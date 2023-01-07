Июль и август - лучшие месяцы для посещения Домбая. В это время года погода наиболее благоприятна для комфортного путешествия, а панорамы гор особенно впечатляют. Вы сможете насладиться всеми преимуществами экскурсии, включая подъем на канатной дороге и прогулки по Домбайской поляне. Май, июнь, сентябрь и октябрь также подходят для посещения. В эти месяцы вы сможете избежать большого наплыва туристов и насладиться более спокойной атмосферой, сохраняя возможность увидеть все основные достопримечательности.

На Кавказе бытует поговорка - «Кто в Домбае не бывал, тот Кавказа не видал». Экскурсия по живописным тропам к Домбайской поляне - сердцу гор.Узнайте о флоре Тебердинского заповедника, истории этих

земель, а также современной жизни курорта и традициях коренных народов. Насладитесь панорамными видами и попробуйте национальные блюда. Проедем по ущелью реки Подкумок через перевал Гум-Баши, увидим вершину с головой сфинкса и византийские торговые фактории. История алано-византийских храмов X века Н.Э. на караванном Шелковом пути и смотровая площадка горы Шоана. Путь в Домбай ведет по ущелью реки Теберда, трасса Великого Шелкового пути. История Карачаево-Черкесии и множество интересных фактов о Домбае. Полюбуйтесь панорамами, прогуляйтесь по рынку, поднимитесь канатными дорогами на склон горы Мусса-Ачитара. В одном из местных кафе продегустируйте национальную кухню карачаевцев и попробуйте знаменитый кавказский шашлык

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Следы Византии

Мы проедем по живописнейшему ущелью реки Подкумок через перевал Гумбаши (2040 м. над уровнем моря). Вы увидите вершину с головой сфинкса и византийские торговые фактории: Рим-гору и Хумару. Я расскажу историю возникновения алано-византийских храмов X века н. э. на караванном Шелковом пути и подниму вас на смотровую площадку горы Шоана, где можно посетить один из древнейших действующих храмов Кавказа и России.

Старинными тропами в дивный край

Путь в Домбай ведет по ущелью реки Теберда, что в переводе значит «Божий дар». Это трасса Великого Шелкового пути, которая позже стала частью Военно-Сухумской дороги. Вы узнаете историю Карачаево-Черкесии и множество интересных фактов о Домбае. А по прибытии на Домбайскую поляну полюбуетесь местными панорамами, прогуляетесь по рынку, где найдете множество сувениров, вязаных и меховых изделий мастериц, или же поднимитесь канатными дорогами на склон легендарной горы Мусса-Ачитара, откуда открывается великолепный вид на пики Главного Кавказского хребта и ущелья.

Во время обеда в одном из местных кафе вы сможете продегустировать национальную кухню карачаевцев и попробовать знаменитый кавказский шашлык.

Организационные детали