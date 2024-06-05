1 чел.
По популярности
Мини-группа
10 часов
Чегемские водопады, город мертвых и озеро Гижгит за 1 день
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии. Вас ждут живописные виды, древние тайны и незабываемые впечатления. Группа до 7 человек
Начало: У вашего отеля
«Мы проедем по живописной дороге, связывающей два ущелья: Чегемское и Баксанское»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
7.5 часов
Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию
Путешествие по живописной Кабардино-Балкарии: перевалы, склепы, ущелья и водопады. Узнайте о культуре и природе региона
Начало: В Пятигорске (по договоренности)
«А еще я расскажу о расположенном неподалеку Баксанском ущелье и загадочной пещере в Заюково»
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
1560014 820₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур Пятигорск: Чегемские водопады, Эль-Тюбю, Гижгит
Приключение на внедорожнике по живописным уголкам Северного Кавказа с культурным погружением
Начало: По согласованию
«В завершение вы отправитесь через перевал Актопрак, по горным дорогам из Чегемского ущелья переедете в Баксанское ущелье, где вас будут ждать редкой красоты горное озеро Гижгит»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
На внедорожнике - к сокровищам Кабардино-Балкарии
Озеро Гижгит, Чегемские водопады, «город мертвых» и перевал Актопрак за один день
Начало: Где удобно
«Чегемские водопады и ущелье — вы подышите свежим воздухом и оцените мощь местной природы»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
На джипе сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
Путешествие на джипе через удивительные пейзажи Пятигорска: озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемские водопады. Узнайте легенды этого края
«По этой завораживающей дороге между Чегемским и Баксанским ущельями проходил Великий шелковый путь»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе
Фантастические перевалы и ущелья, знаменитые водопады и озёра, древнее селение и истории края
Начало: В Пятигорске, мы заберем вас от места проживания
«Нашей стартовой яркой локацией будет Баксанское ущелье, которое заканчивается прямо у подножия Эльбруса»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 790₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике
За один день посетить озеро Гижгит, аутентичный аул Эльтюбю и легендарные Чегемские водопады
Начало: Пятигорск
«За один день мы охватим красивейшие природные уголки между Баксанским и Чегемским ущельями»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Полёт на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полюбоваться горами со всех сторон, узнать тайны Эльтюбю, отдохнуть от суеты - поездка из Пятигорска
Начало: Пятигорск
«Захватывающие места Чегемского ущелья»
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
от 17 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Чегемское ущелье, перевал Актопрак, озеро Гижгит: необычный тур из Пятигорска в мини-группе
Отправиться к знаменитым водопадам и дальше - за захватывающими пейзажами и легендами Кавказа
Начало: у места вашего проживания в Пятигорске
«Вы пройдёте по узкому ущелью: увидите причудливые скальные образования и стену водных каскадов — а зимой они превращаются в ледопады»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой
Начало: По договоренности
«Парадром — вы понаблюдаете за спортсменами, летающими на парапланах над красивейшим Чегемским ущельем»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 990₽ за всё до 6 чел.
Групповая
8 часов
Чегемские водопады и термы Гедуко. Групповая экскурсия из Пятигорска
Насладиться горными пейзажами Кабардино-Балкарии и отдохнуть на горячих источниках
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
«Дорога до Чегемского ущелья из Пятигорска займёт где-то 2 часа»
Расписание: в пятницу в 13:15
14 июня в 13:15
21 июня в 13:15
2 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Чегемские водопады - чудо Кабардино-Балкарии (на вашем автомобиле)
В любое время года впечатлиться красотой Кавказа и открыть традиции коренных народов
Начало: Из Железноводска, Пятигорска
«Она проходит через равнину, предгорья, ущелье»
30 сен в 07:00
2 окт в 07:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
На внедорожнике в Чегемо-Башильский заповедник
Живописные водопады, сказочные ущелья, горы и реликтовые леса на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Кабардино-Балкарии: ущелья, водопады, аулы
Откройте уникальные места Кавказа: живописные водопады, древние аулы и тайны старинных захоронений
Начало: В районе ж/д вокзала
«Преодолеем пешком самое красивое на Кавказе ущелье, рассматривая огромные скалы причудливых форм»
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
2000018 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Пятигорска)
Побывать в интересных именно вам местах и отдохнуть в термальных источниках
«Тызыльское ущелье — одно из самых красивых и самое загадочное на Кавказе»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие из Пятигорска в живописный Нальчик и его окрестности
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии: от Чегемского ущелья до замка Шато Эркен. Индивидуальная экскурсия, полная открытий
«Чегемское ущелье, теснина, Большой и Малый водопады»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Пятигорска)
Красоты горного края и целебные источники, сказки и легенды, хичины с сыром и ежевичный глинтвейн
Начало: Я заберу Вас из любой, удобной для Вас, точки в го...
