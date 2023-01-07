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В ущельях спрятанный Домбай

Путешествие по живописным тропам Кавказа, знакомство с историей и культурой, панорамные виды и дегустация национальных блюд
На Кавказе бытует поговорка - «Кто в Домбае не бывал, тот Кавказа не видал». Экскурсия по живописным тропам к Домбайской поляне - сердцу гор.

Узнайте о флоре Тебердинского заповедника, истории этих
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земель, а также современной жизни курорта и традициях коренных народов. Насладитесь панорамными видами и попробуйте национальные блюда.

Проедем по ущелью реки Подкумок через перевал Гум-Баши, увидим вершину с головой сфинкса и византийские торговые фактории. История алано-византийских храмов X века Н.Э. на караванном Шелковом пути и смотровая площадка горы Шоана. Путь в Домбай ведет по ущелью реки Теберда, трасса Великого Шелкового пути. История Карачаево-Черкесии и множество интересных фактов о Домбае.

Полюбуйтесь панорамами, прогуляйтесь по рынку, поднимитесь канатными дорогами на склон горы Мусса-Ачитара.

В одном из местных кафе продегустируйте национальную кухню карачаевцев и попробуйте знаменитый кавказский шашлык

5
21 отзыв

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Живописные виды Кавказа
  • 🏛️ Исторические византийские фактории
  • 🏞️ Ущелье реки Теберда
  • 🏔️ Восхождение на гору Мусса-Ачитара
  • 🍽️ Дегустация национальной кухни
  • 🛍️ Покупка уникальных сувениров
  • 🏊‍♂️ Восстановление сил в бассейнах

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
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Июль и август - лучшие месяцы для посещения Домбая. В это время года погода наиболее благоприятна для комфортного путешествия, а панорамы гор особенно впечатляют. Вы сможете насладиться всеми преимуществами экскурсии, включая подъем на канатной дороге и прогулки по Домбайской поляне. Май, июнь, сентябрь и октябрь также подходят для посещения. В эти месяцы вы сможете избежать большого наплыва туристов и насладиться более спокойной атмосферой, сохраняя возможность увидеть все основные достопримечательности.
Сейчас август — это идеальное время.
В ущельях спрятанный Домбай
В ущельях спрятанный Домбай
В ущельях спрятанный Домбай

Что можно увидеть

  • Рим-гора
  • Хумара
  • Смотровая площадка горы Шоана
  • Домбайская поляна
  • Гора Мусса-Ачитара
  • Спортивно-оздоровительный комплекс «Жемчужина Кавказа»

Описание экскурсии

Следы Византии

Мы проедем по живописнейшему ущелью реки Подкумок через перевал Гумбаши (2040 м. над уровнем моря). Вы увидите вершину с головой сфинкса и византийские торговые фактории: Рим-гору и Хумару. Я расскажу историю возникновения алано-византийских храмов X века н. э. на караванном Шелковом пути и подниму вас на смотровую площадку горы Шоана, где можно посетить один из древнейших действующих храмов Кавказа и России.

Старинными тропами в дивный край

Путь в Домбай ведет по ущелью реки Теберда, что в переводе значит «Божий дар». Это трасса Великого Шелкового пути, которая позже стала частью Военно-Сухумской дороги. Вы узнаете историю Карачаево-Черкесии и множество интересных фактов о Домбае. А по прибытии на Домбайскую поляну полюбуетесь местными панорамами, прогуляетесь по рынку, где найдете множество сувениров, вязаных и меховых изделий мастериц, или же поднимитесь канатными дорогами на склон легендарной горы Мусса-Ачитара, откуда открывается великолепный вид на пики Главного Кавказского хребта и ущелья.

Во время обеда в одном из местных кафе вы сможете продегустировать национальную кухню карачаевцев и попробовать знаменитый кавказский шашлык.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле УАЗ патриот Limited с кондиционером.
  • Также есть возможность посетить современный спортивно-оздоровительный комплекс «Жемчужина Кавказа», на территории которого находится 5 бассейнов, где вы сможете искупаться и восстановить силы в щелочной натриево-кальциево-хлоридной воде с содержанием кремния.
  • Внимание! Возьмите с собой паспорт, наличные деньги, воду в дорогу и, при желании, купальные принадлежности и сухой паек.
  • Пожалуйста, одевайтесь тепло! В осенне-зимне-весенний период берите с собой защиту от дождя и надевайте закрытую обувь.
  • Дополнительные расходы: обед в кафе, подъем канатными дорогами: от 900 руб. до 2000 руб. /стандартный билет и от 700 руб. до 1700 руб. /льготный билет (зависит от выбранного тарифа). Посещение термального комплекса — 350 руб. /чел. за 1 час 20 мин.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1650 туристов
Меня зовут Дмитрий. По образованию я инженер IT, но также я очень люблю путешествовать и хорошо знаю красоты и достопримечательности республик Северного Кавказа: Кабардино-Балкарии, Качараево-Черкесии, Ставропольского, и Краснодарского краев. Я
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с удовольствием покажу самые красивые водопады Северного Кавказа, живописные горные озера и огромное количество сохранившихся со времен средневековья памятников старины глубокой: башни, древние храмы, мавзолеи кешене, остатки крепостей. Посоветую лучшие из спортивно оздоровительных комплексов, на территории которых вы сможете поплавать в бассейнах с тёплой минеральной водой. Я подниму вас на перевалы, откуда открываются восхитительные виды и познакомлю с кухней народов Кавказа.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
3
1
2
1
Юлия
Ездили на экскурсию с Дмитрием 6 января. Начали в 6,30, закончили в 18,30.
Дмитрий доброжелательный человек, хороший водитель, прекрасный рассказчик, хорошо знает историю Кавказа и не только Кавказа. По дороге в
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Домбай рассказал нам очень много интересного. Посетили перевал Гум Баши, с него открывается красивый вид на Эльбрус.
Домбай после Эльбруса особо удивить уже не может, но побывать и посмотреть можно) На обратном пути с Домбая мы посетили термальные источники Жемчужина Кавказа, хорошо провели время в бассейнах с разной температурой воды. Единственное - все купальные принадлежности, включая полотенца, нужно брать с собой. Нам пришлось покупать 4 банных полотенца, так как в аренду там не выдают. Есть только магазин, в котором можно купить все, от купальника, тапочек резиновых до полотенец.
Вообщем нам все понравилось!
Спасибо Дмитрию за познавательную поездку!

