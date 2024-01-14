Зимний Домбай и регион КМВ. Тур на выходные
Групповой тур в Пятигорске

Зимний Домбай и регион КМВ

4.7
3 отзыва
Двухдневная зимняя экскурсия в Домбай и регион КМВ из Пятигорска, рассчитанная на выходные дни, позволит людям, живущим в больших городах, вырваться из привычной и утомительной суеты и насладиться чистейшим горным воздухом, минеральными источниками, головокружительными видами гор Западного Кавказа в Карачаево-Черкессии, поесть настоящей деревенской еды из экологически чистых продуктов, услышать звенящую тишину гор и отвлечься от повседневных проблем.
Зимний Домбай и регион КМВ. Тур на выходные
Зимний Домбай и регион КМВ. Тур на выходные
Зимний Домбай и регион КМВ. Тур на выходные
Ближайшие даты:
5
янв
13
янв

Что вас ожидает:

Сочная кухня
Сочная кухня
Насладимся вкусной национальной кухней по оригинальным рецептам
Чарующий Домбай
Чарующий Домбай
Поразимся белизной огромных ледников, чистотой рек и величием горных вершин
Города КМВ
Города КМВ
Прогуляемся по улочкам и познакомимся с историей городов-курортов

Программа тура по дням

1 день

Заезд. Свободное время

Заселение в отель.

Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).

2 день

Экскурсия в Домбай

Экскурсия в «Домбай» в 6:30.

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак в 8:45 за доп. плату.

Горная речка Уллу-Муруджу — одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить!

Остановка, фото, набор воды в бутылки.

Домбайская поляна (в 11:00) — остановка на 4 часа.

Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.

Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны.

Свободное время, фото, дегустация национальной карачаевской кухни за доп. плату.

Возвращение в отель в 20:00.

Ужин в отеле в 21:00 (если предусмотрено).

Внимание! Есть доп. расходы.

Экскурсия в ДомбайЭкскурсия в ДомбайЭкскурсия в ДомбайЭкскурсия в Домбай
3 день

Экскурсия на выбор

ВАРИАНТ I:

Завтрак в отеле (если предусмотрено).

Выселение из отеля 8:00.

Экскурсия «Кисловодский комплекс» в 8:20.

По программе экскурсии:

Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.

Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья).

Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами.

На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подворье», национальные костюмы для фото.

Обед на маршруте за доп. плату

Замок коварства и любви — окрестность Кисловодска, скала «Замок» расположена в Аликоновском ущелье.

Кисловодск — город парк.

Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд со Стеклянной струей, клумба календарь, памятник А. С. Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны.

Возвращение в Пятигорск в 18:00.

Отправление домой.

Внимание! Есть доп. расходы.

ВАРИАНТ II:

Завтрак в отеле (если предусмотрено).

Выселение из отеля в 8:30.

Экскурсия «Города КМВ» в 9:00.

По программе экскурсии:

В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.

В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.

В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.

В Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.

Обед на маршруте за доп. плату.

Возвращение в Пятигорск в 18:00.

Отправление домой.

Экскурсия на выборЭкскурсия на выборЭкскурсия на выборЭкскурсия на выбор

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

  • с питанием:
Гостиница1-но местный2-х местный3-х местный4-х местный
Бештау

Стандарт 23 600
Комфорт 26 100

Стандарт 17 950
Комфорт 19 200
Люкс 21 050

Семейный 19 050

Семейный 17 300

Наутилус

Стандарт 17 900
Полулюкс 20 400

Стандарт 15 400
Полулюкс 16 650

Полулюкс 16 250

Полулюкс 16 050

  • стоимость без питания:
Гостиница1--но местный2-х местный3-х местный4-х местный
Бештау

Стандарт 21 100
Комфорт 23 600

Стандарт 15 450
Комфорт 16 700
Люкс 18 550

Семейный 16 550

Семейный 14 800

Наутилус

Стандарт 16 800
Полулюкс 19 300

Стандарт 14 300
Полулюкс 15 550

Полулюкс 15 150

Полулюкс 14 950

  • Доп. сутки с питанием от 3 000 руб.
  • Доп. сутки без питания от 2 600 руб. (подробнее смотри в разделе “Важно знать”).

Варианты проживания

Отель «Бештау»

2 ночи

Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.