«А затем направимся к просторам Чегемского ущелья — жемчужине Кабардино-Балкарии»
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
18 500₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
10 часов
Красоты Кабардино-Балкарии в мини-группе
Полюбоваться Чегемскими водопадами, подивиться цвету озера Гижгит и побывать в Городе мёртвых
Начало: У места вашего проживания
«Здесь река, протекая через ущелье, прорезается через скалы и распадается на множественные «плачущие» водопады»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Чегемское ущелье на внедорожнике
Горные водопады, заброшенные турбазы, загадочное село Эльтюбю и поход к леднику Шаурту за один день
Начало: Из Пятигорска
«Завораживающее Чегемское ущелье»
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
«Здесь время замедляет бег…». Три ущелья Кабардино-Балкарии из Пятигорска
Тызыльское, Баксанское и Чегемское ущелья - открыть пейзажи и историю «сада горных вершин»
Начало: По договоренности
«Я составил маршрут по трём самым известным и живописным ущельям республики»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Из Пятигорска - к Верхней Балкарии
Погулять по Чегемскому и Черекскому ущельям и приятно провести время в термальных источниках
Начало: На проспекте Кирова
«Переезд до Чегемского ущелья (2 часа)»
Расписание: в среду и субботу в 06:45
Сегодня в 06:45
12 июня в 06:45
2 700₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Чегемское ущелье и его сокровища: водопады, аулы, некрополь
Погрузитесь в атмосферу древности и природной красоты, путешествуя по Чегемскому ущелью с профессиональным гидом
Начало: Ваш отель
«Теснина ущелья весьма узкая, в некоторых частях ее ширина составляет всего 15 метров»
Расписание: Ежедневно: 07:45, 08:00, 08:15
Завтра в 07:45
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Чегемские водопады, Эльтюбю, озеро Гижгит и возможность полетать на параплане
Побывать в живописных природных локациях и провести активно время среди гор в мини-группе
Начало: В Пятигорске или любом другом городе КМВ
«➕ Дополнительная возможность для любителей новых ощущений — полёт на параплане над Чегемским ущельем под руководством опытных инструкторов (20 мин»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Баксанское, Тызыльское и Чегемское ущелья за один день
Начало: Место сбора в любом городе в пределах КМВ
«Предлагаю вашему вниманию мой авторский маршрут через три живописных ущелья КБР, увидите водопады, насладитесь высокогорными видами озёра Гижгит, сделаете потрясающие фотографии»
Расписание: Время выезда можно изменить и согласовать при личной беседе после бронирования
Сегодня в 08:00
11 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Пятигорска - по следам Бременских музыкантов
Проехать по местам съёмок знаменитого фильма, увидеть волшебное озеро и искупаться в термах
«Посетим знаменитый парадром «Флай Чегем»: у вас будет возможность полетать на параплане среди высоких гор и ущелий Кавказа»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
Рефлексия в Карачаево-Черкесии, встряска в Кабардино-Балкарии или эзотерическая поездка в Джилы-Су
Начало: У вашего отеля
«Тызыльское ущелье: смотрим в бездну каньона, а потом спускаемся туда по тайным тропам к диким местам и водопадам, при желании, на лошадках»
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
1605015 248₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Джип-тур к водопаду Абай-Су из Пятигорска
Живописное путешествие к самому впечатляющему водопаду Северного Кавказа
Начало: У вашего отеля
«Наш путь будет проходить по величественному Чегемскому ущелью»
