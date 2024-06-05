1 чел.
По популярности
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Пятигорска)
Путешествие к Джилы-Су и плато Шаджатмаз подарит незабываемые виды на Эльбрус, водопады и минеральные источники. Подходит для всех
Начало: В Пятигорске
«Но Джилы-Су и дорога к нему особенно живописны»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:00
50004 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Джилы-Су за 1 день: незабываемый джип-тур
Погрузитесь в мир удивительных пейзажей Джилы-Су за один день. Вас ждут захватывающие виды и незабываемые эмоции
Начало: У ваших дверей
«Дикая природа вокруг и отсутствие связи дадут прочувствовать дух Джилы-Су на 100% и отдохнуть от городской суеты»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
15 июня в 06:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Популярное предложение
Урочище Джилы-су: путешествие к магии Северного Приэльбрусья из Пятигорска
Отправьтесь в уникальное путешествие к подножию Эльбруса, где вас ждут водопады, горные плато и легендарные источники
Начало: От места вашего проживания
«В Джилы-су есть свой Рай, плато Ирахитюз, есть «Калинов мост» и река «Смородина» — Кызыл-кол»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный джип-тур Сокровища Джилы-Су: путешествие из Пятигорска
Погрузитесь в мир древних тайн с джип-туром по Джилы-Су, где вас ждут горы, водопады и легенды
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
«Водопады и минеральные источники Джилы-Су»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-экскурсия к Эльбрусу: водопады, нарзаны и панорамы Кавказа
Завораживающее путешествие к Эльбрусу: горные вершины, водопады и легенды Кабардино-Балкарии в одном туре
Начало: У места вашего проживания в любом городе КМВ
«Чудеса природы в урочище Джилы-Су и у подножия Эльбруса»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Урочище Джилы-Су и Деревня альпак за 1 день
Посетить живописные места на северной стороне Эльбруса и познакомиться с дружелюбными альпаками
Начало: У вашего отеля
«, Джилы-Су — 100 руб, Деревня альпак — 500 руб»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе из Пятигорска
Оценить красоту Северного Приэльбрусья, посетить яркие природные локации и принять лечебные ванны
Начало: У места вашего проживания
«О целительном Джилы-Су знают уже несколько столетий»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 950₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Джилы-Су: путешествие из Пятигорска
Провести день в окружении фантастических горных пейзажей и узнать о Кавказе самое интересное
Начало: По договоренности
«Джилы-Су недаром переводится как «теплая вода» — здесь повсюду бьют нарзанные и радоновые источники, подогретые недрами Эльбруса»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
В гости к сусликам Джилы-Су из Пятигорска
К источникам, водопаду, пейзажам… и крупнейшей колонии самых высокогорных сусликов, эльбрусских
«В путешествии вы проедете по одной из самых живописных дорог России, ведущей из Кисловодска в Джилы-Су»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в Джилы-Су из Пятигорска
Насладиться водопадами, горами, ущельями и искупаться в горячих источниках
Начало: В любом удобном для Вас месте
«Джилы-Су — место, где из-под земли бьет более 10 минеральных источников»
19 июня в 07:00
28 июня в 07:00
16 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Джип-тур в Джилы-Су из Пятигорска
Проехать по одной из самых красивых дорог страны, полюбоваться горами и посетить долину Нарзанов
Начало: У вашего отеля
«Путь к Джилы-Су запомнится вам захватывающими природными видами и интересными остановками»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
10 часов
Путешествие в урочище Джилы-Су: экскурсия в мини-группе
Откройте великолепие Кавказа: водопады, горные пейзажи и целебные источники в уютной атмосфере мини-группы
Начало: Место вашего проживания
«Отправляемся в урочище Джилы-Су знаменитое своими целебными водами и завораживающими пейзажами»
Расписание: Ежедневно: 06:45, 07:00, 07:15
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
3 700₽ за человека
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия в Северное Приэльбрусье: Плато, Долина, Водопады
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Северному Приэльбрусью, где природа создала настоящие шедевры
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
«Урочище Джилы-Су Джилы-Су — чудесное место для прогулки»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
В Джилы-Су по самой красивой дороге в России. Индивидуальный тур
Начало: От Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
««Теплая вода» - так переводится название урочища Джилы-Су»
Расписание: Ежедневно. Время индивидуально: с 07.00 до 9.00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 19 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Пятигорска
Подняться на плато Шаджатмаз, отыскать скалы-аватары и увидеть «стражей» Кавказа в мини-группе
Начало: по вашему адресу
«В стоимость входит: трансфер, экскурсионное обслуживание, экосбор в урочище Джилы-Су»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
50004 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Урочище Джилы-су: одна из самых живописных дорог в России
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно время: по договорённости
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Нестандартный джип-тур на Джилы-Су и плато Бермамыт из Пятигорска
Открыть захватывающие панорамы гор, ущелий, водопадов и пройти скрытыми тропами к знаменитым плато
Начало: В Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках, Железноводс...
