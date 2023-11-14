Незабываемый Домбай: однодневная поездка из Пятигорска

Зарядиться энергией природы и оставить навсегда в сердце панорамы Кавказа

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Приглашаю вас в путешествие к знаменитому горнолыжному курорту у подножия Главного Кавказского хребта. Вы увидите вечные снега и ледники, густые леса и ярко-бирюзовые озёра, водопады и нарзаны.

Мы отправимся в живописный Тебердинский заповедник, на вершину горы Мусса-Ачитара и к стремительной реке Уллу-Муруджу. По дороге я обязательно расскажу о природе и истории моего края.
Незабываемый Домбай: однодневная поездка из Пятигорска
Незабываемый Домбай: однодневная поездка из Пятигорска
Незабываемый Домбай: однодневная поездка из Пятигорска
Незабываемый Домбай: однодневная поездка из Пятигорска
Незабываемый Домбай: однодневная поездка из Пятигорска
Незабываемый Домбай: однодневная поездка из Пятигорска
Незабываемый Домбай: однодневная поездка из Пятигорска
Незабываемый Домбай: однодневная поездка из Пятигорска
Ближайшие даты:
14
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Старая Военно-Сухумская дорога. Мы проедем по местам, где раньше проходил Шёлковый путь и медленно тянулись легендарные торговые караваны.
Гум-Баши. Остановимся на высокогорном перевале и как на ладони увидим огромный Эльбрус.
Сырные пещеры. Посетим знаменитые пещеры из пористого песчаника.
Тебердинский заповедник. По долине самой крупной реки Северного Кавказа — Кубани отправимся в сказочные живописные места.
Гора Мусса-Ачитара. Поднимемся по канатной дороге на высоту 2200 метров и восхитимся впечатляющими пейзажами. Подойдём к зданию в виде необычной летающей тарелки и, конечно, сделаем прекрасные снимки на смотровых площадках.
Река Уллу-Муруджу. Пообедаем в кафе местной кухни, а после отправимся к стремительной горной реке. Полюбуемся открыточными видами и наберём чистой питьевой воды.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
  • Поездка пройдёт на кроссовере Haval Dargo
  • Дополнительно оплачиваются: экосбор в Табердинском заповеднике — 200 руб. /чел., экосбор в ущелье Гоначхир — 200 руб. /чел., подъём на канатной дороге — 2 000 руб. /чел., обед в кафе — 600–700 руб. /чел.
  • Дорога до первой локации займёт 1,5–2 часа
  • В любое время года стоит взять с собой тёплую одежду. В горах часто холодно и ветрено даже летом. Не забудьте также про солнцезащитные средства и питьевую воду.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Выездные
На весь день
Домбай
Кавказ
Канатная дорога
Смотровые площадки
Ущелья
Популярные места
Перевал Гум-Баши
Сырные скалы
Уллу-Муруджу
Гора Мусса-Ачитара
Шёлковый путь
Панорамы

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