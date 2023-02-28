Classic «Чарующий Кавказ»
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Среда
Заселение в отель.
Ужин в отеле (если предусмотрен).
Четверг. Экскурсия «Города КМВ»
Завтрак в отеле (если предусмотрено).
9:00 Экскурсия «Города КМВ».
По программе экскурсии:
В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.
В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.
В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.
В Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.
Обед на маршруте за доп. плату. ~400-500 руб.
18:00 Возвращение в Пятигорск.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
Пятница. Экскурсия «Верхняя Балкария»
В настоящее время в Чегемском ущелье ведутся крупномасштабные ремонтные работы. В связи с этим в ходе экскурсии могут быть сложности при осмотре ущелья и водопадов. Просим учесть этот факт при выборе программы тура.
6:50 Экскурсия «Верхняя Балкария».
По программе экскурсии:
Чегемское ущелье – одно из самых живописных на Кавказе, где снимался фильм «Земля Санникова», прогулка по ущелью вдоль горной реки Чегем к Чегемским водопадам – самым крупным карстовым водопадам Кавказа,
Поздний завтрак из блюд национальной балкарской кухни за доп. плату: шашлыки (~400-650 руб), жалбаур (печень), лагман (~250-300 руб.), форель (~350-800 руб.), хычины (~200-250 руб.), шурпа (~400 руб.), домашнее вино, чай на горных травах.
Переезд в Черекское ущелье ~ 2 часа.
Село «Верхняя Балкария» в Черекском ущелье – родовое гнездо балкарского народа. Осмотр древних башен.
Черекская теснина – остановка на смотровой площадке возле глубокого обрыва с видом на древнюю горную дорогу.
Голубое озеро – самое глубокое карстовое озеро на Кавказе (оно холодное)
Село Аушигер – купание в горячем источнике возле (экологический сбор 200 руб. на 1 человека).
19:30 Возвращение в отель.
21:00 Ужин в отеле (если предусмотрено).
Суббота. Два варианта экскурсии на выбор: "Эльбрус" или "Домбай"
ВАРИАНТ I
6:30 Экскурсия «Эльбрус».
Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.
По программе экскурсии:
8.00Остановка на завтрак в придорожном кафе.
Завтрак за доп. плату (~ 200 руб.) – хычин (лепешка с сыром и с картошкой или с мясом) и чай на травах.
Остановка (~ 2 часа) на поляне Чегет – подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус. Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.
Канатные дороги за доп. плату на 1 человека – 900 руб. (оплачиваются сразу 2 уровня).
Остановка (~ 3 часа) на поляне Азау – южное подножие Эльбруса. Подъем по закрытым канатным дорогам.
- 1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. - станция «Старый кругозор».
- 2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. - станция «Мир».
- 3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. - станция «Гара-Баши».
Канатные дороги за доп. плату на 1 человека — 1500 руб. (оплачиваются сразу 3 уровня).
14.00 Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату
Национальная балкарская кухня: шорпа (400 руб.), лагман (400 руб.), шашлыки (500 руб.), манты (300 руб), хычины (200 руб.).
Остановка на поляне Нарзанов (~ 30 мин.) на обратном пути с Эльбруса.
Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.
19:30 Возвращение в отель.
21:00 Ужин в отеле (если предусмотрено).
ВАРИАНТ II
6:30 Экскурсия в «Домбай».
Домбай – самый известный туристский и горнолыжный центр на Западном Кавказе. Край синего неба, пьянящего воздуха, стремительных рек, всех поражает белизна огромных ледников, изумрудная зелень лесов и яркое разнотравие альпийских лугов.
По программе экскурсии:
8:45 Остановка на завтрак (за доп. плату):
Вы можете попробовать карачаевские хычины (~200-300 руб.), чай на горных травах (50 руб.)
Горная речка Уллу-Муруджу – одна из чистейших рек на планете, из которой можно пить! Остановка, фото, набор воды в бутылки.
11:00 Домбайская поляна.
Остановка на 4 часа.
Все канатные дороги в Домбае проложены по склонам горы Мусса-Ачитара.
Подъем по канатным дорогам с Домбайской поляны.
- 1-й подъем по закрытой канатной дороге на высоту 2270 м. н.у. м. (700 руб.)
- 2-й подъем по кресельной 6-ти местной на высоту 3012 м. н.у. м. (700 руб.)
- 3-й подъем по кресельной 4-х местной на высоту 3200 м. н.у. м. (400 руб.)
