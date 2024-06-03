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экскурсии "Четыре города", на Домбай и Эльбрус. Первая экскурсия была обзорная - четыре города на большом комфортабельном автобусе. С нами был эрудированный гид Александр. Рассказы Александра о городах и истории Кавказа воспринимались легко и интересно. Посетили Железноводск, Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск. Давали время для фото. Заезжали на обед в столовую. Пили воду с бюветов. А ещё очень вкусное Пятигорское мороженое. Экскурсия была насыщенной и интересной. Спасибо Александру за его подачу исторической информации о людях, зданиях и жизни на Кавказе. Процветания и роста вам!