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Чегемские водопады и термы Гедуко
Отправиться в Кабардино-Балкарию за видами и расслаблением в источниках
Начало: У главного входа в парк «Цветник»
«13:20 — стартуем из Пятигорска в Кабардино-Балкарию15:00 — остановка в Чегемском ущелье»
14 июня в 13:30
21 июня в 13:30
13 700₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
11 часов
Гижгит, Актопрак и Чегемские водопады из Пятигорска
Комфортное путешествие в мини-группе по одному из самых живописных маршрутов Кабардино-Балкарии
Начало: У места вашего проживания
«Вы оцените пейзажи Баксанского ущелья, одного из самых красивых на Северном Кавказе»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак (из Пятигорска)
Побывать в двух монументальных ущельях Кабардино-Балкарии
Начало: По месту заказчика
«Здесь вы прогуляетесь пешком у отвесных стен ущелья»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
12 часов
Чарующая Кабардино-Балкария: проехать по местам кино, поэтов и Тамерлана
Баксанское ущелье, озеро Гижгит, древнее поселение Эльтюбю, парадром «Чегем» и Чегемские водопады
«По дороге, ведущей к исполину Минги-тау («Тысяча гор»), так на балкарском называется Эльбрус, вы проедете через красивейшее ущелье, любуясь сказочными пейзажами»
1 июля в 08:30
2 июля в 08:30
18 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
В мини-группе из Пятигорска - к чудесам Кабардино-Балкарии
Побывать на перевале Актопрак, озере Гижгит, Чегемских водопадах, в Эль-Тюбю и у «Книги в камне»
Начало: В Пятигорске
«Парадром — понаблюдаете за спортсменами, летающими на парапланах над Чегемским ущельем»
Расписание: ежедневно в 06:30, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
50004 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина5 июня 2024Спасибо вашей команде за организацию поездки, все было потрясающе,масса замечательных фото,отличная компания
- ЕЕкатерина3 июня 2024Спасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествие.
- ЮЮлия31 мая 2024Одна из лучших экскурсий. Дорога прошла в классной компании, весело и легко. Водитель отвез и показал пейзажи, которые захватывали дух. Спасибо за теплые впечатления от поездки и хорошо продуманный маршрут.
- ККсения29 мая 2024Путешествовали в мае с гидом Артемом. Остались под большим впечатлением. Много полезной и интересной информации, крутые локации, уверенный стиль вождения
- ЕЕкатерина28 мая 2024Экскурсия оооочень понравилась! И компания собралась веселая. Михаил рассказал нам много интересного о местных народностях, достопримечательностях и традициях. А еще
- ТТатьяна26 мая 2024Благодарим Михаила за увлекательную экскурсию!
- ЛЛюдмила21 мая 2024Провели насыщенный по впечатлениям день с гидом Николаем! От красоты пейзажей захватывало дух! Горы, ущелья, водопады поражали воображение! Какая же
- ИИрина17 мая 2024Если хотите в комфортных условиях и приятной компании получить незабываемые впечатления, вам точно надо побывать на этой экскурсии. Это даже нельзя назвать экскурсией, это путешествие, наполненное впечатлениями и позитивом! Андрей приятный собеседник, великолепный и профессиональный водитель! Спасибо за яркие впечатления!
- ЕЕлизавета15 мая 2024Спасибо, это была очень хорошая экскурсия и экскурсовод Сергей был хороший. Очень уместно было на обратном пути купание в нарезанных ваннах, прекрасно сняли усталость от долгого путешествия.
- ННаталья14 мая 2024Мне очень понравилась экскурсия! Нас забрали по адресу и всю дорогу рассказали про достопримечательности, какие-то интересные факты, истории и традиции.
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Чегемское ущелье»
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