Ездили на экскурсию с Дмитрием 6 января. Начали в 6,30, закончили в 18,30.
Ездили на экскурсию с Дмитрием 6 января. Начали в 6,30, закончили в 18,30.
Ездили на экскурсию с Дмитрием 6 января. Начали в 6,30, закончили в 18,30.
Ездили на экскурсию с Дмитрием 6 января. Начали в 6,30, закончили в 18,30.
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Ирина
Замечательная поездка!
Все четко, спокойно и по делу.
Прекрасные, красивейшие места! Отдельное спасибо Дмитрию за умелое вождение и чистую машину. Удобно, загрузили в машину все необходимые вещи от теплых курток для Домбая до легких ветровок, чтобы подняться к Храму.
С погодой повезло, посмотрели, все, что хотели.
Рекомендую!
Замечательная поездка!
Замечательная поездка!
Замечательная поездка!
Замечательная поездка!
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Анастасия
Нам очень понравилось все, спасибо Дмитрию за интересную беседу Удобная машина и приятная поездка ❤️
Нам очень понравилось все, спасибо Дмитрию за интересную беседу Удобная машина и приятная поездка ❤️
Нам очень понравилось все, спасибо Дмитрию за интересную беседу Удобная машина и приятная поездка ❤️
Нам очень понравилось все, спасибо Дмитрию за интересную беседу Удобная машина и приятная поездка ❤️
Нам очень понравилось все, спасибо Дмитрию за интересную беседу Удобная машина и приятная поездка ❤️
Нам очень понравилось все, спасибо Дмитрию за интересную беседу Удобная машина и приятная поездка ❤️
Нам очень понравилось все, спасибо Дмитрию за интересную беседу Удобная машина и приятная поездка ❤️
Нам очень понравилось все, спасибо Дмитрию за интересную беседу Удобная машина и приятная поездка ❤️
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Екатерина
Наконец добралась до отзыва. 4.08.2025 ездили (3 взрослых чел.) с замечательным гидом Дмитрием на экскурсию на Домбай. Мы в полном восторге от поездки и хотим поблагодарить Дмитрия за увлекательное путешествие,
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интересный рассказ. Мы получили море новых впечатлений! По дороге заехали в заповедник (это отдельный кайф) и в заключении посетили термы. С таким гидом можно поехать хоть на край света! Однозначно рекомендуем!

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Е
Сказать, что очень понравилось - это не сказать ничего! Дмитрий- отличный экскурсовод! Замечательный рассказчик! Столько интересной и познавательной информации, ничего лишнего, но с такой любовью о своём крае может рассказывать
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только человек, который его любит его всей душой! Покажет и расскажет о таких местах, в которые ни одна автобусная экскурсия не зовезёт! Всё это делает эту экскурсию насыщенной эмоциями, информацией и глубиной! Интересный рассказчик, чувствуется, что любит своё дело! Огромное спасибо гиду за терпение, такт!!! Очень увлеклась и забыла о времени! Маршрут продуман, водитель надёжный, опытный! С таким не страшно отправляться в путь! Время пролетело незаметно! От всей душт благодарю за такую возможность увидеть столько всего! зарядились энергией! Здоровья, удачи, Дмитрий, Вам!
Безусловно буду рекомендовать! Не пожалеете!!!!

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А
В связи с погодными условиями (лавиноопасный период), пришлось заменить экскурсию поездкой в Верхнюю Балкарию, о чем мы нисколько не пожалели) Потрясающие виды, захватывающая дух прогулка по краю Черекского ущелья и
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знакомство с местной кухней оставили самые приятные впечатления! Экскурсия проходила в формате, когда никто никуда не бежал, не торопился и не подгонял, что бывает не у всех гидов даже на индивидуальных экскурсиях. Дмитрий очень тактичный и приятный в общении человек, и интересный рассказчик! Также хочется отметить уверенное, аккуратное и опытное вождение, что создавало атмосферу безопасности и комфорта. Если окажемся в тех краях еще раз, с удовольствием съездим с Дмитрием и на другие его экскурсии! Большое спасибо)

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Входит в следующие категории Пятигорска

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