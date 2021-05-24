Путеводитель 🚗 с фото и описанием основных достопримечательностей 🏛️ Пятигорска и окрестностей, которые можно посмотреть самостоятельно, а на машине можно даже посетить их все за 1 день. Рассказываем как добраться, ценах на билеты 🎫, картах маршрутов, адресах и экскурсиях

Скульптура "Орёл" в Пятигорске

Пятигорск – старейший российский курорт, расположенный в Ставропольском крае. Официальной датой основания считается 1780 год, но статус города населенный пункт получил лишь в 1830-м. Археологические находки свидетельствуют, что люди селились у местных минеральных источников еще до нашей эры. Эти края упоминал в путевых заметках берберский путешественник XIV века Ибн Батута. В 16-м столетии посол германского императора писал, что в горах у южного рукава Кубани обитают черкасы пятигорские. Через два столетия здесь появилась российская Константиновская крепость, давшая толчок к развитию бальнеологического курорта.

Современное наименование города связано с именем пятиглавой горы Бештау («Пять гор», еще один вариант перевода – «Пять вершин»), у подножья которой расположен населенный пункт. В Пятигорске был убит на дуэли Лермонтов. Этот город прославили в книге «Двенадцать стульев» Ильф и Петров. Именно здесь Остап Бендер собирал деньги с прохожих на ремонт Провала. «Чтобы не сильно проваливался».

Карта Пятигорска с достопримечательностями

В Пятигорске находится 38 минеральных источников. Большая часть скважин используется для лечения и профилактики широкого спектра заболеваний. Целебные грязи Тамбуканского озера, расположенного неподалеку от города, находят применение в медицине и косметологии. Помимо лечебных природных ресурсов, в Пятигорске и его окрестностях есть немало других достопримечательностей.

Провал

Провал в Пятигорске Озеро "Провал"

Миллионы жителей СССР увидели склоны горы Машук после выхода экранизации произведения Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». Именно здесь находится Провал, природный колодец с чистой водой голубого цвета. Описывал это место и Михаил Лермонтов в «Княжне Мери».

В 1858 году к озеру провели тоннель. В середине XX века у входа в грот поставили двух каменных львов, а в 2008 рядом с каменными представителями семейства кошачьих установили памятник Остапу Бендеру.

Добраться до Провала можно автобусом № 1, отправляющимся от железнодорожного вокзала Пятигорска. К самому озеру транспорт не пропускают, поэтому от конечной остановки придется идти пешком минут 10. Заблудиться невозможно, по маршруту расставлены указатели.

В пещере озеро закрыто решеткой, здесь им можно только полюбоваться. Если выйдете из туннеля и перейдете дорогу, попадете к так называемой «бесстыжей ванне». Сюда поступает целебная сероводородная вода из колодца Провал. Здесь можно искупаться. Даже зимой температура воды не опускается ниже 24 °C.

Музей-заповедник Лермонтова

Дом-музей Лермонтова Письменный стол М.Ю. Лермонтова

Музей-заповедник Лермонтова находится в доме, в котором Михаил Юрьевич снимал несколько комнат. Здесь можно увидеть личные вещи поэта, иллюстрации к его произведениям. В музее часто проводятся культурные мероприятия.

Достопримечательность находится по адресу ул. Лермонтова, 4. От железнодорожного вокзала до музея ходят трамваи (остановка «Цветник») и автобус № 1 (Санаторий «Тарханы»). Посещение музея-заповедника удобно совместить с поездкой к Провалу. По состоянию на весну 2021 года стоимость входа составляет 250 руб. Для учащихся – 150 руб.

