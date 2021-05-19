Полезная информация о Пятигорске
Что нужно знать о Пятигорске: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 102 экскурсии
Местное время в Пятигорске
00:2325
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Пятигорск
|По-английски
|Pyatigorsk
|Население города
|142 865 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
|Средняя высота
|544 м. от уровня моря
Где находится Пятигорск на карте
Календарь низких цен на туры в Пятигорск
Популярные экскурсии в Пятигорске
4.7
190 отзывов
1200
₽
за чел.
Отправляйтесь к самой высокой точке Европы — горе Эльбрус. Вас ожидает удивительная поездка вдоль Баксанского ущелья до селению Азау, откуда начнётся ...
4.7
17 отзывов
3000
₽
за чел.
Джип-тур по плато Бермамыт подойдет для ценителей активного отдыха и настоящей кавказской природы. Мы отправимся к альпийским лугам и скалистым каньон...
4.3
60 отзывов
400
₽
за чел.
Во время прогулки вы посетите достопримечательности, которые прославили Пятигорск. Вы прогуляетесь по Лермонтовским местам, узнаете, как судьба поэта ...
4.6
53 отзыва
1200
₽
за чел.
Насладитесь красотой природы Домбая. На экскурсии вы поднимитесь на канатной дороге до склона горы Мусса-Ачитара, попробуете воду из кристально-чистой...
5
57 отзывов
3500
₽
за чел.
Познакомиться с символами города-курорта и перенестись в царскую эпоху на его старинных улицах