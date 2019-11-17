Что вас ожидает

Следы Византии

Мы проедем по живописнейшему ущелью реки Подкумок через перевал Гум-Баши (2040 м. над уровнем моря). Вы увидите вершину с головой сфинкса и византийские торговые фактории: Рим-гору и Хумару. Я расскажу историю возникновения алано-византийских храмов X века н. э. на караванном Шелковом пути и подниму вас на смотровую площадку горы Шоана, где можно посетить один из древнейших действующих храмов Кавказа и России.

Старинными тропами в дивный край

Путь в Домбай ведет по ущелью реки Теберда, что в переводе значит «Божий дар». Это трасса Великого Шелкового пути, которая позже стала частью Военно-Сухумской дороги. Вы узнаете историю Карачаево-Черкесии и множество интересных фактов о Домбае. А по прибытии на Домбайскую поляну полюбуетесь местными панорамами, прогуляетесь по рынку, где найдете множество сувениров, вязаных и меховых изделий мастериц, или же поднимитесь канатными дорогами на склон легендарной горы Мусса-Ачитара, откуда открывается великолепный вид на пики Главного Кавказского хребта и ущелья.

Во время обеда в одном из местных кафе вы сможете продегустировать национальную кухню карачаевцев и попробовать знаменитый кавказский шашлык. А на обратном пути мы устроим небольшой пикник с чаепитием на берегу горного потока с серебряной водой, который станет отличным завершением путешествия.