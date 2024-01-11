Приехав в Северную Осетию, вы удивитесь многим вещам: как красивы и высоки горные хребты, насколько доброжелательны местные жители, и как много здесь мест, достойных внимания! Я покажу вам лучшие локации — монастырь, спрятанный в горах, некрополь с таинственной историей, невероятное Кармадонское ущелье. Расскажу, где искать места силы и где лучше всего наслаждаться тишиной.

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Описание

Что вас ожидает

Аланский Успенский монастырь — самый высокогорный на территории России (2378 метров над уровнем моря!). Расскажу вам, как и когда он был построен.

Даргавский некрополь, или город мёртвых. Вы увидите 95 древних склепов 14-18 веков. А также полюбуетесь видом на скалистый хребет Тбау и горы-четырёхтысячники с заснеженными вершинами. Если погода будет хорошей, увидите Казбек.

Кармадонское ущелье, где в результате схода ледника «Колка» 20 сентября 2002 года погиб Сергей Бодров. На месте трагедии установлен памятник съёмочной группе — покажу вам его. В ущелье вы ощутите настоящее единение с природой: подышите чистым воздухом, полюбуетесь нависающими скалами и горной рекой изумрудного цвета.

Кафе национальной кухни (по желанию). На нашем пути будет много уютных местечек, где готовят национальные осетинские блюда — форель, пироги, хинкали. Если захотите, заедем в одно из них.

Организационные детали