При оплате сразу 3 уровней – 1600 руб. на 1 человека.
Свободное время, фото, дегустация национальной карачаевской кухни (за доп. плату): шашлыки (500 руб.), хычины (~200-300 руб.), шурпа (~300-400 руб.), лагман (400 руб.), манты (400 руб), глинтвейн, чай на горных травах.
20:00 Возвращение в отель.
21:00 Ужин в отеле(если предусмотрено).
Воскресенье. Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун»
6:30 Экскурсия «Грозный, Шали, Аргун».
По программе экскурсии:
Грозный – посещение Соборной мечети «Сердце Чечни», комплекса высотных зданий «Грозный Сити», православный храм Михаила Архангела, Мемориальный комплекс Славы имени А. А. Кадырова, прогулка по центру города.
Подъем на смотровую площадку в Грозном-Сити, музей и услуги местного экскурсовода (оплачиваются дополнительно 500 руб.).
Город Аргун – посещение мечети «Сердце матери», построенной в современном стиле.
Город Шали – посещение самой большой мечети Европы «Гордость мусульман», открытой в 2019 году.
Питание на маршруте за доп. плату (завтрак в Осетии осетинскими пирогами (~ 250 руб.), обед в Грозном (~ 600 руб.), ужин в Осетии на обратном пути (~ 350-400 руб.)
22:00 – 24:00 Возвращение в отель.
Понедельник
Завтрак в отеле (если предусмотрено).
Выселение из отеля до 12:00.
Отправление домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
- с питанием:
|Стоимость в 2023 году кроме праздничных дней
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|БЕШТАУ
Стандарт 46 050 руб. комфорт 49 150 руб.
Стандарт 34 450 руб. комфорт 36 000 руб. люкс 39 150 руб.
Семейный 35 050 руб.
Семейный 31 900 руб.
|МАШУК
Эконом 39 950 руб. стандарт 42 450 руб.
Эконом 32 100 руб. стандарт 32 700 руб. комфорт 42 150 руб.
Комфорт 34 900 руб. семейный 39 950 руб.
Семейный 34 900 руб.
|НАУТИЛУС
Стандарт 36 450 руб. Полулюкс 42 100 руб.
Стандарт 29 550 руб. Полулюкс 32 700 руб.
Полулюкс 31 900 руб.
-
|Стоимость в 2023 году в праздничные дни
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
БЕШТАУ
Стандарт 49 150 руб. комфорт 52 300 руб.
Стандарт 36 000 руб. комфорт 37 550 руб. люкс 40 700 руб.
Семейный 36 000 руб.
Семейный 32 700 руб.
МАШУК
Эконом 39 900 руб. стандарт 42 400 руб.
Эконом 32 050 руб. стандарт 32 700 руб. комфорт 42 100 руб.
Комфорт 34 900 руб. семейный 39 900 руб.
Семейный 34 900 руб.
НАУТИЛУС
Стандарт 36 450 руб. Полулюкс 42 100 руб.
Стандарт 29 550 руб. Полулюкс 32 700 руб.
Полулюкс 31 900 руб.
-
- стоимость без питания:
|Стоимость в 2023 году кроме праздничных дней
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
МАСК
Стандарт 48 400 руб. Делюкс 51 550 руб.
Стандарт 32 750 руб. Делюкс 34 300 руб. Полулюкс 35 850 руб.
-
-
БЕШТАУ
Стандарт 40 250 руб. комфорт 43 400 руб.
Стандарт 28 650 руб. комфорт 30 200 руб. люкс 33 350 руб.
Семейный 29 300 руб.
Семейный 26 150 руб.
МАШУК
Эконом 34 300 руб. стандарт 35 250 руб.
Эконом 27 100 руб. стандарт 28 050 руб. комфорт 35 850 руб.
Комфорт 29 600 руб. семейный 34 000 руб.
Семейный 29 750 руб.
НАУТИЛУС
Стандарт 33 350 руб. Полулюкс 39 000 руб.
Стандарт 26 450 руб. Полулюкс 29 600 руб.
Полулюкс 28 650 руб.
-
ПЯТИГОРСК
Стандарт 28 350 руб.
Стандарт 26 450 руб.
-
-
ЮЖНАЯ
Стандарт 27 700 руб.
Стандарт 24 550 руб.
-
-
|Стоимость в 2023 году в праздничные дни
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
МАСК
Стандарт 48 400 руб. Делюкс 51 550 руб.
