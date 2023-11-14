Приглашаю вас в путешествие к знаменитому горнолыжному курорту у подножия Главного Кавказского хребта. Вы увидите вечные снега и ледники, густые леса и ярко-бирюзовые озёра, водопады и нарзаны. Мы отправимся в живописный Тебердинский заповедник, на вершину горы Мусса-Ачитара и к стремительной реке Уллу-Муруджу. По дороге я обязательно расскажу о природе и истории моего края.

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Старая Военно-Сухумская дорога. Мы проедем по местам, где раньше проходил Шёлковый путь и медленно тянулись легендарные торговые караваны.

Гум-Баши. Остановимся на высокогорном перевале и как на ладони увидим огромный Эльбрус.

Сырные пещеры. Посетим знаменитые пещеры из пористого песчаника.

Тебердинский заповедник. По долине самой крупной реки Северного Кавказа — Кубани отправимся в сказочные живописные места.

Гора Мусса-Ачитара. Поднимемся по канатной дороге на высоту 2200 метров и восхитимся впечатляющими пейзажами. Подойдём к зданию в виде необычной летающей тарелки и, конечно, сделаем прекрасные снимки на смотровых площадках.

Река Уллу-Муруджу. Пообедаем в кафе местной кухни, а после отправимся к стремительной горной реке. Полюбуемся открыточными видами и наберём чистой питьевой воды.

Организационные детали