Экскурсии из Пятигорска в Даргавс

Найдено 23 экскурсии в категории «Даргавс» в Пятигорске, цены от 5 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Едем в таинственную Северную Осетию в мини-группе из Пятигорска
🚗 На машине
Групповая
13 часов
259 отзывов
Путешествие в таинственную Северную Осетию: групповая экскурсия из Пятигорска
Захватывающее путешествие в сердце Кавказа: откройте величие Северной Осетии, погрузитесь в историю и культуру этого края
Начало: У вашего отеля в пределах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 000 за человека
Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
71 отзыв
Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
Погрузитесь в историю и культуру Северной Осетии, посетив Куртатинское и Кармадонское ущелья, Даргавскую котловину и другие уникальные места
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:15
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 000 за человека
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Пятигорска)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Пятигорска)
Три ущелья, мужской монастырь, некрополь Даргавс, родовые башни, древнее селение и качели в облаках
Начало: От места вашего проживания в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
53505 083 за человека
Северная Осетия и Кармадонское ущелье на внедорожниках
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Северная Осетия и Кармадонское ущелье: Путешествие на внедорожниках
Погрузитесь в историю и красоту Северной Осетии. Откройте для себя Кармадонское ущелье, Даргавский некрополь и уникальные высокогорные качели
Начало: От вашего места проживания
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
19 500 за всё до 4 чел.
Комфортный тур в Северную Осетию, где облака обнимают небо
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
9 отзывов
Комфортный тур в Северную Осетию, где облака обнимают небо
Отправиться в край захватывающих горных пейзажей и богатой истории в мини-группе
Начало: Заберём прямо из дома
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
13 июня в 06:00
5 200 за человека
Древняя, средневековая и современная Осетия (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
13 отзывов
Древняя, средневековая и современная Осетия (из Пятигорска)
Увидеть воплощения истории в камне - скалистые каньоны, родовые башни и древний монастырь
Начало: С вашего отеля
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
22 000 за всё до 4 чел.
Из Пятигорска - в Северную Осетию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Из Пятигорска - в Северную Осетию
Посетить самые интересные и живописные места республики за 1 день
Начало: У вашего отеля в Пятигорске
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
24 000 за всё до 3 чел.
Из Пятигорска - в горную Осетию
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Из Пятигорска - в горную Осетию
Познакомиться со средневековым наследием и вспомнить последние съемки Бодрова у Кармадонского ущелья
Начало: В Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
30 000 за всё до 7 чел.
Неизведанная Северная Осетия (на вашем автомобиле из Пятигорска)
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Неизведанная Северная Осетия (на вашем автомобиле из Пятигорска)
Наскальные крепости, древний некрополь, каньоны, ущелья и термальные источники за один день
Начало: Из Пятигорска, Железноводска, из Ессентуков (с доп...
30 сен в 08:30
2 окт в 06:00
10 000 за всё до 4 чел.
Северная Осетия в мини-группе: Фиагдон, Даргавс, Кармадон +
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
14 часов
331 отзыв
Джип-тур Северная Осетия: красоты Кавказа
Получите незабываемые впечатления от мощи Кавказских гор, тайн древних крепостей и святилищ, а также вкуса настоящих осетинских пирогов
Начало: Мы уточним ваш адрес проживания в вотсапе/смс
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
5 000 за человека
Душевное путешествие по Северной Осетии: от Фиагдона до Кармадона
Мини-группа
14 часов
22 отзыва
Душевное путешествие по Северной Осетии: от Фиагдона до Кармадона
Начало: Место вашего проживания в Пятигорске
Расписание: Ежедневно в 6:15
Завтра в 06:15
10 июня в 06:15
6 000 за человека
Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - экскурсия из Пятигорска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - экскурсия из Пятигорска в мини-группе
Кармадонское ущелье, памятник Бодрову, Мидаграбинские водопады, Даргавс и Аланский монастырь
Начало: от места вашего проживания в городах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 300 за человека
Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на Лавочку счастья
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Мини-группа
13 часов
120 отзывов
Путешествие по Северной Осетии: история и природа
Исследуйте древние ущелья и некрополи, окунитесь в мир осетинских традиций и аланской истории
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно: 06.45, 07.00, 07.15
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
5 000 за человека
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
1 отзыв
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Пятигорска
Увидеть все самые красивые места Республики
Начало: В Пятигорске
Завтра в 06:00
10 июня в 06:30
67505 400 за человека
Северная Осетия: в гости к аланам
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Северная Осетия: в гости к аланам
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 22 490 за всё до 4 чел.
Северная Осетия: город мёртвых Даргавс. Индивидуальный тур
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
13 часов
7 отзывов
Северная Осетия: город мёртвых Даргавс. Индивидуальный тур
Начало: От Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
Расписание: Ежедневно. Время индивидуально: с 07.00 до 08.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 30 000 за всё до 6 чел.
«Золотое кольцо» Северной Осетии
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
14 часов
1 отзыв
«Золотое кольцо» Северной Осетии
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
22 000 за всё до 4 чел.
Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
🚶 Пешая
Мини-группа
12 часов
3 отзыва
Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 700 за человека
Из Пятигорска - в Северную Осетию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
4 отзыва
Из Пятигорска - в Северную Осетию
Полюбоваться природными и рукотворными объектами - в мини-группе
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 000 за человека
Северная Осетия - от Куртатинского до Кармадонского ущелья
Мини-группа
14 часов
Северная Осетия - от Куртатинского до Кармадонского ущелья
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: в 7:30 по выходным
Завтра в 07:30
15 июня в 07:30
6 000 за человека
Открывая Кавказ: на внедорожнике по Северной Осетии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
На внедорожнике по Северной Осетии: от Аланского монастыря до Кармадона
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, посетив уникальные места Северной Осетии на комфортабельном внедорожнике
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
18 000 за всё до 4 чел.
Путешествие по Северной Осетии (из Пятигорска в мини-группе)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
Путешествие по Северной Осетии (из Пятигорска в мини-группе)
Полюбоваться потрясающей кавказской природой и прикоснуться к истории здешних мест
Начало: в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
5 200 за человека
Сокровища Северной Осетии - индивидуальный тур из Пятигорска
Индивидуальная
14 часов
Сокровища Северной Осетии - индивидуальный тур из Пятигорска
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Пятигорска
Расписание: Ежедневно, время выезда: 6:30 — 7:00.
10 июня в 06:30
11 июня в 06:30
от 30 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Едем в таинственную Северную Осетию в мини-группе из Пятигорска
    Все было замечательно! Много красивых локаций, хорошо составлен маршрут. Большое спасибо гиду Фариду за его внимательность, чувство юмора, интересные коментарии. После этого путешествия осталось только чувство глубокой благодарности.
  • В
    Вилюк
    1 июня 2024
    Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
    Виды шикарные, всё отлично. Один минус: на заднем ряду плохо слышно, что рассказывает экскурсовод, а рассказывает он интересно😀.
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Едем в таинственную Северную Осетию в мини-группе из Пятигорска
    Все прошло отлично. Нашим гидом был Игорь. Он нам много рассказал про историю Осетии, накормил вкуснейшими осетинскими пирогами. Экскурсия очень насыщенная, прошла на одном дыхании. Однозначно рекомендуем к посещению.
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Едем в таинственную Северную Осетию в мини-группе из Пятигорска
    Сегодня посетили Северную Осетию, это просто бомба! Расширил кругозор, показал все топовые и не только локации, накормил, петросянил всю дорогу 😁раскачал на качелях 🫶в общем все это гид Фарид ❤️Спасибо за день и впечатления на года
    Сегодня посетили Северную Осетию, это просто бомба! Расширил кругозор, показал все топовые и не только локацииСегодня посетили Северную Осетию, это просто бомба! Расширил кругозор, показал все топовые и не только локацииСегодня посетили Северную Осетию, это просто бомба! Расширил кругозор, показал все топовые и не только локацииСегодня посетили Северную Осетию, это просто бомба! Расширил кругозор, показал все топовые и не только локацииСегодня посетили Северную Осетию, это просто бомба! Расширил кругозор, показал все топовые и не только локацииСегодня посетили Северную Осетию, это просто бомба! Расширил кругозор, показал все топовые и не только локации
  • Э
    Элина
    27 мая 2024
    Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
    Поездка вышла отличной! И все благодаря гиду Станиславу. Коренной пятигорчанин, заряженный исторически и не только по теме экскурсии, по свойски
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    общительный. Было интересно слушать историю, отвечал на любые вопросы, рассказывал так же о бытовом, культуре. Кафе, в которое он нас привел - еда была невероятно вкусной и огромные порции! Супчик, осетинские пироги - отдельное спасибо! За нами заехали в отель и отвезли так же к отелю. Останавливались много раз, так что сложностей в плане попить кофе/воды - не было;) Спасибо Станиславу✨

