Когда: в понедельник в 06:30, 06:45, 07:15 и 07:30, во вторник, среду, четверг и пятницу в 06:30, 06:45, 07:00 и 07:15, в субботу и воскресенье в 06:00, 06:45, 07:00 и 07:30

Экскурсия длится около 13 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала