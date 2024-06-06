1 чел.
По популярности
скидка
20%
Групповая
11 часов
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Пятигорска - увлекательное приключение
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии и величие Эльбруса в комфортной поездке с опытным гидом
Начало: У вашего места проживания
«Заехав в Кабардино-Балкарию, первое, что мы увидим, — былымское озеро Гижгит»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
50004 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит: незабываемое приключение
Присоединяйтесь к нам в путешествие к подножию Эльбруса и кристально чистому озеру Гижгит. Вас ждут незабываемые виды и впечатления
Начало: Начало экскурсии от места вашего проживания
«⬜️ По пути заедем к озеру Гижгит, который называют кавказским Байкалом»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Чегемские водопады, город мертвых и озеро Гижгит за 1 день
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии. Вас ждут живописные виды, древние тайны и незабываемые впечатления. Группа до 7 человек
Начало: У вашего отеля
«Вы прокатитесь по «перевалу смотровых площадок» Актопрак, полюбуетесь бирюзовым озером Гижгит и горными водопадами»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии: Путешествие на высоту 2200 метров
Подарите себе путешествие в мир, где природа и культура переплетаются в едином танце. Вас ждут впечатляющие водопады, голубые озера и аутентичные вкусы
Начало: Пятигорск
«Манящие озера Къыш кент (Гижгит), что значит «зимнее село»»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
7.5 часов
Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию
Путешествие по живописной Кабардино-Балкарии: перевалы, склепы, ущелья и водопады. Узнайте о культуре и природе региона
Начало: В Пятигорске (по договоренности)
«Озеро Гижгит — вы раскроете историю Былымского сражения, услышите о происхождении озера, полюбуетесь насыщенным бирюзовым цветом его воды и окружающими скалистыми горами»
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
1560014 820₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
11 часов
Из Пятигорска - к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Пятигорска. В мини-группе до 8 человек вы посетите живописные места, насладитесь природой и историей региона
Начало: По адресу вашего проживания
«Озеро Гижгит — это искусственное озеро впечатлит вас своим цветом»
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур Пятигорск: Чегемские водопады, Эль-Тюбю, Гижгит
Приключение на внедорожнике по живописным уголкам Северного Кавказа с культурным погружением
Начало: По согласованию
«Таинственная лестница и озеро Гижгит»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
На внедорожнике - к сокровищам Кабардино-Балкарии
Озеро Гижгит, Чегемские водопады, «город мертвых» и перевал Актопрак за один день
Начало: Где удобно
«Озеро Гижгит — огромный водоем, который покорит вас ярко-голубым цветом и окружающими горными пейзажами»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
На джипе сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
Путешествие на джипе через удивительные пейзажи Пятигорска: озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемские водопады. Узнайте легенды этого края
«Озеро Гижгит — фантастика в любое время года»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие из Пятигорска к Эльбрусу - величие Кавказских гор
Встречайте величественный Эльбрус в путешествии, полном открытий: от ущелья Баксан до озера Гижгит
Начало: По договоренности в регионе КМВ
«Озеро Гижгит — впечатляющий финал путешествия»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 2 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур из Пятигорска: Эльбрус, озеро Былым и водопады
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Северному Кавказу, где вы увидите величественный Эльбрус и знаменитое озеро Былым
Начало: По договоренности
«За один день вы увидите водопад, ущелья, каньоны и знаменитое Былымское озеро, которое местные называют Гижгит»
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
2000015 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
10 часов
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе
Фантастические перевалы и ущелья, знаменитые водопады и озёра, древнее селение и истории края
Начало: В Пятигорске, мы заберем вас от места проживания
«Проехав по популярному ущелью Кабардино-Балкарии, мы свернём в сторону другого знакового места — озера Гижгит»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 790₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике
За один день посетить озеро Гижгит, аутентичный аул Эльтюбю и легендарные Чегемские водопады
Начало: Пятигорск
«Гижгит — высокогорное озеро в Баксанском ущелье, сотворённое руками человека»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Эльбрусу: озеро Гижгит и ущелья
Откройте для себя сокровища Кавказа: бирюзовое озеро, величественный Эльбрус и уникальные горные ущелья в одной поездке
Начало: Забираем с адреса проживания
«Посетите сказочное озеро Гижгит, поляну Нарзанов и Баксанское ущелье»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
46503 720₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Из Пятигорска через Баксанское ущелье и Гижгит - в сказочное Приэльбрусье
Отправиться по живописному маршруту к Эльбрусу в мини-группе
Начало: У места вашего проживания
«Наш путь будет проходить через Баксанское ущелье, кавказский Байкал — лазурное озеро Гижгит и самый высокогорный город в России, Тырнауз»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
41113 700₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Не просто Эльбрус: озеро Гижгит, Байдаевский водопад и возможность подняться на 5100 м
Отправиться в мини-группе к главной горе Кавказа и покорить одну из её вершин на канатке или ратраке
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске или Пятиго...
