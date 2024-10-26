Озеро Гижгит, Поляна нарзанов и Эльбрус - из Пятигорска
Вдохновиться величественной природой Приэльбрусья и подняться на высоту 3847 м
В путешествии вы проедете захватывающим маршрутом до Баксанского ущелья, где начинается путь всех покорителей «Вечной горы». По дороге заправитесь вкуснейшими хычинами. Остановитесь у бирюзового озера, окутанного легендами. Отведаете нарзан прямо из источников. Побываете в самом высокогорном городе России. И подниметесь по канатной дороге — к незабываемым видам.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Описание экскурсии
Аутентичный завтрак. Перед путешествием по Кавказу первым делом следует хорошенько подкрепиться. Остановимся на завтрак в кафе, где вы продегустируете хычины, айран, чай на горных травах и другие блюда национальной кухни.
Озеро Гижгит, словно драгоценный бирюзовый камень, обрамлённый горами Кавказа. Вы откроете чарующие виды с его побережья, а также услышите пугающие легенды и истории, связанные с ним.
Курорт «Азау». По канатной дороге поднимемся к предгорьям Эльбруса. Вы увидите долины и альпийские луга, насладитесь кристально-чистым воздухом и величием Кавказского хребта.
Национальный парк «Приэльбрусье». Наша цель — знаменитая Поляна нарзанов. Здесь вы вдоволь напьётесь целебной воды и сделаете фото «инопланетных» пейзажей. А ещё, если захотите, вам покажут, как ловить форель, и при вас её приготовят.
Город-феникс. Впереди самый высокогорный город России. Вы увидите заброшенные корпуса, шахты горно-обогатительного комбината и узнаете, как возрождается Тырныауз после трагедии в 2000 году
Баксанское ущелье. В завершение вы посетите мекку альпинистов и горнолыжников. Именно из долины реки Баксан начинаются все маршруты восхождения на Эльбрус. Вы проедете по одной из самых живописных дорог Кавказа, увидите бурную горную реку и памятник первым покорителям Эльбруса. Как удалось смельчакам почти 200 лет назад без специального снаряжения покорить пятитысячник? Вам предстоит узнать на экскурсии.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле УАЗ Патриот или другом внедорожнике/минивэне. Дорога до первой точки занимает около 4 часов
Дополнительные расходы — питание — 500-600 руб. — канатная дорога в Азау— от 900 руб. до 2100 руб. (если вдруг она будет закрыта, поедем в Чегет — 900 руб.) — по желанию подъём на высоту 4600 метров на ратраке или снегоходе
Объекты в Тырныаузе осматриваются только снаружи, без посещения
По согласованию со всеми участниками группы можем посетить Байдаевский водопад и ущелье Адыр-Су
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 1549 туристов
Я представитель команды, которая уже более 10 лет занимается экскурсиями по Северному Кавказу. Опытные гиды покажут вам самые красивые места нашего края. Встречаем рассветы, провожаем закаты в горах. Организуем однодневные и многодневные поездки. Индивидуальные и групповые. Встретим в аэропорту/на вокзале, поселим в гостиницу, накормим вкусными блюдами кавказской кухни.