Элиста

Описание
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Смешанная: автобусная и пешеходная. Важно! При себе иметь паспорт и свидетельство о рождении (детям).
Элиста
Элиста
Элиста
Элиста
Элиста

Что вас ожидает:

  • Город Шахмат
  • Ступа просвещения
  • Хурул
  • Сити Чез
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Удивительный, самобытный, малознакомый и неповторимый уголок Северного Кавказа – Республика Калмыкия. Как мало мы о ней знаем! А ведь калмыки имеют большую и насыщенную событиями историю.

Среди бескрайнего моря степей лежит город Элиста, столица Калмыкии, центр буддизма на Северном Кавказе.

Несколько лет назад в Элисте был построен Шахматный городок, с посещения которого начнется наше знакомство с городом.

И, наконец, главная достопримечательность и гордость Элисты – Бурхн Багшин Алтн Сум (Золотая обитель Будды Шакьямуни). Это грандиозное сооружение. На его посещение отводится 2 часа.

Программа

Посещение достопримечательностей по программе.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Питание по маршруту. Въезд на территорию Города – Шахмат
  • Музей - 350 руб
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье в 05:30
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Дата и количество участников выбирается при бронировании
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