Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

Путешествие в Джилы-Су из Пятигорска

Насладиться водопадами, горами, ущельями и искупаться в горячих источниках

5
1 отзыв
Приглашаю провести день на лоне кавказской природы! Вас ждут альпийские луга, чистейший воздух высокогорья, душистые ароматы трав и целебные источники.

Я не дам вам заскучать и расскажу, как возникла Долина нарзанов, какой секретный объект базировался у подножия Эльбруса и почему Джилы-Су называют «местом силы».
Путешествие в Джилы-Су из Пятигорска
Путешествие в Джилы-Су из Пятигорска
Путешествие в Джилы-Су из Пятигорска
Путешествие в Джилы-Су из Пятигорска
Путешествие в Джилы-Су из Пятигорска
Путешествие в Джилы-Су из Пятигорска
Путешествие в Джилы-Су из Пятигорска

Что вас ожидает

Скалы, горы и ущелья

Мы проедем через гору Баран, пересечем границу с Кабардино-Балкарией и поднимемся на живописное плато Шаджатмаз, откуда открывается шикарный вид на Кавказский хребет и красавец Эльбрус. Посетим Долину нарзанов с целебными источниками и оценим мощь древних ущелий. А также заедем на смотровую площадку «Скалы Аватара», расположенную на высоте 2100 метров.

Горная здравница

Джилы-Су — место, где из-под земли бьет более 10 минеральных источников. Вы искупаетесь в искусственном каменном бассейне с водой, подогретой недрами Эльбруса. Полюбуетесь величественными горными водопадами и увидите Долину замков с причудливыми каменными изваяниями, которые местные называют «Зубы дракона».

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле: Renault Fluence (если группа меньше 3 человек) или Land Cruiser (если группа 3 человека и больше)
  • Дополнительные расходы: экосбор в Джилы-Су — 50 р. с человека, долина Нарзанов — 50 р. с человека
  • По желанию мы заедем в кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются отдельно.
🚩 Начало и место завершения: В любом удобном для Вас месте
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Олег
Олег
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Олег, я родился и вырос в Пятигорске. Люблю фотографировать и путешествовать, туризмом занимаюсь более 10 лет. С радостью познакомлю вас с живописными уголками Кавказа.
Задать вопрос

1 реальный отзыв

Е
22 июня 2021
Сказать - понравилось, не сказать ничего! Получили море впечатлений и эмоций. Очень много остановок по пути, в машине не засидишься, а виды в пути становятся все красивее и красивее, не оторваться. Очень рекомендую всем.
PS Не стоит бояться пасмурной погоды, потому что в горах они меняется ежеминутно, а отказавшись можно очень сильно пожалеть

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

🎩Индивидуальные🧒Для детей🚗На машине🏡ВыездныеГоры🗽Достопримечательности#Эльбрус🛣Джиппинг#Джилы-су#Кавказ

Еще несколько похожих предложений в Пятигорске

Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Индивидуальная экскурсия
4.9
8
10ч
8 000
за 1-4 чел.
Джип-путешествие к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
Вдохновиться красотой Кавказа, узнать больше о крае и зарядиться энергией источников
Горы и Медовые водопады — из Пятигорска
Индивидуальная экскурсия
5
13
4ч 30м
5 500
за 1-4 чел.
Горы и Медовые водопады — из Пятигорска
Открыть разнообразие и красоту природы, истории и традиции края
Джилы-Су из Пятигорска: водопады и минеральные источники
3 000
за 1 чел.
Джилы-Су из Пятигорска: водопады и минеральные источники
Эльбрус - самая высокая и самая известная вершина на территории России
Ежедневно в 07:00 и в 14:00.
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Пятигорска
Индивидуальная экскурсия
11ч
12 000
за 1-6 чел.
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Пятигорска
Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
Ущелье Адыр-су и Великая Гора Уллу-Тау
4.7
16
13ч
1 300
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Ущелье Адыр-су и Великая Гора Уллу-Тау
Вас ждет удивительная прогулка по ущелью Адыр-Су к Великой Горе Уллу-тау
По воскресеньям с 05:30
Цейское ущелье и купание в термальном источнике
4.7
35
14ч
1 500
за 1 чел.
Цейское ущелье и купание в термальном источнике
Цей - удивительный уголок Северной Осетии для любителей туризма и активного отдыха
Суббота в 06:30
Сокровища Джилы-Су: джип-тур из Пятигорска
Индивидуальная экскурсия
4.9
34
10ч
8 500
за 1-6 чел.
Сокровища Джилы-Су: джип-тур из Пятигорска
Исследовать мистические места, открыть целебные свойства нарзанов и посетить величественные водопады
Поездка в мини-группе на Джилы-Су по самой красивой дороге в России
4.7
3
10ч
3 200
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Поездка в мини-группе на Джилы-Су по самой красивой дороге в России
Среди гор Кавказа спрятано столько удивительных мест
Ежедневно. Время индивидуально: с 07.00 до 09.00
Пятигорск - город горячих вод . Обзорная экскурсия
Индивидуальная экскурсия
5
7
4 900
за 1-6 чел.
Пятигорск - город горячих вод . Обзорная экскурсия
Во время неспешной прогулки мы с вами побываем в самых знаковых местах города Пятигорск: гора Машук,...
По договоренности
Медовые водопады и гора Кольцо
4.4
32
4ч 30м
750
за 1 чел.
Медовые водопады и гора Кольцо
Экскурсия по живописным окрестностям Кисловодска
Ежедневно в 13:20
Перевал Гум-Баши и гора Шоана: дорога к сердцу Кавказа
Индивидуальная экскурсия
5
6
10 000
за 1-4 чел.
Перевал Гум-Баши и гора Шоана: дорога к сердцу Кавказа
Исследовать горные ущелья, погрузиться в традиции горцев и искупаться в термальных источниках
Ах, Кавказ! Путешествие из Пятигорска в Осетию
Индивидуальная экскурсия
3.7
3
12ч
24 000
за 1-8 чел.
Ах, Кавказ! Путешествие из Пятигорска в Осетию
Перезагрузиться в горах, изучить город мертвых Даргавс и открыть традиции Республики

Олег проводит ещё 2 экскурсии

Из Пятигорска — в великолепный Домбай!
Индивидуальная экскурсия
5
14
12ч
12000
10 800
за 1-6 чел.
Из Пятигорска — в великолепный Домбай!
Горные пейзажи, древние храмы, виды на Эльбрус и заповедные места Кавказа на автомобильной экскурсии
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Индивидуальная экскурсия
5
1
11000
9 900
за 1-6 чел.
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа — к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии
У нас ещё много экскурсий 😎 в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Пятигорске
🇷🇺