При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.

Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.

В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.

Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»Отель «Бештау»

Отель «Машук»

2 ночи

Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.

Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»Отель «Машук»

Отель «Наутилус»

2 ночи

В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.

Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»Отель «Наутилус»

Отель «Central City Пятигорск»

2 ночи

Отель «Central City Пятигорск» расположен в Пятигорске. К услугам гостей бесплатная частная парковка и бесплатный Wi-Fi.

В номерах имеются кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем. Из некоторых номеров отеля открывается вид на город. Кроме того, в каждом номере можно пользоваться кофемашиной. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

Каждое утро в отеле «Central City Пятигорск» сервируется континентальный завтрак.

Персонал круглосуточной стойки регистрации владеет русским и английским языками.

Город Кисловодск находится в 32 км от отеля, а город Минеральные Воды — в 19 км. Расстояние от отеля до аэропорта Минеральные Воды составляет 20 км. Для гостей организуется платный трансфер от/до аэропорта.

Отель «Central City Пятигорск»Отель «Central City Пятигорск»Отель «Central City Пятигорск»Отель «Central City Пятигорск»Отель «Central City Пятигорск»Отель «Central City Пятигорск»Отель «Central City Пятигорск»Отель «Central City Пятигорск»

Гостиница «Южная»

2 ночи

Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска. К услугам гостей ярко оформленные в строгом стиле номера с кондиционерами.

В каждом номере установлен телевизор и есть балкон. Некоторые номера оснащены отдельным туалетом, а другие располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетными принадлежностями, халатами и тапочками.

Гости могут либо перекусить в собственном баре отеля или пообедать в местных кафе рядом с отелем.

Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»Гостиница «Южная»

Гостиница «Пятигорск»

2 ночи

Гостиница «Пятигорск» находится в центре города, в 20 метрах от поющих фонтанов. На ее территории предоставляется бесплатный WiFi.

Номера оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с плоским экраном. В гостинице работает ресторан и бар.

Железнодорожный вокзал Пятигорска расположен в 1,7 км от гостиницы «Пятигорск», аэропорт Минеральных Вод – в 26,5 км.

Гостиница «Пятигорск»Гостиница «Пятигорск»Гостиница «Пятигорск»Гостиница «Пятигорск»Гостиница «Пятигорск»Гостиница «Пятигорск»Гостиница «Пятигорск»

Отель «Маск» 4

2 ночи

Отель «Маск Пятигорск» расположен в Пятигорске. К услугам гостей сауна, сад, бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.

Постояльцам предлагается проживание в номерах с кондиционером, феном, местом для работы, телевизором с плоским экраном и холодильником.

В ресторане отеля подают завтрак, а также блюда кавказской и европейской кухни. Кроме того, при отеле работает бар. Доставка еды и напитков в номера осуществляется по запросу.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номерах выбранной категории
  • Питание, указанное в программе (если выбран тариф с питанием):1 день: ужин2 день: ужин3 день: завтрак
  • 1 день: ужин
  • 2 день: ужин
  • 3 день: завтрак
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Пятигорска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер аэропорт г. Минеральные Воды - гостиница г. Пятигорск
  • Трансфер гостиница г. Пятигорск - аэропорт г. Минеральные Воды
  • Канатные дороги на склоне горы Муса Ачитара: на высоту 2277 М.Н.У.М. - 900 руб. на высоту 3008 М.Н.У.М. - 1 800 руб. общий за все три подъёма - 2 000 руб
  • На высоту 2277 М.Н.У.М. - 900 руб
  • На высоту 3008 М.Н.У.М. - 1 800 руб
  • Общий за все три подъёма - 2 000 руб
  • Экологический сбор на территории турбазы «Медовые водопады» - 100 руб
  • Посещение музеев и местные экскурсоводы
  • Курортный сбор: для взрослых за 1 сутки - 100 руб. с детей до 18 лет курортный сбор не взимается
  • Для взрослых за 1 сутки - 100 руб
  • С детей до 18 лет курортный сбор не взимается
Место начала и завершения?
г. Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

  • Документы

Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!

  • Одежда

Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов

  • Косметика

Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как будут организованы экскурсии в туре?

В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.

Ежедневная связь с туристом:

Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.

