Побывать в городе мёртвых, увидеть самый высокогорный монастырь России и ощутить единение с природой
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Описание
Что вас ожидает
Аланский Успенский монастырь — самый высокогорный на территории России (2378 метров над уровнем моря!). Расскажу вам, как и когда он был построен.
Даргавский некрополь, или город мёртвых. Вы увидите 95 древних склепов 14-18 веков. А также полюбуетесь видом на скалистый хребет Тбау и горы-четырёхтысячники с заснеженными вершинами. Если погода будет хорошей, увидите Казбек.
Кармадонское ущелье, где в результате схода ледника «Колка» 20 сентября 2002 года погиб Сергей Бодров. На месте трагедии установлен памятник съёмочной группе — покажу вам его. В ущелье вы ощутите настоящее единение с природой: подышите чистым воздухом, полюбуетесь нависающими скалами и горной рекой изумрудного цвета.
Кафе национальной кухни (по желанию). На нашем пути будет много уютных местечек, где готовят национальные осетинские блюда — форель, пироги, хинкали. Если захотите, заедем в одно из них.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Range Rover
- Отдельно оплачивается вход на территорию некрополя — 100 руб. /чел. и обед (по желанию)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.