1 чел.
По популярности
скидка
20%
Групповая
11 часов
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Пятигорска - увлекательное приключение
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии и величие Эльбруса в комфортной поездке с опытным гидом
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
50004 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия по Старинному Пятигорску: путешествие сквозь века
Откройте для себя душу Пятигорска: от Цветника до озера Провал, пройдите по стопам великих литераторов и исторических личностей
Начало: Место дуэли М. Ю Лермонтова
«Вы познакомитесь с классикой уютного и обаятельного Пятигорска»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
68506 165₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Пятигорск: история, культура и нарзанные источники
Погрузитесь в атмосферу Пятигорска: от исторических улиц до живописных парков и легендарных нарзанных источников
Начало: В сквере ИМ.М.Ю. Лермонтова
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
80007 200₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Пятигорску: от истории до гастрономии
Исследуйте Пятигорск: озеро Провал, парк Цветник, Бесстыжие ванны и местные деликатесы ждут вас
Начало: У кафе Эрмитаж
«Вы увидите все главные достопримечательности: озеро Провал, Эолову арфу, Бесстыжие ванны, грот Лермонтова и парк Цветник»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
65005 850₽ за всё до 2 чел.
Аудиогид
1.5 часа
На променаде. Пятигорск: аудиоспектакль-променад
Наденьте наушники и погрузитесь в аудиоспектакль по Пятигорску. Узнайте о дуэли Лермонтова, посетите знаковые места и почувствуйте атмосферу города
Начало: Начало экскурсии у памятника Лермонтову на террито...
«Вы познакомитесь с 15+ ключевыми достопримечательностями города, но улицы, дома, вывески, прохожие — всё будет видеться по-другому»
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
900₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Чарующий Пятигорск - путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Пятигорска: городские легенды, истории Лермонтова и Толстого ждут вас
Начало: Неподалеку от Провала
«Многие обзорные экскурсии по Пятигорску начинаются с горы Машук — и это неспроста»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Влюбиться в Пятигорск за один день: индивидуальная экскурсия
Посетите панорамный парк на горе Машук, узнайте историю горы Бештау, пройдите по следам Лермонтова и попробуйте коронные блюда Пятигорска
Начало: В Пятигорске. По договорённости любом городе КМВ
«В нетуристических местах вы познакомитесь с нашими гастрономическими шедеврами»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
11 000₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Душевная фото-экскурсия по живописному Пятигорску: истории и кадры
Ваш уникальный шанс погрузиться в атмосферу Пятигорска, узнать его тайны и запечатлеть лучшие моменты на профессиональную камеру
Начало: У входа в парк Цветник
«Вы познакомитесь с местами притяжения в парке Цветник, на склонах гор Горячая и Машук»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
8 670₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2.5 часа
Исторические прогулки по Пятигорску: следы великих писателей
Пятигорск вдохновлял Пушкина, Лермонтова и Толстого. Прогуляйтесь по историческим местам и узнайте, как город повлиял на великих писателей
Начало: В районе озера Провал
«Экскурсия обзорная и не предполагает дополнительных расходов»
Расписание: во вторник в 15:00, в субботу в 11:00
18 июня в 15:00
22 июня в 11:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Северная Осетия и Кармадонское ущелье: Путешествие на внедорожниках
Погрузитесь в историю и красоту Северной Осетии. Откройте для себя Кармадонское ущелье, Даргавский некрополь и уникальные высокогорные качели
Начало: От вашего места проживания
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
19 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с Ессентуками
Дружеская обзорная экскурсия по главным местам города
Начало: На железнодорожном вокзале Ессентуки
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
Добраться до отеля на внедорожнике, попутно посетив Бештау, Машук и лермонтовские места
Начало: По договоренности
«Эта программа — для тех, кто не хочет терять ни минуты и уже в день прилета начать знакомство с Кавказскими Минеральными Водами»
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
8 999₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотопрогулка по историческому Пятигорску с личным фотографом
Откройте для себя красоту Пятигорска и сохраните воспоминания с профессиональными фото и видео
«Я покажу вам главные достопримечательности любимого города, поделюсь занимательными фактами и легендами»
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
81117 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Из Пятигорска в маленький и уютный Железноводск
Исследовать парковую часть курорта и узнать главное о лечебном крае
«Вы прогуляетесь по самой живописной части города мимо главных достопримечательностей и попьете целебной воды»
30 сен в 12:30
2 окт в 11:30
6 700₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Пятигорску
Увидеть главные достопримечательности города и получить на память профессиональные снимки
Начало: У входа в парк Цветник
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный Джип-тур: Пятигорск и его сокровища
