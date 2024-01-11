Открывая Кавказ: экскурсия на внедорожнике
Индивидуальная экскурсия в Пятигорске

Побывать в городе мёртвых, увидеть самый высокогорный монастырь России и ощутить единение с природой

Приехав в Северную Осетию, вы удивитесь многим вещам: как красивы и высоки горные хребты, насколько доброжелательны местные жители, и как много здесь мест, достойных внимания! Я покажу вам лучшие локации — монастырь, спрятанный в горах, некрополь с таинственной историей, невероятное Кармадонское ущелье. Расскажу, где искать места силы и где лучше всего наслаждаться тишиной.
Открывая Кавказ: экскурсия на внедорожнике
Открывая Кавказ: экскурсия на внедорожнике
Открывая Кавказ: экскурсия на внедорожнике
Открывая Кавказ: экскурсия на внедорожнике
Открывая Кавказ: экскурсия на внедорожнике
Открывая Кавказ: экскурсия на внедорожнике
Открывая Кавказ: экскурсия на внедорожнике
Открывая Кавказ: экскурсия на внедорожнике
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Аланский Успенский монастырь — самый высокогорный на территории России (2378 метров над уровнем моря!). Расскажу вам, как и когда он был построен.

Даргавский некрополь, или город мёртвых. Вы увидите 95 древних склепов 14-18 веков. А также полюбуетесь видом на скалистый хребет Тбау и горы-четырёхтысячники с заснеженными вершинами. Если погода будет хорошей, увидите Казбек.

Кармадонское ущелье, где в результате схода ледника «Колка» 20 сентября 2002 года погиб Сергей Бодров. На месте трагедии установлен памятник съёмочной группе — покажу вам его. В ущелье вы ощутите настоящее единение с природой: подышите чистым воздухом, полюбуетесь нависающими скалами и горной рекой изумрудного цвета.

Кафе национальной кухни (по желанию). На нашем пути будет много уютных местечек, где готовят национальные осетинские блюда — форель, пироги, хинкали. Если захотите, заедем в одно из них.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Range Rover
  • Отдельно оплачивается вход на территорию некрополя — 100 руб. /чел. и обед (по желанию)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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