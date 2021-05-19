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Что нужно знать о Пятигорске: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 102 экскурсии
Местное время в Пятигорске
00:2325
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаПятигорск
По-английскиPyatigorsk
Население города142 865 чел.
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота544 м. от уровня моря

Где находится Пятигорск на карте

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