Детям большеЕздили с Владимиром на Джилы Су, красивые локации, небольшая группа, все понравилось 👌🏼 советую! Детям больше
  • М
    Марина
    28 мая 2024
    Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе из Пятигорска
    Хорошая дорога, хороший водитель, прекрасные виды. Водитель -гид Мурад постарался сделать нашу экскурсию максимально комфортабельной и зрелищной. Водопады предстали перед
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    нами от меньшего Султана до восхитительного и грандиозного Черного Водопада! Эльбрус показался во всей красе и только "руку протяни". Одна из самых запоминающихся и пейзажных экскурсий!

  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Северное Приэльбрусье в мини-группе: Джилы-Су+ водопады+ Долина Нарзанов
    Были на экскурсии 23.05.2024г. Очень понравилось! Увидели все ущелья и горы. Эльбрус показал нам себя во всей красе! При Солнце,
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    при облаках и при дожде. Водопады впечатляют! Спуски и подъёмы по горам завораживают. Суслики милашки! Берите с собой не солёные сухари, морковку и яблоки, заранее порезанные на небольшие кусочки, покормив животных получите массу приятных впечатлений. Наш водитель и по совместительству экскурсовод - Константин по всему маршруту рассказывал обо всех достопримечательностях. Спасибо!

  • М
    Марина
    26 мая 2024
    Джилы-Су за 1 день: незабываемый джип-тур
    Благодарим Константина за незабываемую экскурсию! Мы узнали много интересного для себя,увидели красоту природы Кавказа. Отдельное спасибо гиду за помощь на маршруте,заботу и комфорт во время путешествия. 12 часов пролетели незаметно. Но это были незабываемые 12 часов!)

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Джилы-су»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26
  1. Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
  2. Джилы-Су за 1 день: незабываемый джип-тур
  3. Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Пятигорска
  4. Сокровища Джилы-Су: джип-тур из Пятигорска
  5. Джип-путешествие из Пятигорска к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Джилы-су" можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 3 700 до 31 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 680 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Приглашаем вас на фантастические экскурсии Джилы-су из Пятигорска. Наши экскурсии дадут вам праздник за один день. Вы увидите горные вершины, водопады и Приэльбрусье, насладитесь поездкой на машине по дорогам долины Нарзанов и посетите источники Ессентуков. Наши экскурсии подходят для всех - для детей, школьников, а также для групповых и индивидуальных поездок. Выбирайте тур и получите незабываемые впечатления
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