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии, погрузитесь в истории и легенды, насладитесь балкарской кухней
Начало: Г. Пятигорск, ул. Кирова 57
«Кроме того, будут и истории о крае, и мистический замок, и, конечно, обед как часть знакомства с культурой»
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
20 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
16 часов
Грозный - Шали - Аргун
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
«Затем, проехав территорию Ингушетии, мы начинаем знакомство с Чеченской республикой»
Расписание: СР, СБ, ВС в 6:00
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
3 500₽ за человека
Групповая
10 часов
Здравствуй, Кабардино-Балкария! Поездка из Пятигорска в мини-группе
Голубые озёра, Черекская теснина, Язык Тролля и горячие термальные источники за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500₽ за человека
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия по курортам Кавказа: Пятигорск и соседи
Откройте для себя четыре жемчужины Кавказских Минеральных Вод в одной поездке. История, культура и лечебные воды ждут вас
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск
«Вы ознакомитесь с историей возникновения, с историей развития региона и его минеральными ресурсами»
Расписание: Четверг, Воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
2 300₽ за человека
Групповая
4 часа
Путешествие по Пятигорску: Лермонтовские места и курортная история
Откройте для себя богатую историю и культурное наследие Пятигорска, следуя стопам великих поэтов и писателей
Начало: Г. Пятигорск, ул. Кирова, 23
Расписание: См. календарь
Сегодня в 14:20
11 июня в 14:20
900₽ за человека
Групповая
17 часов
Групповая экскурсия в Грозный, Аргун и Шали из Пятигорска
Начало: Пятигорск, пр-т Кирова, 23
«Обзорная экскурсия по Грозному Обзорная экскурсия по столице Чеченской республики предполагает посещение мечети «Сердце Чечни» и храма Архангела Михаила»
Расписание: См. календарь
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
3 500₽ за человека
Групповая
9 часов
Четыре города Кавказских Минеральных Вод
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
«Вы узнаете историю городов, увидите главные достопримечательности и попробуете знаменитую минеральную воду»
Расписание: Четверг, Воскресенье
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
2 300₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Обзорная экскурсия Пятигорска с термальными источниками
Исследуйте исторический Пятигорск, насладитесь архитектурой и природой, а также расслабьтесь в термальных источниках
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
13 июня в 09:00
95008 075₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
В Железноводск - на склоны горы Железной
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
«В ходе экскурсии Вы познакомитесь с историей открытия этих источников, зарождением курорта и его сегодняшними достижениями»
Расписание: По пятницам
14 июня в 14:15
21 июня в 14:15
1 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Кавказские Минеральные Воды - история и современность
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«Вы познакомитесь с местной культурой и архитектурой, а также насладитесь уникальными природными богатствами, которые сделали КМВ одним из самых популярных курортов в России»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Великолепная четвёрка КавМинВод
За 1 день посетить, сравнить и полюбить Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводск
Начало: из вашего отеля в городах КМВ
«Посетите обзорные площадки Нагорного парка — Китайскую беседку и Эолову арфу»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 22 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Грозный - город-Феникс
Начало: По договоренности (Кавказские Минеральные Воды)
«Для тех, кто хочет насладиться пейзажами города Грозный одним днем, а также посетить главные достопримечательности столицы Чеченской республики, я предлагаю индивидуальную поездку с остановками по вашему пожеланию»
Расписание: Ежедневно, кроме пятницы, в 7:15.
13 июня в 07:00
20 июня в 07:00
21 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Пятигорска
Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск - гуляем, изучаем, находим общее и различное
«Вы познакомитесь с историей цитадели, которая положила начало Кисловодску»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 500₽ за всё до 6 чел.
Квест
1.5 часа
Детский квест «Котодетектив в Пятигорске»
Разгадать закрученную детективную историю вместе с котом Гулёной и узнать главное о городе
Начало: В сквере им Л.Н. Толстого
11 июня в 13:30
12 июня в 13:00
5 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Променад по историческому Пятигорску. Лермонтов и Пятигорск
Начало: Город Пятигорск, ул. Анисимова, 1
«Что вас ожидает: Обзорная 3-часовая пешеходная экскурсия по городу Пятигорску»
Расписание: понедельник - воскресенье с 10:00 до 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Пятигорск и Железноводск - города, утопающие в лесах
Начало: Заберем вас от места проживания в городах КМВ
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
4%
Индивидуальная
11 часов
Кавказ - полное погружение: Кисловодск и две республики
Начало: По договоренности с гидом
«Нарзанная галерея — главное здание Кисловодска, построенное в необычном английском стиле»
Расписание: Ежедневно по запросу. Рекомендуемое время выезда — 7:00, 8:00.
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
1560014 976₽ за всё до 5 чел.