Подходящие экскурсии Пятигорск глазами Лермонтова 5 18 отзывов 2600 ₽ за чел. Проникнуться старинной атмосферой города, посетив знаковые места в жизни и творчестве писателя Лермонтовский Пятигорск 5 86 отзывов 3500 ₽ за чел. Изучить бренды Пятигорска и пройти по достопримечательностям нестандартным маршрутом Квест «Расследование убийства Лермонтова» 5 2 отзыва 6000 ₽ за чел. Познакомиться с главными местами Пятигорска и попробовать себя на детективном поприще

Эолова арфа

Беседка «Эолова арфа» Старое фото

Беседка «Эолова арфа» находится на вершине горы Машук, откуда открывается панорамный вид на окрестности. Сюда приходят, чтобы сделать снимки на память, послушать звуки арфы, купить сувениры и полюбоваться двухсотлетней беседкой, памятником архитектуры федерального значения. Сооружение описано в повести «Княжна Мери» Лермонтова. Упоминается оно и в работах других писателей и поэтов.

Добраться до «Эоловой арфы» можно автобусом № 1, идущим от железнодорожного вокзала. Остановка «Народные ванны» находится в 300 метрах от беседки. Стоимость посещения: бесплатно.

Место дуэли Лермонтова

Место дуэли М.Ю. Лермонтова на горе Машук

Поляна, на которой Мартынов убил Лермонтова на дуэли, находится на северо-западном склоне горы Машук. На этом месте устанавливали несколько памятников. Последний монумент поставлен в 1915 году.

До поляны можно дойти пешком или доехать на машине от проспекта Калинина. К месту убийства поэта ведет асфальтированная дорога. Неподалеку останавливаются междугородный автобус № 223, идущий в Минеральные Воды, и городские маршрутки 16, 113, 213 и 223Б.

Парк «Цветник»

Парк "Цветник"

«Цветник» – старейший парк города, разбитый у Николаевских ванн по приказу генерала Ермолова в начале XIX века. Находится в начале проспекта Кирова. Прямо у входа расположена остановка автобуса № 1. Парк «Цветник» – комплекс достопримечательностей, включающих:

кофейню Гукасова (здание начала XX века);

Лермонтовскую галерею;

Ермоловские ванны (конец XIX века);

скульптуру Кисы Воробьянинова (памятник у входа в парковую зону);

Лермонтовские ванны;

грот Дианы.

У входа в «Цветник» находится арт-кафе «Тет-а-Тет». Заведение общественного питания занимает историческое здание «Кофейня Гукасова».

Парк благоустроен. В нем много зелени, разбиты клумбы с цветами. В Лермонтовской галерее регулярно проводятся концерты, выставки, другие мероприятия. Вход в «Цветник» долгое время был платным, в настоящее время плата за вход не взимается.

Подходящая экскурсия Исторические цветники и парки Пятигорска 5 6 отзывов 3300 ₽ за чел. Прогуляться по уютным паркам в английском стиле и перенестись в эпоху Пушкина и Лермонтова

Грот Дианы

Грот Дианы

Грот Дианы находится в начале улицы Братьев Бернардацци, в южной части парка «Цветник». Представляет собой пещеру, вырубленную в скальном склоне Горячей горы в первой половине XIX века. Перед входом установлены «античные» колонны. Грот – памятник архитектуры федерального значения. Добраться до пещеры можно автобусом № 1, остановка «Парк Цветник». Стоимость входа: бесплатно.

Горячая гора и гора Машук

Горячая гора Гора Машук

Горячая гора – часть горы Машук, примыкающая к парку «Цветник». Расположена в черте города. На склонах и вершинах гор Горячая и Машук находятся следующие достопримечательности:

музей каменных древностей;

гроты Дианы и Лермонтова;

скульптурная композиция с орлом и змеей (официальный символ города);

озеро Провал и «бесстыжая ванна»;

канатная дорога;

Машукский лесопарк;

ванны с минеральными водами;

наскальный портрет Ленина;

дендрологический питомник;

питьевые галереи Михайловская и Академическая;

китайская беседка и «Эолова арфа».

В дендрологическом питомнике выращивают около 1500 видов растений со всех уголков земного шара. На склоне Машука обустроена трасса для езды на горных велосипедах. Представленный выше список природных, архитектурных, исторических достопримечательностей гор Горячая и Машук далеко не полон. Здесь же находятся около 40 скважин с целебными водами и многочисленные санатории.

