Гижгит – экскурсии в Пятигорске

Найдено 58 экскурсий в категории «Гижгит» в Пятигорске, цены от 3 700 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Пятигорска
🚗 На машине
скидка
20%
Групповая
11 часов
319 отзывов
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Пятигорска - увлекательное приключение
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии и величие Эльбруса в комфортной поездке с опытным гидом
Начало: У вашего места проживания
«Заехав в Кабардино-Балкарию, первое, что мы увидим, — былымское озеро Гижгит»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
50004 000 за человека
Великий Эльбрус и озеро Гижгит с мини-группой
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
33 отзыва
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит: незабываемое приключение
Присоединяйтесь к нам в путешествие к подножию Эльбруса и кристально чистому озеру Гижгит. Вас ждут незабываемые виды и впечатления
Начало: Начало экскурсии от места вашего проживания
«⬜️ По пути заедем к озеру Гижгит, который называют кавказским Байкалом»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 700 за человека
Чегемские водопады, «город мертвых» и озеро Гижгит за 1 день
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
17 отзывов
Чегемские водопады, город мертвых и озеро Гижгит за 1 день
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии. Вас ждут живописные виды, древние тайны и незабываемые впечатления. Группа до 7 человек
Начало: У вашего отеля
«Вы прокатитесь по «перевалу смотровых площадок» Актопрак, полюбуетесь бирюзовым озером Гижгит и горными водопадами»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
25 отзывов
Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии: Путешествие на высоту 2200 метров
Подарите себе путешествие в мир, где природа и культура переплетаются в едином танце. Вас ждут впечатляющие водопады, голубые озера и аутентичные вкусы
Начало: Пятигорск
«Манящие озера Къыш кент (Гижгит), что значит «зимнее село»»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
15 000 за всё до 4 чел.
Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7.5 часов
65 отзывов
Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию
Путешествие по живописной Кабардино-Балкарии: перевалы, склепы, ущелья и водопады. Узнайте о культуре и природе региона
Начало: В Пятигорске (по договоренности)
«Озеро Гижгит — вы раскроете историю Былымского сражения, услышите о происхождении озера, полюбуетесь насыщенным бирюзовым цветом его воды и окружающими скалистыми горами»
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
1560014 820 за всё до 4 чел.
Из Пятигорска - к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
69 отзывов
Из Пятигорска - к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Пятигорска. В мини-группе до 8 человек вы посетите живописные места, насладитесь природой и историей региона
Начало: По адресу вашего проживания
«Озеро Гижгит — это искусственное озеро впечатлит вас своим цветом»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700 за человека
Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
67 отзывов
Джип-тур Пятигорск: Чегемские водопады, Эль-Тюбю, Гижгит
Приключение на внедорожнике по живописным уголкам Северного Кавказа с культурным погружением
Начало: По согласованию
«Таинственная лестница и озеро Гижгит»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000 за всё до 2 чел.
На внедорожнике - к сокровищам Кабардино-Балкарии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
29 отзывов
На внедорожнике - к сокровищам Кабардино-Балкарии
Озеро Гижгит, Чегемские водопады, «город мертвых» и перевал Актопрак за один день
Начало: Где удобно
«Озеро Гижгит — огромный водоем, который покорит вас ярко-голубым цветом и окружающими горными пейзажами»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 990 за всё до 4 чел.
На джипе сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
17 отзывов
На джипе сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
Путешествие на джипе через удивительные пейзажи Пятигорска: озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемские водопады. Узнайте легенды этого края
«Озеро Гижгит — фантастика в любое время года»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Путешествие из Пятигорска к Эльбрусу - седому великану Кавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
32 отзыва
Путешествие из Пятигорска к Эльбрусу - величие Кавказских гор
Встречайте величественный Эльбрус в путешествии, полном открытий: от ущелья Баксан до озера Гижгит
Начало: По договоренности в регионе КМВ
«Озеро Гижгит — впечатляющий финал путешествия»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000 за всё до 2 чел.
Джип-тур из Пятигорска «Эльбрус и озеро Былым»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
12 часов
89 отзывов
Джип-тур из Пятигорска: Эльбрус, озеро Былым и водопады
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Северному Кавказу, где вы увидите величественный Эльбрус и знаменитое озеро Былым
Начало: По договоренности
«За один день вы увидите водопад, ущелья, каньоны и знаменитое Былымское озеро, которое местные называют Гижгит»
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
2000015 000 за всё до 3 чел.