Групповая
6 часов
Пятигорск+Железноводск (обзорная экскурсия)
Начало: Парк Цветник, Кирова просп., 23, Пятигорск
«Познакомитесь с историей возникновения Железноводска, с его лечебным профилем, пребыванием на курорте замечательных людей России, работами гидрогеологов, медиков»
Расписание: Понедельник, Среда 14:00
12 июня в 14:00
19 июня в 14:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Начало: По договоренности
«Кому-то такой тур покажется слишком насыщенным, но вы сами убедитесь, что он прекрасно подходит для первого знакомства с нашими лучшими курортами»
Расписание: Смотрите свободные даты
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
12 500₽ за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
9 часов
4 города Кавказских Минеральных Вод за один день
Начало: Пятигорск
«Обзорная экскурсия по четырем городам Кавминвод - самый "смак" за один день»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
1650014 025₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
3 в 1: обзорная по Кисловодску, гора Кольцо и Медовые водопады
Начало: Пятигорск, пр-т Кирова, 23
«Вас ждет обзорная по Кисловодску: побываем на Лермонтовской площадке, в Нарзанной галерее, прогуляемся по берегу горной реки Альконовки и попробуем настоящий свежий нарзан»
Расписание: Пятница, воскресенье в 08:20
Завтра в 08:20
16 июня в 08:20
2 200₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
История и керамика Пятигорска
Исследовать самый живописный город Кавказа и посетить гончарный мастер-класс (по желанию)
Начало: У озера Провал
«Познакомитесь с жизнью автора и героями его произведений»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
59405 346₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Авто-путешествие из КМВ в Грозный из Пятигорска
Весь день на знакомство с историей 4-х республик и экскурсию по «городу Сунжи» - так говорят местные
Начало: В Пятигорске, Железноводске, Ессентуки. Из Кислово...
28 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Влюбиться в Пятигорск за один день
Начало: По договоренности
«Сыры, кофе и фирменные блюда В нетуристических местах вы познакомитесь с нашими гастрономическими шедеврами»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Незабываемый Пятигорск
Начало: Место дуэли М.Ю. Лермонтова
«За время экскурсии Вы познакомитесь с городом, его историей, историей Кавказских Минеральных Вод, узнаете в чем заключается уникальность и ценность региона»
Расписание: Вторник - Воскресенье с 09.00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
68506 165₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Беговая экскурсия вокруг горы Машук
Пробежаться по главным достопримечательностям Пятигорска
Начало: У места вашего проживания
«А главное — сделаете это с пользой для здоровья»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 3 900₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Обзорная экскурсия по Пятигорску
«Тогда эта обзорная экскурсия по Пятигорску для вас»
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 14:20
900₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Нальчик, замок Шато-Эркен и термальные источники из Пятигорска
Начало: По договоренности
«Приглашаю вас в увлекательное путешествие, во время которого вы познакомитесь с главными достопримечательностями столицы Кабардино-Балкарии — городом Нальчик»
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 800₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Расписание: Пятница в 14:20
1 000₽ за человека
Групповая
7 часов
Расписание: Пятница в 09:00
2 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 июня 2024Наша поездка получилась просто обалденная!!! Повезло с погодой,группой и самое главное, гидом👍 Борис- наша Вам благодарность 🤗!!! За Ваш юмор,познавательное и комфортное сопровождение. С Вами было очень уютно и весело! Нас оберегали,направляли,дисциплинировали,подсказывали- всё было на высшем уровне! Это была лучшая поездка с лучшим гидом, Борисом! СПАСИБО!
- ГГлеб3 июня 2024Сегодня ездили в тур по Приэльбрусью, остались очень довольны! Поездка была на комфортабельной машине с очень веселым, грамотным и внимательным
- ИИван3 июня 2024Экскурсия на Эльбрус удалась. Нам повезло и с погодой, и с группой, и с гидом. Борис рассказывал много интересных фактов
- ААнна1 июня 2024То что надо: обзорно, интересные исторические подробности, маршрут лёгкий.
- AAnna31 мая 2024Большое спасибо за прекрасную прогулку. Мы опаздали, но гид поняла нашу ситуацию и дождалась нас. Много новой информации. И очень удобно, что на машинке. Привезли и увезли))))) обязательно вернусь в ваш город!!! Спасибо Вам большое. И ждем фото)))Удачи!!!!
- ИИрина31 мая 2024Екатерина прекрасный экскурсовод. Приятная прогулка с человеком любящим свой город и знающим его историю! Обязательно буду советовать друзьям на прогулки по городу. Спасибо огромное!
- ООльга30 мая 2024Отличная прогулка. Очень быстро договорились. Прошли по всем основным местам, в неспешной беседе дорога была приятной и не долгой. Двое
- ААнна29 мая 2024Отличная познавательная экскурсия. Отдельное спасибо Надежде Петровне!
- ААнна29 мая 2024Большое спасибо за обзорную экскурсию потрясающему экскурсоводу Надежде Петровне Глаголевой, 3,5 часа пролетели молниеносно! 😍
- РРоман29 мая 2024На майские праздники решили отправиться компанией на Кавказ, и не пожалели. За ранее подобрали экскурсии через онлайсервис Спутник, предварительно забронировали
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Обзорные»
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