Музей «Россия – моя история»

Музей «Россия – моя история» Внутри музея "Россия – моя история"

Крупнейший исторический парк одноименного проекта. Построен в 2020 году на улице Кооперативной. Занимает 11 тыс. кв. м. территории Парка Победы. Возле комплекса находится большая парковочная зона для легковых автомобилей и туристических автобусов. Музей посвящен истории страны.

Есть интерактивные экспозиции для детей всех возрастов. Проводятся игры и занятия для школьников от 10 лет. Для участия в играх ребенка нужно зарегистрировать за неделю до посещения парка. Комплекс работает все дни, кроме понедельника, с 10:00 до 20:00. Посетителей перестают запускать после 19:15. Вход свободный.

К музею ходят маршрутки №№ 3 и 3а, трамваи №№ 2, 3, 5, 6. Рядом расположена железнодорожная платформа «Новопятигорск».

Новопятигорское озеро

Новопятигорское озеро

Новопятигорское озеро – искусственный водоем в черте города, созданный в 1965 году. Реконструирован в 2015 году. В местах для купания спуск в воду пологий. На пляжах дежурят полицейские, спасатели и медики. Летом работает прокат лодок. Есть водный парк для детей и зона, отведенная для рыбной ловли.

Дно песчано-галечное, вода чистая. Купальный сезон начинается в конце мая и заканчивается осенью. На берегах озера обустроены площадки для спортивных игр, асфальтированная прогулочная аллея, заведения общественного питания. Новопятигорское – единственный водоем города, в котором официально разрешено купание.

Чтобы добраться до озера, нужно доехать на маршрутке № 26 или автобусе № 40 до остановки «Тольятти». До ближайшего берега водоема отсюда 10 минут хода небыстрым шагом.

Рынки шуб

Рынки шуб в Пятигорске

Продукция пятигорских шубных фабрик пользуется стабильным спросом во всех регионах РФ. Специально для оптовиков на выезде из города по трассе в сторону Нальчика построили шубный рынок. Меховая продукция здесь продается оптом и в розницу. Многие отели включают в экскурсионные программы так называемые «шуб-туры». На территории рынка «Виктория и С» находится около 1000 торговых павильонов 600 фабрик меховых изделий. Шубы продаются и на других рынках: «Людмила», «Казачий», «Лира».

Дом княжны Мери

Дом княжны Мери

Здание названо по имени героини одноименной повести Лермонтова. Изначально постройка была деревянной, но в конце XIX века массив обложили камнем. Дом, расположенный в 2 км от центра Пятигорска, был выбран художником Зичи как наиболее подходящий для иллюстрации к произведению Лермонтова. В конце XX века дом признали аварийным, жильцов выселили. Многие архитектурные детали безвозвратно утеряны, здание приходит в упадок.

Канатная дорога

Канатная дорога под Машуком

Канатная дорога поднимает гостей и жителей города к смотровой площадке на горе Машук. Протяженность маршрута: 1 км. Время подъема и спуска: 3 минуты. Нижняя станция находится на бульваре Гагарина. По состоянию на весну 2021 года стоимость детского билета составляет 50-100 руб. Взрослого – 210-360 руб. Первая цена указана за проезд в одну сторону, вторая показывает стоимость подъема + спуска. Продаются абонементы на несколько поездок.

Действует 50-процентная скидка для инвалидов детства. В одну кабинку помещается до 20 человек. Канатная дорога работает с 10:00 до 18:00. График работы может меняться из-за погодных условий. У верхней станции канатной дороги находится кафе «Орлиное гнездо».

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Озеро Тамбукан

Озеро Тамбукан

Озеро Тамбукан расположено в 9 км к юго-востоку от Пятигорска. Возле водоема находится лесной массив. Согласно мнению ряда ученых, целебные свойства тамбуканских грязей не уступают лечебному воздействию донных отложений Мертвого моря. Местная грязь используется в производстве косметики и в медицине.