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
23 отзыва
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе
Фантастические перевалы и ущелья, знаменитые водопады и озёра, древнее селение и истории края
Начало: В Пятигорске, мы заберем вас от места проживания
«Проехав по популярному ущелью Кабардино-Балкарии, мы свернём в сторону другого знакового места — озера Гижгит»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 790 за человека
Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
26 отзывов
Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике
За один день посетить озеро Гижгит, аутентичный аул Эльтюбю и легендарные Чегемские водопады
Начало: Пятигорск
«Гижгит — высокогорное озеро в Баксанском ущелье, сотворённое руками человека»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 000 за всё до 3 чел.
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Пятигорска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
225 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: озеро Гижгит и ущелья
Откройте для себя сокровища Кавказа: бирюзовое озеро, величественный Эльбрус и уникальные горные ущелья в одной поездке
Начало: Забираем с адреса проживания
«Посетите сказочное озеро Гижгит, поляну Нарзанов и Баксанское ущелье»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
46503 720 за человека
Из Пятигорска через Баксанское ущелье и Гижгит - в сказочное Приэльбрусье
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
4 отзыва
Из Пятигорска через Баксанское ущелье и Гижгит - в сказочное Приэльбрусье
Отправиться по живописному маршруту к Эльбрусу в мини-группе
Начало: У места вашего проживания
«Наш путь будет проходить через Баксанское ущелье, кавказский Байкал — лазурное озеро Гижгит и самый высокогорный город в России, Тырнауз»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
41113 700 за человека
Не просто Эльбрус: озеро Гижгит, Байдаевский водопад и возможность подняться на 5100 м
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
13 отзывов
Не просто Эльбрус: озеро Гижгит, Байдаевский водопад и возможность подняться на 5100 м
Отправиться в мини-группе к главной горе Кавказа и покорить одну из её вершин на канатке или ратраке
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске или Пятиго...
«2️⃣ Озеро Гижгит — визитная карточка Приэльбрусья, вы оцените насыщенный цвет его воды и окружающие скалистые пейзажи»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 000 за человека
Джип-тур к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
10 часов
38 отзывов
Джип-тур к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов
Исследовать красоты Приэльбрусья в мини-группе и подняться по канатной дороге на сам Эльбрус
Начало: С адресов в пределах КМВ
«Первая локация нашего тура — высокогорное озеро Гижгит, или Былымское»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Чегемское ущелье, перевал Актопрак, озеро Гижгит: необычный тур из Пятигорска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
17 отзывов
Чегемское ущелье, перевал Актопрак, озеро Гижгит: необычный тур из Пятигорска в мини-группе
Отправиться к знаменитым водопадам и дальше - за захватывающими пейзажами и легендами Кавказа
Начало: у места вашего проживания в Пятигорске
«Вау-виды: перевал Актопрак, Баксанское ущелье и озеро Гижгит»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700 за человека
Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой
Начало: По договоренности
«Озеро Гижгит — вы полюбуетесь зелеными холмами, каменистыми утесами и чистейшей водой изумрудного цвета»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 990 за всё до 6 чел.
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
14 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: озеро Гижгит и сокровища Кавказа
Погрузитесь в мир кавказской природы, познакомьтесь с легендами и насладитесь панорамами гор
«Озеро Гижгит — вы полюбуетесь кристально чистой водой бирюзового цвета и обрамляющими ее величественными скалами»
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:00
от 14 800 за всё до 7 чел.
3 в 1: Чегемское ущелье, село Эльтюбю и водопад Абай-Су
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Путешествие по Кабардино-Балкарии: ущелья, водопады, аулы
Откройте уникальные места Кавказа: живописные водопады, древние аулы и тайны старинных захоронений
Начало: В районе ж/д вокзала
«Чегемские водопады и озеро Гижгит»
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
2000018 000 за всё до 3 чел.
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Пятигорска)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Пятигорска)
Побывать в интересных именно вам местах и отдохнуть в термальных источниках
«Озеро Гижгит, ставшее известным благодаря цвету воды»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850 за всё до 4 чел.
