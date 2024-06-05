Чегемское ущелье – экскурсии в Пятигорске

Найдено 32 экскурсии в категории «Чегемское ущелье» в Пятигорске, цены от 2 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чегемские водопады, «город мертвых» и озеро Гижгит за 1 день
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
17 отзывов
Чегемские водопады, город мертвых и озеро Гижгит за 1 день
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии. Вас ждут живописные виды, древние тайны и незабываемые впечатления. Группа до 7 человек
Начало: У вашего отеля
«Мы проедем по живописной дороге, связывающей два ущелья: Чегемское и Баксанское»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7.5 часов
65 отзывов
Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию
Путешествие по живописной Кабардино-Балкарии: перевалы, склепы, ущелья и водопады. Узнайте о культуре и природе региона
Начало: В Пятигорске (по договоренности)
«А еще я расскажу о расположенном неподалеку Баксанском ущелье и загадочной пещере в Заюково»
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
1560014 820 за всё до 4 чел.
Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
67 отзывов
Джип-тур Пятигорск: Чегемские водопады, Эль-Тюбю, Гижгит
Приключение на внедорожнике по живописным уголкам Северного Кавказа с культурным погружением
Начало: По согласованию
«В завершение вы отправитесь через перевал Актопрак, по горным дорогам из Чегемского ущелья переедете в Баксанское ущелье, где вас будут ждать редкой красоты горное озеро Гижгит»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000 за всё до 2 чел.
На внедорожнике - к сокровищам Кабардино-Балкарии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
29 отзывов
На внедорожнике - к сокровищам Кабардино-Балкарии
Озеро Гижгит, Чегемские водопады, «город мертвых» и перевал Актопрак за один день
Начало: Где удобно
«Чегемские водопады и ущелье — вы подышите свежим воздухом и оцените мощь местной природы»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 990 за всё до 4 чел.
На джипе сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
17 отзывов
На джипе сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
Путешествие на джипе через удивительные пейзажи Пятигорска: озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемские водопады. Узнайте легенды этого края
«По этой завораживающей дороге между Чегемским и Баксанским ущельями проходил Великий шелковый путь»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
23 отзыва
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе
Фантастические перевалы и ущелья, знаменитые водопады и озёра, древнее селение и истории края
Начало: В Пятигорске, мы заберем вас от места проживания
«Нашей стартовой яркой локацией будет Баксанское ущелье, которое заканчивается прямо у подножия Эльбруса»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 790 за человека
Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
26 отзывов
Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике
За один день посетить озеро Гижгит, аутентичный аул Эльтюбю и легендарные Чегемские водопады
Начало: Пятигорск
«За один день мы охватим красивейшие природные уголки между Баксанским и Чегемским ущельями»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 000 за всё до 3 чел.
Полёт на параплане и поэзия Чегемского ущелья
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🪂 На параплане
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Полёт на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полюбоваться горами со всех сторон, узнать тайны Эльтюбю, отдохнуть от суеты - поездка из Пятигорска
Начало: Пятигорск
«Захватывающие места Чегемского ущелья»
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
от 17 000 за всё до 4 чел.
Чегемское ущелье, перевал Актопрак, озеро Гижгит: необычный тур из Пятигорска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
17 отзывов
Чегемское ущелье, перевал Актопрак, озеро Гижгит: необычный тур из Пятигорска в мини-группе
Отправиться к знаменитым водопадам и дальше - за захватывающими пейзажами и легендами Кавказа
Начало: у места вашего проживания в Пятигорске
«Вы пройдёте по узкому ущелью: увидите причудливые скальные образования и стену водных каскадов — а зимой они превращаются в ледопады»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700 за человека
Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой
Начало: По договоренности
«Парадром — вы понаблюдаете за спортсменами, летающими на парапланах над красивейшим Чегемским ущельем»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 990 за всё до 6 чел.
Чегемские водопады и термы Гедуко. Групповая экскурсия из Пятигорска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
4 отзыва
Чегемские водопады и термы Гедуко. Групповая экскурсия из Пятигорска
Насладиться горными пейзажами Кабардино-Балкарии и отдохнуть на горячих источниках