«2️⃣ Озеро Гижгит — визитная карточка Приэльбрусья, вы оцените насыщенный цвет его воды и окружающие скалистые пейзажи»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Джип-тур к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов
Исследовать красоты Приэльбрусья в мини-группе и подняться по канатной дороге на сам Эльбрус
Начало: С адресов в пределах КМВ
«Первая локация нашего тура — высокогорное озеро Гижгит, или Былымское»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Чегемское ущелье, перевал Актопрак, озеро Гижгит: необычный тур из Пятигорска в мини-группе
Отправиться к знаменитым водопадам и дальше - за захватывающими пейзажами и легендами Кавказа
Начало: у места вашего проживания в Пятигорске
«Вау-виды: перевал Актопрак, Баксанское ущелье и озеро Гижгит»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой
Начало: По договоренности
«Озеро Гижгит — вы полюбуетесь зелеными холмами, каменистыми утесами и чистейшей водой изумрудного цвета»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 990₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Эльбрусу: озеро Гижгит и сокровища Кавказа
Погрузитесь в мир кавказской природы, познакомьтесь с легендами и насладитесь панорамами гор
«Озеро Гижгит — вы полюбуетесь кристально чистой водой бирюзового цвета и обрамляющими ее величественными скалами»
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:00
от 14 800₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Кабардино-Балкарии: ущелья, водопады, аулы
Откройте уникальные места Кавказа: живописные водопады, древние аулы и тайны старинных захоронений
Начало: В районе ж/д вокзала
«Чегемские водопады и озеро Гижгит»
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
2000018 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Пятигорска)
Побывать в интересных именно вам местах и отдохнуть в термальных источниках
«Озеро Гижгит, ставшее известным благодаря цвету воды»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Красоты Кабардино-Балкарии в мини-группе
Полюбоваться Чегемскими водопадами, подивиться цвету озера Гижгит и побывать в Городе мёртвых
Начало: У места вашего проживания
«Вы побываете у Чегемских «плачущих» водопадов, увидите Город мёртвых в селе Эльтюбю, проедете через живописный перевал Актопрак и окажетесь у озера Гижгит в окружении потрясающих гор»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
«Здесь время замедляет бег…». Три ущелья Кабардино-Балкарии из Пятигорска
Тызыльское, Баксанское и Чегемское ущелья - открыть пейзажи и историю «сада горных вершин»
Начало: По договоренности
«Через легендарное Баксанское ущелье поднимемся к высокогорному озеру Гижгит»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
Приэльбрусье: Эльбрус, озеро Гижгит, Поляна Нарзанов
Откройте для себя величие Эльбруса, чистоту озера Гижгит и целебную силу Поляны Нарзанов в одной экскурсии
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
«По пути заедем к озеру Гижгит, который называют Кавказским Байкалом»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
скидка
12%
Групповая
12 часов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Пятигорска
Откройте для себя секреты Эльбруса и уникальность озера Гижгит, погрузившись в атмосферу Кавказа с опытным гидом
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
«Озеро Гижгит Здесь нет туристических толп, так как не каждый транспорт осилит дорогу»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
43003 784₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Пятигорска
Насладиться магией Кавказских гор в мини-группе
Начало: У вашего места пребывания в Пятигорске
«Через живописное озеро Гижгит мы поедем к священному Эльбрусу, на который вы при желании подниметесь по самой высокогорной канатной дороге в мире»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
41503 735₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Чегемское ущелье и его сокровища: водопады, аулы, некрополь
Погрузитесь в атмосферу древности и природной красоты, путешествуя по Чегемскому ущелью с профессиональным гидом
Начало: Ваш отель
«Наш маршрут направляется далее к озеру Гижгит через перевал Актопрак»
Расписание: Ежедневно: 07:45, 08:00, 08:15
Завтра в 07:45
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Пятигорска
Отправиться к снежным склонам Эльбруса, подняться по канатке и исследовать озеро небесного цвета
Начало: У места вашего проживания
«После вас встретит легендарное озеро Гижгит — обрамленный горными вершинами водоем пронзительно голубого цвета»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
12 часов
Эльбрус и озеро Гижгит: вдохновляющее путешествие
Покорите величие Эльбруса, ощутите дыхание спящего вулкана и взгляните на мир с высоты 3100 метров, окунувшись в атмосферу Кавказа
Начало: Место вашего проживания
«Затем отправимся на высокогорное озеро Гижгит, с необычайно-красивым цветом воды»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 700₽ за человека
Групповая
11 часов
Приэльбрусье: живописный тур в мини-группе к главной вершине Европы
Начало: Место вашего проживания
«Мы проедем по Баксанскому ущелью, вместе посетим знаменитые места Приэльбрусья, среди которых завораживающее озеро Гижгит и высокогорный город Тырныауз»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Чегемские водопады, Эльтюбю, озеро Гижгит и возможность полетать на параплане
Побывать в живописных природных локациях и провести активно время среди гор в мини-группе
Начало: В Пятигорске или любом другом городе КМВ
«Озеро Гижгит — визитная карточка Приэльбрусья»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 000₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Пятигорска
Побывать во владениях кавказского исполина и сделать сочные снимки малахитового водоема
Начало: От вашего места проживания в пределах города Пятиг...