Стандарт 32 750 руб. Делюкс 34 300 руб. Полулюкс 35 850 руб.
-
-
БЕШТАУ
Стандарт 43 400 руб. комфорт 46 550 руб.
Стандарт 30 200 руб. комфорт 31 800 руб. люкс 34 950 руб.
Семейный 30 200 руб.
Семейный 26 950 руб.
МАШУК
Эконом 36 500 руб. стандарт 39 000 руб.
Эконом 28 650 руб. стандарт 29 300 руб. комфорт 38 700 руб.
Комфорт 31 500 руб. семейный 36 500 руб.
Семейный 31 500 руб.
НАУТИЛУС
Стандарт 33 350 руб. Полулюкс 39 000 руб
Стандарт 26 450 руб. Полулюкс 29 600 руб.
Полулюкс 28 650 руб.
-
ПЯТИГОРСК
Стандарт 31 500 руб.
Стандарт 29 300 руб.
-
-
ЮЖНАЯ
Стандарт 30 850 руб.
Стандарт 26 750 руб.
-
-
- Доп. сутки с питанием от 2 600 руб.
- Доп. сутки без питания от 1 750 руб.
Подробнее можно посмотреть в разделе «Важно знать».
Если две и более ночей приходятся на праздничные даты, указанные ниже, смотрите стоимость туров в таблицах «в праздничные дни»:
- 22.02.2023 — 27.02.202308.03.2023 — 13.03.2023
При проживании в гостинице «Наутилус», ужины по программе предоставляются в ланч-боксах.
Варианты проживания
Отель «Бештау»
Отель «Бештау» расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб.
Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
Отель «Машук»
Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.
Отель «Наутилус»
В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.
Отель «Маск»
Отель идеально расположен для путешествующих на своем автомобиле, и желающих увидеть все многообразие Северного Кавказа. Мы находимся в долине между горами Бештау и Машук в 7 км от центра Пятигорска, и 8 км от Железноводска. Нас часто выбирают путешественники по пути в Грузию, Грозный, горнолыжные курорты КЧР и КБР. Высокая транспортная доступность позволяет без пробок проехать к любому городу КМВ, аэропорту Минеральных Вод и железнодорожному вокзалу.
Гостиница «Пятигорск»
Гостиница «Пятигорск» находится в центре города, в 20 метрах от поющих фонтанов. На ее территории предоставляется бесплатный WiFi.
Номера оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с плоским экраном.
В гостинице работает ресторан и бар.
Железнодорожный вокзал Пятигорска расположен в 1,7 км от гостиницы «Пятигорск», аэропорт им. М. Ю. Лермонтова в Минеральных Водах — в 26,5 км.
Гостиница «Южная»
Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска. К услугам гостей ярко оформленные в строгом стиле номера с кондиционерами.
В каждом номере установлен телевизор и есть балкон. Некоторые номера оснащены отдельным туалетом, а другие располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетными принадлежностями, халатами и тапочками.
Гости могут либо перекусить в собственном баре отеля или пообедать в местных кафе рядом с отелем.
Международный аэропорт города Минеральные Воды расположен в 25,5 км от гостиницы «Южная».
Отель «Central City Пятигорск»
Отель «Central City Пятигорск» расположен в Пятигорске. К услугам гостей бесплатная частная парковка и бесплатный Wi-Fi.
В номерах имеются кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем. Из некоторых номеров отеля открывается вид на город. Кроме того, в каждом номере можно пользоваться кофемашиной. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
Каждое утро в отеле «Central City Пятигорск» сервируется континентальный завтрак.