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
«Дорога до Чегемского ущелья из Пятигорска займёт где-то 2 часа»
Расписание: в пятницу в 13:15
14 июня в 13:15
21 июня в 13:15
2 000 за человека
Чегемские водопады - чудо Кабардино-Балкарии (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Чегемские водопады - чудо Кабардино-Балкарии (на вашем автомобиле)
В любое время года впечатлиться красотой Кавказа и открыть традиции коренных народов
Начало: Из Железноводска, Пятигорска
«Она проходит через равнину, предгорья, ущелье»
30 сен в 07:00
2 окт в 07:00
7 000 за всё до 3 чел.
На внедорожнике в Чегемо-Башильский заповедник
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
На внедорожнике в Чегемо-Башильский заповедник
Живописные водопады, сказочные ущелья, горы и реликтовые леса на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
3 в 1: Чегемское ущелье, село Эльтюбю и водопад Абай-Су
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Путешествие по Кабардино-Балкарии: ущелья, водопады, аулы
Откройте уникальные места Кавказа: живописные водопады, древние аулы и тайны старинных захоронений
Начало: В районе ж/д вокзала
«Преодолеем пешком самое красивое на Кавказе ущелье, рассматривая огромные скалы причудливых форм»
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
2000018 000 за всё до 3 чел.
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Пятигорска)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Пятигорска)
Побывать в интересных именно вам местах и отдохнуть в термальных источниках
«Тызыльское ущелье — одно из самых красивых и самое загадочное на Кавказе»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850 за всё до 4 чел.
Из Пятигорска - в Нальчик и окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Путешествие из Пятигорска в живописный Нальчик и его окрестности
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии: от Чегемского ущелья до замка Шато Эркен. Индивидуальная экскурсия, полная открытий
«Чегемское ущелье, теснина, Большой и Малый водопады»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Пятигорска)
Красоты горного края и целебные источники, сказки и легенды, хичины с сыром и ежевичный глинтвейн
Начало: Я заберу Вас из любой, удобной для Вас, точки в го...
«А затем направимся к просторам Чегемского ущелья — жемчужине Кабардино-Балкарии»
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
18 500 за всё до 5 чел.
Красоты Кабардино-Балкарии в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Красоты Кабардино-Балкарии в мини-группе
Полюбоваться Чегемскими водопадами, подивиться цвету озера Гижгит и побывать в Городе мёртвых
Начало: У места вашего проживания
«Здесь река, протекая через ущелье, прорезается через скалы и распадается на множественные «плачущие» водопады»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700 за человека
Чегемское ущелье на внедорожнике
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
9 отзывов
Чегемское ущелье на внедорожнике
Горные водопады, заброшенные турбазы, загадочное село Эльтюбю и поход к леднику Шаурту за один день
Начало: Из Пятигорска
«Завораживающее Чегемское ущелье»
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
22 000 за всё до 4 чел.
«Здесь время замедляет бег…». Три ущелья Кабардино-Балкарии из Пятигорска
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
«Здесь время замедляет бег…». Три ущелья Кабардино-Балкарии из Пятигорска
Тызыльское, Баксанское и Чегемское ущелья - открыть пейзажи и историю «сада горных вершин»
Начало: По договоренности
«Я составил маршрут по трём самым известным и живописным ущельям республики»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850 за всё до 4 чел.
Из Пятигорска - к Верхней Балкарии
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
3 отзыва
Из Пятигорска - к Верхней Балкарии
Погулять по Чегемскому и Черекскому ущельям и приятно провести время в термальных источниках
Начало: На проспекте Кирова
«Переезд до Чегемского ущелья (2 часа)»
Расписание: в среду и субботу в 06:45
Сегодня в 06:45
12 июня в 06:45
2 700 за человека
Чегемское ущелье, перевал Актопрак и озеро Гижгит в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
152 отзыва
Чегемское ущелье и его сокровища: водопады, аулы, некрополь
Погрузитесь в атмосферу древности и природной красоты, путешествуя по Чегемскому ущелью с профессиональным гидом
Начало: Ваш отель
«Теснина ущелья весьма узкая, в некоторых частях ее ширина составляет всего 15 метров»
Расписание: Ежедневно: 07:45, 08:00, 08:15
Завтра в 07:45
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Чегемские водопады, Эльтюбю, озеро Гижгит и возможность полетать на параплане
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🪂 На параплане
Мини-группа
11 часов
5 отзывов
Чегемские водопады, Эльтюбю, озеро Гижгит и возможность полетать на параплане
Побывать в живописных природных локациях и провести активно время среди гор в мини-группе
Начало: В Пятигорске или любом другом городе КМВ