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
46253 700₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Эльбрус, ущелье Адыр-Су, Гижгит и Поляна нарзанов: поездка из Пятигорска в мини-группе
Увидеть чарующие панорамы Приэльбрусья с самых впечатляющих ракурсов
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
«Прикоснётесь к тайнам озера Гижгит и увидите инопланетные земли Поляны нарзанов»
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00 и 07:15
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
50004 000₽ за человека
скидка
3%
Индивидуальная
10 часов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Пятигорска
Откройте для себя величие Кавказа: Эльбрус и озера Гижгит ждут вас в этом незабываемом путешествии
Начало: Ваш адрес в Пятигорске
Расписание: Ежедневно с 8.00 до 9.00
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
1700016 490₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Начало: Выезд из Пятигорска
«Эта однодневная экскурсия приведет нас к красивейшему озеру Гижгит и заполнит наши души незабываемыми впечатлениями»
Расписание: Ежедневно с 7:00 до 9:00
Сегодня в 07:00
10 июня в 07:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
18%
Групповая
10 часов
Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Пятигорска
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Пятигорска
«озеро Гижгит Следующей локацией является Былымское озеро или, как его чаще называют, Гижгит»
Расписание: ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 45203 706₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Перевал Актопрак и озеро Гижгит
Начало: По договоренности
«Мы отправимся к озеру Гижгит, проедем через перевал Актопрак, посетим древний поселок Эльтюбю и двинемся в сторону Чегемского ущелья»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Эльбрус и озеро Гижгит за один день в мини-группе
Начало: По адресу проживания или пр. Калинина 228 Пятигорс...
«Озеро Гижгит Затем мы заедем на озеро Гижгит»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Озеро Гижгит и Чегемские водопады на комфортабельных внедорожниках
Начало: С АДРЕСА
«Приглашаем Вас полюбоваться необычайно красивым озером Гижгит,побывать в Таинственном селе ЭЛЬ-ТЮБЮ, которое называют средоточием балкарской истории и увидеть Чегемские водопады»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эл-Тюбю, Чегемские водопады
Начало: По договорëнности
«Первая остановка бирюзовое озеро Гижгит, где вы сможете сделать красивые фото»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Чегемским водопадам через бирюзовое озеро Гижгит и перевал Актопрак
Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ
Расписание: в любой день в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
18 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
«Наша программа начинается с озера Гижгит, которое представляет собой внушительных размеров водоём потрясающего небесного цвета, располагающийся в горной местности»
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 300₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Джип-тур в Верхний Чегем: к самому высокому водопаду и самому красивому озеру
Увидеть ярчайшие места Кабардино-Балкарии за один день и сделать профессиональные фото на память
Начало: У автовокзала Пятигорска
«Первая остановка — озеро Гижгит»
Расписание: ежедневно в 08:00
4 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Удивительный Эльбрус из Пятигорска в мини-группе
Начало: Ваш адрес
«00 от Автовокзала - посетим озеро Гижгит (Былымское) 10-12ч - Канатная дорога на г»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 4 120₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина6 июня 2024Замечательная экскурсия, замечательная погода и замечательный гид Борис. Всё сложилось. Эта экскурсия останется в памяти надолго, как незабываемое впечатление о Кавказе, его природе и удивительной красоте.
- ВВячеслав5 июня 2024Отличная экскурсия! Великолепные панорамы. Очень рекомендую. Ещё один плюс этой экскурсии что можно заказать на Чегем. И полетать на пароплане.
- ММарина5 июня 2024Спасибо вашей команде за организацию поездки, все было потрясающе,масса замечательных фото,отличная компания
- ННадежда4 июня 2024Все отлично. Потрясающие локации, интересный гид. Хочется отметить пунктуальность гида Артемия, все четко. Спасибо за поездку.
- ЕЕлена3 июня 2024Наша поездка получилась просто обалденная!!! Повезло с погодой,группой и самое главное, гидом👍 Борис- наша Вам благодарность 🤗!!! За Ваш юмор,познавательное и комфортное сопровождение. С Вами было очень уютно и весело! Нас оберегали,направляли,дисциплинировали,подсказывали- всё было на высшем уровне! Это была лучшая поездка с лучшим гидом, Борисом! СПАСИБО!
- ГГлеб3 июня 2024Сегодня ездили в тур по Приэльбрусью, остались очень довольны! Поездка была на комфортабельной машине с очень веселым, грамотным и внимательным
- ЕЕкатерина3 июня 2024Спасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествие.
- ЮЮрий3 июня 2024Всё прошло прекрасно, мы в полном восторге- нам повезло,Эльбрус нам открылся. Были на экскурсии 23 мая,да повезло с погодой, а
- ИИван2 июня 2024Незабываемая экскурсия! Пишу этот отзыв по прошествии практически одного года, но по-прежнему с удовольствием вспоминаем Эльбрус! Обязательно еще раз туда вернемся
- оольга1 июня 2024Очень понравилась экскурсия! Анзор - прекрасный гид! Отдельное спасибо ему за фото)
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Гижгит»
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