Эта поездка будет интересна тем, кто за 1 день хочет оказаться в декорациях картины «Бременские музыканты», познакомиться с природой Северного Кавказа и отдохнуть в термальных источниках. Вы побываете в местах, где вырос Трубадур и где свои разбойные дела вершила атаманша Луиза. Отыщете волшебное озеро и, если захотите, полетаете на параплане.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы посетим волшебное Былымское озеро, где вырос талантливый в музыке мальчик по имени Трубадур
- Проедем по перевалу Актопрак, возле которого располагался город Бремен, где атаманша Луиза воспользовалась талантом мальчика, чтобы грабить жителей
- Посетим знаменитый парадром «Флай Чегем»: у вас будет возможность полетать на параплане среди высоких гор и ущелий Кавказа
- И напоследок заедем в термальный источник и расслабимся в тёплой целебной воде
По пути поговорим об истории народов Северного Кавказа, об их быте и кухне. Я расскажу вам, почему на Кавказе столько разных культур и как они связаны между собой.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле УАЗ Patriot
- В стоимость включено: трансфер и услуги гида
- Отдельно оплачивается купание в термах (250 руб.), полёт на параплане по желанию (5000 руб.) и обед (около 500 руб.)
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Пятигорске
Провёл экскурсии для 120 туристов
Привет, дорогие друзья! Я живу в Пятигорске и провожу джип-туры в самые красивые места Северного Кавказа. Все началось с того, что ко мне приезжали друзья со всех уголков нашей страны, и я их знакомил с горами и местной кухней. Сейчас я показываю свой регион таким, каким бы мне хотелось, чтобы его показали мне. Приезжайте в гости!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
28 апр 2024
Спасибо Роману за незабываемое путешествие! Очень грамотно и профессионально составлен маршрут: невероятной красоты горы Кабардино-Балкарии, вкусная еда, термальные источники. От красоты и величия природы просто дух захватывает! Хочется застыть на
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