    Поездка вышла отличной! И все благодаря гиду Станиславу. Коренной пятигорчанин, заряженный исторически и не только поПоездка вышла отличной! И все благодаря гиду Станиславу. Коренной пятигорчанин, заряженный исторически и не только поПоездка вышла отличной! И все благодаря гиду Станиславу. Коренной пятигорчанин, заряженный исторически и не только поПоездка вышла отличной! И все благодаря гиду Станиславу. Коренной пятигорчанин, заряженный исторически и не только поПоездка вышла отличной! И все благодаря гиду Станиславу. Коренной пятигорчанин, заряженный исторически и не только поПоездка вышла отличной! И все благодаря гиду Станиславу. Коренной пятигорчанин, заряженный исторически и не только поПоездка вышла отличной! И все благодаря гиду Станиславу. Коренной пятигорчанин, заряженный исторически и не только поПоездка вышла отличной! И все благодаря гиду Станиславу. Коренной пятигорчанин, заряженный исторически и не только поПоездка вышла отличной! И все благодаря гиду Станиславу. Коренной пятигорчанин, заряженный исторически и не только поПоездка вышла отличной! И все благодаря гиду Станиславу. Коренной пятигорчанин, заряженный исторически и не только по
  • А
    Анастасия
    27 мая 2024
    Северная Осетия в мини-группе: Фиагдон, Даргавс, Кармадон +
    Очень интересная и впечатляющая экскурсия с очень замечательным гидом Георгием! Невероятная красота. Отдельное ему спасибо!) За незабываемые впечатления, аккуратное вождение
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    и фотографии. Я очень долго буду еще под впечатлением от этой поездки. Даже погода не смогла испортить впечатление от экскурсии. Георгий вы замечательный гид!!!!!