Место посадки на экскурсии:

Гостиница «БЕШТАУ» - посадка у отеля Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.)
Гостиница «НАУТИЛУС» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)

Турист должен:
Явиться к месту сбора группы в назначенное время.
Иметь при себе на маршруте паспорт или заменяющий его документ, детям свидетельство о рождении.
Иметь с собой прочную обувь и удобную для движения одежду, в том числе защищающую от непогоды.
Соблюдать во время тура правила личной безопасности и сохранности личного имущества.
Уважительно относиться к обычаям, традициям, религиозным верованиям местного населения.

Туроператор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии — заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Туроператор не несёт ответственности за погодные условия и ситуацию на дорогах.

Нужны ли наличные деньги?

Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.

Есть ли рекомендации по внешнему виду?

На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением. У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку. У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.

Рекомендации по нахождению в минеральных источниках

В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.

В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.

Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?

Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!

Какая стоимость дополнительных суток в гостинице?

Стоимость доп. суток с 1 питанием

Стоимость указана на 1-го человека в рублях.

ГОСТИНИЦА

1-НО

МЕСТНОЕ

2-Х

МЕСТНОЕ

3-Х

МЕСТНОЕ

4-Х

МЕСТНОЕ

БЕШТАУстандарт 7 500 руб.
комфорт 8 800 руб. 		стандарт 4 600 руб.
комфорт 5 200 руб.
люкс 6 150 руб. 		семейный 5 100 руб. семейный 4 200 руб.
НАУТИЛУСстандарт 4 800 руб.
полулюкс 6 000 руб. 		стандарт 3 000 руб.
полулюкс 3 600 руб.

полулюкс 3 500 руб.

полулюкс 3 400 руб.

Стоимость доп. суток без питания

Стоимость указана на 1-го человека в рублях.

ГОСТИНИЦА

1-НО

МЕСТНОЕ

2-Х

МЕСТНОЕ

3-Х

МЕСТНОЕ

4-Х

МЕСТНОЕ

БЕШТАУстандарт 5 900 руб.
комфорт 7 200 руб. 		стандарт 3 000 руб.
комфорт 3 600 руб.
люкс 4 550 руб. 		семейный 3 500 руб. семейный 2 600 руб.
НАУТИЛУСстандарт 4 400 руб.
полулюкс 5 600 руб. 		стандарт 2 600 руб.
полулюкс 3 200 руб.

полулюкс 3 100 руб.

полулюкс 3 000 руб.

Важная информация!

При проживании в гостинице «Наутилус», ужины по программе предоставляются в ланч-боксах!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
В
14 янв 2024
Впечатлений было масса, все положительные, Домбай и медовые водопады неописуемо красивы,сделали много фотографий,пробовали местную кухню и конечно же много осталось приятных воспоминаний.
Уезжать не хотелось)
В Пятигорске где была наша гостиница, тоже было что посмотреть, порадовали приятные гостеприимные местные жители.

Из того что не понравилось это нюансы,связанные с отелем.
Номера в отеле Бештау не оправданно дорогие.
За такую стоимость не было даже халатов в номерах (вернее были,но за доп. плату). Сами номера очень маленькие и холодные оказались. Зато очень вежливый и приветливый молодой персонал порадовал и вкусные завтраки)
Впечатлений было масса, все положительные, Домбай и медовые водопады неописуемо красивы,сделали много фотографий,пробовали местную кухню иВпечатлений было масса, все положительные, Домбай и медовые водопады неописуемо красивы,сделали много фотографий,пробовали местную кухню иВпечатлений было масса, все положительные, Домбай и медовые водопады неописуемо красивы,сделали много фотографий,пробовали местную кухню и
Н
13 мар 2024
К организатору никаких претензий. Все четко, ясно, вовремя. Постоянно на связи, ответы на все вопросы.
Г
21 фев 2024
Было все очень организованно и четко: без задержек и проблем. Хорошо организована обратная связь, получали ответы на все вопросы практически сразу. Заранее были предупреждены обо всех нюансах туров: погодных условиях, необходимой одежде, питании. Отдельное спасибо экскурсоводам, очень приятные в общении, очень много рассказали про Северный Кавказ и достопримечательности данного региона. С проживанием тоже проблем не было. Думаю, что с удовольствием будем продолжать пользоваться услугами данного туроператора.

Тур входит в следующие категории Пятигорска

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