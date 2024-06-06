Отправиться в мини-группе к главной горе Кавказа и покорить одну из её вершин на канатке или ратраке

Начало: У места вашего проживания в Кисловодске или Пятиго...

«2️⃣ Озеро Гижгит — визитная карточка Приэльбрусья, вы оцените насыщенный цвет его воды и окружающие скалистые пейзажи»