«➕ Дополнительная возможность для любителей новых ощущений — полёт на параплане над Чегемским ущельем под руководством опытных инструкторов (20 мин»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 000 за человека
Баксанское, Тызыльское и Чегемское ущелья за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Баксанское, Тызыльское и Чегемское ущелья за один день
Начало: Место сбора в любом городе в пределах КМВ
«Предлагаю вашему вниманию мой авторский маршрут через три живописных ущелья КБР, увидите водопады, насладитесь высокогорными видами озёра Гижгит, сделаете потрясающие фотографии»
Расписание: Время выезда можно изменить и согласовать при личной беседе после бронирования
Сегодня в 08:00
11 июня в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Из Пятигорска - по следам Бременских музыкантов
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Из Пятигорска - по следам Бременских музыкантов
Проехать по местам съёмок знаменитого фильма, увидеть волшебное озеро и искупаться в термах
«Посетим знаменитый парадром «Флай Чегем»: у вас будет возможность полетать на параплане среди высоких гор и ущелий Кавказа»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
Рефлексия в Карачаево-Черкесии, встряска в Кабардино-Балкарии или эзотерическая поездка в Джилы-Су
Начало: У вашего отеля
«Тызыльское ущелье: смотрим в бездну каньона, а потом спускаемся туда по тайным тропам к диким местам и водопадам, при желании, на лошадках»
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
1605015 248 за всё до 4 чел.
Джип-тур к водопаду Абай-Су из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Джип-тур к водопаду Абай-Су из Пятигорска
Живописное путешествие к самому впечатляющему водопаду Северного Кавказа
Начало: У вашего отеля
«Наш путь будет проходить по величественному Чегемскому ущелью»
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
20 000 за всё до 4 чел.
Чегемские водопады и термы Гедуко
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
Чегемские водопады и термы Гедуко
Отправиться в Кабардино-Балкарию за видами и расслаблением в источниках
Начало: У главного входа в парк «Цветник»
«13:20 — стартуем из Пятигорска в Кабардино-Балкарию15:00 — остановка в Чегемском ущелье»
14 июня в 13:30
21 июня в 13:30
13 700 за всё до 3 чел.
Гижгит, Актопрак и Чегемские водопады из Пятигорска
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
Гижгит, Актопрак и Чегемские водопады из Пятигорска
Комфортное путешествие в мини-группе по одному из самых живописных маршрутов Кабардино-Балкарии
Начало: У места вашего проживания
«Вы оцените пейзажи Баксанского ущелья, одного из самых красивых на Северном Кавказе»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак (из Пятигорска)
Побывать в двух монументальных ущельях Кабардино-Балкарии
Начало: По месту заказчика
«Здесь вы прогуляетесь пешком у отвесных стен ущелья»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 000 за всё до 8 чел.
Чарующая Кабардино-Балкария: проехать по местам кино, поэтов и Тамерлана
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Чарующая Кабардино-Балкария: проехать по местам кино, поэтов и Тамерлана
Баксанское ущелье, озеро Гижгит, древнее поселение Эльтюбю, парадром «Чегем» и Чегемские водопады
«По дороге, ведущей к исполину Минги-тау («Тысяча гор»), так на балкарском называется Эльбрус, вы проедете через красивейшее ущелье, любуясь сказочными пейзажами»
1 июля в 08:30
2 июля в 08:30
18 000 за всё до 4 чел.
В мини-группе из Пятигорска - к чудесам Кабардино-Балкарии
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
В мини-группе из Пятигорска - к чудесам Кабардино-Балкарии
Побывать на перевале Актопрак, озере Гижгит, Чегемских водопадах, в Эль-Тюбю и у «Книги в камне»
Начало: В Пятигорске
«Парадром — понаблюдаете за спортсменами, летающими на парапланах над Чегемским ущельем»
Расписание: ежедневно в 06:30, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
50004 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Чегемские водопады, «город мертвых» и озеро Гижгит за 1 день
    Спасибо вашей команде за организацию поездки, все было потрясающе,масса замечательных фото,отличная компания
  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Чегемские водопады, «город мертвых» и озеро Гижгит за 1 день
    Спасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествие.
    Спасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествие
  • Ю
    Юлия
    31 мая 2024
    Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе
    Одна из лучших экскурсий. Дорога прошла в классной компании, весело и легко. Водитель отвез и показал пейзажи, которые захватывали дух. Спасибо за теплые впечатления от поездки и хорошо продуманный маршрут.
  • К
    Ксения
    29 мая 2024
    Красоты Кабардино-Балкарии в мини-группе
    Путешествовали в мае с гидом Артемом. Остались под большим впечатлением. Много полезной и интересной информации, крутые локации, уверенный стиль вождения
    читать дальше

