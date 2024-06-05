🛣 Джиппинг 🚗 На машине Мини-группа 10 часов 17 отзывов Чегемские водопады, город мертвых и озеро Гижгит за 1 день Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии. Вас ждут живописные виды, древние тайны и незабываемые впечатления. Группа до 7 человек Начало: У вашего отеля «Мы проедем по живописной дороге, связывающей два ущелья: Чегемское и Баксанское» Расписание: ежедневно в 07:00 3 700 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 7.5 часов 65 отзывов Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию Путешествие по живописной Кабардино-Балкарии: перевалы, склепы, ущелья и водопады. Узнайте о культуре и природе региона Начало: В Пятигорске (по договоренности) «А еще я расскажу о расположенном неподалеку Баксанском ущелье и загадочной пещере в Заюково» 15600 14 820 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 67 отзывов Джип-тур Пятигорск: Чегемские водопады, Эль-Тюбю, Гижгит Приключение на внедорожнике по живописным уголкам Северного Кавказа с культурным погружением Начало: По согласованию «В завершение вы отправитесь через перевал Актопрак, по горным дорогам из Чегемского ущелья переедете в Баксанское ущелье, где вас будут ждать редкой красоты горное озеро Гижгит» 16 000 ₽ за всё до 2 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 29 отзывов На внедорожнике - к сокровищам Кабардино-Балкарии Озеро Гижгит, Чегемские водопады, «город мертвых» и перевал Актопрак за один день Начало: Где удобно «Чегемские водопады и ущелье — вы подышите свежим воздухом и оцените мощь местной природы» 21 990 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 17 отзывов На джипе сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады Путешествие на джипе через удивительные пейзажи Пятигорска: озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемские водопады. Узнайте легенды этого края «По этой завораживающей дороге между Чегемским и Баксанским ущельями проходил Великий шелковый путь» 13 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 10 часов 23 отзыва Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе Фантастические перевалы и ущелья, знаменитые водопады и озёра, древнее селение и истории края Начало: В Пятигорске, мы заберем вас от места проживания «Нашей стартовой яркой локацией будет Баксанское ущелье, которое заканчивается прямо у подножия Эльбруса» Расписание: ежедневно в 08:00 3 790 ₽ за человека

🚗 На машине 🛣 Джиппинг Индивидуальная 10 часов 26 отзывов Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике За один день посетить озеро Гижгит, аутентичный аул Эльтюбю и легендарные Чегемские водопады Начало: Пятигорск «За один день мы охватим красивейшие природные уголки между Баксанским и Чегемским ущельями» 17 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки 🪂 На параплане Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Полёт на параплане и поэзия Чегемского ущелья Полюбоваться горами со всех сторон, узнать тайны Эльтюбю, отдохнуть от суеты - поездка из Пятигорска Начало: Пятигорск «Захватывающие места Чегемского ущелья» от 17 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 12 часов 17 отзывов Чегемское ущелье, перевал Актопрак, озеро Гижгит: необычный тур из Пятигорска в мини-группе Отправиться к знаменитым водопадам и дальше - за захватывающими пейзажами и легендами Кавказа Начало: у места вашего проживания в Пятигорске «Вы пройдёте по узкому ущелью: увидите причудливые скальные образования и стену водных каскадов — а зимой они превращаются в ледопады» Расписание: ежедневно в 08:00 3 700 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 4 отзыва Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой Начало: По договоренности «Парадром — вы понаблюдаете за спортсменами, летающими на парапланах над красивейшим Чегемским ущельем» от 15 990 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 8 часов 4 отзыва Чегемские водопады и термы Гедуко. Групповая экскурсия из Пятигорска Насладиться горными пейзажами Кабардино-Балкарии и отдохнуть на горячих источниках Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске «Дорога до Чегемского ущелья из Пятигорска займёт где-то 2 часа» Расписание: в пятницу в 13:15 2 000 ₽ за человека

Индивидуальная 7 часов 2 отзыва Чегемские водопады - чудо Кабардино-Балкарии (на вашем автомобиле) В любое время года впечатлиться красотой Кавказа и открыть традиции коренных народов Начало: Из Железноводска, Пятигорска «Она проходит через равнину, предгорья, ущелье» 7 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🛣 Джиппинг Индивидуальная 10 часов 3 отзыва На внедорожнике в Чегемо-Башильский заповедник Живописные водопады, сказочные ущелья, горы и реликтовые леса на авто-пешеходной экскурсии Начало: У вашего отеля 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 6 отзывов Путешествие по Кабардино-Балкарии: ущелья, водопады, аулы Откройте уникальные места Кавказа: живописные водопады, древние аулы и тайны старинных захоронений Начало: В районе ж/д вокзала «Преодолеем пешком самое красивое на Кавказе ущелье, рассматривая огромные скалы причудливых форм» 20000 18 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 3 отзыва Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Пятигорска) Побывать в интересных именно вам местах и отдохнуть в термальных источниках «Тызыльское ущелье — одно из самых красивых и самое загадочное на Кавказе» 16500 14 850 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 3 отзыва Путешествие из Пятигорска в живописный Нальчик и