  • М
    Мария
    27 мая 2024
    Северная Осетия в мини-группе: Фиагдон, Даргавс, Кармадон +
    У нас был гид Константин, очень советую эту экскурсию именно с этим эрудированным, весёлым и отличным человеком. Нам с мужем очень понравилось, спасибо большое за незабываемые впечатления!
  • Ю
    Юлия
    20 мая 2024
    Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
    Организация, маршрут и экскурсия на высоте! 10 баллов. Гиду Станиславу огромная благодарность за наши позитивные и очень яркие эмоции +
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    бонусы от гида н маршруте. Интересный материал на локациях. Вкуснейший обед с осетинскими пирогами. Друзья, берите эту экскурсию! Ни секунды не пожалеете! 13 часов, как на одном дыхании!!!!

    Организация, маршрут и экскурсия на высоте! 10 баллов. Гиду Станиславу огромная благодарность за наши позитивные иОрганизация, маршрут и экскурсия на высоте! 10 баллов. Гиду Станиславу огромная благодарность за наши позитивные иОрганизация, маршрут и экскурсия на высоте! 10 баллов. Гиду Станиславу огромная благодарность за наши позитивные иОрганизация, маршрут и экскурсия на высоте! 10 баллов. Гиду Станиславу огромная благодарность за наши позитивные иОрганизация, маршрут и экскурсия на высоте! 10 баллов. Гиду Станиславу огромная благодарность за наши позитивные иОрганизация, маршрут и экскурсия на высоте! 10 баллов. Гиду Станиславу огромная благодарность за наши позитивные иОрганизация, маршрут и экскурсия на высоте! 10 баллов. Гиду Станиславу огромная благодарность за наши позитивные иОрганизация, маршрут и экскурсия на высоте! 10 баллов. Гиду Станиславу огромная благодарность за наши позитивные иОрганизация, маршрут и экскурсия на высоте! 10 баллов. Гиду Станиславу огромная благодарность за наши позитивные и
  • Е
    Елена
    19 мая 2024
    Неизведанная Северная Осетия (на вашем автомобиле из Пятигорска)
    Удобно, что можно поехать на своем автомобиле. Гиду это позволяет не отвлекаться от рассказа. Елена скорректировала маршрут под наши запросы. Включила экскурсию по Владикавказу.
    Удобно, что можно поехать на своем автомобиле. Гиду это позволяет не отвлекаться от рассказа. Елена скорректировалаУдобно, что можно поехать на своем автомобиле. Гиду это позволяет не отвлекаться от рассказа. Елена скорректировалаУдобно, что можно поехать на своем автомобиле. Гиду это позволяет не отвлекаться от рассказа. Елена скорректировалаУдобно, что можно поехать на своем автомобиле. Гиду это позволяет не отвлекаться от рассказа. Елена скорректировала
  • А
    Алита
    15 мая 2024
    Душевное путешествие по Северной Осетии: от Фиагдона до Кармадона
    Путешествие по горной местности Северной Осетии вызвали самые приятные, бурные и неизгладимые впечатления!!! Природа шикарная, виды нереальные, древняя архитектура впечатляющая! Отдельное спасибо гиду Роману за незабываемое путешествие и за вкусные угощения! Однозначно рекомендую, не пожалеете!

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Даргавс»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 23
  1. Едем в таинственную Северную Осетию в мини-группе из Пятигорска
  2. Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
  3. Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Пятигорска)
  4. Северная Осетия и Кармадонское ущелье на внедорожниках
  5. Комфортный тур в Северную Осетию, где облака обнимают небо
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
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