    (что крайне важно на таких дорогах). Особенно отметим шикарное музыкальное сопровождение, которое Артем тщательно подбирал под каждую локацию, сопровождение в виде личного фотографа/видеографа. Организация прекрасная, с гидом максимально комфортно, программа насыщенная, виды завораживающие. Спасибо еще раз!

    Путешествовали в мае с гидом Артемом. Остались под большим впечатлением. Много полезной и интересной информации, крутыеПутешествовали в мае с гидом Артемом. Остались под большим впечатлением. Много полезной и интересной информации, крутыеПутешествовали в мае с гидом Артемом. Остались под большим впечатлением. Много полезной и интересной информации, крутыеПутешествовали в мае с гидом Артемом. Остались под большим впечатлением. Много полезной и интересной информации, крутые
  • Е
    Екатерина
    28 мая 2024
    Чегемское ущелье, перевал Актопрак и озеро Гижгит в мини-группе
    Экскурсия оооочень понравилась! И компания собралась веселая. Михаил рассказал нам много интересного о местных народностях, достопримечательностях и традициях. А еще
    читать дальше

    включал нам песни, мы всю дорогу пели и смеялись. Места, действительно, безумно красивые, будто попадаешь в другую реальность. Спасибо за экскурсию! Очень понравилось!

  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Чегемское ущелье, перевал Актопрак и озеро Гижгит в мини-группе
    Благодарим Михаила за увлекательную экскурсию!
  • Л
    Людмила
    21 мая 2024
    Баксанское, Тызыльское и Чегемское ущелья за один день
    Провели насыщенный по впечатлениям день с гидом Николаем! От красоты пейзажей захватывало дух! Горы, ущелья, водопады поражали воображение! Какая же
    читать дальше

    необыкновенная природа! Особая благодарность нашему гиду Николаю, спокойный, уверенный водитель, приятный собеседник и рассказчик! Автомобиль -джип, чистый с хорошей проходимостью. Мы с комфортом добирались до самых красивых видов и непроходимых локаций! В Чегемском ущелье пообедали в ресторане, вырубленном в скале. Вкусно, недорого и атмосферно. Когда приеду снова на Кавказ обращусь к Николаю обязательно, теперь уже поедем на Эльбрус!

  • И
    Ирина
    17 мая 2024
    На джипе сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
    Если хотите в комфортных условиях и приятной компании получить незабываемые впечатления, вам точно надо побывать на этой экскурсии. Это даже нельзя назвать экскурсией, это путешествие, наполненное впечатлениями и позитивом! Андрей приятный собеседник, великолепный и профессиональный водитель! Спасибо за яркие впечатления!
    Если хотите в комфортных условиях и приятной компании получить незабываемые впечатления, вам точно надо побывать наЕсли хотите в комфортных условиях и приятной компании получить незабываемые впечатления, вам точно надо побывать наЕсли хотите в комфортных условиях и приятной компании получить незабываемые впечатления, вам точно надо побывать на
  • Е
    Елизавета
    15 мая 2024
    Из Пятигорска - к Верхней Балкарии
    Спасибо, это была очень хорошая экскурсия и экскурсовод Сергей был хороший. Очень уместно было на обратном пути купание в нарезанных ваннах, прекрасно сняли усталость от долгого путешествия.
  • Н
    Наталья
    14 мая 2024
    Чегемское ущелье, перевал Актопрак, озеро Гижгит: необычный тур из Пятигорска в мини-группе
    Мне очень понравилась экскурсия! Нас забрали по адресу и всю дорогу рассказали про достопримечательности, какие-то интересные факты, истории и традиции.
    читать дальше

    У нас был гид Давид. Хочу подметить, что группа небольшая, поэтому очень было комфортно передвигаться. Мы останавливались на топовых локациях, никуда не спешили, наслаждались природой и фотографировали, сколько нам нужно было. Дорога временами непростая, горная, но она того стоит. Обратно также нас завезли по адресу.

    Мне очень понравилась экскурсия! Нас забрали по адресу и всю дорогу рассказали про достопримечательности, какие-то интересныеМне очень понравилась экскурсия! Нас забрали по адресу и всю дорогу рассказали про достопримечательности, какие-то интересныеМне очень понравилась экскурсия! Нас забрали по адресу и всю дорогу рассказали про достопримечательности, какие-то интересныеМне очень понравилась экскурсия! Нас забрали по адресу и всю дорогу рассказали про достопримечательности, какие-то интересные

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Чегемское ущелье»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 32
  1. Чегемские водопады, «город мертвых» и озеро Гижгит за 1 день
  2. Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию
  3. Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
  4. На внедорожнике - к сокровищам Кабардино-Балкарии
  5. На джипе сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Чегемское ущелье" можно забронировать 32 экскурсии от 2 000 до 22 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 464 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 32 экскурсий в Пятигорске на 2024 год по теме «Чегемское ущелье», 464 ⭐ отзыва, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам