Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 11 экскурсий в категории «История и культура» в Пятигорске, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Цейское ущелье и термальные источники
Групповая
13.5 часов
Цейское ущелье и термальные источники
Расписание: Суббота в 06:30
1 900 за человека
Пятигорск и Железноводск
Групповая
6 часов
Пятигорск и Железноводск
Расписание: Среда в 14:00
1 500 за человека
Обзорная экскурсия по Пятигорску
Групповая
3 часа
Обзорная экскурсия по Пятигорску
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 14:20
900 за человека
Обзорная экскурсия по Железноводску
Групповая
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Железноводску
Расписание: Пятница в 14:20
1 000 за человека
Обзорная экскурсия по Ессентукам
Групповая
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Ессентукам
Расписание: Четверг в 13:20
1 000 за человека
Обзорная экскурсия по Кисловодску
Групповая
4.5 часа
Обзорная экскурсия по Кисловодску
Расписание: Среда в 13:20
1 200 за человека
КМВ - 4 города
Групповая
9 часов
КМВ - 4 города
Расписание: Воскресенье в 09:00
2 300 за человека
Кисловодский комплекс
Групповая
9 часов
Кисловодский комплекс
Расписание: Воскресенье в 08:20
2 200 за человека
Верхняя Балкария
Групповая
11 часов
Верхняя Балкария
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 06:50
2 700 за человека
Архыз
Групповая
13 часов
Архыз
Расписание: Четверг, Суббота в 06:30
2 700 за человека
Замок Шато-Эркен и обзорная экскурсия по Нальчику
Групповая
7 часов
Замок Шато-Эркен и обзорная экскурсия по Нальчику
Расписание: Пятница в 09:00
2 200 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «История и культура»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
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  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
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Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
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