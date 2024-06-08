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Групповая
13.5 часов
Расписание: Суббота в 06:30
1 900₽ за человека
Групповая
6 часов
Расписание: Среда в 14:00
1 500₽ за человека
Групповая
3 часа
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 14:20
900₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Расписание: Пятница в 14:20
1 000₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Расписание: Четверг в 13:20
1 000₽ за человека
Групповая
4.5 часа
Расписание: Среда в 13:20
1 200₽ за человека
Групповая
9 часов
Расписание: Воскресенье в 09:00
2 300₽ за человека
Групповая
9 часов
Расписание: Воскресенье в 08:20
2 200₽ за человека
Групповая
11 часов
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 06:50
2 700₽ за человека
Групповая
13 часов
Расписание: Четверг, Суббота в 06:30
2 700₽ за человека
Групповая
7 часов
Расписание: Пятница в 09:00
2 200₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «История и культура»
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