Сюда едут принимать грязевые ванны, но длительное пребывание в озерной воде не рекомендуется, особенно людям с медицинскими противопоказаниями. Тамбуканская грязь помогает в реабилитации после переломов, лечении артритов и кожных заболеваний. Вода озера имеет специфический запах и для питья не годится.

Из города к водоему идет автобус № 19. Выходить на остановке «Тамбукан». Автобус отправляется от Верхнего рынка.

Дом-музей Алябьева

Дом-музей Алябьева

Музей находится на улице Буачидзе в исторической части Пятигорска. Здание первой половины XIX века реставрировалось в 1991 году. Музей входит в состав музейного комплекса Лермонтова. В этом здании размещалась химическая лаборатория Нелюбина. Позднее в доме проживал музыкант Алябьев. Часть экспозиций посвящена композитору, написавшему романсы «Вечерний звон» и «Соловей». Также в музее работает постоянная выставка «Лермонтов в музыке», есть небольшая коллекция музыкальных инструментов и подборка работ местных художников.

Аквапарк «Город солнца»

"Город солнца" Аквапарк "Город солнца"

Водный парк «Город солнца» находится в поселке Иноземцево, в 15 км от Пятигорска. В комлексе есть отель, боулинг, дискотека, караоке, бары и рестораны, 12 водных аттракционов и 9 бассейнов. Бассейны и аттракционы стоят под открытым небом. При ухудшении погоды воду в них подогревают.

Парк работает в высокий сезон, с концы весны до начала осени, с 9:00 до 20:00. Стоимость взрослого билета – 1000 руб. Дети до 3 лет могут находиться на территории гостинично-развлекательного комплекса бесплатно.

Что посмотреть в зависимости от времени года

Театр оперетты Экспонаты Пятигорского краеведческого музея

Оптимальным временем для посещения Пятигорска считается межсезонье, весна и осень. Однако немалое количество людей приезжает сюда зимой. Многие едут лечиться в местные медицинские учреждения. Для любителей длительных пеших прогулок разработано три маршрута, проходящих мимо архитектурных и природных достопримечательностей. Схемы маршрутов нарисованы на информационном табло у источника № 1. По ходу следования установлены указатели. Протяженность маршрутов – от 9,5 до 10,8 км.

Кататься на лыжах и сноубордах в городе негде, но есть ледовая арена для катания на коньках и открытый каток в парке Кирова. До ближайшего горнолыжного курорта добираться три часа поездом.

Что еще посмотреть зимой:

Краеведческий музей;

Театр «Крупный план»;

Музей-заповедник Лермонтова;

Театр оперетты.

В краеведческом музее регулярно проводятся выставки старинного и современного искусства. У заведения культуры есть собственный фонд картин и гравюр. Нередко экспонируются работы из других музеев и частных коллекций. В музее Лермонтова выставлены на всеобщее обозрение личные вещи поэта и иллюстрации к его стихотворениям и прозе.

Зимой и летом для гостей курорта легко доступны достопримечательности соседнего города Ессентуки. Скоростной электропоезд «Ласточка» преодолевает расстояние между двумя населенными пунктами за 11 минут. Обычной электричкой добираться на 6 минут дольше.

Летом гости и жители города купаются и занимаются рыбной ловлей в Новопятигорском озере. Это искусственное водохранилище, созданное в середине XX века. В высокий сезон работает прокат лодок. Неподалеку есть несколько прудов, где разводят и ловят рыбу. На берегу стоят фонтанчики с питьевой водой. Есть асфальтированная прогулочная аллея, прокат лодок (работает в высокий сезон), кафетерии, площадки для спортивных игр.

Что посмотреть, если приехал с ребенком

Кукольный театр "Золотой ключик" Ледовая арена «Royal Ice»

Кукольный театр «Золотой ключик» на Кирова, центральном прогулочном проспекте города, регулярно дает представления для детей. Если ребенок любит кататься на коньках, на улице Пестова с конца осени до середины весны работает крытая ледовая арена «Royal Ice». На открытом катке в парке Кирова взрослые и дети катаются в любую погоду. Мощное охлаждающее оборудование не дает льду растаять даже при плюсовой температуре.

