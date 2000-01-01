Удивительный, самобытный, малознакомый и неповторимый уголок Северного Кавказа – Республика Калмыкия. Как мало мы о ней знаем! А ведь калмыки имеют большую и насыщенную событиями историю.

Среди бескрайнего моря степей лежит город Элиста, столица Калмыкии, центр буддизма на Северном Кавказе.

Несколько лет назад в Элисте был построен Шахматный городок, с посещения которого начнется наше знакомство с городом.

И, наконец, главная достопримечательность и гордость Элисты – Бурхн Багшин Алтн Сум (Золотая обитель Будды Шакьямуни). Это грандиозное сооружение. На его посещение отводится 2 часа.