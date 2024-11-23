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Эта поездка будет интересна тем, кто за 1 день хочет оказаться в декорациях картины «Бременские музыканты», познакомиться с природой Северного Кавказа и отдохнуть в термальных источниках. Вы побываете в местах, где вырос Трубадур и где свои разбойные дела вершила атаманша Луиза. Отыщете волшебное озеро и, если захотите, полетаете на параплане.