Е Елена Едем в таинственную Северную Осетию в мини-группе из Пятигорска Все было замечательно! Много красивых локаций, хорошо составлен маршрут. Большое спасибо гиду Фариду за его внимательность, чувство юмора, интересные коментарии. После этого путешествия осталось только чувство глубокой благодарности.

В Вилюк Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе Виды шикарные, всё отлично. Один минус: на заднем ряду плохо слышно, что рассказывает экскурсовод, а рассказывает он интересно😀.

О Ольга Едем в таинственную Северную Осетию в мини-группе из Пятигорска Все прошло отлично. Нашим гидом был Игорь. Он нам много рассказал про историю Осетии, накормил вкуснейшими осетинскими пирогами. Экскурсия очень насыщенная, прошла на одном дыхании. Однозначно рекомендуем к посещению.

И Ирина Едем в таинственную Северную Осетию в мини-группе из Пятигорска Сегодня посетили Северную Осетию, это просто бомба! Расширил кругозор, показал все топовые и не только локации, накормил, петросянил всю дорогу 😁раскачал на качелях 🫶в общем все это гид Фарид ❤️Спасибо за день и впечатления на года

Э Элина Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе читать дальше общительный. Было интересно слушать историю, отвечал на любые вопросы, рассказывал так же о бытовом, культуре. Кафе, в которое он нас привел - еда была невероятно вкусной и огромные порции! Супчик, осетинские пироги - отдельное спасибо! За нами заехали в отель и отвезли так же к отелю. Останавливались много раз, так что сложностей в плане попить кофе/воды - не было;) Спасибо Станиславу✨ Поездка вышла отличной! И все благодаря гиду Станиславу. Коренной пятигорчанин, заряженный исторически и не только по теме экскурсии, по свойски

А Анастасия Северная Осетия в мини-группе: Фиагдон, Даргавс, Кармадон + читать дальше и фотографии. Я очень долго буду еще под впечатлением от этой поездки. Даже погода не смогла испортить впечатление от экскурсии. Георгий вы замечательный гид!!!!! Очень интересная и впечатляющая экскурсия с очень замечательным гидом Георгием! Невероятная красота. Отдельное ему спасибо!) За незабываемые впечатления, аккуратное вождение

М Мария Северная Осетия в мини-группе: Фиагдон, Даргавс, Кармадон + У нас был гид Константин, очень советую эту экскурсию именно с этим эрудированным, весёлым и отличным человеком. Нам с мужем очень понравилось, спасибо большое за незабываемые впечатления!

Ю Юлия Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе читать дальше бонусы от гида н маршруте. Интересный материал на локациях. Вкуснейший обед с осетинскими пирогами. Друзья, берите эту экскурсию! Ни секунды не пожалеете! 13 часов, как на одном дыхании!!!! Организация, маршрут и экскурсия на высоте! 10 баллов. Гиду Станиславу огромная благодарность за наши позитивные и очень яркие эмоции +

Е Елена Неизведанная Северная Осетия (на вашем автомобиле из Пятигорска) Удобно, что можно поехать на своем автомобиле. Гиду это позволяет не отвлекаться от рассказа. Елена скорректировала маршрут под наши запросы. Включила экскурсию по Владикавказу.