Город Кисловодск находится в 32 км от отеля, а город Минеральные Воды — в 19 км. Расстояние от отеля до аэропорта Минеральные Воды составляет 20 км. Для гостей организуется платный трансфер от/до аэропорта.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах выбранной категории
- Питание, указанное в программе (если выбран тариф с питанием):1 день: ужин2 день: завтрак, ужин3 день: ужин4 день: ужин6 день: завтрак
- 1 день: ужин
- 2 день: завтрак, ужин
- 3 день: ужин
- 4 день: ужин
- 6 день: завтрак
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Пятигорска и обратно
- Питание в стоимость тура не входят и оплачиваются туристами самостоятельно на месте
- Экологический сбор на горячем озере в селе Аушигер - 200 руб
- Подъем на г. Чегет 2 уровня на высоту 3050 М.Н.У.М. (оплачивается сразу 2 уровня) - 900 руб. /чел
- Г. Эльбрус: станция "Старый кругозор" высота 3000 М.Н.У.М. и станция "Мир" высота 3500 М.Н.У.М. Подъем на станцию "Гара Баши" высота 3800 М.Н.У.М. (оплачивается сразу 3 уровня) - 1 400 руб. /чел
- Залог за ски-пасс на Эльбрусе (если не используется, стоимость залога возвращается на обратном пути в кассах) - 100 руб. /чел
- Экологический сбор на территории Национального парка «Приэльбрусье» - 200 руб. /чел
- Посещение музеев и местные экскурсоводы
- Канатные дороги на склоне горы Муса Ачитара: на высоту 2250 М.Н.У.М. 700 руб. /чел. на высоту 3012 М.Н.У.М. 700 руб. /чел. на высоту 3200 М.Н.У.М. 400 руб. /чел. При оплате сразу 3 уровней - 1600 руб. /чел
- На высоту 2250 М.Н.У.М. 700 руб. /чел
- На высоту 3012 М.Н.У.М. 700 руб. /чел
- На высоту 3200 М.Н.У.М. 400 руб. /чел
- При оплате сразу 3 уровней - 1600 руб. /чел
- Подъем на высотку в Грозном-Сити, музей и услуги местного экскурсовода - 500 руб. /чел
- Курортный сбор на территории Кавказских Минеральных Вод (для взрослых за 1 сутки 50 руб. с детей до 18 лет курортный сбор не взимается (с 1 января 2023 года размер курортного сбора увеличен до 100 рублей в сутки)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
-
Документы
Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!
- Одежда
Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. Не забывайте купальник и тапочки. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов
- Косметика
Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как будут организованы экскурсии в туре?
В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.
Ежедневная связь с туристом:
Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.
Место посадки на экскурсии — зависит от выбранного места проживания.
Гостиница «CENTRAL» – посадка у Центра занятости населения (пр. Калинина, д. 50)
Гостиница «БЕШТАУ» - посадка у отеля Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.)
Гостиница «МАСК» - посадка у отеля Маск (г. Пятигорск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а)
Гостиница «МАШУК» - посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14)
Гостиница «НАУТИЛУС» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)
Гостиница «ПЯТИГОРСК» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)
Гостиница «ЮЖНАЯ» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)
Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.
Какой размер экскурсионной группы?
Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.
Нужны ли наличные деньги?
Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.
Есть ли рекомендации по внешнему виду?
На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением. У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку. У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.
Рекомендации по нахождению в минеральных источниках
В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.
В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.
Есть ли ограничения по здоровью для подъем по канатным дорогам?
Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!
Какая стоимость дополнительных суток в гостинице?
В данном разделе представлены цены доп. суток в гостинице, для заездов до/после тура с захватом дат в обычные дни (не праздничные):
Доп. сутки с питанием
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|БЕШТАУ
Стандарт
Комфорт
Стандарт
Комфорт
Люкс
|Семейный
3 800 руб.
|Семейный
3 150 руб.
|МАШУК
Эконом
Стандарт
Эконом
Стандарт
Комфорт
Комфорт
Семейный
|Семейный
3 450 руб.
|НАУТИЛУС
Стандарт
Полулюкс
Стандарт
Полулюкс
|Полулюкс
3 000 руб.
|–
Доп. сутки без питания
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|МАСК
Стандарт
Делюкс
Стандарт
Делюкс
Полулюкс
|–
|–
|БЕШТАУ
Стандарт
Комфорт
Стандарт
Комфорт
Люкс
|Семейный
2 650 руб.
|Семейный
2 000 руб.
|МАШУК
Эконом
Стандарт
Эконом
Стандарт
Комфорт
Комфорт
Семейный
|Семейный
2 750 руб.
|НАУТИЛУС
Стандарт
Полулюкс
Стандарт
Полулюкс
|Полулюкс
2 150 руб.
|–
Важная информация!
При проживании в гостинице «Наутилус», ужины по программе предоставляются в ланч-боксах!
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Особую благодарность принимающей стороне, отличные экскурсоводы!!!
Хочется выделить Наталью Викторовну и Марину Владимировну!!!
Даже не верится что мои глаза видели такую красоту.
Спасибо Вам большое!!!!
Теперь буду рассматривать поход в Приэльбрусье с палаткой!