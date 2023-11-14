Зарядиться энергией природы и оставить навсегда в сердце панорамы Кавказа
Мы отправимся в живописный Тебердинский заповедник, на вершину горы Мусса-Ачитара и к стремительной реке Уллу-Муруджу. По дороге я обязательно расскажу о природе и истории моего края.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Старая Военно-Сухумская дорога. Мы проедем по местам, где раньше проходил Шёлковый путь и медленно тянулись легендарные торговые караваны.
Гум-Баши. Остановимся на высокогорном перевале и как на ладони увидим огромный Эльбрус.
Сырные пещеры. Посетим знаменитые пещеры из пористого песчаника.
Тебердинский заповедник. По долине самой крупной реки Северного Кавказа — Кубани отправимся в сказочные живописные места.
Гора Мусса-Ачитара. Поднимемся по канатной дороге на высоту 2200 метров и восхитимся впечатляющими пейзажами. Подойдём к зданию в виде необычной летающей тарелки и, конечно, сделаем прекрасные снимки на смотровых площадках.
Река Уллу-Муруджу. Пообедаем в кафе местной кухни, а после отправимся к стремительной горной реке. Полюбуемся открыточными видами и наберём чистой питьевой воды.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
- Поездка пройдёт на кроссовере Haval Dargo
- Дополнительно оплачиваются: экосбор в Табердинском заповеднике — 200 руб. /чел., экосбор в ущелье Гоначхир — 200 руб. /чел., подъём на канатной дороге — 2 000 руб. /чел., обед в кафе — 600–700 руб. /чел.
- Дорога до первой локации займёт 1,5–2 часа
- В любое время года стоит взять с собой тёплую одежду. В горах часто холодно и ветрено даже летом. Не забудьте также про солнцезащитные средства и питьевую воду.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.