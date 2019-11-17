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Полюбоваться первозданной природой Кавказа, узнать историю региона и попробовать местную кухню

Дмитрий
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Дмитрий – ваш гид
На Кавказе бытует поговорка — «Кто в Домбае не бывал, тот Кавказа не видал».

Я провезу вас живописными тропами к Домбайской поляне — сердцу гор.

Вы узнаете о флоре Тебердинского заповедника, истории этих земель, а также современной жизни курорта и традициях коренных народов.

А после, насладившись панорамными видами, вы сможете попробовать национальные блюда.
9000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча — в Пятигорске или других городах КМВ
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У этой экскурсии1 отзыв
5
В ущельях спрятанный Домбай
В ущельях спрятанный Домбай

Что вас ожидает

Следы Византии
Мы проедем по живописнейшему ущелью реки Подкумок через перевал Гум-Баши (2040 м. над уровнем моря). Вы увидите вершину с головой сфинкса и византийские торговые фактории: Рим-гору и Хумару. Я расскажу историю возникновения алано-византийских храмов X века н. э. на караванном Шелковом пути и подниму вас на смотровую площадку горы Шоана, где можно посетить один из древнейших действующих храмов Кавказа и России.

Старинными тропами в дивный край
Путь в Домбай ведет по ущелью реки Теберда, что в переводе значит «Божий дар». Это трасса Великого Шелкового пути, которая позже стала частью Военно-Сухумской дороги. Вы узнаете историю Карачаево-Черкесии и множество интересных фактов о Домбае. А по прибытии на Домбайскую поляну полюбуетесь местными панорамами, прогуляетесь по рынку, где найдете множество сувениров, вязаных и меховых изделий мастериц, или же поднимитесь канатными дорогами на склон легендарной горы Мусса-Ачитара, откуда открывается великолепный вид на пики Главного Кавказского хребта и ущелья.

Во время обеда в одном из местных кафе вы сможете продегустировать национальную кухню карачаевцев и попробовать знаменитый кавказский шашлык. А на обратном пути мы устроим небольшой пикник с чаепитием на берегу горного потока с серебряной водой, который станет отличным завершением путешествия.

Организационные детали

  • Экскурсия может начинаться в Пятигорске или других городах Кавказских Минеральных Вод. Напишите гиду о месте вашего проживания.
  • Экскурсия проходит на автомобиле УАЗ патриот Limited с кондиционером.
  • Также есть возможность посетить современный спортивно-оздоровительный комплекс «Жемчужина Кавказа», на территории которого находится 5 бассейнов, где вы сможете искупаться и восстановить силы в щелочной натриево-кальциево-хлоридной воде с содержанием кремния.
  • Внимание! Возьмите с собой паспорт, наличные деньги, воду в дорогу и, при желании, купальные принадлежности и сухой паек.
  • Пожалуйста, одевайтесь тепло! В осенне-зимне-весенний период берите с собой защиту от дождя и надевайте закрытую обувь.
  • Дополнительные расходы: обед в кафе, подъем канатными дорогами. Максимально подняться в Домбае на высоту 3200 метров стоит 1200 руб./чел. Посещение термального комплекса — 350 руб./чел. за 1 час 20 мин.
В ущельях спрятанный Домбай
В ущельях спрятанный Домбай
В ущельях спрятанный Домбай
В ущельях спрятанный Домбай
В ущельях спрятанный Домбай
В ущельях спрятанный Домбай
В ущельях спрятанный Домбай
В ущельях спрятанный Домбай
В ущельях спрятанный Домбай
В ущельях спрятанный Домбай
В ущельях спрятанный Домбай
В ущельях спрятанный Домбай
В ущельях спрятанный Домбай

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — в Пятигорске или других городах КМВ.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дмитрий
Дмитрий
Меня зовут Дмитрий. По образованию я инженер IT, но также я очень люблю путешествовать и хорошо знаю красоты и достопримечательности республик Северного Кавказа: Кабардино-Балкарии, Качараево-Черкесии, Ставропольского, и Краснодарского краев. Я с удовольствием покажу самые красивые водопады Северного Кавказа, живописные горные озера и огромное количество сохранившихся со времен средневековья памятников старины глубокой: башни, древние храмы, мавзолеи кешене, остатки крепостей. Посоветую лучшие из спортивно оздоровительных комплексов, на территории которых вы сможете поплавать в бассейнах с тёплой минеральной водой. Я подниму вас на перевалы, откуда открываются восхитительные виды и познакомлю с кухней народов Кавказа.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

17 ноября 2019
Очень понравилось!! Спасибо Дмитрию за полный положительными эмоциями солнечный день!!

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