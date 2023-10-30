Это Осетия! Путешествие в мини-группе

Увидеть все самые красивые места Республики

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Ответы на вопросы
В Северной Осетии — и невероятно живописная природа, и историческое наследие. Всё очень гармонично переплетено, вы почувствуете эту связь «человек-природа». В Кармадонском ущелье — не без этого — вспомните о трагическом сходе ледника. В Даргавском некрополе услышите древние легенды. А ещё увидите современные арт-объекты, средневековые постройки и монастырь.
Это Осетия! Путешествие в мини-группе
Это Осетия! Путешествие в мини-группе
Это Осетия! Путешествие в мини-группе
Это Осетия! Путешествие в мини-группе
Это Осетия! Путешествие в мини-группе
Это Осетия! Путешествие в мини-группе
Это Осетия! Путешествие в мини-группе
Это Осетия! Путешествие в мини-группе
Это Осетия! Путешествие в мини-группе
Ближайшие даты:
30
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31
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Кармадонское ущелье. В печально известном месте, где произошёл сход ледника Колка, вы лучше представите масштаб катастрофы, узнаете о ходе поисковых операций и услышите историю создания памятника жертвам.
  • Даргавский некрополь. На территории крупнейшего могильника в Северном Кавказе речь пойдёт не только о ценности археологического памятника, но и о загадках Города мёртвых. Вы выясните, какие версии о его происхождении наиболее правдивы и что за мрачные легенды связаны с семейными склепами.
  • Арт-объекты. В пути будет также несколько остановок возле ярких инсталляций. Это «Колесо Балсага», буква «æ» и «Зеркальный барс», возле которого поговорим о задумке авторов и сакральном символе осетин.
  • Качели с видом на Фиагдонское ущелье подарят незабываемые впечатления и новую порцию атмосферных снимков.
  • Аланский мужской монастырь. На территории самой высокогорной обители России, построенной в 2000 году, вы познакомитесь с важным центром паломничества Северной Осетии и местными святынями.
  • Башни Курта и Тага. Также вы осмотрите древние сторожевые башни, где узнаете об истоках родовых поселений осетин и братьях-основателях аристократических династий.
  • Дзивгисская наскальная крепость 13–16 вв. Впереди у нас культовый фортификационный памятник Средних веков с историями и преданиями о самой неприступной цитадели Осетии.
  • Кадаргаванский каньон. В завершение вы посетите место, где буйный Фиагдон прорезал щель в толще известняковых пород и подарил нашему краю ещё одно природное чудо.

Организационные детали

  • Обязательно возьмите с собой паспорт.
  • Экскурсия проходит с гидом-водителем на комфортабельном минивэне/внедорожнике. Вас заберут из удобного вам места в Пятигорске и по окончании отвезут обратно.
  • Выезд в 6–7 утра, возвращение в Пятигорск приблизительно в 21:00. Дорога в одну сторону до первой остановки займёт около 3 часов.
  • Питание оплачивается отдельно — 300–500 руб. /средний чек.

в понедельник в 06:30, 06:45, 07:15 и 07:30, во вторник, среду, четверг и пятницу в 06:30, 06:45, 07:00 и 07:15, в субботу и воскресенье в 06:00, 06:45, 07:00 и 07:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 06:30, 06:45, 07:15 и 07:30, во вторник, среду, четверг и пятницу в 06:30, 06:45, 07:00 и 07:15, в субботу и воскресенье в 06:00, 06:45, 07:00 и 07:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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