«экосбор при посещении Джилы-Су (100-200 руб»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
25 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Экскурсия в урочище Джилы-Су - водопады, термальные источники
Начало: Адрес проживания туриста
«Что вас ожидает: Из курортного города мы направимся в сторону живописнейшего урочища Джилы-Су»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Бермамыт + Джилы-Су из городов КМВ
Начало: Забираем вас по указанному вами адресу
«Затем мы отправляемся по самой красивой дороге в России, через перевалы, в край целебных нарзанов и заповедных водопадов — урочище Джилы-Су»
Расписание: Ежедневно в 7:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
7 850₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур к водопадам Джилы-Су
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Дорога на Джилы-Су по праву считается одной из самых красивых в стране»
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 300₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
Рефлексия в Карачаево-Черкесии, встряска в Кабардино-Балкарии или эзотерическая поездка в Джилы-Су
Начало: У вашего отеля
«3️⃣ Эзотерическое путешествие к Джилы-Су — месту силы с очень сильной энергетикой»
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
1605015 248₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Трансфер в Приэльбрусье из Минеральных Вод: ваше удобное путешествие
Выбирая наш трансфер, вы получаете не только комфортное путешествие, но и возможность насладиться красотами по пути в Приэльбрусье
Начало: Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Урочище Джилы-Су, расположенное в Зольском районе Кабардино-Балкарии у северного склона горы Эльбрус, славится своими термальными источниками и невероятной природой»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Нестандартная поездка в Приэльбрусье из Пятигорска. Горы в сердце, а сердце - в горах
Поляна Эммануэля, урочище Джилы-Су, плато Бечасын и Бермамыт - зарядиться энергией гор по максимуму
Начало: От вашего адреса проживания
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3500031 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Треккинг к высокогорному озеру Бирджалы: путешествие из Пятигорска
Посетить урочище Джилы-Су, увидеть водопад Султан и подняться к озеру с бирюзовой водой
Начало: У вашего отеля
«Мы проедем по знаменитому урочищу Джилы-Су, сделаем фотостоп на фоне Кавказского хребта и подойдём к мощному водопаду Султан»
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Джилы-Су и три водопада на северном склоне Эльбруса из Пятигорска
Начало: От места вашего места проживания
«Сегодня мы отправимся в одно из самых красивых мест Кабардино-Балкарии в урочище Джилы Су Урочищем называют местность, которая резко отличается от окружающего ландшафта»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
19 900₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
Посетить лучшие видовые места Северного Кавказа в поездке из Пятигорска
Начало: По вашему адресу
«, экологический сбор в урочище Джилы-Су — 100 руб»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3000027 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 июня 2024Наше путешествие прошло великолепно!!! Нас было четверо: двое взрослых и двое детей 8 ми и 14 лет. Спланирована экскурсия была
- ДДмитрий5 июня 2024Гид Константин отличный рассказчик со звучным голосом, который было слышно даже на самой плохой дороге. Он много рассказывал про окружающие
- ЕЕлена4 июня 202415 мая мы с друзьями, 4 человека были на экскурсии «Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и другое. Приятно, что
- ЛЛариса1 июня 2024Отличная организация экскурсии, маршрут продуман до мелочей, посмотрели все запланированные места, красота просто нереальная. Гид Денис- аккуратный водитель и замечательный
- ААлексей1 июня 2024Если вы первый раз в регионе, то Денис это тот человек, который вам нужен! Он настоящая живая энциклопедия края в
- ААлександр29 мая 2024Гидом у нас был Акоп. Большое ему спасибо за экскурсию. Получили массу впечатлений
- ММария28 мая 2024Ездили с Владимиром на Джилы Су, красивые локации, небольшая группа, все понравилось 👌🏼 советую! Детям больше всего понравились суслики, которых можно было кормить с рук))
- ММарина28 мая 2024Хорошая дорога, хороший водитель, прекрасные виды. Водитель -гид Мурад постарался сделать нашу экскурсию максимально комфортабельной и зрелищной. Водопады предстали перед
- ЕЕкатерина28 мая 2024Были на экскурсии 23.05.2024г. Очень понравилось! Увидели все ущелья и горы. Эльбрус показал нам себя во всей красе! При Солнце,
- ММарина26 мая 2024Благодарим Константина за незабываемую экскурсию! Мы узнали много интересного для себя,увидели красоту природы Кавказа. Отдельное спасибо гиду за помощь на маршруте,заботу и комфорт во время путешествия. 12 часов пролетели незаметно. Но это были незабываемые 12 часов!)
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Джилы-су»
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