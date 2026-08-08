Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

Вас ждет увлекательное путешествие в Джилы-Су, где откроются виды на Кавказский хребет и Эльбрус. Здесь можно насладиться чистым воздухом и искупаться в минеральных источниках. Побывайте в Долине нарзанов и оцените мощь древних ущелий. Джилы-Су - это место силы, где из-под земли бьют целебные источники. Присоединяйтесь к экскурсии и узнайте секреты этого уникального уголка природы
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Виды на Кавказский хребет
- 💧 Целебные минеральные источники
- 🏞️ Уникальные природные ландшафты
- 🚙 Комфортное путешествие на внедорожнике
- 📚 Интересные истории и факты
Лучшее время для посещения
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Июль и август - идеальные месяцы для путешествия в Джилы-Су из Пятигорска. В это время года условия наиболее благоприятны для посещения горных районов, наслаждения видами Кавказского хребта и Эльбруса, а также купания в минеральных источниках. Май, июнь, сентябрь и октябрь также подходят для поездки. В это время меньше туристов, что позволяет насладиться спокойствием и уединением. Однако погода может быть менее предсказуемой, поэтому стоит быть готовым к переменам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Долина нарзанов
- Скалы Аватара
- Долина замков
Описание экскурсии
Скалы, горы и ущелья
Мы проедем через гору Баран, пересечем границу с Кабардино-Балкарией и поднимемся на живописное плато Шаджатмаз, откуда открывается шикарный вид на Кавказский хребет и красавец Эльбрус. Посетим Долину нарзанов с целебными источниками и оценим мощь древних ущелий. А также заедем на смотровую площадку «Скалы Аватара», расположенную на высоте 2100 метров.
Горная здравница
Джилы-Су — место, где из-под земли бьет более 10 минеральных источников. Вы искупаетесь в искусственном каменном бассейне с водой, подогретой недрами Эльбруса. Полюбуетесь величественными горными водопадами и увидите Долину замков с причудливыми каменными изваяниями, которые местные называют «Зубы дракона».
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или гид из нашей команды
- Автомобиль — кроссовер или подготовленный внедорожник
- Дополнительные расходы: экосбор в Джилы-Су — 100 р. с человека, Долина нарзанов — 100 р. с человека
- По желанию мы заедем в кафе с местной кухней. Еда и напитки оплачиваются отдельно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любом удобном для Вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1892 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Олег, я родился и вырос в Пятигорске. Люблю фотографировать и путешествовать, туризмом занимаюсь более 10 лет. Я не профессиональный гид — путешествуя со мной и
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Ездила 26.07.2026 года с гидом Русланом. Отлтчный гид, отвечает на все поставленные вопросы, знает очень много исторических моменьов. Очень рекомендую. P.S: сусликов видела😂
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Хочу подбагодарить гида Османа за прекрасную экскурсию и чудесно проведенный день в Приэльбрусье, Джилы-Суу!
Спасибо, что показали самые значимые и красивые локации с таким глубоким знанием и любовью!
Красавец Эльбрус, который показался
Спасибо, что показали самые значимые и красивые локации с таким глубоким знанием и любовью!
Красавец Эльбрус, который показался
+2
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С
Ездили на экскурсию с женой и ребенком 4 года. Остались очень довольны выбором. Ехали на Toyota Highlander, очень комфортабельно, было кресло для ребенка. Было много остановок как на популярных, так
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Спасибо большое за такую замечательную экскурсию. Все очень понравилось. Особенно классный гид Рашид!Аккуратно вел машину. Делал остановки. Нас было четверо,два взрослых и дети (3 года и 9 лет) Советую всем!
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Т
Путешествие позитивное, нам понравилось! Живописная дорога, водопады, источники. Олег провел интересную и замечательную экскурсию, благодарим!
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Экскурсию проводил гид Алим. Безопасная езда, приятная музыка, приятное общение, взял на себя функции фотографа, рассказывал и показывал лучшие локации, всегда прислушивался к просьбам, чтобы дополнительно сделать остановки или заехать
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