Красоты Кабардино-Балкарии в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Красоты Кабардино-Балкарии в мини-группе
Полюбоваться Чегемскими водопадами, подивиться цвету озера Гижгит и побывать в Городе мёртвых
Начало: У места вашего проживания
«Вы побываете у Чегемских «плачущих» водопадов, увидите Город мёртвых в селе Эльтюбю, проедете через живописный перевал Актопрак и окажетесь у озера Гижгит в окружении потрясающих гор»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700 за человека
«Здесь время замедляет бег…». Три ущелья Кабардино-Балкарии из Пятигорска
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
«Здесь время замедляет бег…». Три ущелья Кабардино-Балкарии из Пятигорска
Тызыльское, Баксанское и Чегемское ущелья - открыть пейзажи и историю «сада горных вершин»
Начало: По договоренности
«Через легендарное Баксанское ущелье поднимемся к высокогорному озеру Гижгит»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850 за всё до 4 чел.
Сказочное Приэльбрусье: озеро Гижгит, Эльбрус, Адыр-Су, Поляна Нарзанов
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
484 отзыва
Приэльбрусье: Эльбрус, озеро Гижгит, Поляна Нарзанов
Откройте для себя величие Эльбруса, чистоту озера Гижгит и целебную силу Поляны Нарзанов в одной экскурсии
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
«По пути заедем к озеру Гижгит, который называют Кавказским Байкалом»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Все сокровища Кавказа: Эльбрус, Гижгит, Адыр Су и Поляна Нарзанов
скидка
12%
Групповая
12 часов
245 отзывов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Пятигорска
Откройте для себя секреты Эльбруса и уникальность озера Гижгит, погрузившись в атмосферу Кавказа с опытным гидом
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
«Озеро Гижгит Здесь нет туристических толп, так как не каждый транспорт осилит дорогу»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
43003 784 за человека
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Пятигорска
Насладиться магией Кавказских гор в мини-группе
Начало: У вашего места пребывания в Пятигорске
«Через живописное озеро Гижгит мы поедем к священному Эльбрусу, на который вы при желании подниметесь по самой высокогорной канатной дороге в мире»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
41503 735 за человека
Чегемское ущелье, перевал Актопрак и озеро Гижгит в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
152 отзыва
Чегемское ущелье и его сокровища: водопады, аулы, некрополь
Погрузитесь в атмосферу древности и природной красоты, путешествуя по Чегемскому ущелью с профессиональным гидом
Начало: Ваш отель
«Наш маршрут направляется далее к озеру Гижгит через перевал Актопрак»
Расписание: Ежедневно: 07:45, 08:00, 08:15
Завтра в 07:45
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Пятигорска
Отправиться к снежным склонам Эльбруса, подняться по канатке и исследовать озеро небесного цвета
Начало: У места вашего проживания
«После вас встретит легендарное озеро Гижгит — обрамленный горными вершинами водоем пронзительно голубого цвета»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.
Эльбрус, или путешествие к спящему вулкану Кавказа через озеро Гижгит
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
229 отзывов
Эльбрус и озеро Гижгит: вдохновляющее путешествие
Покорите величие Эльбруса, ощутите дыхание спящего вулкана и взгляните на мир с высоты 3100 метров, окунувшись в атмосферу Кавказа
Начало: Место вашего проживания
«Затем отправимся на высокогорное озеро Гижгит, с необычайно-красивым цветом воды»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 700 за человека
Приэльбрусье: живописный тур в мини-группе к главной вершине Европы
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
35 отзывов
Приэльбрусье: живописный тур в мини-группе к главной вершине Европы
Начало: Место вашего проживания
«Мы проедем по Баксанскому ущелью, вместе посетим знаменитые места Приэльбрусья, среди которых завораживающее озеро Гижгит и высокогорный город Тырныауз»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700 за человека
Чегемские водопады, Эльтюбю, озеро Гижгит и возможность полетать на параплане
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🪂 На параплане
Мини-группа
11 часов
5 отзывов
Чегемские водопады, Эльтюбю, озеро Гижгит и возможность полетать на параплане
Побывать в живописных природных локациях и провести активно время среди гор в мини-группе
Начало: В Пятигорске или любом другом городе КМВ
«Озеро Гижгит — визитная карточка Приэльбрусья»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 000 за человека
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Пятигорска
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
4 отзыва
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Пятигорска
Побывать во владениях кавказского исполина и сделать сочные снимки малахитового водоема
Начало: От вашего места проживания в пределах города Пятиг...