его окрестности Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии: от Чегемского ущелья до замка Шато Эркен. Индивидуальная экскурсия, полная открытий «Чегемское ущелье, теснина, Большой и Малый водопады» 18 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 3 отзыва Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Пятигорска) Красоты горного края и целебные источники, сказки и легенды, хичины с сыром и ежевичный глинтвейн Начало: Я заберу Вас из любой, удобной для Вас, точки в го... «А затем направимся к просторам Чегемского ущелья — жемчужине Кабардино-Балкарии» 18 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Мини-группа 10 часов 2 отзыва Красоты Кабардино-Балкарии в мини-группе Полюбоваться Чегемскими водопадами, подивиться цвету озера Гижгит и побывать в Городе мёртвых Начало: У места вашего проживания «Здесь река, протекая через ущелье, прорезается через скалы и распадается на множественные «плачущие» водопады» 3 700 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 9 отзывов Чегемское ущелье на внедорожнике Горные водопады, заброшенные турбазы, загадочное село Эльтюбю и поход к леднику Шаурту за один день Начало: Из Пятигорска «Завораживающее Чегемское ущелье» 22 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 1 отзыв «Здесь время замедляет бег…». Три ущелья Кабардино-Балкарии из Пятигорска Тызыльское, Баксанское и Чегемское ущелья - открыть пейзажи и историю «сада горных вершин» Начало: По договоренности «Я составил маршрут по трём самым известным и живописным ущельям республики» 16500 14 850 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 3 отзыва Из Пятигорска - к Верхней Балкарии Погулять по Чегемскому и Черекскому ущельям и приятно провести время в термальных источниках Начало: На проспекте Кирова «Переезд до Чегемского ущелья (2 часа)» Расписание: в среду и субботу в 06:45 2 700 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 11 часов 152 отзыва Чегемское ущелье и его сокровища: водопады, аулы, некрополь Погрузитесь в атмосферу древности и природной красоты, путешествуя по Чегемскому ущелью с профессиональным гидом Начало: Ваш отель «Теснина ущелья весьма узкая, в некоторых частях ее ширина составляет всего 15 метров» Расписание: Ежедневно: 07:45, 08:00, 08:15 3 700 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине 🪂 На параплане Мини-группа 11 часов 5 отзывов Чегемские водопады, Эльтюбю, озеро Гижгит и возможность полетать на параплане Побывать в живописных природных локациях и провести активно время среди гор в мини-группе Начало: В Пятигорске или любом другом городе КМВ «➕ Дополнительная возможность для любителей новых ощущений — полёт на параплане над Чегемским ущельем под руководством опытных инструкторов (20 мин» Расписание: ежедневно в 07:00 4 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Баксанское, Тызыльское и Чегемское ущелья за один день Начало: Место сбора в любом городе в пределах КМВ «Предлагаю вашему вниманию мой авторский маршрут через три живописных ущелья КБР, увидите водопады, насладитесь высокогорными видами озёра Гижгит, сделаете потрясающие фотографии» Расписание: Время выезда можно изменить и согласовать при личной беседе после бронирования 14 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 1 отзыв Из Пятигорска - по следам Бременских музыкантов Проехать по местам съёмок знаменитого фильма, увидеть волшебное озеро и искупаться в термах «Посетим знаменитый парадром «Флай Чегем»: у вас будет возможность полетать на параплане среди высоких гор и ущелий Кавказа» 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🐴 Конные прогулки 5% скидка Индивидуальная 8 часов Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии Рефлексия в Карачаево-Черкесии, встряска в Кабардино-Балкарии или эзотерическая поездка в Джилы-Су Начало: У вашего отеля «Тызыльское ущелье: смотрим в бездну каньона, а потом спускаемся туда по тайным тропам к диким местам и водопадам, при желании, на лошадках» 16050 15 248 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 9 часов Джип-тур к водопаду Абай-Су из Пятигорска Живописное путешествие к самому впечатляющему водопаду Северного Кавказа Начало: У вашего отеля «Наш путь будет проходить по величественному Чегемскому ущелью» 20 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7.5 часов Чегемские водопады и термы Гедуко Отправиться в Кабардино-Балкарию за видами и расслаблением в источниках Начало: У главного входа в парк «Цветник» «13:20 — стартуем из Пятигорска в Кабардино-Балкарию15:00 — остановка в Чегемском ущелье» 13 700 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Мини-группа 11 часов Гижгит, Актопрак и Чегемские водопады из Пятигорска Комфортное путешествие в мини-группе по одному из самых живописных маршрутов Кабардино-Балкарии Начало: У места вашего проживания «Вы оцените пейзажи Баксанского ущелья, одного из самых красивых на Северном Кавказе» Расписание: ежедневно в 07:00 3 700 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак (из Пятигорска) Побывать в двух монументальных ущельях Кабардино-Балкарии Начало: По месту заказчика «Здесь вы прогуляетесь пешком у отвесных стен ущелья» от 18 000 ₽ за всё до 8 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 12 часов Чарующая Кабардино-Балкария: проехать по местам кино, поэтов и Тамерлана Баксанское ущелье, озеро Гижгит, древнее поселение Эльтюбю, парадром «Чегем» и Чегемские водопады «По дороге, ведущей к исполину Минги-тау («Тысяча гор»), так на балкарском называется Эльбрус, вы проедете через красивейшее ущелье, любуясь сказочными пейзажами» 18 000 ₽ за всё до 4 чел.