Эта поездка будет интересна тем, кто за 1 день хочет оказаться в декорациях картины «Бременские музыканты», познакомиться с природой Северного Кавказа и отдохнуть в термальных источниках. Вы побываете в местах, где вырос Трубадур и где свои разбойные дела вершила атаманша Луиза. Отыщете волшебное озеро и, если захотите, полетаете на параплане.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
- Мы посетим волшебное Былымское озеро, где вырос талантливый в музыке мальчик по имени Трубадур
- Проедем по перевалу Актопрак, возле которого располагался город Бремен, где атаманша Луиза воспользовалась талантом мальчика, чтобы грабить жителей
- Посетим знаменитый парадром «Флай Чегем»: у вас будет возможность полетать на параплане среди высоких гор и ущелий Кавказа
- И напоследок заедем в термальный источник и расслабимся в тёплой целебной воде
По пути поговорим об истории народов Северного Кавказа, об их быте и кухне. Я расскажу вам, почему на Кавказе столько разных культур и как они связаны между собой.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле УАЗ Patriot
- В стоимость включено: трансфер и услуги гида
- Отдельно оплачивается купание в термах (250 руб.), полёт на параплане по желанию (5000 руб.) и обед (около 500 руб.)
в субботу и воскресенье в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 150 туристов
Наша стихия — Кавказ. Знаем здесь каждый уголок, и готовы поделиться с вами историей и традициями. Наши гиды — настоящие профессионалы. Они провезут вас по самым живописным маршрутам, расскажут множество легенд, познакомят с местной кухней, помогут вам полюбить Кавказ. Мы будем рады показать вам горы!Задать вопрос
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