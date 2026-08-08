Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

Вас ждет увлекательное путешествие в Джилы-Су, где откроются виды на Кавказский хребет и Эльбрус. Здесь можно насладиться чистым воздухом и искупаться в минеральных источниках. Побывайте в Долине нарзанов и оцените мощь древних ущелий. Джилы-Су - это место силы, где из-под земли бьют целебные источники. Присоединяйтесь к экскурсии и узнайте секреты этого уникального уголка природы

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Июль и август - идеальные месяцы для путешествия в Джилы-Су из Пятигорска. В это время года условия наиболее благоприятны для посещения горных районов, наслаждения видами Кавказского хребта и Эльбруса, а также купания в минеральных источниках. Май, июнь, сентябрь и октябрь также подходят для поездки. В это время меньше туристов, что позволяет насладиться спокойствием и уединением. Однако погода может быть менее предсказуемой, поэтому стоит быть готовым к переменам.

Сейчас август — это идеальное время.