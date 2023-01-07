Узнайте о флоре Тебердинского заповедника, истории этих
7 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные виды Кавказа
- 🏛️ Исторические византийские фактории
- 🏞️ Ущелье реки Теберда
- 🏔️ Восхождение на гору Мусса-Ачитара
- 🍽️ Дегустация национальной кухни
- 🛍️ Покупка уникальных сувениров
- 🏊♂️ Восстановление сил в бассейнах
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Рим-гора
- Хумара
- Смотровая площадка горы Шоана
- Домбайская поляна
- Гора Мусса-Ачитара
- Спортивно-оздоровительный комплекс «Жемчужина Кавказа»
Описание экскурсии
Следы Византии
Мы проедем по живописнейшему ущелью реки Подкумок через перевал Гумбаши (2040 м. над уровнем моря). Вы увидите вершину с головой сфинкса и византийские торговые фактории: Рим-гору и Хумару. Я расскажу историю возникновения алано-византийских храмов X века н. э. на караванном Шелковом пути и подниму вас на смотровую площадку горы Шоана, где можно посетить один из древнейших действующих храмов Кавказа и России.
Старинными тропами в дивный край
Путь в Домбай ведет по ущелью реки Теберда, что в переводе значит «Божий дар». Это трасса Великого Шелкового пути, которая позже стала частью Военно-Сухумской дороги. Вы узнаете историю Карачаево-Черкесии и множество интересных фактов о Домбае. А по прибытии на Домбайскую поляну полюбуетесь местными панорамами, прогуляетесь по рынку, где найдете множество сувениров, вязаных и меховых изделий мастериц, или же поднимитесь канатными дорогами на склон легендарной горы Мусса-Ачитара, откуда открывается великолепный вид на пики Главного Кавказского хребта и ущелья.
Во время обеда в одном из местных кафе вы сможете продегустировать национальную кухню карачаевцев и попробовать знаменитый кавказский шашлык.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле УАЗ патриот Limited с кондиционером.
- Также есть возможность посетить современный спортивно-оздоровительный комплекс «Жемчужина Кавказа», на территории которого находится 5 бассейнов, где вы сможете искупаться и восстановить силы в щелочной натриево-кальциево-хлоридной воде с содержанием кремния.
- Внимание! Возьмите с собой паспорт, наличные деньги, воду в дорогу и, при желании, купальные принадлежности и сухой паек.
- Пожалуйста, одевайтесь тепло! В осенне-зимне-весенний период берите с собой защиту от дождя и надевайте закрытую обувь.
- Дополнительные расходы: обед в кафе, подъем канатными дорогами: от 900 руб. до 2000 руб. /стандартный билет и от 700 руб. до 1700 руб. /льготный билет (зависит от выбранного тарифа). Посещение термального комплекса — 350 руб. /чел. за 1 час 20 мин.
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Отзывы и рейтинг
Дмитрий доброжелательный человек, хороший водитель, прекрасный рассказчик, хорошо знает историю Кавказа и не только Кавказа. По дороге в
Все четко, спокойно и по делу.
Прекрасные, красивейшие места! Отдельное спасибо Дмитрию за умелое вождение и чистую машину. Удобно, загрузили в машину все необходимые вещи от теплых курток для Домбая до легких ветровок, чтобы подняться к Храму.
С погодой повезло, посмотрели, все, что хотели.
Рекомендую!