Смешанная: автобусная и пешеходная. Важно! При себе иметь паспорт и свидетельство о рождении (детям).
Что вас ожидает:
- Город Шахмат
- Ступа просвещения
- Хурул
- Сити Чез
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Удивительный, самобытный, малознакомый и неповторимый уголок Северного Кавказа – Республика Калмыкия. Как мало мы о ней знаем! А ведь калмыки имеют большую и насыщенную событиями историю.
Среди бескрайнего моря степей лежит город Элиста, столица Калмыкии, центр буддизма на Северном Кавказе.
Несколько лет назад в Элисте был построен Шахматный городок, с посещения которого начнется наше знакомство с городом.
И, наконец, главная достопримечательность и гордость Элисты – Бурхн Багшин Алтн Сум (Золотая обитель Будды Шакьямуни). Это грандиозное сооружение. На его посещение отводится 2 часа.
Программа
Посещение достопримечательностей по программе.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Питание по маршруту. Въезд на территорию Города – Шахмат
- Музей - 350 руб
- Когда и сколько длится?
- Когда: Воскресенье в 05:30Экскурсия длится около 18 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Пятигорске
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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