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
46253 700 за человека
Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Пятигорска в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
6 отзывов
Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Пятигорска в мини-группе
Увидеть чарующие панорамы Приэльбрусья с самых впечатляющих ракурсов
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
«Прикоснётесь к тайнам озера Гижгит и увидите инопланетные земли Поляны нарзанов»
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00 и 07:15
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
50004 000 за человека
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит
скидка
3%
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Пятигорска
Откройте для себя величие Кавказа: Эльбрус и озера Гижгит ждут вас в этом незабываемом путешествии
Начало: Ваш адрес в Пятигорске
Расписание: Ежедневно с 8.00 до 9.00
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
1700016 490 за всё до 4 чел.
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак и озеро Гижгит
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Начало: Выезд из Пятигорска
«Эта однодневная экскурсия приведет нас к красивейшему озеру Гижгит и заполнит наши души незабываемыми впечатлениями»
Расписание: Ежедневно с 7:00 до 9:00
Сегодня в 07:00
10 июня в 07:00
16 000 за всё до 4 чел.
Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
скидка
18%
Групповая
10 часов
13 отзывов
Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Пятигорска
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Пятигорска
«озеро Гижгит Следующей локацией является Былымское озеро или, как его чаще называют, Гижгит»
Расписание: ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 45203 706 за человека
Перевал Актопрак и озеро Гижгит
Мини-группа
12 часов
9 отзывов
Перевал Актопрак и озеро Гижгит
Начало: По договоренности
«Мы отправимся к озеру Гижгит, проедем через перевал Актопрак, посетим древний поселок Эльтюбю и двинемся в сторону Чегемского ущелья»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Эльбрус и озеро Гижгит за один день в мини-группе
Мини-группа
12 часов
24 отзыва
Эльбрус и озеро Гижгит за один день в мини-группе
Начало: По адресу проживания или пр. Калинина 228 Пятигорс...
«Озеро Гижгит Затем мы заедем на озеро Гижгит»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Озеро Гижгит и Чегемские водопады на комфортабельных внедорожниках
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Озеро Гижгит и Чегемские водопады на комфортабельных внедорожниках
Начало: С АДРЕСА
«Приглашаем Вас полюбоваться необычайно красивым озером Гижгит,побывать в Таинственном селе ЭЛЬ-ТЮБЮ, которое называют средоточием балкарской истории и увидеть Чегемские водопады»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эл-Тюбю, Чегемские водопады
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эл-Тюбю, Чегемские водопады
Начало: По договорëнности
«Первая остановка бирюзовое озеро Гижгит, где вы сможете сделать красивые фото»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Путешествие к Чегемским водопадам через бирюзовое озеро Гижгит и перевал Актопрак
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Путешествие к Чегемским водопадам через бирюзовое озеро Гижгит и перевал Актопрак
Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ
Расписание: в любой день в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000 за всё до 5 чел.
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
🚶 Пешая
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
«Наша программа начинается с озера Гижгит, которое представляет собой внушительных размеров водоём потрясающего небесного цвета, располагающийся в горной местности»
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 300 за человека
Джип-тур в Верхний Чегем: к самому высокому водопаду и самому красивому озеру
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Джип-тур в Верхний Чегем: к самому высокому водопаду и самому красивому озеру
Увидеть ярчайшие места Кабардино-Балкарии за один день и сделать профессиональные фото на память
Начало: У автовокзала Пятигорска
«Первая остановка — озеро Гижгит»
Расписание: ежедневно в 08:00
4 500 за человека
Удивительный Эльбрус из Пятигорска в мини-группе
Мини-группа
12 часов
77 отзывов
Удивительный Эльбрус из Пятигорска в мини-группе
Начало: Ваш адрес
«00 от Автовокзала - посетим озеро Гижгит (Былымское) 10-12ч - Канатная дорога на г»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 4 120 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    6 июня 2024
    Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Пятигорска
    Замечательная экскурсия, замечательная погода и замечательный гид Борис. Всё сложилось. Эта экскурсия останется в памяти надолго, как незабываемое впечатление о Кавказе, его природе и удивительной красоте.