Круглогодично работает исторический парк «Россия – моя история». Над созданием экспозиций для детей дошкольного и школьного возраста работала команда методистов и учителей из разных городов РФ. Музей оснащен современным мультимедийным оборудованием. Детям парк предлагает исторические квесты, интерактивные экспозиции и уроки. Для участия в квесте нужно зарегистрироваться за неделю до желаемой даты посещения музея. Сотрудники музея проводят тематические часовые уроки по истории страны. Занятия рассчитаны на школьников от 10 лет.

Летом приезжие с детьми отдыхают на Новопятигорском озере. На берегах искусственного водоема есть лодочная станция, пляжная инфраструктура, асфальтированная прогулочная аллея, детский водный парк, места для кемпинга и рыбалки, спортивные площадки для игры в футбол и волейбол.

За какое время можно осмотреться в городе, стоит ли заселяться в отель

Санаторий "Наразан" SPA-отель Хаят 4*

В Пятигорске и его окрестностях сотни исторических и природных достопримечательностей. В низкий сезон выбор развлечений несколько ограничен, но и зимой здесь найдется чем заняться. Приезжать на один день без заселения в санаторий, отель или гостевой дом нецелесообразно.

Советы по пребыванию в городе

Сувениры фабрики "Кисловодский фарфор" Сувениры с достопримечательностями Пятигорска Минеральная вода

Минеральную воду из целебных источников пьют на месте. Набирать ее в бутылки, чтобы привезти родным и близким, не имеет смысла. Даже если налить воду в плотно закрывающуюся емкость, она быстро испортится и станет непригодной к употреблению.

Лучше приобрести бутилированную воду или купить питейник, специальную чашку для питья минеральной воды. Подарочные питейники продаются у источников и в сувенирных лавках. Керамические и фарфоровые кружки небольших размеров покрываются орнаментами и стоят от 200-300 руб.

Другая сувенирная продукция:

изделия с изображениями орла, официального символа Пятигорска;

продукция фабрики «Кисловодский фарфор»;

посуда из можжевельника.

Также из Пятигорска везут чанах, местную разновидность брынзы, целебные горные травы и мед, мыло и косметику с тамбуканской грязью, лечебный бальзам «Стрижамент». В магазинах сувениров продаются черкески и копии традиционного оружия народов Кавказа.

Трамвай – одна из местных достопримечательностей. Маршрутов всего 8. Трамваи ходят по узкой, «европейской» колее. Стоимость проезда по состоянию на апрель 2021 – 21 руб. Проезд в автобусах и маршрутках обойдется 19-26 руб. С железнодорожного вокзала ходят электрички на соседние курорты, в Железноводск, Кисловодск, Ессентуки.

На курорте можно найти заведения общественного питания, в которых готовят традиционные блюда народов Кавказа, блюда русской, украинской и еврейской кухни. Опытные туристы советуют заказывать кавказские блюда не в крупных ресторанах, а в небольших аутентичных заведениях. Цены в них ниже, поэтому в хинкальных и шашлычных нередко обедают местные жители.

Туристическая карта

Туристический путеводитель по Пятигорску

Гостям города есть смысл купить или скачать на телефон туристическую карту. Так будет проще сориентироваться в Пятигорске и его окрестностях, составить маршруты передвижения. При наличии устойчивого соединения с интернет можно найти интерактивную карту с нанесенными на ней отелями, магазинами, санаториями, достопримечательностями, маршрутами движения общественного транспорта. При этом стоит учесть, что в горной местности выйти в интернет получится далеко не везде.

Заключение

В Пятигорск едут для профилактики и лечения широкого спектра заболеваний. Целебное воздействие оказывают минеральные воды из 38 местных источников, грязь озера Тамбукан, горный воздух, лечебные горные травы. В городе и его окрестностях много исторических, культурных и природных достопримечательностей, в том числе федерального значения.