  • В
    Вячеслав
    5 июня 2024
    Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе
    Отличная экскурсия! Великолепные панорамы. Очень рекомендую. Ещё один плюс этой экскурсии что можно заказать на Чегем. И полетать на пароплане.
    Отличная экскурсия! Великолепные панорамы. Очень рекомендую. Ещё один плюс этой экскурсии что можно заказать на Чегем. И полетать на пароплане
  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Чегемские водопады, «город мертвых» и озеро Гижгит за 1 день
    Спасибо вашей команде за организацию поездки, все было потрясающе,масса замечательных фото,отличная компания
  • Н
    Надежда
    4 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Пятигорска в мини-группе
    Все отлично. Потрясающие локации, интересный гид. Хочется отметить пунктуальность гида Артемия, все четко. Спасибо за поездку.
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Пятигорска
    Наша поездка получилась просто обалденная!!! Повезло с погодой,группой и самое главное, гидом👍 Борис- наша Вам благодарность 🤗!!! За Ваш юмор,познавательное и комфортное сопровождение. С Вами было очень уютно и весело! Нас оберегали,направляли,дисциплинировали,подсказывали- всё было на высшем уровне! Это была лучшая поездка с лучшим гидом, Борисом! СПАСИБО!
    Наша поездка получилась просто обалденная!!!Наша поездка получилась просто обалденная!!!
  • Г
    Глеб
    3 июня 2024
    Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Пятигорска
    Сегодня ездили в тур по Приэльбрусью, остались очень довольны! Поездка была на комфортабельной машине с очень веселым, грамотным и внимательным
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    гидом Борисом. Показал нам все красивые места, рассказал историю происхождения многих достопримечательностей да и сам оказался очень приятным человеком с отличным чувством юмора. День пролетел незаметно, познакомились с новыми замечательными людьми, получили кучу положительных эмоций. Очень рады, что нашли именно этого организатора, теперь будем ездить только с ним.

  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Чегемские водопады, «город мертвых» и озеро Гижгит за 1 день
    Спасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествие.
    Спасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествие
  • Ю
    Юрий
    3 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Пятигорска в мини-группе
    Всё прошло прекрасно, мы в полном восторге- нам повезло,Эльбрус нам открылся. Были на экскурсии 23 мая,да повезло с погодой, а
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    ещё больше повезло с гидом -Артемием. человек который не только рулит, он прекрасно знает и любит Кавказ, отзывчив, обаятелен, приятен в общении. Ребята,Александр, который организатор и команда,берегите и цените Артемия. Само путешествие началось с Пятигорска, забрали вовремя с адреса, автомобиль комфортный- спина и попа не утомились за время путешествия. Шикарные виды предгорий по дороге,ну а сам Эльбрус -это какой- то релакс, когда доедешь до верхней станции и присядешь на скамеечку - отдыхает душа …. Ещё раз,нам повезло с погодой -было ясное небо и лёгкие облачка, угадывайте погоду, смотрите прогнозы, вся прелесть Эльбруса -в ясную погоду и организаторы не могут на неё повлиять. Чебуреки на станции Мир 300 руб.,а размером со штыковую лопату, объедение,хычыны тоже прекрасны, лучшие. Всем рекомендую …. Эльбрус, мы по тебе скучаем

    Всё прошло прекрасно, мы в полном восторге- нам повезло,Эльбрус нам открылся. Были на экскурсии 23 мая,даВсё прошло прекрасно, мы в полном восторге- нам повезло,Эльбрус нам открылся. Были на экскурсии 23 мая,даВсё прошло прекрасно, мы в полном восторге- нам повезло,Эльбрус нам открылся. Были на экскурсии 23 мая,да
  • И
    Иван
    2 июня 2024
    Великий Эльбрус и озеро Гижгит с мини-группой
    Незабываемая экскурсия! Пишу этот отзыв по прошествии практически одного года, но по-прежнему с удовольствием вспоминаем Эльбрус! Обязательно еще раз туда вернемся
  • о
    ольга
    1 июня 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Очень понравилась экскурсия! Анзор - прекрасный гид! Отдельное спасибо ему за фото)
    Очень понравилась экскурсия! Анзор - прекрасный гид! Отдельное спасибо ему за фото)

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Гижгит»

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  2. Самое главное
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  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
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